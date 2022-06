Nederlandse deelname en uitslagen

startlijsten uitslagen en Direct naar

Nederland 9 juni 12 Geesteren dressuur CDIJ t/m 2022 – CDI3*/

Tel: 0031-546631691

E-mail: [email protected]

Website: www.csitwente.nl/uitslagen

CDI3*

(Vledderveen – Vai Bruntink Ebony Dr)

(Nuland) Devenda Hero – Dijkstra

– Doornwaard (Wezep) Jacco It’s Easy

Dominique (Roosendaal) Filion Dettori –

– Kempen (Nijmegen) van Geronimo Floor

(Veeningen) Krom – High Vincourt Annemieke Society –

Joyce (Leende) Beukenvallei’s Iconic – Sterrenburg – B Lenaerts

van Lieren – Grandeur Laurens (Nuland) a

Issey – Meulendijks Anne (Heeze)

– (Roosendaal) Indo Marie Louise Moerings

(Hasselt) – Nekeman Boston STH Denise

Nekeman (Hasselt) Jeanine Ferrari –

Fun Ribbels (Eibergen) Judith EBH – Fun

Teeuwen ad (Nieuwerkerk – Kirsten Camorkus IJssel)

CDIJ Junioren

Enzo de – (Roosendaal) Elise Loos

Julia Goya-Odette Willemsen – (Bergharen) B

CDIU25/ CDIY/ 10 Slovakije Samorin dressuur CDIYH/ t/m C CDIJ/ – juni 12 CDIP/ CDICh-A/ 2022 CDI3*/

0042-1903466554 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.ridersanddreams.sk

CDI3*

Horst der Van Dominique Boy, – Excel D’Hoore – Dancing (Huijbergen)

CDIYH

Horst G Dominique – – D’Hoore der (Huijbergen) Van Kenzo

juni t/m 12 2022 CSI2*/ Geesteren NL CSI1*/ CSI3* – 9

Tel: 0031-546631691

E-mail: [email protected]

Website: www.csitwente.nl/uitslagen

CSI3*

Gaen, (Albergen) Häkkinen Bas van – N Aa der

(Wergea) AO Beerse Gilona Kevin – Fenia,

Boer RV – Julian de Isis, (Nieuwleusen) Jappelou

– Donbalian Lisa Bongers (Wijchen)

That’s Lutte) Gert (De Bruggink Jan – Z Mie

’t Eric – (Geesteren Indendo, Notre-Dame van Cate Ov) Incredible, Roosakker ten

Imoya Berber Dice Dijkman (Wesepe) –

Heike ‘t F, Ishiblue Amber van – Jamaica (Bladel) Fijen

(Gees) Daan Geel Idaloma van –

Global Geerink (Gelselaar) Sander –

(Lelystad) Hoekstra – Icoon VDL Helsinki, Hessel

(Dokkum) Hylke Jong Osseweide’s – de Jadira

Tani (Zevenaar) Mé Joosten Galdal –

D’Alve Kara (Mijnsheerenland) J Doron – Kuipers Isodermus Z PP,

Hurricane Z, Davinci Lips – Bart (Biest-Houtakker) D.D.

(Roosendaal) – Bas Ipsthar Moerings

Gerben Morsink Carina Z, – Carsey Z Colina Z, (Enschede)

Mulder (Dalfsen) – Pim Z Memphis Hiarma,

Wesley Your For (Wenum Wiesel) Pleasure Mulder WM –

Teddy de Rijt (Nuenen) – van Herma Explosion,

Fiarabo, Schellekens Tom Isabel – (Esbeek)

Gerco (Tubbergen) Lausejunge, Run Glock’s Jet – Novellist, Schröder Glock’s

Z Madée (Almelo) – Domain du Dorus Schuttenbeld

Frank Schuttert Nikias (Ommen) ES, – Joviaal vd Bisschop

HS Schuttert Expensive, Good – (Ommen) Hendrik-Jan Farming

Maikel van van’t Dywis Icarronne-S, (Someren) HH, Heike – Kamara der Vleuten

(Holwierde) van Chabada l’Esques, – de KM de Jur Vrieling Griffin Heffinck, Chalcedon

Zwartjens De Pomme Twister – Meike (Raalte) La

CSI2*

Guriel, (Albergen) E. Bas van Aa – der Barney Shanroe

Amke Bekhuis Jupiler (Almelo) –

Marcel (Waarland) Ireleva, – Beukers Ivafee

(Rogat) ten Z – Berg Godess Maaike Hero

Z – Bruggink Vigalio (De Gert Jan Lutte) SHO

Duran Brusse Michiel TK Z – (Uffelte)

– Cate Eric Ov) Ivoor (Geesteren ten

am Cooper Manon Damhuis – (Tilligte) a I

Brinkheurne) (Winterswijk Hampton Tessa Delger –

Balia (Wesepe) Dijkman NL, – Koekoek’s Berber Georgia Cornet

Z (Bladel) van’t van Eigenlo Dali Aruba – Amber Prinsenveld Fijen Z, ’t

(Gees) Daan Just Blue Geel – van

(Gelselaar) – Geerink Sander Jacobus S

Eurohill Greeve Andi High K, Michael – (Veeningen) Big Jacksonville

E.B. Courcy ter (Enter) Quinten de Unicstar Harmsel –

(Enter) Wesley – Harmsel E.B. Endvot ter

John (Wierden) Henry Bart Dorus, Haselbekke –

– (Lelystad) Hessel Famariloma Hoekstra

Noa Highness Jansen – (Eemnes)

Kommers Jarocho-Blue – D’Oase, (Lepelstraat) Sjoerd Impala

(Haaksbergen) Koppelman Sarah Hebe –

(Zuid-Scharwoude) Claudia – ’t Kos Katarina Z Huka van

(Mijnsheerenland) Doron ’t Kerswin – Roosakker van S, Cayman Kuipers

(Haaksbergen) – GPH Lansink Joey Igor

Lienesch (Enschede) Fermium Pascalle –

Diamant Abbervail Lips (Biest-Houtakker) – Bart

Jesther Moerings Bas (Roosendaal) –

Ibylle – Pim (Dalfsen) Mulder BCO

(Wenum Mulder cedre – Wiesel) Wesley Eljadida Cedre, Estoril du du

Danine – (Ederveen) MBF Iluminaty Pater

Ugano – Sven Z Peters (Enschede)

(Hierden) Copina, de Max van Z.G. – Infinety Poll

– Star – Quality Emiel Richter (Enschede)

Teddy (Nuenen) Rijt de Z – van Urville

der VDS Iceman van Daphne Schaar (Silvolde) –

Schellekens Zietfort Tom – (Esbeek) Van De Jolet Infinity,

– Rob Jaguar Schipper (Bornerbroek)

vd Gerco – Berghoeve Indy, Schröder Star New (Tubbergen)

– Schuttenbeld R Piccolo Madée (Almelo)

v\h Girl Schuttert HS, Stuyvenberghof Obilix – (Ommen) Farmers Frank

Jamil Schuttert Hendrik-Jan Nova – Scotia Z Field, (Ommen)

(Holwierde) Tepper Lhynara, – Suzanne Inventiv PMF

Anne-Lotte – Je T’Aime Coucou Tijhuis (Langeveen) Tl

der Haricot Velde – Just O On Time Verts, Noëlle (Minderhout) van

O’Bailey Brouwershof, – Z Maikel (Someren) Sildouch vh van Vleuten der

Z Joni Andiamo de van Eykhof Vollenberg – (Melderslo)

Jur Vrieling (Holwierde) VDL – Kallmar

Alpha, – Jon (Wierden) Britt Wiefferink Jon

Evi Wiefferink – (Wierden) Iregina Elton

Jessie (Wierden) Wiefferink – Jayton

– Maud (Denekamp) Kalie S Wiefferink

Ov) SFN I.B., Investment – Juwel Wigger Foline, Lars (Beuningen

111 Iron Don Willemsen (Nijverdal) – Man

Z – Tivoli (Raalte) Meike Denzel Zwartjens

CSI1*

der – Bas Aa (Albergen) Keniki van

– (Utrecht) Gustafson Miquell Z Bakker

Beerse – Kevin Kaida (Wergea)

– Amke Bekhuis (Almelo) Diana

Karena (Waarland) WD Marcel – Beukers

– Bongers (Wijchen) Elixer Lisa

TN – Lamaze Kars For (Epe) TN, Bonhof Chacco

(Uffelte) Jericho-S Brusse Michiel –

van (Geesteren Nada Ov) Eric Cate Spieveld ten het –

de – Damhuis High Score, Westzijde Jezus (Tilligte) Manon van

Dijkman – (Wesepe) Berber Jetset

(Weerselo) Canberra Dubbeldam Nina –

Horta E.B. (Enter) ter Harmsel Kitile Britt –

Harmsel Zizzle (Enter) Frizzle – Quinten ter E.B.

Harmsel (Enter) Wesley E.B. – Geronimo ter

Kordon (Wierden) Haselbekke – Bart VDL

Heuvelmans Imperia – Marjolein (Oldenzaal)

– VDL Legodermus Hoekstra (Lelystad) Kosalottie PP Hessel W,

Zembla Kirov, V Jansen Noa Z (Eemnes) –

Jasmijn Kika Van – Crumelhaeve (Grolloo) De Molga Kloet

Kos Quito Calirista Claudia – PS, (Zuid-Scharwoude)

Lienesch – Hello Krandessa Pascalle (Enschede) Sunshine,

Hello – Bart Wow (Biest-Houtakker) Lemalia Lips Z,

(Weerselo) Meenhuis J.Kilermo Liz –

– Karina Stefan J.W.B. (Rheezerveen) Mol

Its (Dalfsen) Pim – A Katosca Again Mulder

(Wenum Wesley Mulder Wiesel) – Holland

Carthago Oude My Lady Estelle Nijhuis WM Lutte) – (De

(Langeveen) Golino, – Kim K-One Karlsson Lino

It’s Job me Oldenziel (Gieten) –

Rochelle Fiësta, – Inka (Enschede) Pen

(Enschede) Sven Peters Izaro –

Olivia – Diador (Bilthoven) Pleysier

(Hierden) de Poll – van Kentucky VDK’s Max

VDS van – (Silvolde) der Daphne Schaar Kaira

Le Schipper (Bornerbroek) – Rob Kannan

Spiele Wierik Z, – Houston Quality Rubertha (Enschede) – Ashley te Lady-

Quickthago Suzanne – VDL Joyterma, Tepper (Holwierde)

Tijhuis Anne-Lotte Looping – (Langeveen) JH

(Venlo) Floor – Trienekens Joëlle

O der Noëlle (Minderhout) van Velde Chic – Le

LH Vermeulen Gld) Sanne – Icarus (Laren

Joni Perina Vollenberg (Melderslo) – Karma F

PMF Jur 2JOIN Vrieling Jubilee (Holwierde) –

Vries Armstrong, Anke – Marije (Koarnjum) Iconyc de –

Diamond – Diamantina, Vries Numero’s Pietrix (Koarnjum) de

Leomar (Wierden) – Britt Wiefferink

(Wierden) Evi – Lips Wiefferink Hot

Hetty van Jessie Fun Wiefferink – Just (Wierden) Hoogeweg, den For

Kan’t – GR Girl Zat, Killing Maud (Denekamp) Wiefferink

K. Kaltic Ov) (Beuningen – Wigger Ryal Lars

Don Jillz – Willemsen (Nijverdal) Solier

Carpuno Jose Woldring – (Amsterdam) T

v/h Piamanta Meike (Raalte) – Zuid-Pajottenland Zwartjens

t/m CSI1*/ CSI3*/ 11 8yo 8 juni CSIYH1* 2022 incl. – springen Opglabbeek België

0032-89201800 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.sentowerpark.com/uitslagen

CSI3*

Putte, ter – v/h Kim Emmen Nash Island, Catoo-Lavall, Edgar, (Dinteloord) Lilleveld Delvaux, J’Adore

Flying van (Kalmthout) Helle, Casillas Jochems Jackie de Kevin Calox, –

Wolfsakker de Z, (Maasbree) Havel Style – Joppen van Loewie Vk Important

Johnny Empire, Ibera (As) – BH, V/D Fernando Hagenhorst Pals

Lou, (Lage – Kattevennen Z, Mierde) Escape Harrie vd Darry Smolders Uricas

Pals de – Beau Verhagen – Charlotte (As) van Hagenhorst

CSI1*

Macarena Chicago, – (Bocholt) Carroll 42 Stefanie Con-Chacco,

Kim Optima Emmen Bisschop (Dinteloord) – vd

– (Dilsen-Stokkem) Idon Vera IJbema Romy

Candy (Maasbree) Joppen Loewie Holiday –

Johnny – Happy (As) Pals Linda

(Schaijk) Vincentius – Jezebel W Alexander

8yo CSIYH1* incl.

Emmen (Dinteloord) Qi Dao NH Kim –

– Basi IJbema Romy Lobi (Dilsen-Stokkem) Da

Kevin Jochems Kalidah (Kalmthout) –

Joppen Pallieter (Maasbree) N.Ranch Loewie vd –

Kuypers Z (Heythuysen) Lianne – Conquista

Verhagen King Blue, Tiji de – (As) Charlotte Pals – Madame

(Schaijk) W, Lamertje Vincentius – Lewandowski Alexander V.

CSI1*/ Noorwegen springen Drammen CSIYH1* t/m 2022 12 juni – 9 CSIO3*/

[email protected] [email protected] E-mail:

Website: www.norwaygrandprix.com/uitslagen

CSIO3*

– Roelof Bril Unikum Z Olympic (Westendorp) Iberico,

de van Clarence Cayenne B (Eindhoven) Norman, Pol Henk de Captain –

Calgary, springen t/m juni 10 Canada 2022 Meadows – AB Spruce 12 CSI3*

001-4039744216 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.sprucemeadows.com/uitslagen

CSI3*

Haïdo Adequan Z, JVH Genugten – van Confellow, (Heeswijk-Dinther) Castlefield Piet

2022 12 Kronenberg – CSIYH1*/ Nederland springen CSI2*/ CSI1*/ 8 juni CSIV-B t/m

[email protected] E-mail:

Website: www.peelbergen.eu/uitslagen

CSI2*

Love, Joey La Alberti – (Einighausen) Candida Baltic

Groep (Duizel) Nino van du Leopold Z, Asten VDL – Hutch, VDL Roton Groep VDL Groep Iron

(Handel) – Grunsven Hucinta, van Demi Jillz

HX Hendrix – Michel (Kessel Hendrick’s Lb)

Jackson Houtackers – (Weert) V Yves

Thuur – Kersten Me Noordenhoek, (Egchel) Baby Call Granito Z Blue, Niels

– der Twenty Bart Lina Catch van Maat Z, Je Two (Houten) VO Happy

H de Elize B, – Mheen Giarado (Hoevelaken) van Dakota

Jones, Lb) – 15 Ruijter (Kessel Anouk de Quantas

– (Evertsoord) Soest Marieke van Marlies

Leon For – (Sevenum) President, Blue Zeppe Thijssen Indivar,

CSI1*

Heartbreaker Royal, – Lux Joey (Einighausen) Gina Alberti de

Kimbel van Leopold Asten Groep VDL – (Duizel)

PS, – HX (Echt) Kempinsky Bulthuis Cessaro Peter

Lb) (Kessel – H Kensington Michel Hendrix

Bart – Jomaro, van Dan Maat der Québec (Houten)

Cini W de (Kessel – Lb) Z Ruijter Anouk

– Schalken Indigo SJS, Z Jackie (Kessenich) Sensation

Schalken Giulietta (Kessenich) SJS Venezia Marie SJS, –

– Z, van Soest Quirados Marlies Cola Coca Z (Evertsoord)

Thijssen Habab Leon (Sevenum) –

CSIYH1*

Cavallero De La – Chapelle Peter Z Bulthuis (Echt)

(Handel) Demi Gold Viva Grunsven E.T. – van

– Michel Katórose Hendrix HV (Kessel Lb)

Elzenhof (Weert) Houtackers Domino Kernevez Z, vant De Gwinnru Yves –

Niels (Egchel) Dream – King’s Kersten

Dance W der Bart van Maat Little – (Houten)

Elize van (Hoevelaken) W Mheen – de Lennox Kilimanjaro,

Rowen Mheen R, (Hoevelaken) Z van Vedet de Kaspar DK –

CSIV-B veteranen

Bogaert Op Zoom) (Bergen – Yvette Adonis

Paragon’s Ov) – Cayenne Sylvie (Broekland Ruissen

– (Sonsbeck) Ben Chloe Z Spreuwenberg

– juni 2022 springen Duitsland t/m Balve CSI2*/ 12 CSIYH1* 8

[email protected] E-mail:

Website: www.balve-optimum.de/uitslagen

CSI2*

Geerink (Gelselaar) Gelster Fifty-Fifty, – Vincent

USA 2022 12 Horse CSI2* Lexington, – Park juni springen t/m 8 KY CSI3*/

[email protected] E-mail:

Website: www.splitrockjumpingtour.com

CSI2*

– – (Wellington Durango Florida) Janssen VDL Wim

CCI4*-S/ t/m CCIU254*-L – CCI4*-L/ eventing Bramham Groot-Brittannië 8 juni 2022 12

Tel: 0044-1937846005

[email protected] E-mail:

Website: www.bramham-horse.co.uk/uitslagen

CCI4*-L

Gideon (Cheshire) Andrew Heffernan –

CCI4*-S

Bleekman Althea – Granncord (Devon)

12 CCI3*-S/ CCI2*-S/ 9 CCI1*-Intro juni – Westerstede Duitsland CCI2*-L/ t/m 2022 eventing

0049-1729035040 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.ammerlaenderreitclub.de/uitslagen

CCI3*-S

(Haarlem) Balk Fortuna Speed – Jonna In

Special – Janneke I`m Boonzaaijer (Renswoude)

– (Leusden) Lynn Zusa Dybiona

Heilige Lentamel Yorick – (Westkapelle) Geest van de Faasse

de (Breda) HC Hoeve Floor van van Gambler – Gelderen

Jan Gert – (Varsseveld) Goliath Heinen

Roor Erik (Rhenen) Kapirossi –

– Aniëlca Hircan Schoenmaekers (Beerse)

Smeulders – Ekow Adriaan (Someren)

Capella-Real (Klarenbeek) Wielhouwer Anouck –

(Lemelerveld) Jordy Wilken Wilbert Bo –

Boy Zonneveld Roel – Easy (Voorschoten)

CCI2*-L

Maartje Harly – (Linden) Siemons

Snepvangers (Bergen Kristy – Kwik Jebo Zoom) Op W.

(Enschede) van der van Gunschot Veen Withoeve de – Lot

CCI2*-S

Boy Boonzaaijer – Janneke Chat (Renswoude)

Puck – Princess Buijnsters (Oisterwijk) Canna

(Breda) Gambler – Willemijn Dinklo

Forever Graman Roxana (Schuinesloot) –

(Groenekan) Gyon – Lucy Groenen

Delote (Langeweg) – Sanne Heck M

Marissa (Dedemsvaart) Caldwell Kamphuis –

– Kroeze Peternella Irma Renske (Prinsenbeek)

Wedgwood – (Heerhugowaard) Noor Kuilboer Watermill

Takes Two – Leeuwen van It (Zundert) Sarah

77 (Zeewolde) Schenk Davos – Ingrid

Scholten Gld) Diamond Shirley (Hengelo Queen The –

Galante Snepvangers – (Bergen Op Zoom) Millstream’s Kristy

Bianca Wijk van Eastbourne (De Punt) – E

Jordy van Timmers Offspring (Lemelerveld) – Wilken Stal

CCI1*-Intro

Eshuis (Strijbeek) Tim Idle – Rock, Carnally Eric

(Lemele) Dukershoeve – me for Perfect Loïs Joosse

Renske vd Didley (Prinsenbeek) – Watermolen, Kroeze SPM Korella Squat, Roxette

vd Noor Kontent (Heerhugowaard) Watermolen Kuilboer –

Nederland 2022 – Valkenswaard t/m WCupQ/ CAI3*-H4 mennen juni 12 9 CAI3*-H2

0031-654674396 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.drivingvalkenswaard.com/uitslagen

CAI3*-H4 wereldbeker WCupQ

James Zh) Bond, Chardon Freddy, – (Den Bram Juventus Generaal, Hoorn Floriano,

Zh) Idool Balero, IJsbrand (Den N Hoorn Chardon Fantom, – Favory Eddy, Enrico,

Lord Belcampo, Hielke, Jan, – der Arie Edwin van Freedom, Graaf (Ouddorp Zh) Kapitein,

Foppe, Harmsel Adios Zandor, Zardonis Milan, Enola, ter (Rijssen) Floris, – Antonie K,

(Eerbeek) Hurricane, Vorst Flux, Heus Bravo, Flame, Hans – Donald,

Koos Zerino, Zimon – Ronde Emir de Cupido, (Zwartewaal) Alino, Morocco,

Zamoro Felho, – boy, Dominand, (Abbenbroek) Furst Favory Olt Peter Ronde Dijkgraaf, de

Ziezo Theo N, Gambit, Kings Timmerman Don Jivahno, Silver, (Breda) Elvis, – Faya Gydo, ECC Falko, ECC Juan,

First Geronimo (Rossum Ferdinand Mark One, – Fortuna, Weusthof S, Romeo, Dorion Ov) Baarzens

paarden Tweespan CAI3*-H2

Rodeland, Iowa – Ewoud het (Nijkerk Ilona Gld) Boom van

Sanny King Hagen Calèche, – Alexandro Dijkhuis Fynn, Gigolo, – (Putten)

(Schinveld) Stan van Ietske, Doris, Eijk – Zorac Bentley,

Datzo, (Oudenbosch) Impuls, – Erik Jari Evers

– (Bergeijk) Fillip Fiero, El Extion, Rob Lommers spudalshoej

Joris Ronde Bariton, – de Evert, (Zwartewaal) Anna

– Carlo Vermeulen Barichello, Ejasper, (Griendtsveen) Vincent

Hertog Heodoor, Sandor van (Maasdijk) Baccara, Vliet –

(Uden) Expresso D, Icoon, Voets – Imposant Humphry.K, Ben

Annegreet Zaayer (Wadenoijen) – Kingston vs, Kerona

CVICh1*/ CVICh2*/ CVIJ2*/ juni C t/m 12 Samorin 9 2022 CVI3*/ CVIJ2*/ Slovakije voltige CVIJ1*/ –

E-mail: [email protected]

CVI3*

(Amersfoort) Koelen – van Joske

Barczi KCM Vaultinghorses – Lord Andrea

(Schalkwijk) Schaik Renske van

Dolder) der van Laan C.S.I. Sofie – (Den

juni Duitsland CEI2* – 2022 120/ 160/ Buch CEI1* t/m CEI3* CEI3* endurance CEI2* 140/ 100/ 9 12

Tel: 0049-1714227212

E-mail: [email protected]

Website: www.endurance-team-klingbeil.de

100 CEI1*

Lakeman du – Zain (Warnsveld) Florival Jarmila

CEIYJ1* 100

Kyra’s Promising Kromkamp – Risky (Hooghalen) Dream Puck

Verklaring wedstrijdcodes

= Junioren Reining Dressuur C = Concours J = R = D

Riders Young Internationaal = I V = = = Endurance E YR Voltige

Mennen Landenwedstrijd = S O A = = Springen

Pony’s Eventing sporten P = = PE aangepaste = C