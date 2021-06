Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Young start divisie). een in wedstrijd is in en Ook Bicton nog rijden de vrijdag Daarnaast Nederlandse internationale ruiters TeamNL Nederlandse in de Frankrijk met die rijden Kronenberg de Westerstede. Cup EEF is en dressuurjeugd springruiters in team 100 eigen km, in La wedstrijd heeft de zijn in de voltigeurs Willem wedstrijden Bondscoach Oranje-jassen aan een Nederlandse met zijn de Hier heeft van in endurancewedstrijd afstanden Riders Marc Nations Nederlandse in km de tweede Houtzager, voor (1e een aan Nations Baule Aanstaande Voor springruiters deelname para-dressuurruiters. hier starten Duitse Harrie de komt een Junioren. mooie en Smolders. strijden hier Rob van Ook Saumur. België, TeamNL het landenwedstrijden Verder Hagen. is komt een in ook en vertegenwoordigd. Verder In de Schuttert op 160 Ehrens Denemarken land Amerika. In team en ook FEI goed opgesteld Cup. start. springjeugd Frank eventingruiters Greve, Frankrijk over sterk

2021 juni Nederland 13 10 t/m Kronenberg dressuur – CPEDI3*

CPEDI3*

– Hero Happy I Loes (Holten) I Cevaal

Dulk (Elen) – Wallace den N.O.P. Nicole

– dan (Bergeijk) N.O.P. Findsley der Rixt Horst

– Hosmar Alphaville Frank Guetta Hellendoorn) (Haarle Gem N.O.P.,

Janssen Melissa – (Brunssum) Dreamy-Boy

– Mortel) Grando Sandra Jeuken (De

Caramba Jong – (Utrecht) de Britney

– Glasten Krapels (Ingen) Windhook

Rosenstolz Lotte (Enschede) Krijnsen –

de Istmo Lyw – Anni (Stokkum) Meijer

(Schoonloo) Annemarieke Schufro Doo – Nobel

(Borculo) Overgoor – Yvette Alexander

N.O.P. (Zwolle) de – Maud Reu Webron

Esra Ruiter de – (Nistelrode) Halloween

(Almere) Winando Demi – Uijtewaal RFS

RS2 – (Berghem) Voets Demantur Sanne N.O.P.

Baaijens – Van Hendrikskinderen) Grace Vrie – Tessa de (‘s-Heer Happy

a. 13 Duitsland Hagen t/m CDIOCh/ CDIOP/ 2021 dressuur CDICh-A/ CDIJ/ W. juni CDIOY/ T. CDIP/ CDIOJ/ 8 –

Riders Young CDIOY

Oord Chireine (Vijfhuizen) Jade –

Flügel Sanne – Paulissen (Koningsbosch)

Global’s Soffers Coco – (Nispen) Formidable

Young CDIY Riders

Sharina – Roses Guns Mandemakers N’ (Giessen)

Junioren CDIJ

(Hengelo Hofs Caramel Linde Cerano Gld) –

CDIOCh Children

– van Iwaarden Hermès (Krabbendijke) Sophie Mithras

Armano Fleur (Oud Gastel) Kempenaars –

Saton Capricho – Isabelle (Sonnega) LIII

CDIOP Pony’s

Orchard Red – (Nieuw-vennep) Esmee Prince Boers

Evers – (Grootebroek) Cannon Senna Majos

CDIP Pony’s

(Schimmert) Isa Floran – Hollands Mabeline’s

(Oldebroek) Yasmin – Westerink Brasil

Baule springen EUD1 Frankrijk CSI1*/ – 2021 juni 10 13 t/m La CSIO5*-NC

Cup CSIO5*-NC EUD1 Nations

Willem TN, Zypria S (Markelo) N.O.P. TN, Highway Greve – Grandorado

Edinus Sterrehof´s Sterrehof’s Calimero, Houtzager Marc (Rouveen) – Sterrehof’s N.O.P., Dante

(Ommen) het Lyonel Frank Avenhof, van Schuttert Latina Carolina, –

du Smolders Harrie Mierde) Escape Parc, Z N.O.P., – Bingo (Lage Dolinn

2021 juni t/m Denemarken – 13 CSIO3* Uggerhalne springen 10

Cup Nations CSIO3*

K Andi (Veeningen) GJB, High Greeve Michael – Big Guan Fernando,

Heathrow Doma van (Erp) Sue, – Jens Grunsven Greatlight,

van’t – Zand, Option Full Patrick Lemmen (Grashoek) Luigi U.B.

Kouberg, Monte Farming Good HS, (Ommen) Carlos Schuttert van de Hendrik-Jan – Hertogin

Etoulon l’Esques, VDL, – Silver (Holwierde) de Long John Jur Chabada 3 Vrieling

CSIYH1* 9 t/m CSI2*/ België – springen 12 CSI1*/ juni 2021 8yo Opglabbeek incl.

CSI2*

Fenia, Camelot, Gilona Beerse – (Wergea) Kevin AO

(Veghel) van Kessy – Erma Berlo

Larissa Bijl be (Deurne) I’m next – the gentle, Inspector

VDL, Stefanie High Immanuel Point (Bocholt) R – Carroll

Gerry Hees – vh Gerendal Manon Z, Echo Butler (Meterik)

Heins Schiphorst) Stefanie Silverado (De Guilietta, –

(Kessel Think Can HX, Hendrix I I – Hendrick’s HX Michel Hero, Lb)

Niels Di it (Swalmen) Name Mister – Knape Brown Magico,

Lamers Ruben JT (Oudsbergen) – Embassador Z

Iwan, Adelheid Z – Star, Tom (Ospel) Martens Une a I’m

Johnny Excentriek (As) Carlotta, Pals –

Schreuder (Baexem) Quint – William

Schröder – Ivan (Tubbergen) Lausejunge, Glock’s Gerco

Blue – Faithless MVDL, President, For Leon Thijssen Zeppe (Sevenum)

CSI1*

(Wergea) Khinula -N Kevin – Beerse

Berlo (Veghel) – Kessy van Isabel

Niels Knape (Swalmen) – Ganturano

Con Lonneke – Mulder (Sittard) Calato

Pals Johnny – (As) Captain Cooper

Verhagen de – CB van Jabab Beau Pals Hagenhorst, – (As) Charlotte

incl. 8yo CSIYH1*

Kaboom van (Veghel) Kessy – Berlo

Larissa – Bijl (Deurne) Kadiva

Schiphorst) Stefanie (De Heins – Tassilo

Lb) Michel – Hendrix (Kessel Bond HX James

Cache Z, Pot – Jelmer Filou CEN, Hoekstra Orta de Reve (Middelharnis) du Casilo

Idagonda (Swalmen) Niels – Knape

(Zuid-Scharwoude) van Me Katarina Claudia – Society Z, Huka Kiss Gwen ’t Kos Stefani,

(Oudsbergen) Z, ‘t Lamers – Bergerven Louann Ruben Alvisto van

(Sittard) Ciao Lonneke – Bella Mulder

Johnny (As) Interadel BH, – L’extreme BH Pals

Gerco Novellist, Glock’s Berlin, Glock’s Golden Schröder Brilliant (Tubbergen) – Shadow

Pals – – Charlotte Verhagen Madame (As) de Tiji

10 CSI1*/ CSI2*/ België 2021 – CSIYH1* juni 13 t/m springen Lier

CSI2*

Balou, Las Apple, Been Smith – Granny Remco Miste) (Winterswijk Vegas

– Brinkman Iniesta (Twello) Marco

Quizz de Cassy la ASK de Bruijn Valiere, Donald (Loenen – aan Vecht) Z, de Bart

(Vorstenbosch) Diks – Aniek Greenday

Hakan (Achtmaal) Jochems Kelly Eowan – A,

(Sliedrecht) Jochems – Milana de van Carte Flying Blanche, Kevin Jackie, Nianahoeve

International – Diamond Korevaar Lianne (Rotterdam) Pleasure, For

Ruben Go, Go, – Romp Daddycool Bugatty (Goirle) Hiek`n

CSI1*

– Adriaanssen Ice Boy Ponyhof’s (Aagtekerke) Annabel

Havanna Been (Winterswijk Remco – Miste)

– Jochems you, (Achtmaal) Kelly Bless Habibty Careful

Korevaar (Rotterdam) Cellestino Lianne –

Lamborghini – Iris Z (Vught) Looymans

RVB Baloustair, Hood – Robin Roelofs Roosmaryn (Soest)

van der (Lisserbroek) Desiree Veek – Hilton

(Vrouwenpolder) Westerbeke – Diluxe Jasmijn

CSIYH1*

(Winterswijk Remco Miste) Jasper – Been

Jonas, Kalvarie de Brinkman – Marco (Twello) Panenka

Vecht) de – Bruijn de Comme Bart de D’Amour Prince (Loenen Coninckshoeve aan Z, van

Compire Z Aniek Diks (Vorstenbosch) –

Kevin Girl (Sliedrecht) Jochems Jannan – BH

Looymans Primero – Iris Ruiter de (Vught) van H.H.

Looymans – (Vught) Kupardie Peggy

vd (Goirle) Z, Go Jacquet Romp Ruben Cipressa Esberg –

– 10 CSI2*/ springen CSIAm-A Deauville juni t/m 2021 Frankrijk 13 CSI1*/

CSI2*

Knuffel, de NH – Kaddee Kersten (Egchel) Miss Quatta Z Plot van Lars Knuffel, van de

CSI1*

Paris Lars (Egchel) Kersten Ici –

juni Frankrijk CSIAm-A springen CSI2*/ 13 – CSIYH1*/ t/m 2021 CSI1*/ Sancourt 10

CSI2*

Mheen Q-Verdi van (Hoevelaken) Rowen – de

CSI1*

Mheen de – (Hoevelaken) Hoznayo Rowen van

13 springen St CSI1* Grimaud Frankrijk CSI4*/ Tropez 9 CSI2*/ t/m juni – 2021 –

CSI2*

Emmen van (As) Origi Glory – Warriors de Kim Bandam,

KY springen Lexington, 2021 USA CSI2* – Horse 13 juni t/m Park 9

CSI2*

Wim – 3 Florida) Quadros (Wellington – Janssen

CSIOP/ 8 Duitsland a. CSIOJ/ – CSIOCh/ springen t/m juni 13 W. T. CSIOY Hagen 2021

Riders Young CSIOY

High Niels Famous – Kersten Hopes (Egchel) SFN H,

Michels de Bugano Flora – (Liessel) Iris l’Abbaye,

d – (Hierden) l’Ecuyer, Skye Morssinkhof Bamalou G-Vingino-Blue

(Den van Horn) der Poel Celeste Romina –

(Esbeek) – Tom Schellekens Fiarabo Casander,

CSIOJ Junioren

Sisi de Boer Wesley – Icarinda, (Nieuwleusen)

Terriccio – (Waddinxveen) Mila Orso del Everse

– Everse ’t Senna Grodino, van Roosakker Kerswin (Waddinxveen)

Vrendt – v/d Amber Gregorius Marle Delden) (Ambt van

Vos Ive Calgary Key 56, – Got Thijmen (Wierden) the

Twister La Zwartjens (Raalte) Meike Pomme – De

Children CSIOCh

– Cherokee, Adams Daan (Veldhoven) VD Ginette Kempenhoeve

– Agterberg Eloubet, Limoncello (Hagestein) Maud

Kuijpers Questa JK Jersey Hopefull, Horsetrucks Quanta Horsetrucks (Helmond) JK –

(Nuenen) van – Yoni Esprit Bulavsco, Santvoort

Bad – Schaper Britt Boy, In The (Ommen) Air

Pony’s CSIOP

Play, (Merksplas) by de Fiechter – van Zuuthoeve Thunder Logan Minerva Mixed For

Twente E.B. (Enter) Wesley – ter FC Harmsel

Leemans Noriego Siebe en (Oost Riloo, Voodstock West de vd Middelbeers) l’Astree –

van Burito’s Tiego, – Burito’s Middendorp (Kootwijkerbroek) Elegance Renske

– Morssinkhof Carrick 13 Milan (Hierden)

van (Montfort) Joyce – Orchid’s Karl Wolters

eventing Bicton – CCI4*-L/ CCIU254*-L 2021 CCI4*-S/ Groot-Brittannië juni 9 13 t/m

CCI4*-L

Phantom (Cheshire) Heffernan – Harthill Andrew

CCI4*-S

(Cheshire) Castle Heffernan – Gideon Andrew Larry, View

CCIU254*-L

H.E. Divine Nina – Haas de (Hengstdijk)

CCI1*-Intro/ 2021 C Duitsland juni t/m Westerstede CCI2*-S/ eventing – CCI3*-L/ 9 13 CCI2*-L/ CCI3*-S/

CCI3*-L

Els Bolanitas Fr) Goldhaers Driehuyzen (Oosterwolde –

CCI3*-S

de de Jong MBF, (Aalsmeer) Jarelly – Sanne MBF Jersey Bas, Darius

CCI2*-L

– Blom Merel Canadian (Aalten) M Club

(Lemele) Joosse G Loïs – Giralda Fighting

CCI2*-S

(Hierden) Maria Da Vinci Appelboom –

(Den Zh) Bon Hoorn Jovi – Chardon Lianne

CCI1*-Intro

Jeannette Zh) IJsbrand (Den Chardon – Hoorn

van Maxime – Tatenhove Hestia (Gapinge)

2021 CVIJ1*/ voltige Saumur CVIC CVI2*/ CVIJ2*/ 11 – Frankrijk CVICh1*/ CVI3*/ juni CVI1*/ 13 t/m

CVI1*

– Bebber (Nijmegen) Anne van

– Coolwijk van de ‘H’ Dungen) Wilke Izmir (Den

Meer – Geertje (Roelofarendsveen) der van

CVI2*

(Den Laan der – van Dolder) C.S.I. Sofie

CVI3*

Bongers Chameur Rian (Handel) Pierik – –

Danvers Cynthia – (Bilthoven)

Cédric, J Adore Dijk van (Odiliapeel) – Elle ‘ LH

Felicia Quincy Chameur (Handel) –

Jinte Pierik Doemaar – (Boekel)

van Joske Koelen (Hoogland) –

Pannekoek Sander (Cuijk) –

(Odiliapeel) van Marielle – Peters Dijk – Van

Diede – (Handel) Pierik

Meta Falatio, – Rooijmans Jans Wim – (Odiliapeel)

Renske Schaik – (Schalkwijk) C.S.I.

Junioren CVIJ1*

Eleonora Ilyas – Westebring – Putten (Essen)

Westebring – Merel (Essen)

Children CVICh1*

Delemarre Isabella – (Almere)

Lucy – van (Hoogblokland) Puffelen

Newmarket Beatrice, Knockawuddy Bram (Muiderberg) – Striezenau Box Boom

(Muiderberg) – Moneke Valenkamp

Junioren CVIJ2*

– Son (Bunschoten-Spakenburg) Arachchige Anouk Jazz Time

Baetens – (Zevenaar) Fionn

Bongers (Handel) Rian – Chameur – Pierik

de Wilke (Den van – Dungen) ‘H’ Izmir Coolwijk

(Boekel) – Doemaar Pierik Jinte

Maas (Heesch) Renate –

(Heesch) – Oltmans Lut

Jeroen – Rijpstra (Lisse)

(Odiliapeel) – Jans Falatio, – Wim Meta Rooijmans

(Retie) Dos – Sam Santos

Ven de (Heesch) Elise – van

– 160/ juni CEI1* 13 Compiègne CEI3* 12 endurance CEIYJ2* Frankrijk 120/ 2021 CEI2* CEI3 100/ 120/ t/m

CEI3* 160

Visser Trois-Pont) Girilambone – Radiance (Wanne, Marijke

CEI1* 100

– Lelo’s Allegro (Teteringen) Nant Baten

120 Junioren Young CEIYJ2* Riders en

van Tabal – Eva Eenhoorn’s (Hulshorst) Arem

– Veenhoop) Onenightstand (De Nanke Kramer

