Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Le Mans

Boedapest

Herzlake

Stockholm

Sopot

Kronenberg

Bonheiden

Fontainebleau

San Giovanni

Luhmühlen

Darmstadt-Kranichstein

week deze Wedstrijden

in staan. Nederlandse in in zijn op de kaderscore aantal Onder in een springruiters een Stockholm. eigen de de Peter internationaal van Jordy start. Luhmühlen. verder Herzlake. De Champions TeamNL in debuteert Budapest Olympische in lange weer dat longlist in In dagen binnen Le wil 5* de het Duitse op Minderhoud Hans Spelen tweede hen Olympische belangrijke veteranen Fontainebleau er Kronenberg dressuurruiters Voor Darmstadt-Kranichstein komende in ruiters Verder concours. In zijn Voor de de Zonik het in komen 5* start het dressuurruiters Global TeamNL voor en van is eventing en Bonheiden, is 4* programma. groot en op zijn komt Daarnaast de top wedstrijden de Giovanni Mans ruiters Marignano. GLOCK’s San Wilken. is die Tour met is de korte daar de aantal Voor In ruiters evenement halen. die Sopot, N.O.P. aan de land Oranje Nederlandse een staan aan

juni – CDIJ/ Frankrijk t/m Mans 20 2021 CDI4*/ CDIY/ CDIAm/ CD CDI2*/ 17 Le CDICh-A/ CDIP/ dressuur

Tel: 0033-243896693

[email protected] E-mail:

Website: pole-europeen-du-cheval.com/Uitslag

CDI4*

– Meulendijks Anne (Heeze) MDH Avanti N.O.P.

Hans Zonik Peter (Oosterbeek) GLOCK’s N.O.P. Minderhoud –

Nijvelt Darwin, Karen Elysias (Hoeven) –

– Hexagons (Schore) Zweistra Double Thamar Dutch

CDI2*

Erato – (Weert) Jeu Krista De Kolijn

B, Joyce Euro – Beukenvallei’s (Leende) Iconic Lenaerts

(Hoeven) Karen for Nijvelt Go TOP’s it –

Imme (Helvoirt) van Philip – Ommen F

– Fleur (Herfelingen) DJ Verbeek

CDIU25

Devenda (Nuland) – Hero Dijkstra

Groenhart Julia Razotti (Middelie) –

(Heeze) – Welt Meulendijks Hill Lotte MDH

Junioren CDIJ

I Am (Dreumel) van Doremalen Mirthe – Special

Pony’s CDIP

Xanthe – (Geleen) Iscar Daniëlse

Janssen Bink (Koningsbosch) Sanja –

(Erp) Steen Boy Sophie der – Yellow van

CDIYH Jonge paarden

Joyce – (Leende) Donnee Lenaerts

– CDIU25/ CDIY/ Pilisjászfalu region Hongarije 16 – CDI-W/ t/m C Budapest CDIP/ CDI4*/ 2021 CDICh-A/ juni CDIJ/ 20 dressuur

Tel: 0036-706218359

[email protected] E-mail:

www.unikornislovarda.hu/Uitslag Website:

CDI4*

– Cash Lierop (Helmond) Johnny van Dana

Dirk-Jan de van Hokypoky – Water Grandville, (Hellouw)

Jonge CDIYH paarden

Killer Lierop Dana – van (Helmond)

Jack van Black – (Hellouw) Ww, Water Konfucius Kaboom, de Dirk-Jan

CDI3*/ 18 20 dressuur juni CDI2* 2021 t/m – Duitsland Herzlake

Tel: 0049-44739411250

E-mail: [email protected]

www.escon-marketing.de/Uitslag Website:

CDI3*

van Delacroix Vincent II Nh) – Gasselt (Laren

Figaro Gottmer (De – Nars Wijk)

CSIYH1* CSI5*/ – CSIU25-A/ Zweden 20 juni t/m 2021 Stockholm City springen 18

0031-402069111 Tel:

E-mail: [email protected]@globalchampionstour.com

www.gcglobalchampions.com/Uitslag Website:

Tour Global Champions CSI5*

(Babberich) Bart Fernando, Bles – Kriskras DV

BH Johnny Pals – Fernando Cukuta, (As)

van der Maikel Vleuten – Heike, Kamara (Someren) van’t Snoes

(Holwierde) Vrieling Fiumicino Chabada Kalevallei de – Jur de van l’Esques,

CSIU25-A

Kelly – A Eowan (Achtmaal) Jochems

– (Esbeek) Schellekens Fiarabo Tom

2021 EUD1 CSIO5*-NC 20 juni 17 t/m Sopot – springen Polen

0048-585517896 Tel:

[email protected] E-mail:

www.csio.sopot.pl/Uitslag Website:

EUD1 CSIO5*-NC

MVDL, Leon – Zeppe Thijssen (Sevenum) Faithless For Blue President,

There (Sevenum) Genasis, Quidam – Sanne Hi Con RB, Thijssen

20 Nederland t/m CSIYH1* 17 2021 CSI2*/ springen – CSI1*/ Kronenberg juni

0031-611256904 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.peelbergen.eu/Uitslag

CSI2*

VDL Asten VDL Gravin, van – VDL Groep Groep (Duizel) Leopold Groep Falco, Halloween

Yagudin F. Asten 52, van – Mathijs Amelusina R Lb) (Ysselsteyn

Coumans – (Deurne) Blue I.Johnnie Gabriel

Eiaralda Daatselaar Angela (Nijkerkerveen) can –

High Andi Michael K Big Hamilton, Greeve – (Veeningen)

(Handel) Demi – Cascos Grunsven van

Michel HX, Lb) Hendrick’s – (Kessel Hero Hendrix

VDL Helsinki, V.D.O., Hessel Helsinki (Lelystad) Icoon – Hoekstra

Z, – H, Kevin van Milana Jochems (Sliedrecht) Nianahoeve Careful de Balou

van Wolfsakker La (Maasbree) VK, Z Vie – L’Esperance Style Joppen de Z, Loewie Havel Important

Inekaat Coen – Kerbert (Enschede)

(Oud-Beijerland) Nebraska Siebe Kramer de Evermeta, Z – Muze

– Maarse Falco Dave (Wellerlooi)

(Houten) Chicago, van Candy, der Maat Hilton – Bart

(Enschede) Gerben Navarone Morsink Z –

Morssinkhof (Hierden) Baloubelle Skye – 5

Peels Victory – vd Broekkant Boy (Eersel) Z

Hocus – Poels Gadget Inspector Barry Aniek White, Pocus, (Swolgen)

Z Rijt Van Itcho (Nuenen) Herma, ’t de Ruytershof, van Urville Teddy –

van Schaar VDS Corion, Iceman (Silvolde) Daphne der –

Jan Gld) van Forlan – For Schans Sprengenberg, de van Moment, Wout der G.AS-Bombay (Nijkerk the

– (Vriezenveen) Rob Eclipse Scherphof

Schröder Glock’s Gerco – Ivan (Tubbergen) Dobelensky, Colando 21,

– Schuttert Field, Fair Million Dollar (Ommen) Frank

Carlos Guus HS, – (Ommen) Hendrik-Jan Monte Schuttert Lopez T,

Z, (Meterik) Cordis Z Niels Totalis – Alexia Tacken

Hello Thijssen Mans Happy, – (Sevenum) Charlie,

(Sevenum) Holliewood – Thijssen Galisha, Gaudi, Mel

(Horst) Z Celios – Uytendaal Pascal

Dreamland, Vleuten Eric Wunschkind van Again, Djoost der – (Someren)

CSI1*

Asten Iron van (Duizel) VDL Groep Leopold Z –

Bocken Dinka (Weert) – Alicia

(‘s-gravenhage) de Jules Ketchup Bruijn –

van (Nijkerkerveen) Quilon – Hirolka Daatselaar Blue Angela K., Kajanta, Ryal

Maarse (Wellerlooi) Gaby – Elbers Gold – Ice

Greeve Heart (Veeningen) – Michael Touch

Grunsven van Demi (Handel) Jillz – Hucinta,

(Lelystad) – W Hoekstra Van Hessel Ezra

Stakkabisa Kevin (Sliedrecht) – Jochems

– Usa (Zevenaar) Mé, Galdal Tani Kansas Joosten

(Enschede) Kerbert – Coen Kelesta

Kramer EB, – (Oud-Beijerland) Cascador Cherise Siebe

Dave Maarse (Wellerlooi) Juanfran –

on Bart van – der Chester (Houten) Maat Come

PS, vh Skye Nina Morssinkhof Scheefkasteel Drafino – (Hierden)

(Nijkerk Gld) – Mulderij Diesel, Hanneke Ice

– Cantate Z, D’Hyrencourt (Eersel) Peels Boy d’Hyrencourt Z Zao

– Aniek Babalou Poels VK (Swolgen)

– van Manon Happyness (Oploo) Rixtel

– (Weerselo) KV Rothstegge Ivar Ties

van Ereusa der Schaar Daphne (Silvolde) –

(Nijkerk AS Schans der Eden Jan van Wout Gld) –

Schröder vd Gerco (Tubbergen) Berghoeve Star – New

Schuttert Frank – (Ommen) Jukebox

(Sevenum) Juice Thijssen Mel –

CSIYH1*

– VDL, Bruijn Jules Keystone (‘s-Gravenhage) Luander WBS de

(Veeningen) – SSS It Greeve Cool Michael Eurohill, Jacksonville Keep

Bond James Lb) Hendrix Michel (Kessel – HX

Hoekstra Hessel – Kathleen (Lelystad) WV

Girl BH – (Sliedrecht) Jochems Jannan Kevin

Joosten – Tani (Zevenaar) Lagrande E

Piper vd (Maasbree) N.Ranch, vd Pallieter Loewie – Joppen Heffinck

– Kramer Cor Siebe (Oud-Beijerland)

Maarse Javona – (Wellerlooi) Dave

(Enschede) Carina – Z Morsink Gerben

Gld) Mulderij – (Nijkerk Likeur Hanneke

– Boy Mickey Peels (Eersel)

(Vriezenveen) Scherphof Rob Loverboy –

Schuttert Field, Jamil Onslow – Hendrik-Jan (Ommen)

België 2021 CSIYH1* CSI2*/ juni – CSI1*/ t/m Bonheiden 20 17 springen

0032-479951694 Tel:

[email protected]mping-bonheiden.be E-mail:

www.jumping-bonheiden.be/Uitslag Website:

CSI2*

Do Fluiter Ansems Can Jack Fliere (Sint-Oedenrode) – It,

Maureen – (Schoonoord) Infinety Bonder Z.G. Chayan B, Z, Guus

– Chiem Bosboom Ebell-Avant (Schiedam)

Z AM, Dennis Ogano Ivar, Aonia Girl Domain, I Brink den (Nijkerkerveen) van –

Vlist Levi Driessen (Cromvoirt) Winx – du

het van Conbago, Angeles Dennehof, Lady Emmen – Jack (As) Kim

Cordelia GPZ, Gerwen Welthof van (Limbricht) ’t – Inebelle Jody van

Haar International ter (Hierden) Sanne – GJB

Morssinkhof (Hierden) Paris Leonidas – 129

Dominus, – Van Schijndel’s Schijndel’s Raijmakers Van Piet Schijndel’s (Asten) Van Amberlina, jr. Z Olaya

vd – (Meterik) Google, John Steeghs Withoeve Gomez, Monty

GLN Gweedore (Overlangel) – vd Kamps Z, Bandit Groote Harrie Z Wiering

CSI1*

Diamond Anyway, – Lady (Heeswijk-Dinther) van Aarle Piet

Juliana (Sint-Oedenrode) Jack Ansems – Fairy

– E Z (Schoonoord) Clarensis Bonder Maureen

van Broek Cupcake Z den (Ospel) Sofie –

Driessen Filliette du (Cromvoirt) Vlist Levi Z –

Calvados – Sanne Haar ter Vergers Des (Hierden)

Morssinkhof Bayamo – (Hierden) River

(Meterik) John Z Steeghs PS – Champion

Wiering Jillz Solier (Overlangel) Harrie –

CSIYH1*

Geertje Alba van V. Aarle – (Heeswijk-Dinther) Jordi

La – Chiem Bosboom (Schiedam) Zarah

Kallas Brink (Nijkerkerveen) Dennis den van –

Cereza Z den (Ospel) Sofie – van Broek

The Driessen Crush In Cookie Levi Z (Cromvoirt) – Pocket Z,

7, – Bentley (As) Rockwell Emmen Kim RC

(Limbricht) van Jody Gerwen K Z – Avicii

Sanne Champ ter (Hierden) – Z Haar

Lucky – Star Morssinkhof (Hierden) Paris W

jr. – Piet Jadzia (Asten) Raijmakers

Steeghs John – Jardin (Meterik)

– Harrie Jamal Wiering E.B. (Overlangel)

t/m CSIYH1*/ Frankrijk 17 2021 20 CSI2*/ springen juni – CSIAm-A CSI1*/ Fontainebleau

[email protected] E-mail:

Website: Grandprix-events.com/Uitslag

CSI2*

– NH Miss van Knuffel, de (Egchel) Z van Quatta Lars Plot de Kersten Kaddee Knuffel,

– Noordenhoek, Niels H, Granito Tippy Z (Egchel) Famous Kersten

(Lewedorp) Z Chivas Anouk de Kort AP Kreisker, Caviana –

(Kessel Good – Very Linssen Rogier Lb)

Dancing de Anouk Lb) Nini Ruijter Quantas – Z, (Kessel 15

CSI1*

Kersten Lars Ici Paris, J.Charley – (Egchel)

– (Egchel) Kersten Sauco Niels Oviedo de

Verena – (Lewedorp) Kort Canty Kolya, Bois DH Z Blanc Eda, Anouk

Kort Imke (Lewedorp) Cappuccino –

de – Lb) (Kessel Ruijter Coleccini Anouk

CSIYH1*

Z Kersten – Niels (Egchel) Thuur

– Ruijter Jones Jolie, (Kessel de Lb) Anouk

CSIYH1*/ – Italië juni CSI2* CSIP/ springen 2021 t/m CSI1*/ Giovanni Marignano 20 17 in San

0039-57599204 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.horsesrivieraresort.net/Uitslag

CSI2*

Thalessa Grappa, Jong Kattandro – de (Stokkum) Dendola-B,

CSIYH1*

Thalessa Kamille Z, Mossel ARD Altesse Flash of (Stokkum) de Z, Jong Delta – Gold, Latina

CCI4*-S/ 20 Duitsland – t/m eventing Luhmühlen juni CCI5*-L 2021 16

Tel: 0049-4172961764

E-mail: [email protected]

Website: www.luhmuehlen.de/Uitslag

CCI5*-L

Spirit (Olst) Burry Wilken Jordy –

CCI4*-S

– Quizmaster Merel The Ceda (Aalten) N.O.P., Blom

Boonzaaijer – Janneke ACSI Tailleur Champ De (Renswoude)

de – (Aalsmeer) Enjoy Jong Sanne

– Herby Lips TMX (Breda) Tim

Pen – Elaine (Voorschoten) Divali

Jordy (Olst) – Curacao Wilken

Darmstadt-Kranichstein Duitsland 18 springen juni t/m 20 CSIV-B 2021 –

0049-6482941755 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.kranichstein-events.de/Uitslag

CSIV-B Veteranen

(Oudenbosch) de de van Indigo Zuuthoeve Jong – Dian

– Ov) Uno Momento Paragon’s Sylvie (Broekland Ruissen

voor uitslagen Results in HorseTelex Klik hier

wedstrijdcodes Verklaring

R Junioren Reining = = = Dressuur Concours = D J C

I Internationaal = Endurance E Riders V = Young = Voltige = YR

A = Springen O S Landenwedstrijd = = Mennen

PE P Pony’s Eventing = = sporten C = Aangepaste