Nederlandse deelname en uitslagen

De Ook kwalificatie Belgische internationale Op Nederlandse voor een grote deelname. rijden EK in met een rijden vanaf nog Tot dressuurruiters groep Oranjejassen hebben zijn hetzelfde rubrieken in de Nederlandse bij voor actief springen Kronenberg voltigeurs. Nederlanders veteranen eventing beleven. Herzlake CSI2* World zijn Hier is Mans. slot hier de staat in is voor er eventingruiters en springruiters Olympische juli de Tokio, zijn de Naast en er in Nederlandse ook in dressuur het actief. vierspannen jeugd en waar voor de te Herzlake Blom komt en mentop het paardensporters hun begint en Naast op voor Nederlandse deelnemerslijst. Boonzaaijer, Ierland. zijn tweespanwedstrijden. de 3*-niveau. genoeg Sint-Truiden ook wedstrijden de in er daar springruiters met Le zaterdag Merel is er Spelen en Janneke CDI3* Valkenswaard Bonheiden. elkaar Nederlandse op In het Cup internationale 31 zijn concours op In België

29 2021 juli CDIY CDIP/ CDI3*/ t/m – 2021 1 Sint-Truiden augustus België dressuur CDIJ/

0032-495650927 Tel:

E-mail: [email protected]

www.stalgravenhof.com Website:

CDI3*

Boppelannen Fan’e Veenje Lisanne (Zweeloo) – Wirdmer

CDIJ junioren

(Hengelo Caramel Gld) – Cerano Hofs Linde

(Franeker) Woerts Haristo Nina –

CDIP pony’s

Iscar (Geleen) Daniëlse Xanthe –

Neidhofer Oever) – Popeye Pearcy’s Joanne (Den

juli Duitsland 2021 t/m Herzlake 29 dressuur 1 CDI3*/ – augustus CDI1* 2021

0049-44739411250 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.escon-marketing.de/uitslagen

CDI3*

Nars – (De Gottmer Wijk) Vinckenburgh Figaro, Goldenboy

Enzos-Armani – (Drunen) Huijbregts Jill

CSIYH1* Herzlake Duitsland juli augustus springen – 2021 CSIAm-A incl. 1 CSI3*/ t/m 29 2021 8yo/

Tel: 0049-44739411250

[email protected] E-mail:

www.escon-marketing.de/uitslagen Website:

CSI3*

Edmond (Ruurlo) Cim Air, – Bommel Jurre van

Egwel, Turbo Kevin (Sliedrecht) Z Jochems de Nianahoeve, – van Milana

Faithless For (Sevenum) MVDL, Zeppe Leon Thijssen President, – Blue

8yo CSIYH1* incl.

– (Ruurlo) van Jelle-S Jurre Bommel

Jochems – Kevin Peeters (Sliedrecht) Shanroe

Leon Thijssen – (Sevenum) Z Ibiza

CSIYH1* 2021 Kronenberg Nederland juli t/m 31 CSI1*/ CSI2*/ 28 springen –

Tel: 0031-611256904

E-mail: [email protected]

www.peelbergen.eu/uitslagen Website:

CSI2*

(Drachten) – Conrad Patrick Alkema 155

Iron Groep – Z, van (Duizel) Nino du Groep VDL VDL Groep Roton Asten Leopold VDL Halloween,

PS, Cherry Hotspot, Asten Impossible Chacco’s Lb) van (Ysselsteyn Mathijs –

TN Bonhof Kars – Hernandez (Epe)

Fuij, Quality, Gabryella High Dufour (Neerkant) – Irene RM, Celebration

Greeve Heart Touch, Fernando, – Michael Jetplane (Veeningen)

van – Demi Hucinta Grunsven (Handel)

Echo Hees Manon – (Meterik) Gerry Gerendal Butler vh Z,

Hendrix Michel – Hero HX, Lb) Hendrick’s (Kessel

Loewie VK Style Important Joppen (Maasbree) Ilon, –

(Egchel) Quatta Lars NH Z – Kersten Hallilea, Iliana,

High Noordenhoek, SFN, (Egchel) Kersten Tippy Z – Hopes Niels Granito

It Name (Swalmen) – Niels Ganturano, Knape

(Wellerlooi) – Falco Dave Maarse

Tom (Ospel) Adelheid Z – Iwan, Une Martens

DV Diem – Poels Z, Nascar (Bekkevoort) DV Novecento van’t D’Alphi, Fanatic Siamshof, Devos Carpe Caroline –

Frank Gentleman (Ommen) Balou – The de Schuttert Lyonel, Revel,

Emile Cas – Tacken (Meterik)

Balia Tiebot Gin SMH – Gin – Houwen Liza (Wanssum)

Lucky’s (Sevenum) Albert – van Voorn ‘t Tokay Welthof, Son

CSI1*

– Limoncello Maud (Hagestein) Eloubet, Agterberg

M’Appele Asten Geert van Je (Waalre) – GLN

Bonhof – Bisschop Kars (Epe) Vd Cello

Bruin de (Lunteren) Jokidoki Falco, Erwin – Z

(Heeze) Dooren Harry – Jericho Janelke van van

– – Ice Maarse Gold Elbers Gaby (Wellerlooi)

Michael (Veeningen) Greeve It’s – Easy

Grunsven (Handel) Demi Jillz Cascos, van –

(Kessel Knokke Michel – Lb) HX Hendrix

Lb) – van Lotte Garanta Estera (Kessel Vosberg de Hermans Z, Bella

(Wanssum) Kantos VM Kristian VM, – Houwen Kiekeboe

Z Lars Vodin – (Egchel) Morine Kersten

Blue Pieter – HX, (Linne) Keunen Kardinaal Kavaliers

– Leeuw (Amsterdam) Kelly Eclipse de

15, Jaccobantos (Ittervoort) Dezember Luikens – Tobias

– Javona Maarse Dave (Wellerlooi)

– (Soest) Motman Perschroeven Candice van River van Indian

Lisa Izadora – S, Paauw (Enschede) de Evita

– Devos Basic Z – (Bekkevoort) Caroline Instinct Poels

(Neeritter) Schoonwater – Sophie Oceane

Beau Maarle (Tegelen) Z Nierania Corsini, van Schuttelaar –

Frank (Ommen) Venture Joint – Schuttert

Renolution’s (Rijssen) – On Dream willem Jan Sloof

CSIYH1*

Kayne – VDL VDL, (Rutten) Elisah Kyaklahoma Aarts

(Heeze) – Martien Job Adelaars

Erde Alkema (Drachten) – der Patrick Sohn

Geert Just Asten Me – (Waalre) van

Asten van Julian Groep Leopold VDL – (Duizel)

Mariposa Grey Poker (Epe) Bonhof Dorian Z, Chacco TN, Kars de For – TN

Bruin SK SK, de Amore – Con (Lunteren) Erwin Cattivo

(Veeningen) Greeve – Kannascha Michael

Coke Z Manon (Meterik) Hees For –

HX, (Kessel Jive Michel Lb) Bond Hendrix James – Z.G.

Rob Canabis Doornhoeve De – Van De Heyligers (Asten) Joint

Kristian Lay Houwen (Wanssum) Liletto Klak, Out, – Klik

Loewie Picobello, of Joppen Clown Pallieter vd – (Maasbree) N.Ranch

(Egchel) Lars Kersten Jalandra –

Niels (Egchel) Thuur Kersten – Z

Keunen (Linne) Farzack Box HX, des Jagger Abbayes, Pieter – Juke

Tobias Luikens Natural (Ittervoort) Z – Picobello

Dave Kumari (Wellerlooi) Juanfran, Kennet, Maarse –

Chateau (Ospel) Tom Du Eros – Martens

Lexi Sophie (Neeritter) Schoonwater –

Jododinus Schuttelaar Beau – PP, (Tegelen) Karona

Orange Werf – van Treasure Eelshof, Cindy (Bladel) het Z der Quick-Lover van

springen 29 – Bonheiden CSI2*/ CSI1*/ 1 t/m 2021 CSIYH1* België 2021 juli augustus

Tel: 0032-479951694

[email protected] E-mail:

www.jumping-bonheiden.be/uitslagen Website:

CSI2*

Jack Do (Sint-Oedenrode) Fliere Fluiter – Can It, Ansems

Flierefluiter (Schoonoord) Bonder Copernica, Maureen –

Bosboom (Schiedam) Ebell-Avant – Chiem

de Origi Warriors Bandam, van Emmen Glory (As) – Kim

Welthof GPZ, Inebelle van Gerwen Jody van – ’t Idagonda, Cordelia (Limbricht)

Korompis – (Malle) La Michael Ferme Blanche, De Z Ziberia Isaura

– Balia (Lievelde) Morssinkhof Hawai Quintendros E Graziano, NL, Micky

Schijndel’s Piet Schijndel’s Van (Asten) jr. Galetto, Haya, Van Gladstone – Raijmakers

Isis Vrolijk (Almen) Liesje Vive –

CSI1*

Ansems – J’Espere (Sint-Oedenrode) Jack

– K (Schiedam) Zulina Bosboom Chiem

Jorissen – (Simpelveld) Jo-Elle Carrera Z

Amigo de Septon Morssinkhof Z – (Lievelde) Micky

CSIYH1*

Fairy Ansems (Sint-Oedenrode) – Jack Juliana

L – Maureen (Schoonoord) Kadar Bonder

Chiem La – (Schiedam) Zarah Bosboom

– Lady Bentley Kim Angeles Emmen (As) 7,

Jody K – van Z (Limbricht) Gerwen Avicii

vd Gooijer Lollypop de Taonga Lizzy – Z, Berghoeve Dublin (Wijdewormer)

– Z Korompis Z, Cibello Michael (Malle) Qatar

Liesje Liesje (Almen) Vrolijk Vive! –

1 juli CH-EU-V-S/ Frankrijk 2021 – augustus springen Mans Le 28 t/m 2021 CSIV-B

Tel: 0033-243896693

[email protected] E-mail:

Website: pole-europeen-du-cheval.com/uitslagen

Veteranen CH-EU-V-S EK springen

Indigo (Oudenbosch) – de van de Jong Zuuthoeve Dian

– (Soest) Boy Diarado’s Koning Peter Z de

Darco Klaas Mostert (Nijkerkerveen) – General

Sylvie Paragon’s Uno Ruissen Momento Ov) (Broekland –

CSIV-B

Zoom) – Bogaert op (Bergen La Yvette Loma

Koning Peter de (Soest) Koningshoeve Kinghill –

Edzard Mostert – Klaas (Nijkerkerveen)

– Good Stefanie (Brackel) Muller 127 Luck

CCIYH2*-S/ eventing t/m augustus Nokere-Waregem CCIYH3*-S 1 2021 2021 – 31 België juli

0032-473651081 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.lequino.be/uitslagen

CCIYH3*-S

Jong MBF Jarelly (Aalsmeer) de MBF, – Sanne Jersey

CCIYH2*-S

Myrle (Pelt) Schoones – Keizer

eventing CCI2*-S/ CCI4*-S/ – Ierland CCI1* 2021 28 1 2021 CCI3*-L/ t/m CCI3*-S/ CCI2*-L/ augustus Mallow juli

[email protected] E-mail:

www.kilguilkeyhouse.ie/uitslagen Website:

CCI2*-S

Rachel (Crossgar) Ballyvally – Rendle Bay

juli 2021 augustus CAI3*-H2/ Valkenswaard mennen 2021 WCupQ Nederland 1 28 CAIO4*-H4 – t/m

0031-654674396 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.drivingvalkenswaard.com/uitslagen

CAIO4*-H4 Wereldbeker WCupQ Vierspannen

Roderick James Generaal, (Den Bram Freddy, Floriano, Zh) Chardon Hoorn Bond, CK –

Fantom, Hugo Hapert Enrico, Zh) van IJsbrand Chardon Hoorn Eddy, – Favory (Den Balero,

Edwin der Gradus, Belcampo, van Illusionist, – Graaf Zh) Freedom, (Ouddorp Kapitein

– Flux, Donald, Heus (Eerbeek) Vorst Hurricane, Bravo, Hans

Alino, Koos (Zwartewaal) de – Emir Ronde Jelviro, Morocco, Zimon Zerino,

Furst Bico, Felho, Ronde de (Abbenbroek) – Peter Zamoro Dominand, Boy, Favory Olt

Romeo, Ov) S, Fortuna, Geronimo Weusthof Mark Dorion (Rossum Baarzens One, Ferdinand First –

Tweespan CAI3*-H2 paarden

van – Ewoud (Nijkerk Boom het Rodeland, Ilona Gld) Iowa

(Meijel) Burgt Gabor Leo – van BurgtBeheer Elco, der BurgtBeheer

Jos (Mariahout) Friso, Frits – Corsten C

(Klarenbeek) Carino, Bahrein, Dijkhof Geert Goirgio –

Calèche, Alexandro – Hagen Dijkhuis Gigolo, King Sanny (Putten) –

Hoeve Kulano Rens (Bad Bentheim) – Egberink Jeamon Martha Texel, De Van

(Schinveld) Zorac Doris, van Eijk Jones, Stan – Ietske,

– (Oudenbosch) Jari Erik Impuls, Datzo, Evers

Garrits – Alfons, Cendrik (Lieren) Henk

Harmsel Antonie Zardonis – ter (Rijssen) Enola, Foppe,

Calydo, Hardohoeve’s (Laren Hofman – Donovan, Nh) King – Fokker Marianne Hoppenhof’s

Latimer, Wrangler (Spiere-Helkijn) Leijten G-Jozz-Time, Lord – Gerard

GS, Viandor – Letteboer Raymond Charlie, Guus (Oud Ootmarsum)

El Spudalshoej – Fillip Lommers Rob Fiero, (Bergeijk) Extion,

Tjibbe Bariton, (Zwartewaal) Anna de – Ronde Cupido,

Schuiling Rene (Herveld) Aron, Favoriet –

Spek – Virgil, Xavi, Zlatan Ramos, (Putten) Edwin

(Breda) Fensterjaeger Elvis, Theo – Franz, Gydo Timmerman

Barichello, Vincent (Griendtsveen) Vermeulen Carlo – Ejasper,

(Eersel) Formando, Harrie – Indiaan Verstappen

Hertog, Vliet Sandor van Brown Heodoor, V., Indian Dreamer (Maasdijk) –

Imposant – Humphry.K, Expresso (Uden) D, Voets Ben

Ivanhoe-T, (De Ton Vreugdenhil MTT Lier) Iwan Don H, – Juan

t/m juli 1 2021 28 Le voltige Frankrijk – CVI3* Mans augustus 2021

E-mail: [email protected]

CVI3*

Saartje (Odiliapeel) – Boeijen

– Chameur (Handel) Rian – Bongers Pierik

Brans (Voorschoten) – Heleen

Burgt van (Odiliapeel) der Jinte –

van de Coer – (Zeeland) Guus

– C.s.i. (Bilthoven) Danvers Cynthia

Golden K – Dekker (Amsterdam) Dagmar Wonder

(Amsterdam) Dekker – Moriah

Dijk (Odiliapeel) – van Elle Espri Cédric,

(Odiliapeel) – Ilse Dijk van

Felicia (Handel) Quincy Chameur –

– Carlijn Hagen (Zeist) van

– Jinte Doemaar Pierik (Boekel)

Lisa – (Veghel) Herwig

Boy Kaag Celine (Schagerbrug) Dwight, Izzy –

van (Hoogland) – Koelen Joske

– (Wassenaar) Kristensen Lasse

R Annebeth Kubbe (Noordeloos) – Evermore

– der Laan Dolder) Sofie van (Den

(Heesch) – Renate Maas

– (Tolbert) Aleksandra Mazinska

der – Meulen Dianne (Bilthoven) Lee ter – van

(Oosterstreek) Iris Noord – van

Pannekoek – Sander (Cuijk)

Peters Dijk (Odiliapeel) van Van – – Marielle

Pierik Diede (Handel) –

Meta – – Falatio Rooijmans Jans (Odiliapeel)

(Zeewolde) – Ruitenbeek Naomi

– Renske (Schalkwijk) Schaik

– Seidel (Nieuweroord) Smaragd Arthur

Carola – Sneekes (Callantsoog)

Nynke (Wijchen) Veldman –

(Callantsoog) – De Maurits Vries

Z, – Christmas Icarus Nienke Wolff (Groningen) PS de

wedstrijdcodes Verklaring

= Reining = = Junioren Concours C R = D Dressuur J

Young Riders = Voltige = YR V Internationaal E = I Endurance =

A O Landenwedstrijd = Mennen = = S Springen

Aangepaste Pony’s PE = = C P Eventing = sporten