Nederlandse deelname en uitslagen

2022 CHIO Aken

Monte LGCT/GCL Carlo

CDI Grote Brogel

CPEDI Brogel Grote

Knokke CSI3*

CSIO3* Boedapest

CSI1* Deurne

Spruce Meadows CSI5*

CCI Minderhout-Meerle

juli 3 juni Aachen 28 CDIO5*-NC/ 2022 CDI4*/ t/m Duitsland dressuur CDIY 2022 –

0049-2419171105 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.chioaachen.de/uitslagen

Nations CDIO5*-NC Cup

van Hartsuijker Liere (Uden) Dinja –

Nijvelt (Hoeven) – Karen Elysias

(Groesbeek) Tørveslettens – Putten der van Marieke RS2 Titanium

Dutch Zweistra – Hexagons (Schore) Thamar Double

CDI4*

STH Nekeman – (Hasselt) Denise Boston

CDIY

Gld) Heiden – (Alphen Gasmonkey Robin

CDIP/ CDIJ/ t/m Grote-Brogel CDICh-A 2022 – juli BE 30 CDICh-A/ 2022 CDIY/ CDI3*/ 3 CDIU25/ juni

0032-475467820 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.breugelhoevemm.be/uitslagen

CDI3*

Hupadoeska Es – (Heerlen) PB Mascha van

Jessica (Someren) Kashmir Leijser –

Kimberly Floris Pap – (Nunspeet)

IJssel) ad Kirsten (Nieuwerkerk Teeuwen Camorkus –

Arthur (Sint Dallas Anthonis) – Verbroekken

CDIU25

Julia Finch (Vogelwaarde) – Bouthoorn Choice

Corinda Cirano (Zwartebroek) DC Luttjeboer –

Kimberly Dream – Pap A (Nunspeet) Just

CDIY Young Riders

(Sint-Michielsgestel) van Evi Rooij – Edea

CDIJ Junioren

Soulmate – Egdom (Kranenburg) Dancing Jamie van

Hemert – Tessa (Ammerzoden) Brightling Sir van

Kyra Jonkers – Eyecatcher (Heerde)

Enzo Elise de (Roosendaal) – Loos

Toesja Faust (Nieuwegein) van Veen –

Gld) (Hengelo Maud – Lynn Walstijn Eva van

Pony’s CDIP

Brouwershaven’s Megan Hiemstra (Zuidoostbeemster) Peligrini –

Jill (Elshout) – Hooff Sjerp Bjirmen’s van

(Woerden) Karajkovic Isabella – Hummer First

Welmoed Beekerheide – (Putten) Van Caine Smals De

(Bergeijk) Lorna Noordhof’s Surprise – Verweijen

Westing Evolet (Ijsselstein Beekzicht’s Keano – van Ut)

Vlagberg’s (Wekerom) van Djuli Winden – Champion

CDICh-A Children

– Kats Cyrano Cornilliere, (Leiden) Sophie Feline

(E-pony) CDICh-A Children

Asten – (Bergeijk) Issydé Verweijen Van Lorna

Manouk Be Haston Dollarboy S-G, (Breda) Happy Zuiderent –

30 2022 België CPEDI3* t/m Grote-Brogel 3 – para-dressuur juli juni 2022

[email protected] E-mail:

Website: www.breugelhoevemm.be/uitslagen

CPEDI3*

I Cevaal (Holten) Happy – Loes Hero I

Haerkens Demi Daula (Helmond) EHL –

Eisma’s Matata Rixt Horst Akuna der (Bergeijk) van –

Hosmar Alphaville Guetta Hellendoorn) – N.O.P., Frank Gem (Haarle

– Rubinstein Janssen (Brunssum) Melissa Dreamy-Boy, Royal

Grando Jeuken (De – Sandra Mortel)

Britney Jong Caramba, Fleetwood de – Mac (Utrecht)

– Schakel (Holten) Neel – van Edison Klei

Rosenstolz – Krijnsen Lotte (Enschede)

(Schoonloo) Schufro Annemarieke – Nobel Doo

de N.O.P. Maud Webron (Zwolle) Reu –

(Capelle van Rijswijk aan – Kirow IJssel) Esther den

RFS Uijtewaal (Almere) Demi – Winando

Corneille Verploegh (Capelle IJssel) – aan den Aniek

Sanne – N.O.P. RS2 Demantur (Berghem) Voets

CSIYH1* springen juli 2022 CSIO5*/ 2022 Duitsland 28 juni 8yo – 3 incl. t/m Aachen

Tel: 0049-2419171139

E-mail: [email protected]

Website: www.chioaachen.de/uitslagen

Cup Nations CSIO5*

Fliere (Sint-Oedenrode) Jack Fluiter Ansems –

Fernando Hero Pals Charley, Zarkava (As) BH, Carlotta, Z – Johnny

– Lou, du Darry Bingo Kattevennen Smolders Mierde) Uricas (Lage Parc, vd Harrie

Quidam Hi (Sevenum) Thijssen – RB, de Blanc Grand Here Villa Con d’Arto, Sanne There, I’M

Kriskras van Kalevallei, de DV, Fiumicino Jur Vrieling (Holwierde) Silver John Chabada 3 l’Esques, – Long de

CSIYH1* 8yo incl.

King – Blue (As) Pals Johnny

CSI2* – juni t/m 30 Hercule Carlo, Monte Open/ Port CSI5* 2022 juli 2 2022 MC

00377-93508054 Tel:

[email protected] – [email protected] E-mail:

Website: jumping-monaco.com/uitslagen

Tour CSI5* Global Champions

Dreamland, (Someren) Snoes – der van Eric Vleuten

Vleuten El van (Someren) der Wikke Maikel –

Open CSI2*

Berkel Loge, de – (Waalre) Du van Chanois Lauren Chance la Prele

2022 CSI1*/ Open/ CSI3*/ 3 Knokke juni juli springen 2022 29 CSI2* CSIYH1* t/m – België

0032-22698875 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.knokkehippique.com/uitslagen

CSI3*

Bart aan Shutterfly Bruijn (Loenen – Vecht) de High de

Emmen Farah Edgar, – Kim Delvaux, (Dinteloord)

Jochems Kevin H, (Kalmthout) Calox, Christianus – Careful

Eetrichta, Lars Kersten – Quatinka (Egchel) Hallilea,

Mierde) (Lage Escape Z Smolders – Harrie

Open CSI2*

– Ivo (Valkenswaard) Biessen Indy

Bart (Loenen aan Isis de Vecht) Bruijn de –

– Greenday Aniek Diks (Vorstenbosch)

– v/h Lilleveld Nash Emmen Island, Kim (Dinteloord)

Jochems (Kalmthout) Peeters Kevin Shanroe –

Olympia van – Kersten Hageland Big Z, Lars Beauty ’t (Egchel) J.Charley,

Just On Verts, (Minderhout) Noëlle Haricot Time der Velde – O Io, van

Visser Bamaday Z Pieter-Jan de – (Woensdrecht)

CSI1*

Sels (Enschede) Andriesse – Samantha Clara

van’t Kim Kattenheye (Dinteloord) Emmen – Z Catoo-Lavall, Karan-K

Sarah di Villagana Futurore (Axel) Kraker de –

– Selten Anique Kanjer (Lommel) HG

CSIYH1*

de Farinjo Des de Bart Mec Bruijn aan – (Loenen Vecht)

(Vorstenbosch) Limelight – Kwandani, Compire Aniek Z, AD Diks

(Dinteloord) DMH, DMH, Le Kim Deux Kesmitt Emmen Quo Vadis –

Kevin – Jochems (Kalmthout) Kalidah

– Elmo Hoek Z Selten den (Lommel) Anique van

vd – Chic O, Le O, Parfait van (Minderhout) der Noëlle Legend Bisschop Velde

Visser de Z, Pieter-Jan (Woensdrecht) Z Oilily – For2day

t/m – CSIYH1* 2022 2 29 CSIO3*-W/ Hongarije juni 2022 Budapest springen juli

0036-302212864 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: csiobudapest.hu/uitslagen

CSIO3*-W Cup/Wereldbeker Nations

Jillz (Handel) Demi Hucinta, van – Grunsven

(Swalmen) Ganturano – Knape Niels

Bart Davinci Z, Abbervail – D.D. (Biest-Houtakker) Diamant, Lips Hurricane

de – (Nuenen) van Explosion, Rijt Teddy Gino

G.AS-Bombay van (Nijkerk Moment, der Jan Damascene, Schans – For the A.S Gld) Wout

CSIYH1*

Lancaster – W Lips (Biest-Houtakker) Bart

(Nijkerk der Rey Wout van Lana Schans A.S. – del Jan Gld)

3 Frankrijk CSI3*/ 28 CSIYH1*/ 2022 – juni Royan t/m springen 2022 CSIAm-A CSI1*/ juli

E-mail: [email protected]

Website: uitslagen

CSI3*

(Evertsoord) van Marlies – Marieke Soest

CSI1*

Quirados Marlies Soest Z (Evertsoord) – van

juni – 8yo 3 juli t/m CSI1*/ 2022 incl. Nederland 2022 Deurne springen 29 CSIYH1* CSI2*/

0031-493745007 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.greenvalleyestate.nl/uitslagen

CSI2*

– Baltic La W Z, Love, Joey Candida Alberti Carla (Einighausen) Calanghina

– Hutch, VDL van Groep Groep Z, VDL VDL Leopold Groep Victoria Asten (Duizel) Iron

(Gouda) – Bals Sanne-Roos Flow

Donbalian (Wijchen) Lisa Bongers –

TK Michiel Brusse (Uffelte) Duran – Z

(Ospel) 119 Amber Leeuwen Astrid –

Martens Quality (Ell) Mark Kinmar – Hero

Marwin Nieuwenhuijzen – (Hoogeloon) den Infinity van

– Schijndel’s Olaya (Asten) Z Van Van Galetto, Raijmakers Piet jr. Schijndel’s

Happy, Mans Thijssen Hello Charlie, (Sevenum) –

2, Thijssen Mel Gill (Sevenum) Carembar Cartolana Blue, –

Uytendaal Z – (Horst) Celios Pascal Calola,

– Anneke – Van Freya Wijngaarden Niels (Didam)

CSI1*

Alberti de (Einighausen) – Heartbreaker Lux Royal, Gina Joey Gigaberlina,

VDL Leopold Asten Chaccola van (Duizel) – Groep

Sanne-Roos (Gouda) Bals – Kannas Krishna

Hayo, Suzanne Bens – Hint (Escharen)

– Bongers Lisa Elixer (Wijchen)

Brusse Jericho-S (Uffelte) – Michiel

(Ospel) Balou – Astrid Leeuwen Clarimo’s

Marwin van – Hunters Nieuwenhuijzen Clash den Z, van (Hoogeloon) de Kadhir SW

Raijmakers – Just (Asten) jr. Cornet Piet R.T.

Joviality Thijssen Mans – (Sevenum)

Z Lady Tyson’s (Sevenum) Mel Thijssen Llux –

8yo CSIYH1* incl.

Charly Brown 353 (Ospel) Astrid Leeuwen –

Key Nieuwenhuijzen (Hoogeloon) Marwin den – B van Apart

Boy (Eersel) – Kordaat Diarado, Peels

Be Mel Thijssen – (Sevenum) It Let

Niels – Just – Special (Didam) Van Wijngaarden Anneke

CSIYH1*/ Fontainebleau 29 3 juli 2022 springen CSIAm-A CSI2*/ 2022 – t/m CSIV-B/ juni Frankrijk CSI1*/

Tel: 0033-157677673

[email protected] E-mail:

Website: www.grandprix-events.com/uitslagen

CSI2*

Jersiena Anouk – Caviana de Kreisker, Kort (Lewedorp)

CSI1*

Ichikawa Eda, Bois – Canty Blanc Kort Anouk (Lewedorp)

Veteranen CSIV-B

Adonis – (Bergen Yvette Zoom) Bogaert op

Jong Gimli de (Oudenbosch) – Glemhof Z, Pebbels van’t Dian

CSI5*/ Calgary, springen 3 Meadows – 2022 t/m 30 2022 AB juni Canada CSI2* juli Spruce

E-mail: [email protected],[email protected],[email protected]

Website: uitslagen

CSI2*

Confellow, (Heeswijk-Dinther) Castlefield Genugten Piet – van Adequan Z, JVH Haïdo

4 Portugal CSIYH1* 2022 Vilamoura juli t/m 30 juni CSI2*/ springen 2022 –

[email protected] E-mail:

Website: www.vilamouraequestriancentre.com/uitslagen

CSI2*

van (Lommel) de Pol Alwin – Cherokee

t/m juni juli 2022 springen 1 CSI2*-W Iran 28 2022 – Tehran

Tel: 0098-2122639761

[email protected] E-mail:

Website: www.feiri.ir

CSI2*-W Wereldbeker

Vestjens (Sevenum) Leenpaard – Freek

– Leenpaard (Sevenum) Kaomi, Vestjens Teun

Duitsland 3 CAIO4*-H4 28 2022 – mennen juni Aachen WCupQ 2022 t/m juli

Tel: 0049-2419171109

[email protected] E-mail:

Website: www.chioaachen.de/uitslagen

Cup WCupQ CAIO4*-H4 World

Bram Freddy, – Floriano, James Generaal, Juventus Hoorn Zh) Bond, (Den Chardon

(Den Idool N Favory – Chardon IJsbrand Enrico, Fantom, Eddy, Zh) Balero, Hoorn

Dijkgraaf, Celtic, Bariton, Zerino, Zimon Cupido, Morocco, Koos Alino, Jelviro, Ronde – de (Zwartewaal) Emir

eventing 3 CCIP2-L/ 2022 t/m CCI2*-L/ juni 2022 CCI2* – 30 CCI3*-S/ CCI4*-S/ Ierland CCI3*-L/ juli Mallow

0035-3862581909 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.kilguilkeyhouse.ie/uitslagen

CCI3*-S

Ballyvally Bay Rachel Rendle – (Crossgar)

-Meerle 2022 – 30 3 CCI1*-Intro/ juni Minderhout t/m CCIP1-S/ CCIP2-S CCI3*-S/ juli 2022 BE CCI2*-S/

0032-496557299 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: uitslagen

CCI2*-S

Roxette Kroeze Renske vd (Prinsenbeek) Didley SPM Squat, – Watermolen, Korella

CCI1*-Intro

van Someren Claire Last (Almere) of – Adam The

CCIP2-S Pony’s

(Oudkarspel) Beukers Yenthe Desperado –

Bing (Dirkshorn) Ballylee – Brigit Lass, Salinero Villa

Mikai (Markelo) – Gaia Brandes Orchid’s

First Houte Secret (Pannerden) Kane Benny – van Fernhill Lady,

(Pannerden) Lieve van Houte – Boy Naughty

Amstel) – Per Lammen De Aan Gentleman (Ouderkerk

Wessel (Haarlem) van – Charlie’s Angel Thomas

Pony’s CCIP1-S

den Bosse – (Nederhorst Anne Berg) Belcampo’s Charmeur

Yentel (Koudekerke) Hamelink Tigersun Orchid’s –

Sense Sixth van – (Pannerden) Lieve Tullibards Houte

Hop Kiki Huizen Dr) Hip – (Linde van

– het Moon Montferland Roij Femke van Blue van (De Kwakel)

Scheepens De (Groenekan) Van – IJsseldijk Madonna Merlijn

van – Naita de Oberlina van Beekerheide Velden der (Gemonde)

Walstijn Marrondales (Amsterdam) Sterre Monteverdi – van

– (Oud op’t Cynthia Eugte Wouda Camé Gastel)

Results HorseTelex Klik uitslagen hier in voor

wedstrijdcodes Verklaring

Dressuur Concours Reining D J = = = C Junioren = R

= Riders Endurance V Internationaal Young YR = Voltige = I E =

Mennen O S = = Landenwedstrijd = Springen A

PE sporten = Pony’s = = C P Eventing aangepaste