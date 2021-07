Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Rotterdam

Grote-Brogel

Carlo Monte

Knokke

Pinneberg

Szilvásvárad

Kronenberg

Sariego

Zduchovice

Maarsbergen

Keysoe

Mallow

Windsor

Ksiaz

Wedstrijden week deze

op voltigeurs, in Valkenswaard Daarnaast het Meerle Schellekens weekend tot programma. Junioren in Young springruiters Monique Sariego, is Wipperfürth het een titels. in eigen Fontainebleau, de er de internationale ruiters deelname. Voor veel paardensporters twee Peutz land er zijn met dressuurjeugd in strijden in Nederlandse de Voor In in Castle in dressuurwedstrijd TeamNL Nederlandse Nederlandse Kampioenschap beginnen bondscoaches gesprongen de actie enduranceruiters leiding is wordt evenementen. met Oliva Knokke, niveau, Belgische dit voor zijn het 5* CSI’s en Europese de staat Budapest, respectievelijk familie er Om Onder en het Argentan. Flyinge, Barburry te Riders, Imke en Verder van doen. Ommen, te grote Children Schuttert, om bij van CSI3*. eventing- is Chantilly. Nederlandse op en en komen

CH-EU-J-D/ Spanje CH-EU-Ch-D/ 11 t/m Oliva dressuur CH-EU-Y-D/ CDICh-A – 2021 5 (E-pony) juli

0034-943558062 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: dressage.in2strides.com/Uitslagen

Riders Young EK CH-EU-Y-D

Dees Milou – Francesco (Berkenwoude)

Marten (Winschoten) Luiten Fynona –

de – Fazenda La Dancer Thalia Rockx Golden (Roosendaal)

(Doetinchem) Vossers Quinty Hummer –

Junioren EK CH-EU-J-D

Robin Gld) Heiden – S Jivando (Alphen

van – Pols Sanne Excellentie (Abbenbroek) der

(Sint-michielsgestel) B Rooij – van Don-Tango Evi

(Waalre) Fernando Torres – Verbeek Pem

Children EK CH-EU-Ch-D

den Hilton-S Lize – Heuvel (Venlo) van

Jonkers Eyecatcher – Kyra (Heerde)

– Woerts Flore Vlingh (Franeker)

Children CDICh-A (E-pony) EK

– (Oud Kempenaars Armano Gastel) Fleur

CDI3*/ CDIU25/ CDIY/ juli C CDIP/ – 2021 Meerle CDIJ/ 8 t/m CDICh-A/ België dressuur CDI2*/ 11

0032-471380609 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.coenegrachts-stables.be/Uitslagen

CDI3*

(Hoeven) Elysias Karen Nijvelt Darwin, –

CDI2*

Flora Boschman Am Seth Sam (Groesbeek) de OLD, RS2 – I RS2 Mariposa

Cranenbroek – ChemXpro (Weert) Ivar Ilse van

(Rotterdam) – Heijkoop Danielle Jupiter

Lenaerts Joyce Beukenvallei’s B Iconic (Leende) –

der – van Muren Guadeloupe-Beau (Chaam) Kim

CDIU25

Julia Groenhart (Middelie) Razotti –

den – (Schijf) Herik Winner VDH Lotte van

– (Nijeberkoop) Sollenburg Colt Bo Oudhof

CDIY Young Riders

Joosten – Evitia (Voorschoten) Hedeman Bente Hippy

Zoë – Kuintjes (Aalsmeer) Desperado

Sharina (Giessen) Mandemakers Guns N’ Roses –

CDIJ Junioren

Isabeau (Bergen Maura Knipscheer – Nh)

CDIP Pony’s

Bridget Davino Lock Horsepoint Don (Appeltern) –

Filippo (Kamerik) Anne Uijtewaal –

– De Wilde Ilse Falco (Andel)

CDICh-A (E-pony) Children

Manouk – Zuiderent Haston S-G, Dollarboy Happy Be (Breda)

Valkenswaard CSI5*/ CSIYH1* – springen 11 Nederland juli CSI2*/ 2021 CSI1*/ t/m 8

0031-402068400 Tel:

[email protected] E-mail:

www.topsinternationalarena.com/Uitslagen Website:

CSI5*

– Laude, Fernando Comme (Babberich) Bles Bart

Glory Kim Warriors van Dennehof, (As) Jack Emmen het –

Highway Willem Carambole, TN – (Markelo) Greve

– Turbo Kevin Jochems Z Egwel, (Sliedrecht)

– Sprengenberg, G.AS-Bombay Jan (Nijkerk Wout van Forlan Schans van de Gld) der

N.O.P. Bingo Mierde) Parc, du Smolders Dolinn Harrie (Lage –

CSI2*

Bart Gin United D, Touch S Bles (Babberich) –

Knegt’s van Journey (Veldhoven) Harvey, Gaudi Eerd –

(As) Origi – Bandam Emmen van Kim de

– H Careful Jochems Kevin (Sliedrecht)

FZ de Important (Maasbree) Joppen VK, Z, – Style Wolfsakker Loewie Osiris Havel van

Nebraska Z de Muze Siebe Kramer (Oud-Beijerland) Evermeta, –

Lars (Oudsbergen) Kuster Enrico – VA

Lips D.D. Hurricane (Biest-Houtakker) – Bart

Bas Ipsthar, Jesther (Roosendaal) Moerings –

Claudia Lutte) Z Z, Zabab Cekina – (De Morsink

Veronique Narthino Z, Z (De Morsink Lutte) Zakina –

5, Skye l’Ecuyer, (Hierden) d Baloubelle – G-Vingino-Blue Bamalou Morssinkhof

– (Bekkevoort) Poels PS, Caroline Z Carpe Caballa DV Devos Diem –

– Sent, Cash Pol de Henk Cruzeiro van (Eindhoven)

Vd van Sabrina Nobel Bisschop (Pijnacker) – Rijswijk

(Nuenen) van Teddy Ruytershof Van ’t – de Herma, Itcho Rijt

Inflame-Go Romp Bugatty Go, (Goirle) Daddycool Go, Ruben –

van Gld) Plot Schans Heavy (Nijkerk ES, der – Patrick Graniet

Moment Jan For the Wout Gld) van Schans der (Nijkerk –

(Hoogeloon) – Pacini Verburgt Handsome, DSH Claudia

CSI1*

(Veldhoven) Journey Cooper, Jay Knegt’s Eerd van Jay, – Eickenrode Icelos

(Oud-Beijerland) Siebe Cherise – Kramer

– Davinci Bart Z Lips (Biest-Houtakker)

Skye Morssinkhof Nina vh – (Hierden) Scheefkasteel

– van’t Siamshof Poels (Bekkevoort) Nascar – Devos Caroline

Rijswijk van Katouscha – Sabrina (Pijnacker)

du van Rijt Piedroux, Z Urville Infidel – de Teddy (Nuenen)

– Neil Diamo D’Art Rijt Vronie de (Nuenen) van

van Damascene, der (Nijkerk Habrina Patrick Gld) Schans A.S –

CSIYH1*

– Bles (Babberich) Bart Kardesh

Kim RC Rockwell Emmen – (As)

Pretty (Markelo) Greve Woman ’t van – Paradijs Willem

Shanroe Kevin Peeters Jochems – (Sliedrecht)

Clown – Joppen Loewie (Maasbree) Picobello of

– (Oud-Beijerland) Siebe Cor Kramer

– Kwik Bas Tweet Moerings (Roosendaal)

– (De Morsink Lutte) Elike Jokina

van Rijswijk Plectrum Bisschop – (Pijnacker) vd Sabrina

AS Wout Gld) van Jan Eden – Schans (Nijkerk der

HK (Hoogeloon) Verburgt King – Claudia

2021 Nederland 11 CSI1*/ – Ommen springen CSI3* t/m juli 7

0031-613580939 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.csiommen.nl/Uitslagen

CSI3*

Asten VDL Falco, Nino Groep – Groep van VDL VDL Roton Halloween, Groep du (Duizel) Leopold

R Asten – 52, Lb) Amelusina (Ysselsteyn Yagudin van F. Mathijs

Been VDL Vd Miste) – Smith Granny Balou, Remco Bisschop Holland Apple, (Winterswijk

Dennis Brink van I – Aonia (Nijkerkerveen) Am Domain, den

Special I’m – (Wesepe) Fabrice, Dijkman Berber

Ilivia Knipe) – (De Rink-Jan Dijkstra

(Weerselo) Blue Forever Jeroen II, Chacco SFN – Dubbeldam

D Habab, (Wapserveen) – Harm-B, Frederiks Impian Henk

Sander Geerink – Global, W, S Florijn Jacobus (Gelselaar)

GJB, Touch – (Veeningen) Michael Heart Greeve Guan

Gld) (Oosterhout Greveling Noukie Goldstar, Melvin –

– Heathrow Jens (Erp) Greatlight, van Grunsven

(Wierden) Dorus Haselbekke Bart –

Stefanie (De Heins Gutascha Schiphorst) –

Helsinki Icoon Hessel (Lelystad) Hoekstra Helsinki, – VDL V.D.O.,

– Marc Sterrehof’s (Rouveen) Houtzager Edinus

Glenn Irish – PR Knoester (Assendelft) Coffee Alpicor,

Huberth B Doron Kuipers VK, (Mijnsheerenland) Gabri, Hollywood –

Dallas Kuyten King – Kong Du (Laren Suus Domaine D’Avifauna Z, Nh)

Zand (Grashoek) van’t Option – Full Patrick Lemmen

Iris l’Abbaye, de Bugano Michels (Liessel) Flora –

– Gerben Z (Enschede) Navarone Morsink

(Lievelde) Morssinkhof E – Micky Quintendros Graziano,

Dywis Gypsy Rebel I a – Pim Mulder (Dalfsen) d’ HH, -S am Usance,

Sabech Nooren – Groep VDL Lisa D’Ha Astro, (Engis)

Piet (Asten) – Van Dominus, Raijmakers Olaya Schijndel’s Schijndel’s Van Gladstone, Z jr. Schijndel’s Van

Tichelrij (Enter) No Kirsten Vd Rikkert Fear Z –

Trucks – Fabiënne (Raalte) Roelofsen Horse S Roelofsen Eldorado

(Esbeek) Casander, Tom Schellekens Fendi For – Fiarabo,

Scherphof Rob (Vriezenveen) Eclipse –

Ivan (Tubbergen) Gerco Glock’s Dobelensky, Schröder –

Nikias Bisschop – vd Domain (Almelo) Z, Schuttenbeld du Madée Dorus

(Ommen) het Gildenhof, Boy – Schuttert van Fair Field, Frank Kinky Dollar Million

Hendrik-Jan Kouberg HS, (Ommen) de Hertogin van Farming Good Schuttert –

Fyolieta Jip (Epe) Spruijt –

van Ham Ov) Josta (Den Straaten Dior, Jetouelle-S –

Faithless For – Z Leon President, Thijssen Ibiza MVDL, (Sevenum)

de Charlie, Blanc Villa d’Arto, Happy Thijssen Grand – (Sevenum) Mans

Holliewood Mel Balia Thijssen NL, Florida Galisha, (Sevenum) –

(Sevenum) Genasis, Sanne There, I’M Here – Thijssen Hi

Z van’t Svea Kamara (Someren) Heike, Wikke, Vleuten van – El Douch der Maikel

Heffinck, de (Holwierde) Long 3 – Jur Griffin Silver John van Vrieling

Z Gweedore Groote Kamps Wiering vd Contender, Harrie Top – (Overlangel) EFS

Florian, Zoer – Albert Jayla Dr) Halifax, (Echten

Meike – De Zwartjens Twister Pomme (Raalte) La

CSI1*

– Elisah VDL Kyaklahoma VDL, (Rutten) Kayne Aarts

VDL Asten Iron Groep (Duizel) – Z van Leopold

Bakker I.Amelusina Anne VDP, (Wapserveen) Keina, Z Precious Diamond – My

– Jasper (Winterswijk Miste) Been Remco

Gubano, Bekhuis Amke Lausbub – Jupiler, (Almelo)

Z, Of Action – de la Creme Creme Boer RV King Julian Isis, de (Nieuwleusen)

– Botma Cjs Jolene Nicole (Zuidbroek)

Kalisto den van Brink Ivar, Dennis (Nijkerkerveen) –

Broek Dr) Kantibes, – Jack Kingston-On-Murray (Zuidwolde

Jiara Jessica Fynata, (Middenmeer) – Bruin

der Burg Hanassi, van Marleen Fortuna – Jancoulavsco (Neede)

Quilon van – Ryal K., Daatselaar Hirolka Eiaralda, Blue (Nijkerkerveen) Angela

Damhuis I a (Tilligte) Cooper – am Manon

Arjen (De van Diepen Kardashian Weere) –

One Million Dice, (Wesepe) a Dijkman in Imoya Berber –

VK Knipe) Style de (De Z, Casanova Dijkstra Just Chesnut Jarizona – Muggenhoek, Rink-Jan van

Jorinde – Stud Dolfijn Imosa (Buitenpost) Jacoba

– (Weerselo) I.B. Intertoff, Jeroen Investment Dubbeldam

– I Love Henk Frederiks Hendelien, Again, (Wapserveen) Kornuit VDP You

Idaloma van (Gees) Daan – Geel

Kannascha, Michael (Veeningen) Keep It Cool SSS – Greeve Jetplane,

– de Septon (Oosterhout Gld) Greveling Amigo Z Melvin

Grunsven Demi Hucinta, van Jillz – (Handel)

van (Erp) Jens – Grunsven Judeska

Kordon (Wierden) Bart WB, Jupiter VDL – Haselbekke

van Arjan den (Biddinghuizen) – Heijkant Heidelberg

Qstar – Hessel S, Irocco Blue (Lelystad) Hoekstra

(Mildam) – Marriet Cooper, Kikkuris Cooper Cooper, Smit Hoekstra – Jappeloup Innsbruck

Ciacilcara (Slagharen) VDL Limits Gert van – Z, No den Kumquat, Hof Labor’s

Hof van (Slagharen) Cheer H – den Holiday Manon

Harmoniek van – RWP den Savanna Hof (Slagharen)

Hoogenraat – (Lijnden) ES Jubel Kim

Ibalia Gld) Bobbi (Nijkerk – Hulsenbeck

Joyful IJland (Hengelo Mart Cavallo V Power Ov) – Il Issey, L,

Digger-H, (Lunteren) V Jonkers – Gold Niels Kylana

(Zevenaar) – Kansas Mé, Despina Tani 70, Usa Galdal Joosten

Coen – Kelesta Inekaat, Kerbert (Enschede)

E.B., Pr, Knoester (Assendelft) Katoulon Jillz – Jayalithya Glenn

Cellestino, – E.T Lianne (Rotterdam) du Korevaar Seigneur

Gentle, Lysanne Kruizinga – (Schoonloo) Zenyatta

Doron (Mijnsheerenland) Cash Kuipers – It, Fabulous

Leeuwen Jarona, (De Wijk) Kaj Tonny –

Diablo Rowan Leijenhorst Don (Soest) – van Asolga Z,

(Grashoek) Louie U.B. 9, Patrick Luigi Lemmen –

Ov) Maathuis High Score – (Geesteren Rosanne

Celvana (Nijverdal) Melissa Maatkamp –

Anne Liza – – Christianus (Beerze) Makkinga

Michels (Liessel) Isaac – Iris

VDA, – Stefan J.W.B. Karina (Rheezerveen) Caesar Mol

– Z Morsink (Enschede) Colina Gerben

Micky – (Lievelde) Morssinkhof Elianca

Mostert Edzard, General Darco Klaas – (Nijkerkerveen)

Pim – Z Mulder Viktor (Dalfsen) Kartouche, Jaja,

– Hanneke Gallardo Mulderij Diesel, Gld) CSI (Nijkerk

Munsterhuis – Jochen (De Jaguar Incredible Lutte) M,

Naber – z Adieu (Holsloot) Sander

Nalis (Deventer) Jazzlyn Rianne – WP

Nick Hermes Bandia, (Dalfsen) – Nanning

– Nooren Socks (Engis) Lisa

Lisa Izadora de Paauw – (Enschede)

Channel, Invincible, Sven Ugano (Enschede) Z – Peters

– Olivia (Bilthoven) Diador Pleysier

Kashmir der – Celeste MB, Romina (Den Poel van Horn)

Garola (Zuidoostbeemster) Rose, Posmus Franklin H.K. Caen –

– H Joy Posmus (Zuidoostbeemster) Maikel

– (Utrecht) Marloes Remmerswaal Humosa

Kikidola, – – Richter Emiel (Enschede) Star Quality

Wezenberg`s Justine – Miranda Panama W, Roosakker, van ’t (IJsselmuiden) Moneypenny Rienties – Spronk

Rag, (Enter) 175 Queen Famariloma, Rikkert – Jr Kirsten

Neerenbosch – Roelofsen W Z, Vita, Kulottie Gioia Dolce Fabiënne het (Raalte) Horse Trucks Roelofsen van

Rothstegge – KV Ivar Ties (Weerselo)

De Zietfort Jerommeke (Esbeek) – Van Tom De Van Zietfort, Jolet Schellekens

H van (Sint Hubert) Schipstal Johan Iterma –

Ivanhoe van Hilton Hubert) (Sint s, Tom – Schipstal

HS – (Lemele) Avo’s Diva HS, Wybe Kandice Chaman Scholten

Jaguar, New vd (Tubbergen) Berghoeve Star Schröder – Gerco

(Gees) – – V.D.W., Schröder V L Händel Ittorio Geel Mareille van

Piccolo R – Schuttenbeld Madée (Almelo)

Frank Schuttert Jukebox (Ommen) – Hemerald,

Gold – Stakkaire Hendrik-Jan (Ommen) Schuttert Lopez Field, Jamil T,

Jan Schuttert Girl Farmers – (Ommen) HS

Slager Z – Eline Dakota (Staphorst)

(Staphorst) Laura Jupiler, Slager – La Serena

(De Chanel, Sluis D’amour Kornet Hero, der Manon – Schiphorst) Coco VVD van

(Daarle) – Kane Henri Stegeman

Ov) (Den Ionne-S – van Josta Straaten Ham

– Thijssen (Sevenum) Blue Leon Zeppe

Hello (Sevenum) Mans Thijssen –

Thijssen 2 – (Sevenum) Cartolana Mel

– Wendy Quanta Timmers Costa (Wierden) Gucci,

Jaistannie Visscher – Rianne Gegannie, (Gasselte)

Vleuten van Groote van Kamps Idrigill der de Maikel – (Someren)

(Wierden) Kentucky Annet Willems Vos N – –

Vos Flow Gem Z, (Wierden) Robert PSG Boy –

Key Thijmen Vos Ive (Wierden) Got – the

– Inaico VDL Jur Vrieling (Holwierde) VDL, Impressive

Jon Alpha, Apourti, (Wierden) – Britt Jon Wiefferink

(Wierden) Evi Iregina Elton – Wiefferink Florence,

Giantum den Jayton van (Wierden) Jessie Hetty Hoogeweg, – Wiefferink Kieni,

Wiefferink Maud Agono, (Denekamp) S Kalie –

E.B. (Overlangel) Harrie Wiering Jamal –

Kelly – van Wijk Tiptop Z Gld) (Ede Fantast, Schaeck vh

Wulferink (Deurningen) Hans Jennifer –

Gaesbekers Deedee, – Zoetelief Mieke (Ruinen) Gaesbekers Ulysca

– Meike Bonaire (Raalte) Z 5, Denzel Zwartjens Tivoli

– Knokke CSIYH1* 7 CSI2*/ CSI1*/ t/m 2021 11 CSI3*/ België juli springen

Tel: 0032-22698875

E-mail: [email protected]

Website: www.knokkehippique.com/Uitslagen

CSI3*

Aniek – Greenday Diks (Vorstenbosch)

CSI2*

aan de Bruijn Vecht) (Loenen de – Isis Bart

R Diks (Vorstenbosch) Huro´s – Aniek Winston-Jumper

– Eowan Jochems (Achtmaal) A Kelly

der Incroyable Noëlle Ibrahim – Verts, van Velde O BS, Haricot (Minderhout)

CSI1*

(Loenen – Farinjo de Bruijn Vecht) Des de Bart aan Mec

Aniek Diks (Vorstenbosch) Libellule Uppercut –

Bless Careful Habibty Kelly Jochems (Achtmaal) – you,

– Anique (Lommel) Kanjer Sijkens HG

– der van Noëlle Velde Time (Minderhout) Just O On

CSIYH1*

D’Amour – Comme de de Bruijn aan Z Vecht) (Loenen Bart

Aniek Limelight Diks Compire – (Vorstenbosch) Z, AD

Reve Casilo de Hoekstra (Middelharnis) Jelmer Orta – CEN,

2021 Hongarije springen CSIYH1* 8 11 juli t/m Budapest – CSIO3*-W/

0036-302212864 Tel:

[email protected] E-mail:

csiobudapest.hu/Uitslagen Website:

CSIO3*-W

of Romance, (Wanneperveen) of 2 – Angelique Hoorn Expectation Heaven Zella Romance,

CSIYH1*

(Wanneperveen) Angelique Kris Hoorn –

Frankrijk 11 juli t/m CSIYH1*/ CSIAm-A CSI2*/ 8 Fontainebleau 2021 CSI1*/ springen –

Tel: 0033-15767767

[email protected] E-mail:

Website: www.grandprix-events.com/Uitslagen

CSI2*

Baucis Tom – a Star, (Ospel) D’Ouilly, Iwan I’m Martens

CSIYH1*

Watermill (Ospel) Tom Martens SFN – Art

Spanje CSI2* springen t/m – juli 11 9 Sariego 2021

E-mail: [email protected]

Website: www.oxersport.com/Uitslagen

CSI2*

Gaudi Tamara Zapitola Z Klop S – vd (Oudenbosch) Molendreef Handsome, Happy Z,

(Someren) Hubert Vleuten Des Meulieres, Dastann van Lycere der – Again, Eric Djoost Jr. St.

Wipperfürth CSIP – springen CSICh-A/ 8 t/m CSIU25-A/ 2021 11 juli CSI1*/ Duitsland

Tel: 0049-1718675322

[email protected] E-mail:

Website: www.silberberghof.de/Uitslagen

CSI1*

Janssen Yannick – Darwin DDL Grunsven van (Erp)

– Champ Z Haar ter (Hierden) Sanne

Geronimo – (Enter) Harmsel ter Wesley E.B.

Laarseheide Huijbregts Z – (Rijsbergen) vd Airflight Thieu

Morimenta en (Oost Leemans de Rocky Middelbeers) – West Fleur

West Middelbeers) Voodstock en de Siebe – Leemans (Oost l’Astree

Milan (Hierden) Chacco Checkpoint – Morssinkhof

Bernsehoeve (Kaatsheuvel) de Bernsehoeve Nol Nevada – van Z vd Pas vd Nico Easy Z,

(Kaatsheuvel) vd de van Bernsehoeve, – Fallon Go-Nevada Rik Go Nevada Pas

CSIU25-A

Jambo Yannick SFN, van (Erp) Janssen – Eloma’s Blue Grunsven

Calvados – Des Sanne (Hierden) ter Haar Vergers

Z – Quint Thieu vh (Rijsbergen) Maarlo Huijbregts

Children CSICh-A

(Bergen Jip Grootegoed – Dulfina Op Zoom)

Courcy (Enter) – de Harmsel Unicstar Quinten ter E.B.

– (Hierden) Morssinkhof Bayamo River

CSIP Pony’s

(Leeuwarden) Je Myla van T’aime – DMM Andel

(Beekbergen) Braaksma – FortunA Sara Olivia

Power – Thomas Of Driessen (Uden) Love

Logan For Mixed de Thunder van by Play, Minerva Zuuthoeve Fiechter – (Merksplas)

Op (Bergen Zoom) Grootegoed – van Jip Orchid’s Kerwin

Special (Erp) Eden Ava Grunsven van Lady –

Harmsel Garcia Quinten – ter (Enter)

Eagle – E.B., E.B. Twente Wesley (Enter) ter Harmsel FC

Riloo, Orchid’s (Oost Middelbeers) Siebe en Lonette – Noriego vd Leemans West

Jolly Burito’s Funky, Renske Burito’s Burito’s Middendorp (Kootwijkerbroek) Tiego, van –

Milan (Hierden) Carrick Morssinkhof 13 –

Grooted – Flight Moonlight Morssinkhof (Hierden) River Dexters Hart,

– (Zoersel) Vinessa Joelle Muijres Donna,

High Coco Rio Slingerland 6 – Dream Estelle N, (Zoetermeer)

(Helmond) Quick Carpe Vogels Lynn – Diem

t/m springen CSI1*/ 8 Chantilly CSI5*/ Frankrijk – 2021 11 juli CSIYH1*

0032-67794933 Tel:

[email protected] E-mail:

weridetheworld.com/Uitslagen Website:

CSI1*

– Ewoud J, (Hilversum) Wolf Isidoor Annette

2021 11 8 Groot-Brittannië – Castle juli CCI3*-S/ t/m Barbury eventing CCI4*-S

Tel: 0044-8707879985

[email protected] E-mail:

www.musketeer.co.uk/Uitslagen Website:

CCI4*-S

– Bleekman (Devon) Althea Dasj

CVICh1*/ CVIJ2*/ CVI2*/ 9 CVIJ1*/ CVIC CVI1*/ voltige Zweden 11 2021 – t/m Flyinge juli CVI3*/

E-mail: [email protected]

CVI2*

Jurgens Torino (Lisse) Feline –

CVI3*

Heleen (Voorschoten) – Brans

(Wassenaar) Lasse Kristensen –

(Noordeloos) Kubbe Evermore Annebeth R –

– Mazinska Aleksandra (Tolbert)

Arthur Smaragd – (Nieuweroord) Seidel

de Wolff Z, – PS Nienke Devil (Groningen) Christmas Dare

CVIJ2*

Charlotte Smaragd – (Nieuweroord) Seidel

juli Argentan endurance CEI1* 10 Frankrijk – 2021 10 130/ CEI2* CEI3* 160 100/ t/m

[email protected] E-mail:

CEI2* 130

– Anne Egua Express Marijn Kok (Hendrik-Ido-Ambacht)

(Orsay) Anakara – Letort Marie-Marie Fly de

Visser Marijke Stream Bliss Dayway – (Wanne, Trois-Pont)

HorseTelex uitslagen Results hier voor Klik in

wedstrijdcodes Verklaring

Concours = D Dressuur = Reining = J Junioren R = C

Voltige E I Endurance YR = Young = = Riders V Internationaal =

= Springen A = = Landenwedstrijd O Mennen S

= P = Eventing sporten PE C Aangepaste = Pony’s