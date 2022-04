Nederlandse deelname en uitslagen

naar uitslagen Direct startlijsten en

& LGCT Stad LGCL Mexico

CSI Deurne

CSI Opglabbeek

Riesenbeck CSI

Troisdorf CDI

Le Mans CDI

CCI Münster

actief. waar locatie het een Nationaal Mexico NK in de deelname in Verder Deurne, Dressuur vond, Duitsland, wedstrijd derde tweesterren Nederlandse wedstrijden en van België, internationale week Valley Champions is vindt Tour plaats plaats. is voltigewedstrijd voor Europa eventingruiters Global Italië. zijn het gesprongen Frankrijk. Hippisch TeamNL in grote Estate in Green Op wordt Duitsland springconcours. er Frankrijk Centrum Springen Op de wordt Aanstaand Ermelo van gereden City. internationaal en het afgelopen in de met weekend verschillende in eerste

Mexico april t/m mei – City 27 Mexico 2022 CSI2* CSI5*/ 2022 1

Tel: 0052-5551001115

[email protected]/uitslagen E-mail:

[email protected] Website:

CSI5*

DV – (Babberich) Comme Bles Kriskras Bart Laude,

Jordan, D’Avifauna Kong King (Laren Alfa – Kuyten Suus Nh)

Johnny Z Zarkava – Charley, (As) Pals Hero

Sanne Thijssen Zeppelin Quidam Con (Sevenum) RB, Blue –

Van der El Wikke – Maikel Vleuten (Someren) Beauville Z,

(Holwierde) Kalevallei, de Heffinck van – Griffin van Fiumicino de Vrieling Jur

incl. CSI1*/ – 8yo 2022 CSIYH1* april CSI2*/ 1 Nederland 27 mei 2022 Deurne t/m

0031-493745007 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.greenvalleyestate.nl/uitslagen

CSI1*

(Gouda) Sanne-Roos Bals Kannas Krishna –

Kalou Vinia CL Mb, – (Vierlingsbeek) Johan Valencia Z Bergs

– Van Hope Tinka’s Grunsven Demi (Handel)

Hoekstra Smit Cooper, (Mildam) – Jappeloup – Kikkuris Cooper Marriet

’t van Doron Kerswin – Kuipers Roosakker (Mijnsheerenland)

(Rheezerveen) – J.W.B. VDA, Karina Mol Stefan Caesar

de (Nuenen) Rijt – Explosion van Teddy

(Zoetermeer) Slingerland Estelle Fabulous –

Smit Wega Big F. (Gilze) – Cassal, Sammy-Jo Alaska, Damgaard

Julia (Venlo) – Katophonie Titulaer

– Vincentius Jezebel W Alexander (Schaijk)

CSI2*

Flow – Bals (Gouda) Sanne-Roos

Bonder Florado – Maureen vs (Schoonoord) Romano Flierefluiter,

– Aniek Diks (Vorstenbosch) Greenday

Jillz Grunsven (Handel) Hucinta, – Demi Van

Z, Jason – Hoekstra Duco Brown (Mildam) Cooper, Innsbruck Smit Marriet –

de Pp – Doron S, Kuipers Isodermus Davidguetta (Mijnsheerenland) Circee, Cayman

JT Embassador Z (Oudsbergen) Lamers Ruben –

Mark Quality Kinmar (Ell) Martens – Hero

Mbf (Ederveen) – Iluminaty Danine Pater

(Nuenen) Urville van Teddy – Rijt de Z Herma,

(Nijkerk Schans Gld) A.S Graniet Van Damascene, – Habrina es, der Patrick

van achterhof ’t Hilton, (Gilze) Lady My – Smit Sammy-Jo

Stenfert – Romance Of romance, Heaven Gld) (Loenen 15, Casina Jurgen Idylle of

Titulaer – Van Julia De (Venlo) Grace Werf

Eric – Van (Someren) Vleuten der Dreamland

van Great Maurice Z – Vliet (Wernhout) Paardenwagentje.NL Gatsby

8yo CSIYH1* incl.

(Vierlingsbeek) Diamond, Johan Especiale, – Lolita London’S Bergs O.A. King La Luna

De Cessaro Chapelle Peter PS, – Z, (Echt) Cavallero La Hx Bulthuis Kempinsky

Compire Aniek – Diks (Vorstenbosch) Z

Gold Demi E.T. – Van Grunsven (Handel) Viva

(Maasbree) Z Champion Joppen – LJ Charles Loewie

Kuipers – Kentucky (Mijnsheerenland) Doron

(Rheezerveen) Mol Stefan – Smile Kashmere

Gld) – (Nijkerk La Schans Patrick der Van Guardia Jager,

W, Alexander Lamertje – Vincentius (Schaijk) V. Lewandowski

TMS Kentucky (Someren) Z Eric Vleuten – der Van

2022 Belgie CSI1*/ april CSIYH1* mei 28 8yo incl. – CSI2*/ 1 t/m 2022 Opglabbeek

0032-89201800 Tel:

E-mail: [email protected]

www.sentowerpark.com/uitslagen Website:

CSI2*

Asten VDL Untouchable, Leopold Groep (Duizel) – Miss Groep Roton, du VDL Victoria VDL Groep Nino Van

Van den Ogano Ileanne SFN, Brink Dennis (Nijkerkerveen) – Girl Z

– Emmen DAO QI (Dinteloord) NH Kim Farah,

andi Jacksonville Michael – k, Eurohill Greeve big (Veeningen) High

Romp Bugatty Ruben Go, Hiek`n – (Goirle)

Farmers Es Frank – Schuttert PR, HS, Coffee Joviaal Girl Irish (Ommen)

Velde Van Io O, Incroyable Haricot – Verts, Noëlle (Minderhout) der

CSI1*

Urado Greeve (Veeningen) Michael – SV

Romp Ultimo – 138 (Goirle) Ruben

incl. 8yo CSIYH1*

– Asten Van VDL (Duizel) Groep Kimbel Leopold

Joy Van Dennis R, (Nijkerkerveen) Of Brink Spring – den Kallas

(Dinteloord) Emmen Dmh Kesmitt – Kim

Cool Sss, (Veeningen) Keep – Greeve W Michael It K-Star

Schuttert v\h Stuyvenberghof – Frank Obilix (Ommen)

Noëlle vd (Minderhout) Velde Legend – O, O, Chic Parfait Bisschop Van der Le

2022 Maubeuge CSI1*/ april CSIYH1* mei CSI3*/ 1 t/m – 2022 CSIYH1*/ Frankrijk 28

E-mail: [email protected]/uitslagen

CSI3*

Joppen (Maasbree) van L’Esperance Z, La Z Wolfsakker Style de Havel Important Vie – Vk, Loewie

CSIYH1*

Loewie – (Maasbree) Charles Champion Joppen Z LJ

– 2022 Duitsland 2022 april CSIYH1*/ mei 1 Riesenbeck CSI2*/ CSI1* 27 t/m

Tel: 0049-54549058

[email protected] E-mail:

http://www.riesenbeck-international.com/uitslagen Website:

CSI2*

Van (Ruurlo) Edmond Bommel Casus, Jurre –

SHO Lutte) Bruggink jan Mie Gert (De – Z, SHO Carrie That’s Vigalio Z Z, Brad

Lausejunge, Glock’s Gerco Schroder Glock’s Berlin, – (Tubbergen) Brilliant Novellist Glock’s

CSIYH1*

Bommel – Van (Ruurlo) BR Z Grigia Jurre

CSI1*

Jurre Jelle-S – Van (Ruurlo) Bommel

SHO – Lutte) Kasilias Gert Bruggink Z jan (De

– Gerco (Tubbergen) Schroder Jaguar

2022 1 2022 Arsizio april mei Italie CSI1*/ 28 – t/m CSIYH1* CSI2*/ Busto

Tel: 0039-3927569988

E-mail: [email protected]

Website: http://www.etrea.it/uitslagen

CSIYH1*

Wallerbosch Tourbillion (Crans-montana) Rudie –

Fontainebleau CSIU25-A Frankrijk CSIOP/ 2022 april 1 CSIOCh/ 28 CSIYP/ mei 2022 – CSIOJ/ t/m CSIP/ CSIOY/

Tel: 0033-160693804

[email protected] E-mail:

www.amc-concours.fr/uitslagen Website:

CSIP

Joelle Donna, (Zoersel) Van Muijres – Romeo Groenweg De

t/m april 1 Duitsland 28 2022 Mannheim CSIV-B – mei 2022

Tel: 0049-6218786116

E-mail: [email protected]

http://www.maimarkt-turnier-mannheim.de/uitslagen Website:

CSIV-B

Zoom) – La Op (Bergen Loma Yvette Adonis, Bogaert

Gimli Pebbels van’t Glemhof De Z, Dian (Oudenbosch) – Jong

Cayenne – (Broekland Ruissen Sylvie Paragon’s Ov)

Z Spreuwenberg Chloe – (Sonsbeck) Ben

CDIP/ CDIAm/ Troisdorf CDIY/ Duitsland t/m – april 2022 CD CDIYH/ CDI3*/ mei CDICh-A/ 1 2022 28 CDIJ/

Tel:0049-1751881989

[email protected] E-mail:

http://www.reitsportzentraum-hausrott.de/uitslagen Website:

CDI3*

Bastings – Remy (Liessel) Ambassador, Eqador

CDIYH

Tonnaer – Negra Jacqueline Perla (Kinrooi)

CDIY

Honey Tom d’Or Verhoeven – (Asten)

CDIP

(Oirschot) – de de van Van Nocturn Ven Beekerheide Puk

– Vlagberg’s (Wekerom) Champion Winden van Djuli

Frankrijk mei CDI4*/ CDIOJ/ Le CDIOCh/ 1 CDIOP/ 2022 28 CDIOU25/ Mans t/m april – CDIY/ CDIOY/ 2022

Tel: 0033-243896693

E-mail: [email protected]

Website: http://www.pecinter.com/uitslagen

CDI4*

Shakira (Noordwelle) Stephanie de Frel –

Ijssel) – Kirsten (Nieuwerkerk Teeuwen Ad Camorkus

CDIJ

van – Heuvel den Hilton-s Lize (Venlo)

CDIP

Mabeline’s – Isa Floran Hollands (Schimmert)

CDIYH

Lord Kolijn (Weert) Krista Diamond –

Ijssel) Lita (Nieuwerkerk Teeuwen Kirsten Morka Ad –

CDI2*

Groot Amber De – Homemade (Harmelen)

Jack Kolijn Krista (Weert) V –

CDICh-A (E-pony)

Zuiderent Be Happy Manouk Dollarboy – Haston (Breda) S-G,

CCI3*-L/ 2022 t/m CCI4*-L/ – Ierland mei 27 2022 CCI2* CCI3*-S/ april 1 CCI2*-L/ CCI4*-S/ Ballindenisk

0035-3868560666 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: https://www.ballindenisk.org//uitslagen

CCI3*-S

Rachel – Bay Ballyvally Rendle (Crossgar)

1 – CCI3*-S CCI2*-S/ 2022 30 april 2022 Duitsland t/m mei Münster

0049-2513900330 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.wrfs.online/uitslagen

CCI2*-S

La Jeannette Kim Chardon (Den – Zh) IJsbrand, Sina Hoorn

W Mbf, (Aalsmeer) Jersey de – Sanne Jong Larosaleen

Caldwell (Dedemsvaart) Kamphuis Marissa –

– (Breda) That Iguazu Imagine Tim B, Wicro Lips

Gaston ES Schep (Ijsselstein Ut) – Judy

Ekow – Adriaan Smeulders (Someren)

de Withoeve van der – Lot Van (Enschede) Veen Gunschot

(Roden) Wieken Don Vino Annemiek –

Wijk Eastbourne Bianca E Punt) Van (De –

CCI3*-S

(Den Hoorn Lianne – Zh) Bon Chardon Jovi

2022 CCI2*-L/ CCI4*-L 2022 27 Saumur t/m mei 1 CCI1*-Intro/ april – CCI3*-S/ Frankrijk

Tel: 0033-241673637

E-mail: [email protected]

www.saumur.org/uitslagen Website:

CCI2*-L

Puck (Oisterwijk) Princess CANNA Buijnsters –

CCI3*-S

Puck – Buijnsters Image of (Oisterwijk) Roses

Nederland CVIJ2* Ermelo t/m 2022 mei april 1 – 2022 29 CVI3*/ CVI2*/ CVIJ2*/

E-mail: [email protected]

CVI3*

– Saartje Boeijen (Odiliapeel)

Chameur Rian Pierik Bongers – – (Handel)

Brans (Voorschoten) – Heleen

(Zeeland) Coer – Van Guus de

– (Amsterdam) Dagmar Dekker

K Golden Moriah Wonder – Dekker (Amsterdam)

Dijk (Odiliapeel) Ilse – Van

– Van Danielle (Bilthoven) Eijken

(Handel) Felicia – Quincy

Geelhoed – Lotte Kjeld (Amersfoort)

Carlijn Hagen (Zeist) van –

Doemaar – Pierik Jinte (Handel)

Herwig – (Veghel) Lisa

Kaag Izzy – (Schagerbrug) Celine boy

Joske – (Amersfoort) Van Koelen

Kristensen Lasse – (Wassenaar)

Annebeth Evermore Kubbe (Noordeloos) R –

der Dolder) – (Den Laan Van Sofie

van der (Bilthoven) – – Lee Meulen Dianne ter C.s.i.

(Oosterstreek) Van – Iris Noord

– (Cuijk) Sander Pannekoek

Rooijmans Jans Meta Falatio – (Odiliapeel) –

– Ruitenbeek (Zeewolde) Naomi

Schaik (Schalkwijk) van – Renske

Black Smaragd – Jack, (Nieuweroord) Arthur Seidel

Bas – (Nieuweroord) Seidel

Charlotte (Nieuweroord) – Seidel

Carola – Sneekes (Callantsoog)

Marjo – Sneekes (Callantsoog)

(Hoogland) Swanenburg Manon –

– Veldman Nynke (Wijchen)

Maurits De – Vries (Callantsoog)

– Marijke Escada-piaget, (Bilthoven) Welling Rohniro

CVI2*

den Jeslin (Veghel) Broek – van

Burgt van der – Dinfi (Odiliapeel)

der Jinte – Burgt (Odiliapeel) Van

(Lent) Cleophas Sanne –

Feline (Lisse) Jack Gs – Jurgens

Kosse (Elsendorp) – Marieke

Lammers Niels (Helmond) –

Saskia – (Beinsdorp) Levering

Mensvoort Mirte (Boekel) Van –

– – Zidane Rooijmans (Odiliapeel) Jans B Meta

(Giesbeek) – Matty Irausquin Ubbink – Iolet Brune,

(Wijchen) Veldman Mendel –

Vriezekolk – Isa (Empe)

(Didam) – Colet Wenting

Merel Westebring – (Essen)

– Westerhof Roos (Zevenaar)

(Zevenaar) Quinn Wonneberg –

(Hengelo – Ytsma Gld) Jule

CVIJ2*

Marloes – van den (Drunen) Akker

de van (Odiliapeel) Lisa Berg –

Pierik Chameur Rian – (Handel) – Bongers

de van – Wilke Dungen) (Den Coolwijk

Dommelen van Dana – (Vorstenbosch)

(Sint Anthonis) Andrea Gelder – van

Mette – (Giesbeek) Irausquin

(Helmond) Ingrid Lammers –

(Heesch) Renate Maas –

– Oltmans (Heesch) ‘H’ Lut Izmir

Raeven Rijkers (Uden) –

Rooijmans Horval de van (Odiliapeel) – – Guldennagel Jans Meta

Iolet Matty Irausquin – Brune, (Giesbeek) – Ubbink

(Heesch) de – Van Ven Elise

der – Ven Iris (Zeeland) Van

– Gilian (Apeldoorn) Vos

Fenne Van – (Uden) Vugt

CVIJ2*

– Pierik Jinte (Handel) Doemaar

Dos Sam Santos – (Retie)

hier voor uitslagen in Klik Results HorseTelex

wedstrijdcodes Verklaring

D Reining Dressuur J Junioren C = = = = Concours R

V Internationaal I E = = Riders = Endurance YR Voltige Young =

= = A O = Springen S Landenwedstrijd Mennen

PE sporten aangepaste = = Pony’s C Eventing = P