Nederlandse deelname en uitslagen

CSI4* Pinneberg

Opglabbeek CSI3*

Valkenswaard CSI2*

Lier CSI2*

CCI3* Waregem-Nokere

Rheurdt CCI2*

CAI3* Chablis

Herning 6 14 CH-M-D – t/m dressuur 2022 Denemarken augustus

0045-40254986 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: herning2022.com/uitslagen

Dressuur CH-M-D WK

– Dinja Liere (Uden) Hermès van

– Putten Tørveslettens (Groesbeek) van Titanium RS2 der Marieke

Emmelie – Rock (Gorinchem) Indian Scholtens

Thamar Zweistra – Weiss Hexagon’s Ich (Schore)

augustus 14 t/m 6 2022 paradressuur – Denemarken Herning CH-M-PED

0045-40254986 Tel:

[email protected] E-mail:

herning2022.com/uitlagen Website:

Paradressuur CH-M-PED WK

Daula EHL – Haerkens Demi (Helmond)

– Frank Hellendoorn) Gem Alphaville N.O.P. (Haarle Hosmar

Rosenstolz (Enschede) Krijnsen Lotte –

Voets RS2 (Berghem) N.O.P. Demantur Sanne –

– 6 Denemarken Herning 2022 t/m springen 14 augustus CH-M-S

0045-40254986 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: herning2022.com/uitlagen

WK CH-M-S Springen

VDL Hessel Icoon – (Lelystad) Hoekstra

Smolders Harrie (Lage Monaco Mierde) –

Quidam Sanne Thijssen (Sevenum) RB – Con

Maikel N.O.P. Z der (Someren) – Beauville Van Vleuten

(Holwierde) Silver Long Jur Vrieling John 3 –

voltige 2022 t/m CH-M-V 6 14 – Denemarken Herning augustus

Website: herning2022.com/uitlagen

Voltige CH-M-V Team WK

Voltigeurs:

(Bussum) Agteren van Isalotte

(Odiliapeel) Saartje Boeijen

– Pierik (Handel) Rian Bongers

(Zeeland) Guus de Coer van

(Odiliapeel) Ilse van Dijk

(Veghel) Herwig Lisa

Renate Maas (Heesch)

Sander Pannekoek (Cuijk)

Veldman Nynke (Wijchen)

(Odiliapeel) Longeur: Rooijmans – Wim Jans – Meta

Polen CH-EU-P-D 3 – Strzegom augustus t/m 2022 dressuur 7

Tel: 0048-748554042

www.strzegomponies.pl/uitslagen Website:

EK Pony’s CH-EU-P-D Dressuur

Esmee (Nieuw-Vennep) W – Boers Beauty

Boogie Dijkshoorn (Benthuizen) De – Maddy L’Aube

Don Davino – Horsepoint Bridget Lock (Appeltern)

Kiss Devill’s (‘s-Gravendeel) Morgan Naoni – Walraven

Polen springen 7 3 Strzegom augustus t/m CH-EU-P-S – 2022

0048-748554042 Tel:

[email protected] E-mail:

www.strzegomponies.pl/uitslagen Website:

Springen CH-EU-P-S Pony’s EK

(Erp) van Grunsven Special Lady Ava – Eden

– (Helmond) Jersey Lafaletta Kuijpers

Leemans Noriego En Siebe Middelbeers) Riloo – West vd (Oost

Yfke Gehucht (Menaam) Priem vh Z – Zafarano

Bethany Still Got – (Apeldoorn) Vos me

7 – 2022 augustus Strzegom Polen t/m CH-EU-P-CCIP2-L 3

0048-748554042 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.strzegomponies.pl/uitslagen

CH-EU-P-CCIP2-L EK Eventing Pony’s

Desperado Beukers (Oudkarspel) – Yenthe

Brigit – Bing Ballylee (Dirkshorn) Villa Lass

Gaia Brandes Orchid’s – (Markelo) Mikai

Houte – Kane (Pannerden) van First Fernhill Lady

Herning augustus t/m 5 Denemarken CDIJ CDIU25/ CDIY/ dressuur 2022 8 –

E-mail: [email protected]

Website: herning2022.com/uitlagen

CDIU25

Watoeshi Nb) Evelien (Beers Huberts –

CSIU25-A t/m CSIYH1* 8yo/ augustus springen incl. Duitsland CSIAm-A/ 2 2022 – Pinneberg 7 CSI4*/ CSI2*/

0049–1749758644 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.hofwaterkant.com/uitslagen

CSI4*

Florida – 2, Cartolana NL (Sevenum) Balia Mel Thijssen

CSI2*

– Estoril Thijssen (Sevenum) Mel

CSIYH1* incl. 8yo

Thijssen Carembar (Sevenum) Mel Blue –

CSIAm-A

– Diador (Bilthoven) Olivia Pleysier

(Amsterdam) Jose Woldring Carpuno – T

4 t/m CSI1*/ Opglabbeek CSI3*/ 2022 springen CSIYH1* België 8yo 7 – augustus incl.

0032-89201800 Tel:

E-mail: [email protected]

www.sentowerpark.com/uitslagen Website:

CSI3*

– Fluiter, Ansems Fliere J’Espere (Sint-Oedenrode) Jack

TN – (Epe) Bonhof TN, Cantona Kars Hernandez

Kamiel Langwater het Hees – van (Meterik) Manon

(Dokkum) Hylke – de Osseweide’s DJSP Jong Jadira

Loewie Style Wolfsakker de Z, – Joppen Important Havel van VK (Maasbree)

Charly Astrid (Ospel) Leeuwen – 353 Brown Amber 119,

Fernando Z Johnny Pals Zarkava – Hero (As) BH,

Lausejunge, Schröder Glock’s Galanda, (Tubbergen) Glock’s Novellist Gerco – GLOCK’s

For – Boubou Leon Roque, Thijssen de la Blue President, Zeppe (Sevenum)

I’M Mans Hello, Happy, – Here (Sevenum) Thijssen

van Charlotte Pals de (As) Beau Verhagen Hagenhorst – –

– Meike Twindam Tivoli La Zwartjens (Raalte) Denzel Z, Z, De Pomme Twister

CSI1*

Ansems – Jack La Karla (Sint-Oedenrode)

– Heusinkveld (Aalten) Karaat Nathalie

Hylke de Jong Headline (Dokkum) Osseweide’s DJSP –

Joppen Holiday – (Maasbree) Candy Loewie

Leeuwen (Ospel) Balou Clarimo’s – Astrid

(Tubbergen) – Gerco Indy Schröder

Thijssen Faithless Habab MVDL, – Leon (Sevenum)

Mans Thijssen Joviality (Sevenum) –

Akarad (Raalte) – Lente Tivoli Zwartjens Z, Wenke Collin

8yo CSIYH1* incl.

Jack van – Voortveld (Sint-Oedenrode) Queen het Ansems Lemiro, Celine Z,

(Epe) Bonhof Kars Poker de – Mariposa TN, Chacco For

Hees (Meterik) Picco Manon –

(Maasbree) vd Loewie – Joppen N.Ranch Pallieter

Pals Blue Charlotte King (As) Verhagen – –

(Raalte) Piamanta Zwartjens v/h – Zuid-Pajottenland Meike

Open/ CSI2* springen CSI Nederland – CSIJ-A/ 5 Valkenswaard 2022 augustus 7 t/m CSIY-A/ CSICh-A/ CSIU25-A/

0031- 402068400 Tel:

E-mail: [email protected]

www.topsinternationalarena.com/uitslagen Website:

Open CSI2*

Alba Geertje van Aarle V. (Heeswijk-Dinther) – Jordi

HDH Ivory (Heeze) – Vincent Dings

Jambo Yannick Janssen van – Grunsven (Erp)

Boy Joy Ibeau – SMH B.B., (Achel) Lammers First

Milan Checkpoint (Hierden) Chacco – Morssinkhof

– Herma van de Rijt (Nuenen) Explosion, Teddy

D’Art Diamo de – Neil (Nuenen) Rijt van Vronie

Forbio Ralph v Moeshof – (Knegsel) h Slaats Cirondine Z,

CSIU25-A

– Dings (Heeze) Vincent Daylight

Teddy Rijt de Gino (Nuenen) – van

Maaike – Douala Theunis (Moerstraten)

Youg CSIY-A Riders

– Noberlina Z v/d Nikita Cheung Laarse Heide (Zundert)

Cream Dings T’Adore – Je Z, Couleur Vincent (Heeze)

Pouplis Grunsven (Erp) – des Janssen van Yannick Lugaignac

– Michels Isaac, Izabelle (Liessel) Iris

CSIJ-A Junioren

Aarle Qointreau van’t Nikki, (Heeswijk-Dinther) Hoogeinde – van Geertje

Piet Aarle (Heeswijk-Dinther) – Anyway van

– Jesse Berkers Happhira H (Lattrop-Breklenkamp)

(Weert) Bocken Alicia – Dinka

– Sympathie (Weert) Emma 60 Z, Bocken Kadessa

– Sterre-Karin (Bennekom) HZ Ernesto van den Burg

Eloma’s van Grunsven (Erp) Blue Janssen – Yannick

– Roos Jolga www.olland.biz Louwers van (Oirschot)

Morssinkhof 129 Leonidas (Hierden) – Armina’s Milan Girl,

van River – Motman (Soest) Candice van Indian Perschroeven

– (Rotterdam) Roepel Ferdinand Isabelle

Girl Ilandra, – (Nuenen) Santvoort Yoni Kinky van

Schillemans – King Djampassi Arthur Vlist Stan Z, (Wekerom) du

Wielbraek’s Perfect – Sophie (Best) Steenbakkers Color

Cahlista – Z (Maarn) Swart Julia

– de Sauco (Helmond) Lynn Vogels Oviedo

van Laszlo Incognito, Serena (Neerglabbeek) – Werkhoven

Willems Odile (Koningsbosch) Titouan van Ruytershof, – ’t Contes des Yves

Jyllsz Willemsz Geeroms Laura (Waspik) –

Children CSICh-A

Julie, Cillbhrid Escobar Jesse (Lattrop-Breklenkamp) – Berkers TS

Lyn Linssen (Kessel Lb) Liv – Lacona,

– Renske Middendorp Dos Galaxie (Kootwijkerbroek) Lunas van

Pony’s CSIP

Niels – (Nuenen) Jerry-Lee Berkvens

– Hoppenhof’s (Bennekom) Burg Foster van den Sterre-Karin

Heere Orchid’s (Brasschaat) – Evelien van Keano Van Muggenhoek, Joris De

Laura Hendriks – Ellard (Roosendaal) Kantje’s

Bizness (Kootwijkerbroek) Middendorp Aubepines, van des Renske – Simply Machno Burito’s

Schillemans Lancelot – Sir Noortje (Wekerom)

8yo – Lier augustus CSI2*/ CSIYH1* 4 springen t/m 2022 België 7 incl. CSI1*/

Tel: 0032-33349802

[email protected] E-mail:

www.azelhof.be/uitslagen Website:

CSI2*

Bonder Il.Divo – Maureen (Schoonoord) Flierefluiter,

(Waddinxveen) – Brouwer Kiekum Ike, Roosje

(Hoogeloon) Callida Groep Gravin, 2, VDL Hermès Niels Z Groep VDL Bulthuis Groep VDL –

(Heeswijk-Dinther) Marcel Van De Jumper – Driel van Muggenhoek

– (Dinteloord) Island Kim Farah, Emmen Delvaux,

Picobello Z, – Z, D-Iness Hoodstock Logan Fiechter (Merksplas) Z E of Casanova

You Love I Frederiks (Wapserveen) Impian Again, Henk – Hendelien, D

Hucinta, Jillz Demi Grunsven – (Handel) van

Houtackers V, Jackson Jaeger (Weert) – Yves VE

(Kalmthout) D Gin Helle, – Casillas van de Kevin Jochems

PP I S, (Mijnsheerenland) Isodermus Am – Cayman Kuipers Codex, Doron

het (Bekkevoort) Devos – Poels Caroline Milona DV Obsession van – Speienhof,

Inflame-Go, des V, Besnards – Romp Vangoth (Goirle) Ruben Hanouk

Vive Liesje (Almen) Allegro, Insanity Isis – Vrolijk

CSI1*

(Wapserveen) Z Precious Anne Bakker Diamond My –

Bois ARW, P., de Kadora Bonder Maureen Normandy Jicky (Schoonoord) –

(Dinteloord) Kaiser – DMH Kim Emmen

(Merksplas) Fiechter Dominos Logan –

Merelsnest Naila Jochems – (Kalmthout) v’t Kevin

Doron Gabri Kuipers – (Mijnsheerenland)

Galantretto – Schellekens (Bakel) Sanne

– Fairy Liesje (Almen) Vrolijk Jubilee Fairy, Hailey

8yo CSIYH1* incl.

(Wapserveen) Keina Anne Bakker –

Jacky Jackpot Roosje – Lanta, Posthuys (Waddinxveen) Lannebel van Brouwer het VDM,

– Kiara Groep Niels (Hoogeloon) Bulthuis VDL

Kim Emmen – Kannan (Dinteloord) Koko Z

Kornuit – Frederiks Henk (Wapserveen) VDP

van – Grunsven E.T. Demi Gold Viva (Handel)

– Porsche Yves Houtackers Gwinnru De Kernevez, (Weert)

Kalidah Kevin – (Kalmthout) Jochems

Kuipers Z, Z Chica Hannibal V.V. Coast Katar Fortuna, (Mijnsheerenland) Sea – Doron Style VK

Primo Karamba Caroline – Z, DV Devos (Bekkevoort) – Poels

– Go, 138 (Goirle) Romp Jacquet Ultimo Ruben

– – eventing CCI3*-S CCIYH3*-S/ 2022 Waregem CCIYH2*-S/ Nokere 7 augustus België 6 t/m

00324-73651081 Tel:

[email protected] E-mail:

www.lequino.be/uitslagen Website:

CCI3*-S

Lentamel Geest de (Westkapelle) Faasse Yorick – van Heilige

Jong – (Aalsmeer) MBF de Sanne Jarelly

Kooremans Raf Houdini (Turnhout) –

Wicro Quibus – (Breda) Lips Tim

(Biezenmortel) Geronimo Mathijssen – Jan

Willemina Petter der Ekino – (Maarsbergen) Goes van –

– (Bergen Snepvangers Kristy Millstream’s Galante Zoom) op

Waterland) Billis in (Broek Tuin Franko – Royale Frederike

CCIYH2*-S

ES Eclips Lumos Dutch – Janneke (Renswoude) Boonzaaijer

Lizzy, Jong Sanne W Larosaleen Captain (Aalsmeer) Thin de –

(Prinsenbeek) Squat, Roxette Didley – Kroeze SPM Renske

Renard Tim Lugano Z, Lips Croix la – de Janeiro RH (Breda)

– (Maarsbergen) Willemina – Lancelot Goes van der Petter

Legina Snepvangers Zoom) MIllstream’s Kristy (Bergen – op

augustus CCI2*-S Rheurdt t/m eventing Duitsland 2022 – 6 7

Tel: 0049-1736282441

E-mail: [email protected]

www.igvkleve.de/uitslagen Website:

CCI2*-S

Me Joosse – Dukershoeve to Talk Lisa (Lemele)

Kamphuis (Dedemsvaart) Caldwell Marissa –

mennen Chablis 7 Frankrijk CAI3*-P1/ augustus CAI3*-H1/ CAI3*-H2/ CAI3*-P2/ – 3 CAI3*-P4/ t/m 2022

Tel: 0033-618097114

E-mail: [email protected]

CAI3*-H1

Dirk Beckhoven (Noordhoek) – van Havilina

CAI3*-H2

Evers – Impuls, Erik (Oudenbosch) Datzo, Jari

