Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Verden

Hamburg

Brussel

Humlikon

Opglabbeek

Lastrup

Neustadt Wiener

Roeser

Segersjö

Blair Castle

Wellington

Selestat

Boedapest

Monpazier

deze Wedstrijden week

ruiters dagen eventingjeugd. gesprongen in in titels komen. en het programma WK Spelen Stephex op over Europese voor het etappe senioren. Voor Nederlandse staan menjeugd het internationale op In endurance om Segersjö een Groot-Brittannië. In ook Global reizen voor De is slot Masters EK, ruiters Hongarije springruiters Roeser. Nederlandse aan Lastrup, In naar de Paralympische komende waar jonge twee om Nederlandse in met strijden Verder een die en Franse voltigeurs het mee in de Nederlandse wordt heeft WK is En het zijn in Wiener de Brussel. dressuurpaarden. Frankrijk. wedstrijden dingen start is verschillende beginnen in actief Monpazier kampioenschap tot Tokio. Neustadt De Hamburg TeamNL Humlikon, de verschillende op rijden Om Verden kampioenschappen de de de Champions op voor de te afstanden. Zweedse in in Boedapest Selestat Tour Opglabbeek, er het eventingruiters te TeamNL para-dressuurruiters van

– Duitsland dressuur 24 2021 Verden CDIAm 29 CH-M-YH-D/ augustus t/m

Website: Uitslagen

CH-M-YH-D WK dressuurpaarden jonge

– Benitez (Bakel) Curro Sanchez Lord Platinum

(Gameren) – Kirsten Brouwer Lightning Star

Hout Fry (Den Kjento Nb) – Charlotte

Kind Laat – (Schijf) Femke Pleasure de

van Labarron, Liere (Uden) – Leonidas Dinja

Vegas Loos Las – Franka (Schijndel)

Minderhoud – GLOCK’s Kardam’s (Oosterbeek) Whisper Hans Peter

– het King Jeanine (Serooskerke Haarbosch Walcheren) van Nieuwenhuis

Pap (Nunspeet) Jersey – Kimberly

RS2 Keano – van Jameson Marieke der Putten RS2, (Groesbeek)

– Thalia Koko Rockx de Fazenda La (Roosendaal) JR

Jongleur Snijder (Staphorst) – STH Nicky

van – Just (Heerewaarden) Wimphof Vliet – Depp, van Renate Uytert Johnny

augustus Duitsland springen CSIYH1* CSI5*/ 8yo/ incl. 2021 Hamburg CSI1* t/m 29 25 –

Website: www.engarde.de/Uitslagen

Tour Champions CSI5* Global

Hutch VDL – Asten VDL Z, Hero van (Duizel) Elegant Groep Leopold Groep

D Bart Rocco, Gin (Babberich) – Bles El

Kong D’Avifauna – King Alfa Kuyten Jordan, Nh) Suus (Laren

Pals (As) Charley Johnny – Carlotta,

Schuttert van (Ommen) Gildenhof, Boy Latina van Kinky het – Avenhof het Frank

Vleuten Eric – der (Someren) Wunschkind Dreamland, van

Kalevallei, John Vrieling Silver Jur (Holwierde) van Long 3 – Fiumicino de

incl. CSIYH1* 8yo

ter (Holwierde) – Leydonck Vrieling Jur Oslo

België 2021 8yo augustus CSI5*/ 29 springen CSI3*/ Brussel incl. – CSI1*/ t/m 25 CSI2*/ CSIYH1*

Website: www.stephexmasters.com/Uitslagen

CSI5*

Greve Willem TN – Highway (Markelo) Carambole,

– Smolders Cas 2, Mierde) (Lage Harrie Monaco

CSI3*

– Sir Poels (Swolgen) Aniek Barry Chaplin Charlie White,

– Devos (Bekkevoort) Poels Z, DV Caroline D’Alphi Carpe – Diem Fanatic

Ruben Umour Noir (Goirle) – Go, de Bugatty Crann Romp

Mierde) Uricas – Escape vd Harrie Smolders Z, (Lage Kattevennen

CSI2*

van Kiss – Kardentox het Philippe Gevahof Coco Houtackers (Weert) Z,

Kooremans – van HD Cullinan Raf Z, Nini (Turnhout)

incl. 8yo CSIYH1*

– van TN (Markelo) JW Willem de Opium Greve Moerhoeve

Aniek Poels (Swolgen) Inspector Gadget –

Caroline DV Poels Devos – Novecento (Bekkevoort) –

– Codex Ruben (Goirle) Am I Romp

Mierde) Smolders (Lage Meulenhof van’t Nixon – Harrie

CSIYH1* – Humlikon CSIAm-A/ 29 2021 Zwitserland 25 augustus springen CSI3*/ t/m

www.csi-humlikon.ch/Uitslagen Website:

CSI3*

(Lelystad) VDL Helsinki, Hessel Helsinki V.D.O., – Hoekstra Icoon

Haran Enrico – Manen (Stroe) van

– Tom (Esbeek) Schellekens Fiarabo, Casander, Isabel

(Loenen – of Jurgen Romance Gld) Stenfert Heaven

CSIYH1*

Hessel (Lelystad) Kathleen Hoekstra WV –

Gld) Juleska – Stenfert (Loenen Jurgen

augustus CSIYH1* CSI2*/ BE – Opglabbeek t/m 2021 26 CSI1*/ incl. 29 8yo

Website: www.sentowerpark.com/Uitslagen

CSI2*

Asten Chacco’s – van PS, Cherry Hotspot, Mathijs Lb) (Ysselsteyn Impossible

Bocken Incaro – Emma LS (Weert)

Inebelle 60, Gerwen – van I.Umonia van R (Limbricht) ’t Cordelia Jody Welthof GPZ,

Manon Infinity Gerendal vh Echo Z, Hees (Meterik) –

Hero Kim Zundert) Excellent, (Klein – Matroeska Jacobs

(Sliedrecht) – Kevin Careful Quatinka LS, Cazador H, Jochems

Embassador JT Lamers (Oudsbergen) Alvisto Z, Ruben Bergerven van – ‘t Z

– Bas Ipsthar Moerings (Roosendaal)

(Hierden) Morssinkhof – G-Vingino-Blue Skye

Danine – (Ederveen) Iluminaty Pater MBF

(Eersel) – Z Boy Victory Peels Broekkant vd

de Quantas (Kessel Nini – Lb) Z, Anouk Ruijter Dancing 15

(Kelpen-Oler) Quint Schreuder – William

Google (Meterik) Steeghs John Z, – Champion Gomez, PS

Emile Cas Tacken – (Meterik)

Niels Totalis Tacken Alexia (Meterik) Z, Cordis – Z

van der Vleuten Kamps, (Someren) van Heike Kruishoeve, van’t Idrigill de Groote Kamara – de Jorden van Maikel

– (Doenrade) Henry Z I’m de Wulf Very Special

CSI1*

Hotspot van (Ysselsteyn Asten – Lb) Mathijs

– Dinka Bocken Alicia (Weert)

Emma Z Rinken – (Weert) Bocken

(Roosendaal) – Bas Moerings Kivinia

vh Morssinkhof (Hierden) Scheefkasteel Nina – Skye

Van – Jolanda Weeren Pater Danine (Ederveen) Lange

Peels Honey Boy Duc (Eersel) –

de Lb) (Kessel – Ruijter Coleccini Anouk

Steeghs – John Noeno Z (Meterik)

van Vleuten El – Maikel (Someren) der Wikke

– B Z de (Doenrade) Wulf Henry Cruz

CSIYH1* incl. 8yo

Z – (Weert) Bocken Emma Kadessa

Hees (Meterik) For Fan – d’Or, Z Coke Manon

– Zundert) Jacobs Kalistos Kim (Klein

Kevin Shanroe – Peeters (Sliedrecht) Jochems

Ruben Lamers Diaro Gin – (Oudsbergen)

– (Roosendaal) Bas Moerings Jesther

Bamalou – Skye l’Ecuyer d Morssinkhof Baloubelle (Hierden) 5,

Peels Z – D’Hyrencourt (Eersel) Boy Zao

Ruijter Anouk de (Kessel – Lb) Jones

Jardin – John (Meterik) Steeghs

– (Meterik) Z Tacken Totalis Camila Niels

Adelheid Henry (Doenrade) Ramina de Z – Wulf

25 t/m 29 – CSIYH1* Roscharden) Duitsland Lastrup 2021 CSI1*/ CSI2*/ springen augustus (Klein-

www.equievents.de/Uitslagen Website:

CSI2*

Alkema Conrad 155 (Drachten) – Patrick

Cassandra (As) Emmen Kim – 352, Daham

– Rikkert (Enter) Fear Tichelrij Kirsten Z No Vd

Farming Hertogin de – Hendrik-Jan Kouberg, Lopez Schuttert Good (Ommen) T van HS,

(De Schiphorst) Sluis der Double Coco van – Dutch Manon Chanel,

(Wierden) Wendy Gucci Timmers –

CSI1*

Patrick Alkema Iniesta – (Drachten)

Amke (Almelo) Bekhuis – Gubano

Haselbekke Bart – WB Jupiter (Wierden)

– – W, Justine Spronk Wezenberg`s (IJsselmuiden) Miranda Moneypenny Rienties

Jr 175 (Enter) Kirsten Rag, Rikkert – Queen

der Schiphorst) Jacky – Boy Manon van (De Sluis Hero,

CSIYH1*

Patrick Erde der – (Drachten) Sohn Alkema

Bekhuis – Jupiler Amke (Almelo)

– Lady (As) Kim 7, Bentley Angeles Emmen

– Haselbekke VDL Bart Kordon (Wierden)

Panama Rienties Spronk – ’t van Miranda – Roosakker (IJsselmuiden)

– Hendrik-Jan Onslow Jamil Field, Schuttert (Ommen)

CSIYH1* Wiener springen Oostenrijk 29 2021 24 t/m CSI2*/ – augustus Neustadt

www.lake-arena.at/Uitslagen Website:

CSI2*

Mycatoki Bonder Maureen het Gevahof (Schoonoord) Flierefluiter, van –

(Epe) Bisschop, TN Vd Kars Hernandez Cello Bonhof –

CSIYH1*

Bonder L, Stoertebecker – (Schoonoord) Maureen Kadar

Kars Z, Bonhof TN Poker Casall, Dorian TN, Grey Komme de Chacco (Epe) – For Mariposa

29 2021 26 t/m CSIV-B/ Luxemburg CSI1* springen – augustus Roeser

www.jumping.lu/Uitslagen Website:

veteranen CSIV-B

La Zoom) – Bogaert Yvette (Bergen Loma Op

(Oudenbosch) Zuuthoeve de Jong de – van Indigo Dian

Luck Stefanie Good 127 Muller (Brackel) –

Uno Momento Sylvie (Broekland – Ov) Ruissen Paragon’s

CSI1*

Obadja, – Z (Evertsoord) Marlies van Soest Quirados

Segersjö 25 eventing CH-EU-J-CCI2*-L CH-EU-Y-CCI3*-L/ 2021 t/m – Zweden 29 augustus

Website: segersjo.com/Uitslagen

Young EK CH-EU-Y-CCI3*-L Riders

– (Terschuur) Smokie Posthumus Beau

Thierry Classic (Herveld) van – Reine Royetta

Bjinse d’Aveyron Venderbosch (Harreveld) – Vesuve

– (Aalten) Woeltjes The Joker Jade

CH-EU-J-CCI2*-L Junioren EK

SR Key – Z Splinter (Hilversum) Vigo Bergsma

Buijnsters Puck Roses Image – (Oisterwijk) of

van Guapo (Pannerden) – Houte 29 Sterre

Funi-Strona Maxime (Nieuw-Vennep) – Karman

Naber – (Biddinghuizen) Fulco Leida

(Bergen Zoom) Snepvangers Op – Galante Millstream’s Kristy

CCI1*-Intro CCI3*-L/ Blair 29 Groot-Brittannië CCI4*-L/ – augustus 2021 25 Castle CCI2*-L/ CCI4*-S/ t/m eventing

Website: www.blairhorsetrials.co.uk/Uitslagen

CCI4*-S

Haas (Hengstdijk) – Nina de H.E. Divine

(Cheshire) – Harthill Andrew Phantom Heffernan

CCI2*-L

Juno Heffernan Andrew (Cheshire) Ballylaffin –

CCI2*-S/ t/m – Groot-Brittannië eventing 2021 Heckfield 30 Wellington, augustus CCI3*-S 28

Website: Uitslagen

CCI2*-S

Primadonna – A (Hampshire) van Alexandra What Randwyck

2/ Selestat 24 Frankrijk mennen 29 t/m augustus CH-EU-YJCh-A/ CH-M-P-A 1/ CH-M-P-A 4 – 2021 CH-M-P-A

Uitslagen Website:

mennen CH-EU-YJCh-A EK jeugd

(Maarssen) Groot – Kim Gerritje de

Baijens – Jur (Duizel) Iwan

– Siepke`s Macho (Gilze) Dirk Bastiaansen

– de Happy Anouk Hour van Beek (Putten)

Couwenberg Penny (Veulen) Sam Waxwing – Guy

Femke Esch (Alphen Aan – Lotte van Benthofs Den Rijn)

– Jansma Vaiana (Drachten) Larissa

de Maud (Rijsbergen) Jacco – Kattenests Koning

Casanova Tg Lauwers Joris (Baarle-nassau) –

Provoost (Domburg) Quibus Renate –

Spots Highspeed, NOVA Anouk – Quirino, de IH’s Stables (Warmond) Rocky Haas

29 voltige 23 CH-M-V 2021 Hongarije Boedapest augustus – t/m

Voltige CH-M-V WK

Website: www.budapestvaulting2021.com

Boeijen (Odiliapeel) Saartje

(Odiliapeel) Burgt Jinte van der

(Zeeland) de Coer van Guus

Danvers (Bilthoven) Cynthia

Ilse (Odiliapeel) van Dijk

Lisa (Veghel) Herwig

(Wassenaar) Lasse Kristensen

Annebeth (Noordeloos) Kubbe Evermore – R

(Heesch) Renate Maas

Pannekoek – Wim Sander (Cuijk)

– Meta Rooijmans Jans (Odiliapeel)

(Schalkwijk) C.S.I. Renske Schaik –

Veldman Nynke (Wijchen)

120/ 70+(2)/ 160/ 2021 100/ endurance CEI1* augustus Frankrijk CEI3* CEI CEI2* 27 – Monpazier t/m CEI2* 29

Website: www.monpazier.adoreed.fr

120 CEI2*

Badia Lakeman – Jarmila (Warnsveld) Habischa

CEI1* 100

Braunius Elarousa – (Leeuwarden) Floor

Lakeman Jarmila (Warnsveld) Zain du – Florival

CEIYJ2* Riders/Junioren 120 Young

Commodore Marie-Marie Letort – de (Orsay) Crouz

