Nederlandse deelname en uitslagen

naar en Direct startlijsten uitslagen

+ + Herning Voltige + WK Paradressuur Dressuur Springen

CSI3* Opglabbeek

CSI3* Deauville

Houten CSI2*

CSIP T.W. Hagen a.

Le Pin Haras au CCI3*

CCI4* Hartpury

Bad CCI2* Harzburg

CEI2* Zutendaal

Nederlandse de naar een en Oranje Marc en in gang. Emmelie Herning ook Dressuur NLO-WVM-TeamNL rubrieken. Cup en gaan, Harzburg. zijn Belgische In in TeamNL Pin 2* springruiters de meedoen. Nederlandse van Nederlandse de CSI2* Ook Daarnaast 3*-wedstrijden Liere en in Nina het Le Team nog De Opglabbeek kampioenschap. Woensdag Dinja en enduranceruiters slot equipe en aan Deauville. zijn Houtzager springruiters van een dressuur Scholtens. is medaillewinnares en het muziek het niet volle Bad deelnemers in Houten waar Tot een voltige 1* de er de in het in beginnen eventingruiters Woensdag met van op de Kür Para 3 zijn hun het zijn Zutendaal. loopt bronzen dochter is actief WK Haras au in en aan eventingwedstrijd Hartpury Wereldkampioenschappen Voor en Herning en in die Nations en finaledag CSIAm-A met CSI3*

Denemarken – dressuur t/m 10 CH-M-D Herning augustus 6 2022

Tel: 0045-40254986

[email protected] E-mail:

Website: herning2022.com/uitlagen

WK CH-M-D Dressuur

(Gorinchem) Putten Scholtens Liere – RS2Emmelie Tørveslettens Hexagon’s Titanium van HermèsMarieke Zweistra (Groesbeek) (Schore) RockThamar (Uden) Ich – Weiss – – van der Dinja Indian

Herning 2022 Denemarken paradressuur 14 augustus CH-M-PED t/m – 10

Tel: 0045-40254986

E-mail: [email protected]

Website: herning2022.com/uitlagen

Paradressuur WK CH-M-PED

Haerkens (Helmond) – Daula Demi EHL

Gem Frank Hellendoorn) Alphaville N.O.P. – (Haarle Hosmar

– Rosenstolz Krijnsen Lotte (Enschede)

(Berghem) N.O.P. Sanne – Demantur RS2 Voets

t/m Herning Denemarken – 10 CH-M-S augustus springen 2022 14

Tel: 0045-40254986

[email protected] E-mail:

Website: herning2022.com/uitlagen

Springen WK CH-M-S

VDL Hessel (Lelystad) – Icoon Hoekstra

Monaco Mierde) Harrie – Smolders (Lage

Sanne – RB Quidam Con (Sevenum) Thijssen

– Beauville Maikel Vleuten N.O.P. Z Van der (Someren)

(Holwierde) Silver John Jur Vrieling Long 3 –

t/m Denemarken augustus 10 voltige 2022 Herning – 6 CH-M-V

Website: herning2022.com/uitlagen

WK Voltige Team CH-M-V

Voltigeurs:

Agteren (Bussum) van Isalotte

(Odiliapeel) Boeijen Saartje

Bongers Rian Pierik – (Handel)

Guus van de (Zeeland) Coer

van Dijk Ilse (Odiliapeel)

Herwig Lisa (Veghel)

Renate Maas (Heesch)

Sander (Cuijk) Pannekoek

(Wijchen) Nynke Veldman

(Odiliapeel) Meta Rooijmans Longeur: – Jans – Wim

CH-M-V Dames Solo

(Amersfoort) Voltigeur: Joske – Van Chameur Koelen

(Handel) Pierik Longeur:Jinte

Voltigeur: (Noordeloos) Annebeth Evermore R – Kubbe

Jinte (Handel) Longeur: Pierik

Schaik Renske van (Schalkwijk) W – Fabiola Voltigeur:

Longeur: Knauf Corinna

Solo CH-M-V Heren

– Doemaar Dos Santos Sam Voltigeur: (Retie)

Rian Longeur: Pierik-Bongers

Longeur: Diede Pierik (Handel)

9 – CSI3*/ t/m Denemarken Herning 2022 14 CSIAm-A springen augustus

E-mail: [email protected]

Website: herning2022.com/uitslagen

CSI3*

Holy Marc Houtzager – Moley (Rouveen)

CSIAm-A

Houtzager – Fonia Nina Again (Rouveen)

Opglabbeek augustus 11 – België springen 2022 CSI3* CSIYH1* CSI1*/ 14 8yo/ incl. t/m

Tel: 0032-89201800

E-mail: [email protected]

Website: www.sentowerpark.com/uitslagen

CSI3*

Love, Joey La Baltic – Alberti Z, Candida Corona (Einighausen)

Bart Vecht) – Bruijn aan de de Isis Utopia, Grant (Loenen

Christianus, Griffin de Heffinck, – Kevin Kriskras (Kalmthout) El van Jochems DV Rocco,

Cando 10, Olympia Eetrichta, Big Oklahoma Zelm, van de Lars ’t van Beauty Z, Hageland (Egchel) – Kersten

S, Kersten Z Granito – Grieg Niels Noordenhoek, (Egchel) Tippy

– de Kort (Lewedorp) Anouk Kreisker Caviana

Brown (Ospel) Leeuwen 353 Amber Charly 119, Astrid –

H.J. Iceman (Asten) Elrite, Indence la Joost de Circee – Haye, Martens

(Ell) Kinmar Martens Mark – Hero Quality

Pals Johnny – Charley, Carlotta, Linda (As) Happy

Olaya Z – jr. Haya, Gladstone, Piet Schijndel’s Schijndel’s Raijmakers (Asten) Van Van

– (Goirle) Vangoth Jacquet Besnards Romp Ruben Hanouk Inflame-Go, V, des Go,

Schans – Wout Gld) Moment, der (Nijkerk van AS Haretto G.AS-Bombay, Jan Eden, the For

Totalis Niels Cordis Tacken Alexia Z Z, (Meterik) –

(As) de Pals Hagenhorst Charlotte van Verhagen – – Beau

CSI1*

(Einighausen) – Joey Lux Alberti Heartbreaker de

(Roosteren) Jada Golsteijn Mercedes DV –

(Egchel) Kersten Z Niels Belfast –

Kort Blanc Bois Eda Anouk Canty (Lewedorp) –

(Ospel) Balou – Astrid Leeuwen Clarimo’s

Excentriek Johnny (As) – Pals

– Piet T GEM jr. Z Raijmakers (Asten)

Gld) LH Sanne B.Z., (Laren Gravin Icarus Vermeulen –

Maxi de VDH – Dacora Weert (Ossendrecht)

incl. CSIYH1* 8yo

Eliano Vecht) Mec de Bart v’t (Loenen de Farinjo Bruijn Des – aan Merelsnest,

(Egchel) Cornets Z Lars Pop Af Kersten –

Anouk Imdehof – Heyra (Lewedorp) Blue van Kort ’t Qui-Vive de Masca,

Kruziano Piet (Asten) – Raijmakers jr.

Ruben Kingsten, Romp O, Ultimo 138 Blom’s – Larado (Goirle)

(Nijkerk Schans A.S. der Lana Wout Jan Rey van Gld) del –

Z Niels Camila Tacken Totalis – (Meterik)

King – Verhagen – Blue (As) Charlotte Pals

Chiara Maxi VDH, de Weert II Z – Korhaya (Ossendrecht)

Deauville – springen CSI3*/ augustus Frankrijk 14 11 2022 t/m CSI1*

0033-157677673 Tel:

[email protected] E-mail:

www.grandprix-events.co/uitslagen Website:

CSI3*

Explosion, de (Nuenen) Gino – Teddy van Rijt

springen 2022 Houten CSI2*/ t/m 10 augustus Nederland – CSI1* 14

Tel: 0031-610733873

E-mail: [email protected]

www.csihouten.nl/uitslagen Website:

CSI2*

(Rogat) ten Z Godess Berg – Maaike Hero

(Nieuwleusen) Boer Creme la de Z, Jappelou Isis, RV – de Creme Julian

Boer (Nieuwleusen) de Sisi Kaphira, – Wesley Icarinda,

Kallas, Dennis Joy – (Nijkerkerveen) R, van Brink Girl Spring den Z Of Ogano

Cecile Cilydi Klaassen – (Sprundel)

Brouwer Oh – de (Hoofddorp) Britt Balou van Kat

Fortuna Burg – van der Jancoulavsco Marleen (Neede)

Damhuis – de Cooper, Jezus a Manon I van am Westzijde (Tilligte)

Optima – Emmen v/h Bisschop Edgar, (Dinteloord) vd Nash Kim Lilleveld,

Mila (Waddinxveen) Terriccio Orso – Everse del

Everse Senna d’Or – (Waddinxveen) Farno

van van Prinsenveld – Amber Kriekenhof Jacintha Ishiblue het Dali F, ’t (Bladel) Z, Fijen

FS Texas (Gilze) Franssen Frans – Tim Wilrick’s, Z

Daan Blue, Idaloma, – Kahlua-Carmen Geel Just (Gees) van

Jacobus (Gelselaar) – S Geerink Sander

Fifty-Fifty, – (Gelselaar) Vincent Geerink Gelster

W, K, Art Greeve Watermill Michael – Andi Big SFN Karelien High (Veeningen)

Gld) Noukie – (Oosterhout Goldstar, Greveling Melvin

Judeska Heathrow, – CL, Grunsven Jens Iimpossant (Erp) van

Janssen Pouplis Yannick (Erp) Grunsven Lugaignac – van Eloma’s des Blue,

ter Quinten E.B. Harmsel – de (Enter) Courcy Unicstar

Geronimo – E.B. Wesley Endvot (Enter) Harmsel E.B., ter

– Bart Kordon (Wierden) Haselbekke VDL

Schiphorst) Stefanie – Guilietta, Heins (De Gutascha

Faltic, Fleur Haut – Cataque (Huissen) Holleman du R&D Innuendo Breil,

– (Lijnden) Kadorena Kim SFN Hoogenraat

Den Berg) (Nederhorst ES. Buberth Marieke Houtman –

(Hengelo E Ov) IJland Kymette Hero, Mart –

Zundert) Excellent, Beek Jacobs Kim – Hatricia (Klein van

(Lunteren) Jonkers Niels Gold Digger-H –

Mé (Zevenaar) Joosten Galdal Tani –

Alandria (Putten) Dimmendaal – Norhaya Martine Kempkes – Z, Z

Jillz Alpicor, E.B., (Assendelft) – Glenn Katoulon Knoester

– D’Oase, Kommers Jarocho-Blue (Lepelstraat) Impala Sjoerd

Mischa Everse (Waddinxveen) – – Kazelli Van VDL Kraats de

(Hekelingen) Siebe Jumper Fellow – Kramer

Kerswin – ’t Kuipers J Z, Doron Circee, van Kara D’Alve Davidguetta Roosakker de (Mijnsheerenland)

Capitola Kuster Quiwi – Divo, Lars El (Didam)

Kong Take Kuyten King Domaine Chance Nh) On Z Me – D’Avifauna, Suus (Laren Du Z, A Dallas

– Megan Kwanta (Soest) Kosta PR Laseur Kapitaal L, Ironman,

(Houten) Z, van Two Twenty Catch Maat Boss VO – Bart Hugo der

(Weelde) Thijs Ireuza Machielsen –

MBF (Stroe) – Manen Intensely van Tamara

Bas Moerings Tweet – Kivinia, Jesther, (Roosendaal) Kwik

Z, Morsink Gerben – Ov) Z Calida (Beuningen Colina

– Micky Quintendros (Lievelde) Morssinkhof S, E Itos

Baloubelle G-Vingino-Blue 5, Morssinkhof (Hierden) – Skye

– (Nijkerk Mulderij Hanneke Gallardo Diesel, CSI Gld)

Copina Kentucky van Infinety Z.G., de VdK’s (Hierden) – Keeps, Max Poll

(Herwen) Rademaker Fleur IV Nick –

Heather M – Charmeur Robertson (Driebergen-Rijsenburg)

Cukuta, S Marco Sas (Schoorl) – Joule

(Esbeek) de Interessant Tom – Zietfort Infinity, Zietfort, van Van Jolet De Schellekens

Schipstal van Ivanhoe (Sint – Tom Hilton Hubert) S,

(Schimmert) Schmitz Springpower Cor – Jeffrey BH, A’Lee

Brilliant Gerco Schröder Berlin, Star (Tubbergen) vd Famous, Glock’s I New Will Be Berghoeve –

ES, Gream, Schuttert – Frank Obilix Stuyvenberghof v\h Joviaal (Ommen)

– Z, Zephyr Schuttert Nova Scotia (Ommen) Hendrik-Jan

Slaats Z, Ralph SW Il Cirondine Divo – (Knegsel)

Double Schiphorst) Dutch Manon van Coco Chanel, – Sluis der (De

(Loenen – Stenfert Romance, Idylle Jurgen of Heaven Romance Gld) of

Jessy – (Montfoort) Tewis Exceptionel

Ilse Fidzilina SG Gartbreaker (Bunschoten-Spakenburg) Tolboom Z, –

Hellendoorn) den van Gem Mark (Haarle Top – Colombo

– Veldhuis RS, Jisborn Balia Installera (Haaksbergen) Steven Iregina,

– V.D.O. (Wierden) Willems Annet Vos – Helsinki

Got den Key, (Wierden) Ive Thijmen the – Vos Pegasus van Heuvel

Vulpen Anne – (Vleuten) Fajoecha BH van

– W Werff der van Global Sophie (Boskoop)

Wiefferink Jayton – Jessie (Wierden)

vh Z (Ede Tiptop Gld) – Wijk Schaeck Kelly van

Don Willemsen – Iron Man (Nijverdal) 111

(Kootwijkerbroek) – Johan Gomera Worst

CSI1*

Eloubet Agterberg – (Hagestein) Maud

BBN Albertema – Express (Bunnik) Merel Kobalt

(Nieuwleusen) Lamarr de – Boer Julian

Love Bos It (Renswoude) Suze –

Tim (Winterswijk Kathmandu Breeschoten Miste) –

Knightsbridge den van Brink Berwin – (Nijkerkerveen)

Brink Dennis den – van Camacho (Nijkerkerveen)

Little Kiki ES – Broekhuijsen Dolder) Gold (Den

Beech, Haja (Hoofddorp) Brouwer ES Fuzeta – Britt

Angela (Nijkerkerveen) van Eiaralda, Kajanta Daatselaar –

Puck Darwin (Zwartebroek) den van Deijssel – Z

Dimmendaal Luc (Putten) Diesel –

Carat Duiker Elise – (Zeeland)

Eggens – (Mantinge) Nicole Loharna-P

Kim (Dinteloord) DMH Emmen Kandiama –

– Everse Lovely (Waddinxveen) Mila

(Waddinxveen) Dudock – Everse Senna

Kiwi (Bladel) Amber Hummer, Fijen –

(Gilze) Franssen – Tim Z, V Lavanti Hurricane

Daan (Gees) Geel – van I Lumanda

Jack – (Gelselaar) Daniel’S EB Geerink Vincent

Carrats Jikke Cent – van (Swolgen) Gerven

Lajoy, L.Anemone’s Lou Graaf – (Eemdijk) Lou’S Belinda SVO Star de

– Ava Grunsven Harley van (Erp) Eden

– Jens van (Erp) Gladiator Grunsven HL

van Grunsven Yannick – Jambo (Erp) Janssen

Haanschoten Koko Casafina, – Babette (Scherpenzeel Gld)

– Havenda Hafkamp Dominique (Soest) Blue

Harmsel Britt (Enter) E.B. ter – Kitile Horta

(Enter) E.B. Quinten Harmsel Zizzle Frizzle ter –

D, Klaske Bart – Haselbekke (Wierden) Heros

– Stefanie (De Kiri Schiphorst) Heins Royal

Marit (Lelystad) – Qstar Hoekstra

Lamborghini (Lijnden) Hoogenraat – Kim H

Horst Reeza – Iesyrena (Soest) MB Hashtag, der van

Lauritz Cabauw Berg) Houtman – (Nederhorst Du Vlist, den Marieke

– Bobbi Gld) Hulsenbeck Ibalia, Unzip (Nijkerk

– Mart Limoncello IJand (Hengelo Z Ov)

Buisson – Kim Charm Zundert) Jacobs (Klein du Z

Noa Kirov – Jansen Highness, (Eemnes)

(Lunteren) V Kylana Niels – V, Jonkers Liverpool

Tani – Lagrande (Zevenaar) E Joosten

MBF (De Kapteijn – Eva Ivory Meern)

Knaap WV der van – (Putten) Lily Jersey

Sjoerd Kommers Limbos Hollywood (Lepelstraat) Los HBC – VK,

D’ouilly Vesta Siebe Kramer (Hekelingen) –

– Clayton Kuh (Soest) Mike

(Mijnsheerenland) Don’t Doron de – Tiji Kentucky Worry Z, Kuipers

Kuster Lars DDH – (Didam) Karlotte

Cabra Kuyten Suus – Alfa Quechin Jordan, Nh) (Laren di

Megan – (Soest) Eldor Laseur

Laseur (Soest) Mitch – Lyano

Tara – (Waalre) Groep van der Calipso, VDL Leegte Ina-Zeldenrust

der – Québec van (Houten) Bart Maat

Am Palve, Sud Du Velvet Sky Machielsen (Weelde) Thijs Z I –

van Lehman Keep Enrico – In JB, (Stroe) Mind Manen

– Tamara Laurette van Manen (Stroe)

Lancôme Litta V.L. Emmelie (Blokker) – Melssen TCS,

Likeur (Nijkerk Mulderij – Gld) Hanneke

Confident, – van Bart (Groessen) Glory Cornets WV Of Kiss Ooyen

Easy Nevada – vd Fallon Pas Bernsehoeve vd van de (Kaatsheuvel) Bernsehoeve Nol Nevada Z,

– de van Rik Pas vd Z, Hero Bernsehoeve Go Go-Nevada (Kaatsheuvel) Action

(Zwartebroek) Highlight – Pijpers Dee Jay

(Bilthoven) Pleysier Diador – Olivia

Kola de Poll (Hierden) van Max –

H.K. Garola – Caen (Zuidoostbeemster) Franklin Rose, Posmus

H Maikel Joy Posmus (Zuidoostbeemster) –

– Karlos Z, Roosendaal Kong Maud Gwen (Doetinchem)

Van Hagenhorst, De (Schoorl) Hagenhorst Lafayette Lugana – Vd Sas Marco

Tom (Esbeek) Schellekens Van Zietfort De Fitonia, – L-Dora

– (Wekerom) Stan Z, Schillemans King du Arthur Djampassi Vlist

– Tom Idaho van (Sint WP Schipstal Hubert)

Z Darling Schmitz Boy L’Alize Jeffrey (Schimmert) Hero Z, –

Impressed Schreuder Gwen (Montfoort) – Happinez

(Tubbergen) Indy – Gerco Schröder

NJ, Hendrik-Jan Kailon Schuttert Lucarla – (Ommen)

– (Ommen) Good Jan Schuttert Farming HS

Ice Siy Rheava – (Hoogeveen)

Forbio – Slaats h v Moeshof (Knegsel) Ralph

Kornet Manon (De VVD D’amour der Boy, Jacky Schiphorst) van Sluis –

Gld) Champaniero Jurgen – Stenfert (Loenen

Sterre (Delfzijl) Stevens – Adventure

Julia Swart (Maarn) Cahlista – Z

Jelvet Tewis (Montfoort) Jessy –

Uno Ilse SG Tolboom Kornet (Bunschoten-Spakenburg) –

Trip Isa – Deen’s, Cenrose Domingo (Utrecht)

(Haaksbergen) Veldhuis – Stef Karolitha

Verweij Quinto Gaëlle – van (Lunteren) HD

Faye Vos – Calgary Monica LH Louise (Wierden) 56,

VD – (Wierden) Bisschop Lemmie Thijmen Vos

Rock, Star BH (Vleuten) Anne van – Vulpen Kornet Jefferson

Waaij Z Sade der van – (Eemnes) Jasper de Rialfo

Luther – James Werff W, der van Sophie (Boskoop) W

– Hoogeweg (Wierden) Wiefferink Hetty Jessie den van

Wijk van Gangstar (Ede – Kelly Gld)

Solier Jillz (Nijverdal) Willemsen – Don

Wolf Ewoud (Hilversum) J Annette –

(Kootwijkerbroek) Kaitlynn – Worst Johan

– 2022 Duitsland 11 CSIU25-A/ T. augustus CSICh-A/ CSIP a. 14 springen Hagen W. t/m CSIJ-A/

Tel: 0049-54019043

E-mail: [email protected]

Website: www.haunhorst.com/uitslagen

Pony’s CSIP

Van Joris Evelien Heere Orchid’s Muggenhoek, – van Keano De (Brasschaat)

9 2022 CSI1*-W – 9 Shongweni Zuid t/m Afrika springen augustus

CSI1*-W wereldbeker

Michau Blue Go Amy (Summerveld) To –

– Frankrijk Le augustus 2022 CCIO4*-NC-S au CCI3*-S/ 14 eventing Haras 10 Pin t/m CCI2*-L/

0033-607189836 Tel:

[email protected] E-mail:

www.legrandcomplet.fr/uitslagen Website:

Cup CCIO4*-NC-S Nations

Roxana Forever (Schuinesloot) Graman –

Hazeleger (Harskamp) James Bond Stephan –

(Herveld) Belafonte Van Reine Thierry – Harry ACSI

– (Someren) Adriaan Ekow Smeulders

CCI3*-S

Lb) Brent Giessen – Jillian (Ysselsteyn

Igor Hazeleger (Harskamp) ACSI – Stephan

Sanne Jong (Aalsmeer) Jersey de – Enjoy, MBF

– Tim Lips Iguazu (Breda) B

CCI2*-L

Platte Hopes – Sanne (Elburg) Fears and

Somer Jones – (Lelystad) Indiana Danielle

augustus 2022 CCI2*-L/ 14 CCI4*-S t/m eventing Hartpury Groot-Brittannië – 9 CCI3*-L/

Tel: 0044-1452702397

E-mail: [email protected]

Website: www.hartpuryhorsetrials.co.uk/uitslagen

CCI4*-S

Granncord – Bleekman (Devon) Althea

CCI3*-L

Balk Jonna Swarovski – (Haarlem)

BH van – Ufford Will (Malvern) Hellios

CCI2*-L

Robin Klaver Nh) – (Laren Cadiz

14 CCI1*-Intro CCI3*-S/ t/m Duitsland augustus Harzburg CCI2*-S/ 12 eventing 2022 – Bad

E-mail: [email protected]

www.vfvbadharzburg.de/uitslagen Website:

CCI2*-S

– It Two (Zundert) van Sarah Leeuwen Takes

(IJsselstein – Judy ES Schep Ut) Gaston

120/ 120 14 CEI2* – 2022 12 CEI1* t/m CEIYJ2* 100/ augustus Zutendaal België endurance

Tel: 0032-476860230

E-mail: [email protected]

CEI2* 120

– Aggelen San QA (Diever) Sofie Juan van

– Mirann Nooijen (Wanroij) Avalon DX Michelle

120 CEIYJ2*

Kromkamp (Hooghalen) Risky – Dream Kyra’s Puck Promising

100 CEI1*

Bo – Aart (Ravels) Arven van

de – Nh) Madigou Anna Djawann (Bergen Brandjes

van Huet Mirjam Varus (Zwolle) –

Persika Koolen Zvara (Malden) Anthonie – la

Theunissen (Boxmeer) Yvonne Di Vis – Gallura

– Valentijn Tara Vollebregt Khan (Renkum)

in hier Results voor Klik HorseTelex uitslagen

wedstrijdcodes Verklaring

= = Reining = R Concours Junioren = D Dressuur C J

Young = V = = I Endurance = Riders YR Voltige Internationaal E

O Landenwedstrijd = A Mennen = S = Springen

Eventing aangepaste Pony’s sporten C = PE = = P