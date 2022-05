Nederlandse deelname en uitslagen

Direct uitslagen en startlijsten naar

Pilisjászfalu 12 15 CDIP/ – CDIY/ 2022 CDIJ/ CDICh-A/ CDIYH – CDI4*/ Budapest Hongarije CDIU25/ region t/m mei dressuur

CDI4*

WW – Walcheren) (Serooskerke Black Jeanine Nieuwenhuis Jack

CDIYH

Nieuwenhuis – of Shape Walcheren) You (Serooskerke Jeanine

springen 2022 13 Madrid 15 t/m CSI1* mei CSI5*/ Spanje –

CSI5* Champions Global Tour

Comme Bles (Babberich) D Laude, Gin – Bart

Kattevennen (Lage du Parc, Bingo Harrie vd – Smolders Uricas Mierde)

Sanne (Sevenum) Thijssen There – Hi Con RB, Quidam

Jur (Holwierde) Silver – Chabada Long l’Esques, Vrieling John de 3

15 incl. springen CSI3*/ – 8yo t/m Redefin Duitsland CSIYH1* 12 mei 2022

CSI3*

Hernandez – Kars Chapeau, TN (Epe) Bonhof

Grandorado Willem Kandersteg Highway TN, Greve (Markelo) W TN, –

(Freienwill) Heel Deikira, Dinki – TH, Inchidee Arne Winky van Tarpania

Famariloma, Hoekstra (Lelystad) VDL Hessel Icoon – Helsinki,

Schijndel’s Gladstone, Van Van Z Raijmakers Piet – Schijndel’s (Asten) Haya, jr. Olaya

CSIYH1* 8yo incl.

W Willem – Greve Karelien (Markelo)

Hoekstra (Lelystad) – Kathleen WV Hessel

– Jadzia Raijmakers Piet (Asten) jr.

Frankrijk CSI2*/ CSI3*/ 2022 mei Grimaud – Tropez CSI1* 12 St springen – t/m 15

CSI3*

Jochems Jackie Careful – Kevin Cornetboy, Flying (Kalmthout) H,

CSI2*

Shanroe Jochems Kevin Peeters – (Kalmthout)

14 Kronenberg springen 11 CSI1*/ – mei Nederland t/m 2022 CSIYH1* CSI2*/

CSI2*

– Ruth L Heurne) (De Elsalvador Aken van

Chacco’s van Asten – Lb) (Ysselsteyn PS, Cherry Mathijs Sanvaja

– (Weert) Bocken Alicia Louann

Bocken Incaro Z Kadessa LS, (Weert) – Emma

(Nieuwleusen) Sisi de Boer Kaphira, – Wesley Icarinda,

Ike Brouwer – Roosje (Waddinxveen)

HX (Echt) – Peter Kempinsky Bulthuis

PS Chaccosandra Holthuizen Roel (Kerpen) –

Ilinn, Loewie Joppen Z Important Vie L’Esperance – Style VK, (Maasbree) La

Beauty Kersten (Egchel) Isovlas – Z, Lars Big Emmerton H-Cassina,

Megan Laseur Idwerd, – Ironman (Soest)

– (Ittervoort) Luikens Tobias Jaccobantos

Joost (Asten) Z, – Indence H.J. Martens Horion

(Ell) Kinmar Mark Martens Hero Quality –

(Ospel) – Iwan Tom Martens

Nooren First (Lanaken) Lisa Exception of April, BP –

Z Boy – (Eersel) vd Peels Broekkant Victory

Poels van DV Obsession – Siamshof, Milona het J, Nascar Devos Caroline Speienhof, van’t – (Bekkevoort) Jarina

Urville (Nuenen) Z Teddy de Rijt van – Explosion,

138 Hanouk (Goirle) – V, Ultimo Romp Inflame-Go, Ruben

van Fiarabo, – Zietfort Jolet de Interessant (Esbeek) Zietfort, De Schellekens Tom Van

– Frank Schuttert (Ommen) Farmers Es HS, Joviaal Girl

– Divo Ralph (Knegsel) E, Cancara Il Slaats SW

PS Withoeve (Meterik) John Monty Champion Z, vd – Steeghs

President, Leon – Blue For Z, Indivar, Ibiza Zeppe (Sevenum) Thijssen

– Verts, O, Noëlle Velde Io van Haricot der (Minderhout) Incroyable

(Almen) Vrolijk Hailey Liesje – Fairy

CSI1*

Impossible Lb) van Asten (Ysselsteyn – Mathijs

Z Codeïne (Weert) Bocken Alicia –

Sympathie (Weert) Emma Rinken Bocken Z, 60 –

Friendship (Nieuwleusen) For Boer – VDL Marcel de

Mail Wesley Daily – Boer de (Nieuwleusen)

Kiekum, Kirabel Brouwer – (Waddinxveen) Roosje

Roel (Kerpen) Holthuizen – Jemir S

Olympia Kersten ’t Lars van Hageland – (Egchel)

Kane Laseur (Soest) – Megan

Picobello (Ittervoort) Natural Z Tobias – Luikens

– Roxy Lisa (Lanaken) Nooren

Chella Schellekens Laubry (Esbeek) De L-Dora Van Zietfort Z, de Tom II –

Leon Thijssen Habab – (Sevenum)

Liesje M, Farfan Insanity Allegro (Almen) Vrolijk –

CSIYH1*

van Napoleon – (De Aken Ruth Heurne)

van Asten Lb) (Ysselsteyn Lifeguard – Mathijs

VDL, (Nieuwleusen) Levi G Luna Alda Boer – de Marcel

Roosje Brouwer Posthuys, Quick (Waddinxveen) Lannebel van Z het –

Chapelle De – Cessaro Cavallero Bulthuis PS Peter Z, (Echt) La

Everse Kornetta Dion (Waddinxveen) – Z, Dudock, Senna

Z Joppen Champion LJ – Loewie (Maasbree) Charles

Hascombe – Kersten Lars Verona (Egchel)

Love Kapitaal (Soest) Kaboom, – Laseur Megan Connects L,

Luikens – Tobias Cocorico Picobello Z (Ittervoort)

Lisa (Lanaken) – Zoë Nooren

Caroline – DV Devos Primo (Bekkevoort) – Poels

Tom Pleasure (Esbeek) King B Schellekens –

Karona Beau (Tegelen) Schuttelaar –

Schuttert – SR Frank Z (Ommen) Kittie, Luckey

Cirondine Ralph Slaats – Z (Knegsel)

springen Bonheiden 2022 12 CSIYH1*/ – mei t/m CSI2*/ 15 CSI1* België

CSI2*

– de Shutterfly, Bruijn de High (Loenen Isis Bart aan Vecht)

Z, Winx Driessen Levi du – (Cromvoirt) Starbucks Vlist

Emmen – Kim Icloud Farah, (Dinteloord)

Gld) – Goldstar, Melvin Noukie Greveling (Oosterhout

Zundert) Kim Excellent – (Klein Jacobs

Lindsey Diamantina D (Kinrooi) – Lebens

Ireuza (Weelde) Thijs Machielsen –

E (Lievelde) Micky Quintendros Morssinkhof –

Ibera (As) Carlotta, Johnny Pals – V/D Hagenhorst

Domain Madée Z, Schuttenbeld du (Almelo) Dorus R – Piccolo

Uytendaal Calola, (Horst) Z Celios Pascal –

Pals Verhagen Hagenhorst Charlotte van – – (As) Beau de

CSI1*

Rocks Ponyhof’s – On Ponyhof’s Adriaanssen Ice Annabel Boy, the (Aagtekerke)

Driessen (Cromvoirt) Giovanni – Bink

Lindsey – (Kinrooi) Lebens Kaminka MB

(Weelde) Du Sky Palve, Hemelton, Thijs – Z Am Sud Machielsen I Velvet

Itos S Micky – (Lievelde) Morssinkhof

(As) Pals Empire Johnny –

Westerbeke – Qelana Diluxe, Z (Vrouwenpolder) Jasmijn R

CSIYH1*

Bruijn Vecht) (Loenen v’t Eliano Bart De de – Merelsnest Aan

B (Cromvoirt) Levi Z, – Madansa In The Driessen Pocket

– (Dinteloord) Kim DMH Kaiser Emmen

de Gld) Septon – Melvin Greveling Amigo (Oosterhout Z

Haagakkers (Klein – Jacobs Gris Kim den van Pinot Zundert)

Q-Elvis Electric Z, Lindsey – Lebens AF Presley HH (Kinrooi) Dance

Z, IL Thijs (Weelde) Faut Gerard Machielsen Comme Z –

Johnny (As) Grand Amour – Pals

– Schuttenbeld Larderello Madée (Almelo)

de Verhagen (As) – Madame Charlotte Pals – Blue, King Tji

t/m CSI1*/ 15 CSI2*-W/ 2022 Samorin CSIU25-A/ CSIJ-A/ mei springen Slovakije 12 CSIYH1*/ CSIY-A/ –

CSI2*-W Wereldbeker

Geerink S – Jacobus Global, Sander (Gelselaar)

Exit (Grashoek) Remo, – Lemmen Patrick James Blond

H B, Dakota – (Hoevelaken) Mheen Elize van Giarado de

(Hoevelaken) de van Rowen Hoznayo Mheen Eclipse, –

CSI1*

Sander Liberator (Gelselaar) WS Geerink –

CSIYH1*

(Gelselaar) – Let’s Go Laretto, Sander Geerink

Hitchin, Vanda Kapel CC Rubicon Hertfordshire) – Chiva, (Langley, Sebastien

(Grashoek) Lemmen G Patrick R, – Pillar Lorenzo

Mheen de Elize van Lennox Kilimanjaro, (Hoevelaken) W –

Mheen Rowen Z Vedet van Kaspar (Hoevelaken) – DK de R,

Frankrijk mei CSIAm-A CSI1*/ t/m 15 12 CSI2*/ CSIYH1*/ – springen Nancy 2022

CSI2*

Marieke van Marlies – Soest (Evertsoord)

CSI1*

Discovery – Schoormans Maaike 63 (Hapert)

van Marlies Soest Cola (Evertsoord) Z – Coca

15 – CSIOY/ Noorwegen CSIOJ/ 2022 t/m CSIOCh/ springen mei 12 CSI2*/ CSIOP/ CSIYH1* Drammen

CSI2*

de Captain – de Clarence van Henk Norman, Pol (Eindhoven) B Cayenne

CCI2*-S/ Groot-Brittannië eventing mei 2022 13 15 t/m Chatsworth – CCI4*-S

CCI4*-S

H.E. (Hengstdijk) Haas Divine – de Nina

Andrew Heffernan (Cheshire) Gideon –

CCI2*-S

Enola, de (Hengstdijk) JVK – Mr Nina Haas Maguire

Juno, Cape (Cheshire) – Andrew Ballylaffin Heffernan Cooley SSK

11 CAIO4*-H4 Windsor mennen 15 – mei WCupQ t/m 2022 Groot-Brittannië

Wereldbekerkwalificatie WCupQ CAIO4*-H4

IJsbrand (Den Zh) Floriano, – Enrico, Eddy, Balero, Hoorn Generaal Chardon

– Hans Donald, Flame, (Eerbeek) Heus Hurricane, Vorst Flux,

– Jelviro, Alino, Emir Koos Cupido, Zerino (Zwartewaal) Morocco, de Ronde

