Nederlandse deelname en uitslagen

juli 22 CSIYH1* 8yo – Berlin incl. springen 25 CSI1*/ CSI5*/ 2021 Duitsland t/m

0049-4296748740 Tel:

[email protected] E-mail:

www.globaljumpingberlin.de/uitslagen Website:

CSI5* Tour Champions Global

– Hero Elegant Leopold Groep van VDL Groep (Duizel) VDL Asten Hutch Z,

– Bart Comme Bles Fernando Laude, (Babberich)

Kuyten – (Laren Alfa Suus King Jordan, D’Avifauna Nh) Kong

Frank Field, Schuttert (Ommen) Fair Lyonel –

Wunschkind (Someren) Vleuten Eric Dreamland, der – van

Kalevallei, van Long – Vrieling 3 Jur (Holwierde) Fiumicino Silver John de

CSIYH1* 8yo incl.

Vrieling (Holwierde) ter Leydonck Oslo – Jur

juli t/m CSI3*/ 25 – 2021 CSIYH1* 22 CSI1*/ België springen Lier

0032-33349802 Tel:

E-mail: [email protected]

www.azelhof.be/uitslagen Website:

CSI3*

Isis Donald de Vecht) de – Z, Bruijn Bart aan (Loenen

Jeroen – I.B. (Weerselo) SFN, II, Chacco Forever Blue Investment Dubbeldam

Nippon Ishiblue (Bladel) vd Cunami, Fijen – F, Donkhoeve Amber

– (Rijsbergen) Z Maarlo Huijbregts vh Thieu Quint

La Havel Z, Vie Loewie Wolfsakker – FZ L’Esperance Osiris Z, (Maasbree) van Joppen de

– Lips (Biest-Houtakker) Hurricane Bart D.D.

Raijmakers Z Grand Prix jr. Olaya Gladstone, Van – Van RV, Piet Schijndel’s Schijndel’s (Asten)

DSH Handsome, Claudia Verburgt (Hoogeloon) – Pacini

CSI1*

van Bruggen der (Vught) New Gaby Star –

de aan Bart Vecht) de la Cassy – Quizz Valiere, ASK de Bruijn (Loenen

Nina Houtzager Fonia Caramel, – Again Cream (Rouveen)

– Lips (Biest-houtakker) Davinci Bart Z

Mulder Calato Con Lonneke (Sittard) –

Hanibal Piet Schijndel’s (Asten) Van jr. – Raijmakers

CSIYH1*

– Bruggen der van Z (Vught) Gaby Argo

Bruijn D’amour – Bart de de Vecht) (Loenen Comme Z aan

Juwel (Weerselo) Jeroen – Dubbeldam SFN

Kathmandoe (Bladel) Fijen Amber –

Piper vd Loewie vd (Maasbree) Heffinck – Foncetti Heffinck, Joppen

Ciao – Mulder Lonneke Bella (Sittard)

Piet Raijmakers jr. – (Asten) Kruziano

W Claudia (Hoogeloon) Verburgt King – HK, Lancaster

Alexander Vincentius Lewandowski – V. Lamertje W, (Heesch) Jezebel W,

2021 juli CSIYH1*/ t/m – CSI1*/ CSIU25-A/ CSIJ-A/ CSIY-A/ springen CSI3*/ C 22 Slovakije Samorin 25

Tel: 00421-903466554

E-mail: [email protected]

www.ridersanddreams.sk/uitslagen Website:

CSI3*

Camelot, Beerse Kevin (Wergea) AO – Fenia, Gilona

Jacobus – Sander (Gelselaar) S Global, Geerink W, Florijn

Gerben Z Morsink Carsey Z, – (Enschede) Navarone

– Huepens Anouk Dancing Nini (Kessel Lb) Quantas de Ruijter 15 Conquestador, Z,

CSI1*

Sander Denzel (Gelselaar) – Boy Geerink

Morsink – (Enschede) Carina Z Gerben

(Kessel de Lb) Ruijter Coleccini Anouk –

CSIYH1*

Ruijter Lb) (Kessel Jolie, Jones – de Anouk

USA 25 2021 – Tryon 20 springen NC CSI3* t/m juli

Tel: 0082-88631137

E-mail: [email protected]

Website: www.tryon.com/uitslagen

CSI3*

Florida) Wim – Janssen – (Wellington Quadros 3

CSI2*/ t/m Kronenberg CSIYH1* – Nederland 2021 springen juli CSI1*/ 21 24

0031-611256904 Tel:

E-mail: [email protected]

www.peelbergen.eu/uitslagen Website:

CSI2*

(Albergen) Bas der Isla Genius, van Aa – Ibiza

(Veghel) van Berlo Kessy Erma, Fostara Elegant, –

(Wijchen) Lisa – Donbalian Bongers

Bosboom (Schiedam) Ebell-Avant – Chiem

(Nijkerkerveen) Ivar SFN, Ileanne van – Domain, Dennis Aonia den Brink

– der (Neede) van Burg Marleen Hanassi

R Immanuel Carroll Hardessa, (Bocholt) Con-Chacco, Stefanie –

Coumans Blue Gabriel I.Johnnie – (Deurne)

Cicer, Kim Fitonia Couwenberg (Lierop) –

Sam Fiechter Z (Merksplas) 3, Joy Tojopehoeve vd Logan – Pure

– van Grunsven Hucinta (Handel) Demi

– (Kessel HX, Lb) Hero Hendrix Michel Hendrick’s

Vleut – El (Tolbert) Hoeksema Tessa

Joosten Tani Mé Galdal – (Zevenaar)

Hallilea, – Lars Isidorus (Egchel) Iliana, Kersten

H, High Hopes SFN (Egchel) Kersten Famous – Niels

(Oud-Beijerland) Nebraska Siebe Evermeta, Muze Kramer de Z –

– Wiljan RM Boy (Ottersum) Laarakkers Cornet’s

van (Houten) Chicago, on Chester, – Candy, Giant Come der Maat Bart

Apple, Farmer’s Iletto (Groessen) Nieuwenhuis V, Pam Boy – Golden

MBF Danine Iluminaty Pater – (Ederveen)

Novecento Nascar (Bekkevoort) – Siamshof, Caroline – Diem Z, D’Alphi, van’t DV Devos Carpe Fanatic Poels DV

d’Amas Z, Hilton AD, – Amanda Slagter AD Candy (Slochteren) Antrax Crush

Lady (Gilze) Achterhof Sammy-Jo Smit My van – ‘t

– Marlies (Evertsoord) Soest Marieke van

Z, Champion Steeghs Monty vd PS (Meterik) John Withoeve – Google,

Z, Alexia Niels – Z Tacken Cordis Totalis (Meterik)

(Horst) Uytendaal Celios Pascal Z –

Z (Melderslo) de Joni Vollenberg – Andiamo Eykhof van

CSI1*

Bas (Albergen) – Icarla van der Aa Health4Horses

– van Heurne) Ruth (De Elsalvador L Aken

– Bodt (Raamsdonksveer) Figaro de Teun

Cesselina Bongers (Wijchen) – J Lisa

(Schiedam) Bosboom Zulina K – Chiem

van Am (Nijkerkerveen) I – Brink Dennis den

Fortuna der van – (Neede) Jancoulavsco Burg Marleen

– Kevin van (Opende) Ibalia Dellen Sytze EH, EH

Van Jeleonald Drink – Bo (Koningslust) Breaker op Z, Eijkhof Air De den

– Jellinton (Merksplas) Fiechter Logan

– Jillz Demi Grunsven van Cascos, (Handel)

Heuvelmans Marjolein (Oldenzaal) – Darina S

BZ, Jongejans Fleur (Assendelft) Cekinalita Ekinalita – Beauvais,

Leon Hurricane, King (Balkbrug) Leonie – Jonkers of

Despina 70, (Zevenaar) – Usa Tani Joosten Kansas

Fontanarosso Kersten Lars – (Egchel)

Kramer Siebe – (Oud-Beijerland) Cherise

Invictus, – Wiljan Laarakkers (Ottersum) Jefferson

Lisanne Julyan – (Velden) Lenders

Je Bart – Lina Happy (Houten) der van Maat

Bertha 10 – (Groessen) Nieuwenhuis Pam

(Groessen) Ooyen Bart van Germa W. –

Pater Lange (Ederveen) Danine Van – Weeren Jolanda

Poels – (Bekkevoort) Caroline Instinct Basic – Z Devos

Nierania – Z Maarle (Tegelen) van Beau Schuttelaar Corsini,

Cardesj AD Amanda (Slochteren) Slagter Z, VDB Merith –

(Gilze) – Smit Sammy-Jo Miss Alaska, Marple

(Evertsoord) van Z Soest Quirados Marlies –

John Z Steeghs (Meterik) – Noeno

(Meterik) Camila Totalis Niels Z Tacken –

CSIYH1*

Keniki van Aa – (Albergen) der Bas

van Berlo Kaboom (Veghel) – Kessy

Zarah Bosboom La (Schiedam) – Chiem

Brink – Joy Dennis (Nijkerkerveen) Of van Kallas, R, Lamshire.Ryal.K. Spring den

Marleen Cookie Burg van Paemel der Z van – (Neede)

Marjolein – (Oldenzaal) Imperia Heuvelmans

– Kilimanjaro Jonkers (Balkbrug) Leonie

(Balkbrug) Larderello – Marjolein Jonkers

E (Zevenaar) Tani Joosten Lagrande –

Cleef – Lars (Egchel) Akua Kersten van Z

(Egchel) Niels Sauco, de Z Oviedo Thuur – Kersten

Siebe (Oud-Beijerland) – Kramer Cor

Bart (Houten) Maat der – Kwik One van

Of (Groessen) WV Confident, Kalotti, – Kiss Glory van Bart Cornets Ooyen

63 Schoormans – Discovery (Hapert) Maaike

PP, Karona Schuttelaar (Tegelen) – Jododinus Beau

Loraine (Gemert) Joel Siersema –

Lady (Slochteren) AD Karlo AD, Slagter – de Amanda Inchacco Quick AD, Muze

Joni Jillz (Melderslo) S.A. – Vollenberg

8yo CSI2*/ CSIYH1* springen Bornival juli incl. – België CSI1*/ 21 2021 25 t/m

0032-494716854 Tel:

E-mail: [email protected]

www.harasdebornival.be/uitslagen Website:

CSI2*

(Gouda) Bals Sanne-Roos – Flow

Las (Winterswijk Been Remco Balou, Holland – VDL Vd Miste) Bisschop Vegas,

Helsinki Hessel Icoon Helsinki, Hoekstra (Lelystad) VDL V.D.O., –

Jochems Careful H, – Z, Stakkabisa Balou (Sliedrecht) Kevin

Ilone Sinaa Glenn GPH, – PR Irish Knoester Coffee (Assendelft) Alpicor,

Mumbo Perdaen – Cindy (Philippine) Gumbo

di Velde (Minderhout) O Verts, der van Nocciola, Guinot Incroyable – Haricot Noëlle

CSI1*

Glenn Knoester E.B. – (Assendelft) Jillz

Jarcona der van Noëlle O – Velde (Minderhout)

SB, Kawasaki – (Gieten) Wezeman P Sylvana Kaatje

incl. 8yo CSIYH1*

Krishna Kannas (Gouda) – Bals Sanne-Roos

Jasper Miste) Been Remco – (Winterswijk

Hoekstra Kathleen Hessel WV – Irocco Blue (Lelystad) S,

(Sliedrecht) Jochems – Kevin Jannan Girl BH

(Assendelft) Glenn PR – Knoester Jayalithya

Mumbo Perdaen – (Philippine) Jubel’S Cindy

Ibrahim BS van – (Minderhout) der Velde Noëlle

Kings Wezeman Lady Sylvana (Gieten) Kajo – A,

Giovanni Italië 22 2021 25 – CSI2* CSIP/ springen t/m CSI1*/ juli CSIYH1*/ in San Marignano

0039057599204 Tel:

[email protected] E-mail:

www.horsesrivieraresort.net/uitslagen Website:

CSI2*

Divo Slaats Ralph Cancara E, Il SW (Knegsel) –

CSI1*

Lief-Kozen Slaats ’t – van Ralph Parid’Or (Knegsel)

CSIYH1*

Ralph (Knegsel) Slaats Kornee –

– CCI1*-Intro juli Hamm 23 t/m 25 eventing 2021 CCI3*-S/ Duitsland CCI2*-S/

0049-2385 2275 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.rv-rhynern.de/uitslagen

CCI3*-S

Jonna Swarovski Balk – (Haarlem)

– Boggelen Conquest (Rijssen) van Tarik

– Heilige (Westkapelle) Yorick Geest Faasse Lentamel van de

– Forever, (Slagharen) Roxana Graman Jefferson

Larissa – D’Artagnan Gld) Hartkamp (Scherpenzeel

Stephan (Harskamp) James Bond Giant Fortuna, Hazeleger –

Jan (Varsseveld) – Gert Heinen Goliath

Hut (Rijssen) Carthageno Nina –

Irma Peternella (Prinsenbeek) Kroeze Renske –

Geronimo – Jan Mathijssen (Biezenmortel)

(Renswoude) Fincent Carolina Moesbergen –

– Lisanne Falco (Renswoude) Moesbergen

(Ouderkerk de Z Ros Amstel) aan Ottello – Nick

– ES Judy Ut) Schep Gaston (IJsselstein

(Radewijk) Butterfly Snoeck Harm –

de Heumstede (Hernen) Every Sommeren Janine van – van

CCI2*-S

(Haarlem) Speed – Fortuna Jonna In Balk

– Hot Tarik Summer van (Rijssen) Boggelen

Hoorn (Den Lianne Zh) Chardon Bon Jovi –

Lynn Dybiona – Zusa (Leusden)

(Harskamp) Wilson – Stephan Hazeleger

Jarelly MBF Jersey MBF, de – Jong Sanne (Aalsmeer)

Fighting (Lemele) Loïs – Giralda G Joosse

Caresse Royale, – Royal Flush (Hengelo Casino Ov) Kolkman

(Heerhugowaard) Kuilboer Watermill Kadar – Noor

Linde Sandra der (Putten) van Up Cheer –

Fears and – Hopes (Elburg) Platte Sanne

Wendela – Gld) Fortuna Bon (Ede Schlimmer

Franko Billis Frederike (Broek Tuin Waterland) Royale – In

CCI1*-Intro

– Chardon (Den Zh) La Kim Hoorn Jeannette IJsbrand, Sina

de Z – Jong Sanne (Aalsmeer) Handsome Harry

t/m Haras CAI3*-H1 CAI3*-P4/ au – Pin mennen Le CAI3*-P2/ CAI3*-P1/ 25 juli Frankrijk 2021 22

0033-233366868 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.haras-national-du-pin.com/uitslagen

pony’s Vierspan CAI3*-P4

Snow, Starlight, (Zeewolde) Beekhuiszen Fire, Damsingel, Moonlight, v.d. – Hendrik-Jan Eros Wattaponja Tornado,

Flor Zwaantjes Black Royal – Rozenhof’s (Overberg) Logabirum, – Rondeels Showboy, Jordan, Van Bodhi, Bemmel Jack Legemaat von Dianne

Ham Marcus, Elferink’s (Noordwijk Duffelt’s Marcus, Zh) van Boy, ZZ-Top, der Joey Golden Sam –

Marijke Stevie-G, U Pietje Hammink (Bornerbroek) V.d. Beukenhof’s – Brown, Knollentuin, Llanfrechfa Bobby Breukers Wesley,

Kandia, Mulder Zozo Eric (Diepenheim) Dagrùn Naskur Asi – Kandia, Dalmann Kandia, Kandia Kandi, Aeringur

Tweespan pony’s CAI3*-P2

Melanie de (Lunteren) Zuidhoeve’s van Bunt Tumtum, Calvados, Sunstar’s – Henzel

– Couwenberg Ronaldo, Rowan, Zuidhoeve Nebus Sam (Veulen) Bekveld’s Diego

– Nathalie (Poeldijk) v.d Sterrenhof’s Ende Roxy Mozart, Mischa,

Majan Kuikhornster Swen De Kuilen’s (Weert) S Rutjens Brody, Milano, – Rodinde

Van Poelenburgs Gella, Veen Eton Karabahk der Wolter – (Peize)

Enkelspan pony’s CAI3*-P1

Meerten (Lienden) Justine – van Lisanne

Marloes Brandon (Nijverdal) van Veld ’t –

CAI3*-H1 Enkelspan paarden

Dirk Havilina – Beckhoven (Noordhoek) van

(Utrecht) Jaap – Zorro der Horst van

Rudolf – (Eext) Pestman Diesel

Elke (Kubaard) der Snoek – Buddy van

Verklaring wedstrijdcodes

R Dressuur C Junioren = J Reining = = = Concours D

I V Young Riders Voltige YR = = Internationaal = E = Endurance

S A Landenwedstrijd = Mennen = O = Springen

sporten = Eventing C = = PE Aangepaste P Pony’s