Nederlandse deelname en uitslagen

België springen incl. 2022 januari Opglabbeek CSI1*/ 16 13 – CSI2*/ CSIYH1* 8yo t/m

0032-89201800 Tel:

E-mail: [email protected]

www.sentowerpark.com/Uitslagen Website:

CSI2*

Ansems Fliere – Fluiter Jack (Sint-Oedenrode)

Falco, Nino Leopold VDL Victoria – VDL Asten Groep van Z, Groep VDL VDL Roton, Iron Groep (Duizel) Groep du

Hotspot Asten PS, Cherry Chacco’s Lb) van – (Ysselsteyn Mathijs

Kim 3, Delvaux, Carado – Emmen (Dinteloord) Icloud

Greveling – Melvin Gld) Goldstar, (Oosterhout Noukie

Holthuizen Roel – PS (Zulpich) Chaccosandra

– Hero Jacobs Kim Excellent, Zundert) (Klein Matroeska

Kersten Thuur – (Egchel) Indivar, Tippy Niels Z, Z

E.B. Coffee Knoester Glenn Irish (Assendelft) PR, Jillz –

It’s the a walk Ironman, – park Laseur Megan in (Soest)

B, Dakota – Mheen Elize B. Hello (Hoevelaken) de van

(Lievelde) – Graziano, Quintendros E Morssinkhof Micky

Sprengenberg, Jan Haretto, van Wout Forlan de der Isabella (Nijkerk Schans Gld) van – G.As-Bombay,

– Fiarabo, Schellekens Jolet Tom De Zietfort (Esbeek) Van

Nikias Justine (Ommen) Wezenberg`s Bisschop, Schuttert vd Greatlight, – Girl HS, Farmers Frank

Quidam Iceman RB, Elrite, I’M Sanne Con – Thijssen (Sevenum) Here

O – Jarcona O, Noëlle Incroyable van Verts, Haricot der (Minderhout) Velde

van Idrigill Vleuten Heike, van Utopia, IDI (Someren) Snoes van’t der Maikel de Groote – Kamara Kamps,

De La Meike Zwartjens – Pomme (Raalte) 5, Bonaire Twister

CSI1*

(Zulpich) – Roel Holthuizen Me Happy

Hashtag, MB van Horst Reeza (Soest) Iesyrena der –

Jacobs (Klein den van Kalistos, Zundert) Gris Kim Haagakkers – Pinot

– Kersten Impossible (Egchel) Niels

Kos – Gwen Claudia Stefani (Zuid-Scharwoude)

Megan – (Soest) Kane Laseur

(Esbeek) Pleasure Schellekens King Tom Hemelton, B –

Thijssen Golden Sanne (Sevenum) – Chaco

van – der Velde Noëlle Jewel (Minderhout) O

Z Twindam (Raalte) Meike Zwartjens –

incl. 8yo CSIYH1*

Kim – Catoo-Lavall, (Dinteloord) Lakoniek Emmen

Da (Dilsen-Stokkem) Ijbema Lobi Romy – Basi

Katoulon Glenn Pr, Jayalithya Knoester – (Assendelft)

Z, Katarina (Zuid-Scharwoude) Claudia ’t – Huka Kos Society Me van Kiss

Kapitaal Laseur – Megan (Soest) L Kaboom,

Tom Van L-Dora – (Esbeek) De Zietfort Schellekens

– Time Chic Noëlle der On Just (Minderhout) Le van O Velde O,

– v/h (Raalte) Piamanta Zuid-Pajottenland Zwartjens Meike

springen januari 16 2022 t/m Oliva CSI1*/ 10 – CSI2*/ Spanje CSIYH1*

[email protected] E-mail:

Uitslagen Website:

CSI2*

Take – Domaine Alfa On Z Z, (Laren Kuyten D’Avifauna, Jordan, Me King Nh) Chance Dallas Suus Kong Du A

Carlotta, Johnny Charley (As) Pals –

– Nikias – Ligie V.V. Instinct Fanatic (Bekkevoort) J, Devos Z, Jarina Caroline Basic Poels D’Alphi,

Hagenhorst Beau van Verhagen (As) – – Pals Charlotte de

Allegro, Farfan (Almen) Fairy, – Vive Liesje Vrolijk Isis Hailey M, Insanity

Z vd (Overlangel) Kamps Wiering Groote Harrie – Gweedore

CSI1*

Man Nh) Iron 111 (Laren – Suus Kuyten

(As) Jabab Joule Pals S CB, Johnny –

– – DV DV Poels Devos Caroline Z, Casual Sensation Z (Bekkevoort)

V/D Pals – Charlotte Verhagen (As) Ibera Hagenhorst –

Vrolijk – (Almen) Jubilee Liesje Fairy

Jamal Harrie E.B. Wiering (Overlangel) –

CSIYH1*

Sebastien Hertfordshire) Kapel Rubicon Hitchin, Vanda Chiva, CC – (Langley,

Cabra Kuyten (Laren Quechin Nh) di Suus –

Amour, Johnny Z, King BH, L’Extreme Blue, – Pals BH General Springpower (As) BH Grand Adel Le

Tiji Calthago – Madame (As) de – Fly, Charlotte Pals Verhagen Grandin’s

(Almen) Liesje – Vive! Liesje Vrolijk

– (Overlangel) Wiering Harrie Limoncello, Special Of Lot

Villeneuve-Loubet 10 – januari Frankrijk t/m springen 2022 12 CSI2*

Tel: 0033-493209964

E-mail: [email protected]

Website: www.espace-azur-cheval.com/Uitslagen

CSI2*

Carsey Morsink (Enschede) – Gerben Z

16 – Frankrijk januari springen CSI2* Villeneuve-Loubet 2022 t/m 14

Tel: 0033-493209964

[email protected] E-mail:

www.espace-azur-cheval.com/Uitslagen Website:

CSI2*

Morsink – Gerben Navarone Z (Enschede)

HorseTelex Results in voor Klik hier uitslagen

wedstrijdcodes Verklaring

Reining = Dressuur = D = Concours = R Junioren J C

Young Voltige = = = Endurance = Internationaal I Riders YR V E

Springen A O S Mennen Landenwedstrijd = = =

= P C = = Eventing Aangepaste sporten PE Pony’s