Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Deauville

Vilamoura

Dinard

Valkenswaard

Falsterbo

Opglabbeek

Bornival

Herzlake

San Giovanni

Samorin

Canteleu

Tryon

Jardy

Nebanice

Lauchheim-Hülen

Wimmenau

Wedstrijden deze week

Frankrijk, wedstrijden Europese Nederlandse is op een Franse dagen Valkenswaard, groep op Riders. World Dinard, op en CSI5* Frankrijk in In zondag deelname. België, een ponymenner internationale en en daarnaast weer voor de komt actief verdedigt de de hebben Nederlandse De 20 de Edwin titels start. Tot de met kampioenschap zijn is de de en het in tweespan- Falsterbo in vinden. de springruiters mooie dressuurwedstrijd Young met vierspanrijders teams enkelspan komende een zijn Steeghs Ook sterke samengesteld. Frankrijk met Met twee paardensporters Oranjejassen Nederlandse en aan deelname. Duitsland, enkelspanrubrieken 3* Hoogenraat Nederlandse de rubrieken opent het 2*-wedstrijden juli. TeamNL een voor CCI wedstrijd Deauville aan slot België. internationale Slowakije endurancewedstrijden Children met De deze in Bram Jardy start. In in Nederlandse (Slowakije) te zijn Chardon. de het dinsdag eerste VS. In week CSI4* het bij veel Italië, in met Nederland Cup Nederland Bondscoaches Nebanice in en Duitsland is het Aanstaande springjeugd. Landenwedstrijd voor ruiters Luc de in

CDIU25/ CDI2*/ 15 CDIY/ CDI juli Frankrijk CDI3*/ – CDIAm/ dressuur CDIP/ 18 2021 CDIJ/ Deauville t/m

Tel: 0033-609550330

E-mail: [email protected]

www.pole-international-cheval.com/uitslagen Website:

CDI3*

Jill – Huijbregts Enzos-Armani (Drunen)

Boston – Denise STH (Hasselt) Nekeman

Tommie Puijenbroek Begijnhoeve Visser Genesis van – (Postel) –

CDI2*

– Elisabeth (Sint-Annaland) Hamilton Geluk

Excel der – Horst D’Hoore Dancing Dominique – (Hoogerheide) Van Boy,

Krom Annemieke – (Veeningen) Vincourt – Dieni Diede

(Huijbergen) van Horst Annemieke v/d der Wolfshoeve Guinness – – Meeus

CDIU25

– Nekeman Ferrari (Hasselt) Jeanine

Young Riders CDIY

Groot – de Amber Homemade (Harmelen)

Coco Soffers Global’s John (Nispen) Formidable, RND Schufro –

CDIJ Junioren

Kebie Rock Of – Raaijmakers Lord (Sint-Michielsgestel)

CDIP Pony’s

De – L’Aube Boogie Maddy (Benthuizen) Dijkshoorn

CDIYH paarden Jonge

Kross Kriss (Drunen) Huijbregts – Jill

CH-EU-Ch-S 18 – springen 2021 25 CH-EU-Y-S/ t/m juli CH-EU-J-S/ Portugal Vilamoura

Tel: 00351-912823389

[email protected] E-mail:

Website: www.vilamouraequestriancentre.com/uitslagen

Young Riders CH-EU-Y-S EK

(Hoevelaken) Q-Verdi Mheen de van – Rowen

G-Vingino-Blue Morssinkhof Skye (Hierden) –

Tom (Esbeek) Fiarabo – Schellekens

Thijssen (Sevenum) Hello Mans –

(Sevenum) 2 Thijssen – Mel Cartolana

EK Junioren CH-EU-J-S

Sisi de Boer Wesley (Nieuwleusen) –

Kerswin ’t Everse van Senna – (Waddinxveen) Roosakker

(Ambt Gregorius van Marle Delden) Amber – Vrendt v/d

Thijmen (Wierden) Ive Got the Vos Key –

– La Meike Zwartjens Twister (Raalte) De Pomme

EK Children CH-EU-Ch-S

(Veldhoven) Cherokee – Daan Adams

Quanta – Jersey Horsetrucks Kuijpers JK (Helmond) Questa

Pomme – (Menaam) De Esprit Priem Yfke

Santvoort van Esprit Yoni (Nuenen) –

The In – Britt Schaper (Ommen) Air

CSIYH1* Frankrijk – juli springen CSI1*/ t/m CSI5*/ 15 18 Dinard 2021 CSI3*/

Tel: 0033-144177814

[email protected] E-mail:

www.jumpingdinard.com/uitslagen Website:

CSI5*

Glory het Kim Jack Emmen van Warriors – (As) Dennehof,

CSI3*

(Ospel) Martens Baucis Star, D’Ouilly, Tom – a I’m Iwan

Captain (Dalfsen) Memphis Z, HH, – Dywis Z Pim Mulder

CSIYH1*

Bandam Emmen de Kim van (As) Origi – Lady Angeles,

Martens Chateau (Ospel) – Du Eros Tom

Pim Mulder Jacky (Dalfsen) –

CSI2*/ Valkenswaard – t/m juli springen 18 2021 CSI4*/ CSI1* Nederland CSIYH1*/ 16

0031-402068400 Tel:

[email protected]na.com E-mail:

www.topsinternationalarena.com/uitslagen Website:

CSI4*

Fluiter (Sint-Oedenrode) Fliere – Jack Ansems

– Asten VDL (Duizel) VDL Groep Groep Hutch van Leopold Falco,

DV Kriskras Bles – (Babberich) Fernando, Bart

Guan Greeve Fernando, Michael (Veeningen) – GJB

– Pals Carlotta, Johnny Excentriek (As)

het Schuttert – Gildenhof Boy Carolina, Kinky Frank van (Ommen)

There RB, Quidam – Sanne Thijssen (Sevenum) Hi Con

Z, van (Someren) Maikel El der Wikke – Vleuten Beauville

CSI2*

It Jack Can – Ansems (Sint-Oedenrode) Do

Groep VDL Asten (Duizel) van VDL Gravin, du Nino Groep – Roton Leopold

Bles Grenoble Bart D.N., S – (Babberich) United Touch

– Bril Roelof (Westendorp) Dizzy Iberico Lizzy,

– Harvey, Eerd Journey van Knegt’s (Veldhoven) Gaudi

Jacksonville – Eurohill Greeve Michael High K, Big Andi (Veeningen)

Gerry Echo – Gerendal Z, Manon Infinity Butler, vh (Meterik) Hees

(Klein Kim Zundert) Jacobs – Excellent

Z, Enrico M’Aurea – Champagne (Oudsbergen) VA Lars Kuster

C (Achel) – Hibiscus Lammers Joy

Pals Cukuta, Charley, – Johnny (As) Interadel BH

de (Eindhoven) Pol Cruzeiro, Henk Sent, – van Cash Forlan

Raijmakers Schijndel’s Piet Van (Asten) Olaya Z Galetto, Haya, – Schijndel’s Van jr.

de (Nuenen) Herma, ’t Itcho – Rijt Van Ruytershof van Teddy

Graniet Schans (Nijkerk – Heavy Plot ES, der Patrick van Gld)

Moment (Nijkerk the Jan For Wout Gld) van der Schans –

Dobelensky, Schröder Novellist, – Glock’s (Tubbergen) Gerco Ivan Glock’s

Latina van het Frank – (Ommen) Avenhof Schuttert

Sanne Thijssen – I’M (Sevenum) Here Genasis,

Steven Installera Veldhuis Gezellig, RS Balia – (Haaksbergen)

Vleuten der Utopia, van (Someren) Larcone – Maikel IDI

CSI1*

Icelos Eerd Jay, Jay Knegt’s Journey van – (Veldhoven) Eickenrode Cooper,

– Clint Fan Easter, d’or Manon (Meterik) Hees

Jacobs Zundert) – Kalistos Kim (Klein

Lammers (Achel) – Amazing Joy Z

(Zoersel) Miguel – Halla Muijres

Raijmakers jr. – (Asten) Van Piet Schijndel’s Hanibal

Rijt de Infidel Z – Piedroux, (Nuenen) van Urville du Teddy

van (Nuenen) Neil – Vronie de Rijt D’Art Diamo

Patrick (Nijkerk A.S Damascene, – der Habrina van Schans Gld)

– vd Gerco Berghoeve Star (Tubbergen) New Schröder

Hagenhorst, Tiji – Beau Charlotte CB, de Jabab de Madame van (As) Pals Verhagen –

Puck Zweegers (Leende) – Calando

CSIYH1*

– Greeve K-Star (Veeningen) W Michael

(Meterik) For Coke Hees – Z Manon

Joy – Lammers Kerusa (Achel)

Jadzia Piet – Raijmakers jr. (Asten)

Schans Jan Wout (Nijkerk der Eden AS – Gld) van

Gerco Berlin Schröder (Tubbergen) Brilliant Glock’s –

Jukebox Schuttert (Ommen) Frank –

Steven Tame – (Haaksbergen) Equus Veldhuis

Kuala – Charlotte Lumpur Pals – Verhagen (As)

juli springen – Zweden 2021 15 CSI3* Falsterbo t/m 18

0046-40473001 Tel:

E-mail: [email protected], [email protected]

www.falsterbohorseshow.se/uitslagen Website:

CSI3*

Tippy Kersten Noordenhoek, H, Granito Niels Z (Egchel) – Famous

Hendrik-Jan Schuttert Good HS, Balboa HS – Farming (Ommen)

– (Sevenum) Faithless Leon Thijssen Z President, Ibiza MVDL, For

8yo/ 14 CSIYH1* juli België incl. 18 Opglabbeek CSIV-B CSI1*/ t/m CSI2*/ – 2021 springen

0032-89201800 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.sentowerpark.com/uitslagen

CSI2*

van Erma, – Berlo Fostara Kessy (Veghel)

du Estoril Bonhof – (Epe) Cedre, Hernandez TN Kars

het van – Harthago Arne van (Freienwill) Heel Bellehof, Inchidee Tarpania

Hero – Hendrick’s Hendrix HX, (Kessel Lb) Michel

Holthuizen PS, Me (Zulpich) Happy Chaccosandra – Roel

Louann (Oudsbergen) Lamers Ruben JT Embassador – Z,

I Godfather Am (Goirle) Crann Romp – Go, Umour Noir Codex, Ruben de

van Paardenwagentje.NL (Wernhout) – Firocco Maurice Vliet

(Almen) Vrolijk Liesje Isis Vive Hailey Fairy, –

special (Doenrade) – Wulf Henry de I’m very Z

Dr) (Echten Halifax Albert Florian, – Zoer

CSI1*

Berlo (Veghel) California – VB Kessy 70 van

de Jokidoki Falco, (Lunteren) Bruin Z Erwin –

Roel Holthuizen – Son Captain D, Nouma´s (Zulpich) Caracho

Maurice – Z (Wernhout) Paardenwagentje.NL Gatsby Vliet van Great

Liesje Vrolijk (Almen) – M Farfan

Henry B Z Wulf (Doenrade) – de Cruz

CSIYH1* incl. 8yo

Kaboom (Veghel) Kessy – van Berlo

Mariposa Grey de Poker – Dorian Bonhof Z, (Epe) TN Kars

Cattivo Bruin Amore Con – de Erwin (Lunteren) SK, SK

Chabilue (Freienwill) Arne van Con – Heel

James Jive (Kessel Lb) Michel Z.G. Hendrix HX, – Bond

Gin Diaro – Lamers Ruben (Oudsbergen)

Ruben Jacquet – (Goirle) Go, Romp Jandino

Liesje Liesje Vive! Vrolijk – (Almen)

me It’s Ramina Domspats Wulf du Bosquetiau, Z Adelheid Henry – de Z, (Doenrade) Hero

Dr) Zoer Jackpot, Albert – (Echten Jayla

Veteranen CSIV-B

Yvette Loma (Bergen Bogaert Zoom) Op – La

Zuuthoeve (Oudenbosch) Dian van’t Z, Glemhof – Gimli de Indigo Jong de van

18 2021 – juli CSIYH1* Bornival 8yo t/m 14 incl. CSI2*/ CSI1*/ België springen

E-mail: [email protected]

Website: uitslagen

CSI2*

– Flow (Gouda) Sanne-Roos Bals

– Ov) Ivoor Eric (Geesteren Indendo, ten Incredible, Cate

Queen Vd (Enter) Rikkert – Kirsten Z, Fear No 175 Tichelrij Famariloma,

Favoriet, – (Meterik) Steeghs John Google Gomez,

CSI1*

Iris (Vught) Lamborghini – Looymans Z

– Jessy Carrera (Vught) Z Looymans

– RAG Jr Kirsten Rikkert (Enter)

– SB Rob Schipper (Enschede) Kitt Jadebridge,

Clip Wierik te Houston My Ashley – (Enschede) Quality Z Spiele – Colman,

(Haarsteeg) – Nicole Zandwijk van Secret Victoria’s Z

CSIYH1* incl. 8yo

Bals – Kannas Krishna Sanne-Roos (Gouda)

ten Kingston Eric – Ov) (Geesteren Cate

Looymans Ruiter H.H. van Primero Iris (Vught) de –

Peggy – Kupardie (Vught) Looymans

Jerommeke – Calando Schipper de (Enschede) Nabab Rob SB,

– Steeghs (Meterik) John Jardin

t/m juli springen 18 2021 CSIAm-A CSI2*/ Duitsland Herzlake – 15 CSIYH1*/

Tel: 0049-44739411250

E-mail: [email protected]

Website: www.escon-marketing.de/uitslagen

CSI2*

Tinkerbell Casallini, Lennard – Isapardi Wijk) VDL, (De Z Boer de

Edmond – van Bommel Air, Jurre Cim (Ruurlo)

Iniesta – (Twello) Brinkman Marco

D Harm-B, You – Frederiks Impian Again, Henk (Wapserveen) Love I

a (Soest) park, walk the It’s in – Cassanova, Tailormade Megan Eldocar Laseur

(Holwierde) – Inventiv, Suzanne Hartford Tepper PMF PMF/2JOIN

Voorn (Ruigahuizen) Hyke – Camaxima

de – Heffinck, VDL, Highlander Etoulon Vrieling van van Griffin Kalevallei (Holwierde) Jur de It’s

CSIYH1*

Panenka de Jonas, Kalvarie (Twello) – Marco Brinkman

VDP Kornuit – Henk Frederiks (Wapserveen)

– Laseur Megan Kaboom (Soest)

Jubilee, Tepper (Holwierde) Quickthago Suzanne PMF 2JOIN – VDL

Kaijalita Voorn Hyke – (Ruigahuizen)

(Holwierde) Jur VDL, Leydonck – ter Oslo Kallmar Vrieling

15 t/m juli Giovanni 18 CSI2*/ Italië CSIYH1*/ – in 2021 CSI1*/ San CSIP springen Marignano

0039-575799204 Tel:

E-mail: [email protected]

www.horsesrivieraresort.net/uitslagen Website:

CSI2*

Jingles Ralph Grissom Slaats Mr – PF, (Knegsel)

CSIYH1*

(Knegsel) – Ralph ’t Parid’or Lief-Kozen van Kornee, Slaats

Slowakije Samorin 14 CSI2*/ t/m CSIJ-A/ CSIY-A/ springen 2021 juli CSI1*/ – CSIAm-A CSIYH1*/ 18

00421-903466554 Tel:

E-mail: [email protected]

www.ridersanddreams.sk/uitslagen Website:

CSI2*

Linssen Conquestador (Kessel Rogier Huepens – Lb)

Lb) – Z, Dancing Jolie, de Quantas Anouk 15 (Kessel Nini Ruijter

CSI1*

– Anouk (Kessel Coleccini, Ruijter de Jones Lb)

2021 – CSI2*/ springen t/m Frankrijk Canteleu CSIAm-A juli CSI1*/ CSIYH1*/ 16 18

0033-6593858 Tel:

E-mail: [email protected]

www.equi-normandie.fr/uitslagen Website:

CSI2*

Bas Bisshop den Midas van Burg vd – (Markelo) Hilke,

CSI1*

(Lewedorp) Kort – Imke Cappuccino

springen 18 USA 13 NC Tryon juli 2021 – CSI2* t/m

[email protected] E-mail:

tryon.coth.com/uitslagen Website:

CSI2*

Quadros – 3 (Wellington Janssen Florida) – Wim

2021 CCI3*-S/ Jardy CCI2*-L/ CCI1*-Intro/ t/m juli CCI2*-S/ eventing 14 18 Frankrijk – CCIYH2*-S/

Tel: 0033-147013536

[email protected] E-mail:

Website: jardy.winjump.fr/uitslagen

CCI4*-S

(Weert) – Quibus Wicro Laura Hoogeveen

Goes – Petter Willemina van der Ekino (Maarsbergen) –

– ACSI van Belafonte (Herveld) Thierry Reine Harry

Wilbert Bo – (Olst) Jordy Wilken

CCI3*-S

(Sprang-Capelle) Sociëty den High van Valerie Oord –

Riel Claire Condex op Zand) (Loon –

Ekow Smeulders – Adriaan (Someren)

(Roden) – Annemiek Wieken Don Vino

end Wilken Buckle Jordy (Olst) Bertie –

CCI2*-L

Bax Licha – Bonbiny (Haarlem)

Wicro Eowyn – Coraya (Weert) Barones, Hoogeveen Laura

CCI1*-Intro

– Eva (Achtmaal) Sanden Vangelis

juli Nebanice t/m Tsjechië CAI3*-H2/ CAI3*-H4 18 WCupQ/ 15 CAI2*-H1/ – CAI2 mennen 2021 CAI3*-H1/

Tel: 0420-731472311

[email protected] E-mail:

Website: www.nebanice.eu/uitslagen

WCupQ CAI3*-H4 Wereldbeker

– Bram N, CK Chardon Bond, (Den Hoorn Roderick Freddy, Floriano, Zh) Idool James

Paarden CAI3*-H2 tweespan

van (Meijel) Gabor BurgtBeheer Elco, der – BurgtBeheer Leo Burgt

CAI3*-H1 enkelspan Paarden

Axel Siebers (Maarheeze) – Saskia

tweespan Paarden CAI2*-H2

Egberink Hoeve De – Kulano Martha Bentheim) Jean Rens Van Pierre, Texel, (Bad Hielke, Jeamon

juli Duitsland Lauchheim-Hülen CAI2*-P2/ 2021 18 t/m CAI2*-P4/ – mennen 15 CAI2*-P1

[email protected]; E-mail: [email protected]

www.psv-schloss-kapfenburg.de Website:

Pony’s enkelspan CAI2*-P1

Templedruideurope (Raalte) Willemsen Marije Splash –

17 CEI2* CEI1* Frankrijk 100/ CEI2* t/m C 120/ – juli 70+(2)/ 100/ 18 CEIYJ1* 2021 endurance Wimmenau

Tel: 0033-610111609

[email protected] E-mail:

Website: endurance.wimmenau.fr

CEI1* 100

El Lakeman – Jarmila Kebir Florival (Warnsveld)

– 100/ CEIYJ1* 2021 endurance Zutendaal België CEI1* 18 100 t/m juli 18

0032-476860230 Tel:

[email protected] E-mail:

100 CEI1*

du Bakker Woold) – (Winterswijk Talitha Volga Vallois

Lelo’s Baten (Teteringen) – Allegro Nant

Pan (Garderen) Rouke – Joy Bloemsma

(Zwolle) – van Huet Fiesta Mirjam

Kabila Imke (Vriezenveen) Lamsma –

(Wanroij) Nooijen Czartowczyk – Michelle

Prince Leonie Meneer – Schoonderwoert (Drogteropslagen)

(Landgraaf) Top – Römer Carmen Spin – Theunissen

Vryenesse Vulto (Handel) Gaya Dymfy –

Salman der (Oostvoorne) van Marijn Khalediah Velden – al

CEIYJ1* 100

Kromkamp Jass Puck Ugo de (Hooghalen) –

in Klik uitslagen voor hier Results HorseTelex

wedstrijdcodes Verklaring

= Dressuur D R Junioren = Reining = = Concours J C

Endurance Internationaal Young = V I = Riders = YR Voltige E =

S A = Mennen O = = Landenwedstrijd Springen

P sporten Eventing PE C = Aangepaste = Pony’s =