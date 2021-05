Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Compiegne

Tropez St.

Rome

Kronenberg

Tryon

Bonheiden

Wierden

Baborowko

Wedstrijden deze week

CDI2*/ Frankrijk CDI3*/ CDIO5*-NC/ CDIP/ 2021 t/m dressuur CDIJ/ CDIU25 30 CDIY/ – 27 Compiègne mei

Tel: 0577-408370

[email protected] E-mail:

Website: www.compiegne-equestre.com

Nations CDIO5*-NC Cup

Wijk) – Figaro (De Gottmer Nars

Kebie Beach der – Heijden (Weert) Boy van

(Naaldwijk) Chinook Meer van – Patrick der

CDI3*

(De Vinckenburgh – Gottmer Goldenboy Wijk) Nars

Meer S (Naaldwijk) van Patrick der – Sephora

– GLOCK’s Minderhoud Zonik N.O.P. (Oosterbeek) Peter Hans

Darwin (Hoeven) Karen Nijvelt –

CDI2*

Boschman Flora – de Seth Mariposa RS2 (Groesbeek) OLD

Hamilton Geluk (Sint-Annaland) Elisabeth –

(Leende) Beukenvallei’s Joyce Iconic – Lenaerts B

(Hasselt) Boy STH – Game Nekeman Jeanine

Karen TOP’s it Go (Hoeven) for – Nijvelt

Krack (Amstelveen) STH Van Yomini – Pitambersingh

CDIU25

Zippo Kimberley – Luijten (‘s-Gravenhage)

Jeanine Ferrari Nekeman (Hasselt) –

Young Riders CDIY

– de Groot Homemade (Harmelen) Amber

CDIP Pony’s

Maribel (Edam) Roos Kyra Eikenhorst’s –

Steen Sophie Yellow (Erp) Boy der van –

Morgan (‘s-Gravendeel) Naoni Walraven Devill’s Kiss –

– Maud Walstijn (Hengelo van Gld) Topsvoorter Monopoly

CSI1* mei 27 Frankrijk Tropez t/m 2021 CSI5*/ springen St. 29 –

0031-402068899 Tel:

[email protected] E-mail:

www.athinaonassis-horseshow.com Website:

Global Champions Tour CSI5*

Bart Kriskras Fernando, (Babberich) Bles DV –

Fernando BH Johnny Pals (As) – Cukuta,

Mierde) Smolders L’Othain Monaco, Une (Lage de Harrie –

Maikel van der Vleuten – Wikke, El van’t (Someren) Kamara Heike

Rome 2021 mei springen t/m Italië CSIO5* – 26 30

Tel: 0033-620430021

E-mail: [email protected]

www.piazzadisiena.it Website:

CSIO5*

Dubbeldam – Oak Forever Carlyle Jeroen SFN, (Weerselo) Grove’s

springen 30 t/m Nederland CSI1*/ Kronenberg 27 – mei CSI2*/ CSIYH1* 2021

0031-611256904 Tel:

[email protected] E-mail:

www.peelbergen.eu Website:

CSI2*

Leopold VDL Falco, van – Groep VDL VDL Asten Nino Halloween, (Duizel) du Roton Groep Groep

Kessy Fostara Erma, van – (Veghel) Berlo

gentle, – Bijl the next be Inspector (Deurne) Larissa I’m

Hernandez – Bonhof Kars Cantona TN (Epe) TN,

– Broek (Zeeland) den Ely Elke Blue van

Britt Brouwer (Hoofddorp) Brandy –

Coumans I.Johnnie – (Deurne) Gabriel Blue

Demi Steeg) VO Two Costa Catch Z, Dijks Quanta Twenty – (De

Erp Capone Al Jarno van (Oss) –

Amber van Jamaica Heike Godfather, ‘t Ishiblue – (Bladel) Fijen F,

S N.O.P. – Zypria Greve (Markelo) Willem

– Hope Tinka’s Demi Cascos, van Grunsven (Handel)

Hees Butler, Echo Gerendal Gerry Z, – vh (Meterik) Infinity Manon

(Lijnden) ES Kim Hoogenraat Hosanne ES, Gillion –

v’t Meulenhof, Daigo De Merci Dieu (Weert) La Yves – Houtackers Dhuys, Dutchy

Joppen Ilon Loewie – Dylano, (Maasbree)

Plot Miss van Knuffel, (Egchel) Kersten Quatta Lars de Hallilea, NH – Z

SFN, Famous Hopes Keep High H, – Niels (Egchel) Clapping Kersten

Kuster Fortuna Immer VA, Enrico – (Oudsbergen) Lars

Megan (Soest) – in Laseur walk Tailormade park, a the It’s Eldocar

Pim Viktor RZ, Dywis Z (Dalfsen) Hooligan Z, Mulder – HH, Captain

Barry Poels Aniek White, (Swolgen) Hocus pocus –

(Goirle) GO, Romp – Ruben Bugatty Godfather GO, Inflame-GO

15 Conquestador, (Kessel de Quantas Ruijter Huepens Lb) Anouk –

Famous Gerco Will Lausejunge, – Dobelensky, Glock’s I (Tubbergen) Glock’s Glock’s Be Novellist, Schröder

Schuttert Hemerald Cartier – Fair SR, Frank (Ommen) Field,

Monty vd – Google, Steeghs Gomez, John (Meterik) Withoeve

(Meterik) Emile Tacken Cas –

Thijssen (Sevenum) Blue Z, President, – Zeppe Ibiza Leon For

(Oudenbosch) Willem Verdonk Blom`s – Idense

CSI1*

Boy – Annabel (Aagtekerke) Ice Ponyhof’s Adriaanssen

70 van California VB – Kessy (Veghel) Berlo

Britt – (Hoofddorp) ES Brouwer Haja

Scotch Thijs – Derks Ice (Zeeland) Z on

Demi (De – Steeg) Capitola Quiwi Dijks

Cunami Fijen (Bladel) Amber –

Camiro, Noa van Gut (Born) Groenheuvel de Neuenhofs Fransen Pjotr –

– Demi van Grunsven (Handel) Hucinta, Jillz

Renee – (Oosterbeek) a Hazeleger Fil Fil

(Weert) Gold Du Diamant – Houtackers D’Eau Yves Plan

67 R – D.Alba (Egchel) Kersten Lars

HX – Pieter (Linne) Keunen Joker

Quinty (Heemstede) Bikenia – Keur

Kreemers Ivy Bos (Nuenen) – Kirsten

Laseur (Soest) Incitty – C Megan

Tobias – Harry Luikens (Ittervoort) KM

Jolanda Van Iluminaty (Ederveen) – Weeren Danine Pater Lange MBF,

(Swolgen) Ivy Blue – Aniek Poels

Ruben – Go (Goirle) Romp Daddycool

de Lb) Coleccini, Z – Anouk (Kessel Nini Ruijter Dancing

Schreinemachers Laeticia Hermès-Blue – (Velden)

Jadalco (Emmen) Schütte Marsha B.S. –

– Jukebox Frank Schuttert (Ommen)

(Alphen Canny aan den Caitlin Snel Rijn) – Blue

(Vrouwenpolder) Diluxe Jasmijn – Westerbeke

CSIYH1*

King Bergs Kyfo Diamond, – London’S vh Legitahof Johan Z, (Vierlingsbeek) Devil

– Kessy Berlo Kaboom van (Veghel)

Renger Casall, Van De Kars (Epe) – Korbach Bonhof Komme

– (Zeeland) Thijs Jiolithya, Derks Liverma

Babylone (De Z Demi J&F Dijks – Steeg)

W, van Karelien JW – de Moerhoeve Kaytaro, Willem TN (Markelo) Greve Opium

– Dou Renee (Oosterbeek) Hazeleger Cati

Z – Coke Hees (Meterik) For Manon

Kim Hoogenraat ES, Jubel – Kadorena (Lijnden)

(Maasbree) Joppen Loewie N.Ranch Pallieter vd –

(Egchel) Kersten – Lars Jalandra

Keunen Jagger Pieter (Linne) – Juke HX, HX Kardinaal Box,

Kuster (Oudsbergen) Lars – Jaloubet

Laseur – (Soest) Megan Kapitaal Kane, L

Mulder – Jaja, Powderpuff (Dalfsen) Pim

– Jacquet (Goirle) Romp Ruben Go

(Kessel Anouk – de Ruijter Lb) Jolie

Brilliant (Tubbergen) Gerco – Glock’s Berlin Schröder

Marsha Quattro Schütte (Emmen) –

Schuttelaar (Tegelen) Britt Karona –

(Gemert) Joel Loraine Siersema –

Steeghs Jo – Lady (Meterik) John

Kingsten, Verdonk G.Z – Vandinos Willem (Oudenbosch) Jack,

30 springen 2021 CSI2* Tryon USA mei t/m 26 NC –

Tel: +31577408370

E-mail: [email protected]

tryon.coth.com Website:

CSI2*

– Quadros – (Wellington Florida) Wim 3 Janssen

2021 25 springen België CSIYH1* CSI1*/ – mei Bonheiden CSI2*/ 28 t/m

Tel: 0032-479951694

E-mail: [email protected]

Website: www.jumping-bonheiden.be

CSI2*

Flierefluiter Bonder (Schoonoord) Copernica, Maureen – Chayan Z,

Bruijn de Bart Quizz (Loenen – Donald ASK Vecht) Z, aan de

Kim Emmen Lady Warriors Ruisseau Angeles, Z, Cendrillon Glory Du – (As)

Excellent – Kim Zundert) (Klein Jacobs

Milana Blanche, de Kevin van (Sliedrecht) Nianahoeve Jackie, Flying – Jochems Carte

Lysanne (Schoonloo) Gentle, Kruizinga Zenyatta –

Piet Amberlina, Schijndel’s Schijndel’s Schijndel’s Van Van – Van Dominus, Raijmakers Hanibal, jr. Van Schijndel (Asten)

Sanne Thijssen – Genasis, There Hi (Sevenum)

CSI1*

E Z Bonder Clarensis Maureen – (Schoonoord)

van de Bart de Bruijn – aan Coninckshoeve de Prince (Loenen Vecht)

– (Klein Zundert) Kalistos Kim Jacobs

CSIYH1*

Kadar L (Schoonoord) Maureen Bonder –

Vecht) aan Comme de Bart de Mec (Loenen Z, – D’Amour Farinjo Des Bruijn

Rockwell Kim – (As) RC Emmen

Jacobs Kim Quickly Zundert) Prenices des – (Klein Z

Jannan Kevin BH (Sliedrecht) – Jochems Girl

Kolomus (Schoonloo) – Kruizinga Lysanne

(Asten) – jr. PP Am I Piet Z Raijmakers

(Sevenum) Sanne Jamble – Thijssen Fun Off Lot Gamble,

Wierden springen 26 mei Nederland t/m CSIOCh 30 CSIOJ/ 2021 CSIOY/ CSIOP/ –

Tel: 0031-546672667

E-mail: [email protected]

www.dutchyoungsterfestival.com Website:

CSIOY Riders Young

Flow – Sanne-Roos Bals (Gouda)

– (Tollebeek) Iris Hakvoort Hercules, Vivant

(Lelystad) VDL, S Hoekstra – Blue Hessel Irocco Icoon

– Quint Huijbregts (Rijsbergen) Maarlo Z vh Thieu

Babs Kerkhoffs van Evita (Kelpen-Oler) Spieringen –

de Hello B. Dakota Mheen van B, (Hoevelaken) Elize –

Rowen Mheen van de (Hoevelaken) – Q-Verdi

l’Abbaye, – de (Liessel) Iris Michels Flora Bugano

Bina Julia Otto (Schoonhoven) –

Marie (‘s-Gravenhage) Sandell – Forever

– Tom (Esbeek) Casander, Fiarabo Schellekens

Schmitz Carneol, Jeffrey Z Cornet’s (Schimmert) Star –

Mans (Sevenum) – Thijssen Happy, Hello

2, Gaudi Thijssen Mel (Sevenum) Cartolana –

junioren CSIOJ

– Boer Icarinda, Wesley (Nieuwleusen) de Sisi

del Mila – Terriccio (Waddinxveen) Everse Orso

– Everse Roosakker Grodino, (Waddinxveen) van Kerswin Senna ‘t

SFN – van Darwin Grunsven Blue Yannick (Erp) DDL, Eloma’s Janssen

– Fleur Innuendo R&D Faltic, (Huissen) Holleman

– Boy Huijbregts Golden Liv (Rijsbergen)

Cejay High – Shutterfly Joosten (Zevenaar)

Gregorius Vrendt – van Marle (Ambt Delden) v/d Amber

Iletto 10, – (Groessen) Nieuwenhuis Pam Bertha

Thijmen Ive Vos 56, the Got – Calgary Key (Wierden)

– Vrolijk M, Liesje Farfan Vive Isis (Almen)

La Zwartjens Pomme De Twister Meike (Raalte) –

pony’s CSIOP

(Leeuwarden) van Uriel – Andel Myla

Sara (Beekbergen) Olivia – Fortuna Braaksma

(Markelo) – Girl Mikai Zenzi Brandes

Driessen Love Power Thomas (Uden) Of –

Zuuthoeve – de (Merksplas) by For Mixed van Play, Logan Thunder Minerva Fiechter

– (Bergen Orchid’s Kerwin Jip op Zoom) Grootegoed van

Lady Ava Eden Special (Erp) – van Grunsven

FC Eagle ter Wesley – (Enter) E.B. Twente Harmsel E.B.,

Siebe – (Oost en Middelbeers) Riloo, Noriego West Leemans Voodstock vd de l’Astree

Middendorp Jolly Renske Elegance, van – (Kootwijkerbroek)

13, (Hierden) Elle Birken Milan Morssinkhof – Carrick

River (Hierden) – Flight Morssinkhof Moonlight

– Yfke vh Zafarano (Menaam) Z Gehucht Priem

High (Zoetermeer) Dream Estelle Slingerland – N

Children CSIOCh

Daan – Kempenhoeve Cherokee, (Veldhoven) Adams VD Ginette

Maud Limoncello Eloubet, (Hagestein) Agterberg –

Dulfina Grootegoed Zoom) – Jip op (Bergen

Harmsel ter – Dorus, E.B. Courcy Unicstar Quinten de (Enter)

Zuchiny Stijn – Hokse (Rouveen)

(Helmond) Z, Horsetrucks Kuijpers Wonderland Hopefull JK Alice Du – Jersey J.H.K.

– Malkus Vernie’s Inspiration (Epe) Zahra-Lindi

Yfke Priem (Menaam) Esprit – De Pomme

– van Avicii, (Nuenen) Santvoort Yoni Esprit

Bad Britt Boy, Schaper Air In – (Ommen) The

Vlist Van – (Lexmond) Celeste der Alfons

t/m CCI3*-S/ CCIYH2*-S/ – Polen eventing 30 mei 27 Baborowko CCI4*-S/ 2021 CCI4*-L/ CCI2*-S/ CCI

Tel: +48600086283

[email protected] E-mail:

www.festiwal.baborowko.pl Website:

CCI4*-S

Radar – (Aalten) N.O.P. Crossborder Blom Love Merel

CCI3*-S

– Vino Don Wieken (Roden) Annemiek

CCIYH2*-S

Denim (Aalten) – Merel Blom

CCI1*-Intro

Lortero, (Aalten) – Merel Swan Blom The Black

Klik hier uitslagen in Results HorseTelex voor

wedstrijdcodes Verklaring

= D = C Reining Dressuur = = J R Concours Junioren

Riders Internationaal I Endurance = V = = = Young YR E Voltige

O = = Springen S Mennen = Landenwedstrijd A

= P Pony’s Eventing PE = Aangepaste C = sporten