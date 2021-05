Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Madrid

Gorla Minore

Opglabbeek

Kronenberg

Bonheiden

Arville

Allenc

Wedstrijden week deze

21 CSI1*/ 2021 CSI5* t/m Madrid Spanje mei – springen 23

0034-943636049 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.gcglobalchampions.com

CSI5* Champions Tour Global

– Bles DV Bart (Babberich) Fernando, Kriskras

Sterrehof´s Marc (Rouveen) – Dante N.O.P. Houtzager Sterrehof’s Calimero,

Alfa (Laren Iron Suus 111 Man Jordan, – Kuyten Nh)

Charley Pals – (As) Johnny Carlotta,

(Lage Parc, N.O.P. Smolders Harrie Dolinn Bingo du – Mierde)

Vleuten Eric – der Wunschkind Djoost van Again, (Someren)

van Kamara Heike – (Someren) van’t Beauville Z, der Maikel Vleuten

CSI1*

(Oudenbosch) Klop Z, Happy Gaudi Handsome Molendreef Tamara vd –

(Ommen) HS Jan Farmers Girl – Schuttert

(Someren) Meulieres, vh Eric – van O’Bailey jr. der Vleuten Dastann Des Brouwershof

CSI1*/ springen Gorla Minore 19 t/m Italië CSIYH1*/ mei 23 – 2021 CSI3*

Tel: 0039-3311687975

[email protected] E-mail:

www.equieffe.it Website:

CSI3*

Diks R (Vorstenbosch) Greenday, – Aniek Huro’s Winston-Jumper

Umulos (Ospel) – Leeuwen Astrid

CSI1*

– Younger (Ospel) Leeuwen Astrid Cole

CSIYH1*

Hero (Vorstenbosch) de Z, Indira – Septon Aniek Compire Diks

(Ospel) – 353 Brown Leeuwen Charly Astrid

8yo mei België t/m springen 2021 – 23 CSI1*/ Opglabbeek CSIYH1* CSI3*/ incl. 20

Tel: 0032-89201800

[email protected] E-mail:

Website: www.sentowerpark.com

CSI3*

F. Cherry Yagudin Lb) Amelusina 52, (Ysselsteyn R Asten – Chacco’s Mathijs van PS,

Point Ellyette (Bocholt) Stefanie VDL – Carroll HH, High

Michael Big Guan High – (Veeningen) Andi Fernando, GJB, Greeve K

Greve Carambole, Highway – (Markelo) N.O.P. S TN, Willem Zypria

Grunsven Demi – (Handel) van Tinka’s Hope

Egwel, Z (Sliedrecht) – Kevin Balou Turbo Jochems Z,

(Esbeek) Tom Casander, Fiarabo Schellekens –

van Carolina, (Ommen) Kinky – Boy van Schuttert het Frank Avenhof, Latina Dollar Million het Gildenhof,

Quidam – Here Con Sanne Genasis, Thijssen I’M (Sevenum) RB,

CSI1*

Grunsven – van Jillz Hucinta, (Handel) Demi

– Jochems (Sliedrecht) Kevin Stakkabisa

Schellekens B Infinity, Pleasure Tom (Esbeek) – King

Trip Cenrose (Utrecht) Isa Deen’s –

8yo incl. CSIYH1*

Gucci (Bocholt) – Stefanie Con-Chacco, Carroll

It Keep – Greeve (Veeningen) Jetplane, SSS Cool Michael

Paradijs Willem – van (Markelo) Pretty Greve JW ’t Opium van Moerhoeve Woman TN, de

Demi Grunsven van – (Handel) Cascos

Tom Quinton (Esbeek) Schellekens Z –

Balou (Ommen) Revel Frank – Schuttert de

CSIYH1* t/m Kronenberg mei Nederland – springen 2021 CSI1*/ 23 20 CSI2*/

0031-611256904 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.peelbergen.eu

CSI2*

Groep van Z, Leopold Halloween Groep (Duizel) VDL Hero Groep VDL Gravin, Asten Elegant – VDL

Gilona Fenia, AO – Beerse Camelot, (Wergea) Kevin

Brink Ileanne SFN, den – Dennis van Z Domain, Ogano Aonia AM, (Nijkerkerveen) I Girl

(Twello) Brinkman Marco – Iniesta

(Deurne) – Coumans I.Johnnie Gabriel Blue

– Cicer, Couwenberg Kim Fitonia (Lierop)

(Neerkant) Quality Dufour Carinja, High Celebration RM, Gabryella –

(Oosterhout Noukie – Greveling Gld) Agnes, Melvin

Wilfredo – (Heerle) Grootegoed Mandy

– Doma Heathrow Sue, Jens Cika, van (Erp) Grunsven

Hero, I Think Can Hendrix Michel I Hendrick’s HX, (Kessel – Lb) HX

Important – Z Ilon, La L’Esperance (Maasbree) VK, Style Loewie Vie Joppen

Brown Name It – Di (Swalmen) Niels Magico, Knape Mister

Kramer – (Oud-Beijerland) Evermeta Siebe

B Kuipers Gabri, VK, Huberth (Mijnsheerenland) Hollywood – Doron

(Enschede) Fermium Pascalle Lienesch –

Iwan I’m A D’Ouilly, Baucis Star, Tom – Martens (Ospel)

Bas Ipsthar, Moerings Jesther – (Roosendaal)

Balia E – Morssinkhof Micky Graziano, (Lievelde) Quintendros Hawai NL,

Centora – Lisa Nooren de D’Ha (Engis) VDL Groep VDL Sabech Wallyro, Groep

Caballa DV Carpe Poels Devos Diem Novecento Fanatic PS, – (Bekkevoort) – Caroline D’Alphi, DV Z,

– Esprit Santvoort Yoni van Avicii, (Nuenen)

Wout Sprengenberg, Gld) der For (Nijkerk G.AS-Bombay de Forlan van van Jan Moment, Schans – the

Eclipse – Scherphof Rob (Vriezenveen)

– Google, Withoeve Monty (Meterik) vd Gomez, Steeghs John

Cas Tacken – Emile (Meterik)

– du Nuna Thijssen (Sevenum) Faithless MVDL, Z, Ibiza Leon Perchet

Thijssen Galisha, Mel Florida – (Sevenum) Holliewood NL, Balia

Uytendaal (Horst) – Celios Pascal Z

Vollenberg Indiamo van Eijkhof Joni – de (Melderslo)

Maxi Weert Z – Inero (Ossendrecht) de

CSI1*

– van Groep VDL Z Asten Leopold Iron (Duizel)

Kevin Heldia – (Wergea) Beerse

van (Nijkerkerveen) Kallas Ivar, Dennis Brink – den

Marco – Brinkman (Twello) Jonas

Monocoat’s Touch Houdini, Rubio Fréderique (Wijdewormer) Broadwith – Finishing

(Poortvliet) – Heureuse Mandy Deurloo

– Harry Dooren (Heeze) Lady Iron van

Z, – Eijkhof Bo Air (Koningslust) op Drink Jeleonald De den Van Breaker

– (Neerkant) Fuij Dufour Gabryella

de Septon Gld) Z Melvin Amigo – Greveling (Oosterhout

Grootegoed (Heerle) Beaufour Mandy De – Uniflore

Judeska van Jens Grunsven – (Erp)

– Z.G. (Kessel Bond Lb) James HX, Hendrix Michel Jive

Joppen (Maasbree) N.Ranch Pallieter – Loewie vd

Kill Niels O.H. If Knape Looks Could – (Swalmen)

Nebraska Muze Ceres – de D’Ouilly, Cascador Z EB, Siebe (Oud-Beijerland) Kramer

Helvetia (Mijnsheerenland) Moeders Kuipers – Doron Cash It, W

Kivinia Moerings (Roosendaal) – Bas

Morssinkhof – (Lievelde) Elianca Micky

Munsterhuis Hurricane M Lutte) (De Jennifer –

Lutte) Jochen M, – Jaguar Munsterhuis Incredible (De

– Lisa Socks Nooren (Engis)

G Izadora, – (Enschede) de Paauw Jovanny Lisa

(Bekkevoort) van’t Caroline – Siamshof Poels Nascar – Devos

Venezia Giulietta, (Kessenich) – Schalken SjengSports Jackie

der Eden AS Wout – Jan (Nijkerk van Gld) Schans

Scheffer Iwan – Weltina (Reuver) Z

van Berkenhoeve – Discovery Passion Maaike (Hapert) Schoormans Z 63,

(Evertsoord) Soest Marieke – van Marlies

Stamkot In (Broek Gazelle Waterland) Caya Belle –

John Z – Noeno (Meterik) Steeghs

Carembar Mel – (Sevenum) Juice Blue, Thijssen

Timmerman Nadine – (Vrouwenpolder) Excavator

(Heesch) Alexander Irocco Jezebel W – Grey Vincentius S,

Joni – Vollenberg Jillz (Melderslo) S.A.

bb, Lolandria de Z (Ossendrecht) Hello twiggy Weert – Maxi

België CSI2*/ Bonheiden mei 23 20 CSI1*/ CSIYH1* – t/m 2021

Tel: 0032-479951694

E-mail: [email protected]

www.jumping-bonheiden.be Website:

CSI2*

– Fliere Iron Jack (Sint-Oedenrode) Do It, Man Ansems Fluiter, Can

Z, (Schoonoord) Bonder Flierefluiter, – Guus B Chayan Maureen

Quizz Z, de – Vecht) de (Loenen aan Donald Bart Bruijn ASK

Ivoor Indendo, Eric Incredible, – Ov) (Geesteren ten Cate

(As) Emmen M Conbago, I – Love Kim You

– van B Diamond Dream Aimee (Vught) Gerwen

Schijndel’s Olaya Schijndel’s Van Van Imprezz, jr. Gladstone, (Asten) – Z Gomez Raijmakers Piet

– Velde Noëlle van der (Minderhout) Impossible

– de Jur El Grenoble Vrieling l’Esques, Chabada Gravin (Holwierde) S, Trojka Rocco, D.N.

CSI1*

E – Maureen Bonder (Schoonoord) Z Clarensis

aan Prince Bart de de Bruijn (Loenen de – Vecht) Coninckshoeve van

Fontrice, Graaf Katy Belinda (Eemdijk) de Perry –

– Hood Roosmaryn (Soest) Roelofs RVB Robin Baloustair,

Velde On Just – Time O, Jarcona O Noëlle der (Minderhout) van

Cerdous, Labor’s No Limits, Jur (Holwierde) Oslo – ter Leydonck Vrieling

CSIYH1*

Bonder Lieverd – (Schoonoord) Maureen Luimstra’S

Mec de de Comme Farinjo – Vecht) D’amour Bart Z, aan Bruijn (Loenen Des

Ov) Cate (Geesteren Eric – Kingston ten

– Kim Emmen de RC Rockwell Bandam, (As) van Origi

Lou’s Z, Belinda – T&L de Star SVO LaLaLie Lou (Eemdijk) Graaf

(Asten) – Jadzia, Kruziano Piet Raijmakers jr.

20 23 CCI2*-L mei CCI2*-S/ – Arville eventing België 2021 t/m CCI1*-Intro/

E-mail: [email protected]

Website: www.rechenstelle.de

CCI2*-L

Cadillac – Pleun Nb) (Vianen Driessen

– Gaston Ut) ES Schep (Ijsselstein Judy

CCI2*-S

Huizer – (Schijndel) Kiara Maeshof van Emma ‘t

Sanne de Jong Hatary MBF – (Aalsmeer)

– Bløf (Bolsward) Postma Sophie

CCI1*-Intro

Gert Boonzaaijer (Renswoude) DEA – Intermezzo

– (Ysselsteyn Jillian Its Lb) Talent Giessen

Z de Sanne Harry Jong (Aalsmeer) – Handsome

Royal Caresse (Hengelo Flush Royale, Casino Kolkman Ov) –

Pen Kite-Man Kiss – (Voorschoten) Kato, me Elaine

CEI2* 120 – Allenc t/m endurance 23 mei CEI1* Frankrijk 23 100/ 2021

Tel: 0033-668109474

[email protected] E-mail:

Website: cavaliersrandonneursdelozere.e-monsite.com

CEI1* 100

(Leeuwarden) Elarousa Braunius – Floor

wedstrijdcodes Verklaring

Concours J Dressuur R = = C = Junioren = Reining D

Riders = Voltige YR I E Young Internationaal = Endurance = V =

= = Mennen A S Landenwedstrijd = Springen O

= Pony’s Aangepaste = Eventing C sporten PE P =