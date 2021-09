Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Grote-Brogel

Riesenbeck

Exloo

Lier

Sopot

Rheurdt

Boedapest

week deze Wedstrijden

de internationale in de komt 1*-rubrieken) met Bram en Ad Kampioenschappen regerend Duitse Lier de Nederlandse in TeamNL jeugd. en er ook Europese Olympiaderuiters strijden dressuurruiters, een om daar Aarts team team weekend en en een Riesenbeck. rijden deelname Grote-Brogel de Marc is sterk het Belgische Verder staan rubrieken onder vierspanrijders Ehrens Rheurdt. zijn zijn CSI2* Houtzager Harrie op Nederlander twee en over de een De heeft Smolders. twee Boedapest eventingwedstrijden in meer Nederlandse start Dit Exloo (2* in Ook aan Chardon. aan onder Kampioen springruiters start hebben Tot Bondscoach springruiters er in het Nederlandse slot (ook in Sopot beschikking er voor voor programma. sterk met Europees Bondscoach wedstrijden EK. de Shongweni En het met met medailles In Zuid-Afrika. het in hier Rob andere Nederlandse mooie 1*). in

CDIP/ september CDI3*/ 5 CDIY/ – België 2 t/m 2021 CDICh-A CDIJ/ CDIU25/ Grote-Brogel CDICh-A/ dressuur

CDI3*

Margot Arkema Happy4Feet – Gavaristo, (Marum)

Swing, Nars Goldenboy Gottmer Vinckenburgh Wijk) (De Dicaprio –

Darwin, Nijvelt – Karen (Hoeven) Elysias

CDIU25

den Winner van VDH (Schijf) Lotte – Herik

Riders Young CDIY

Brandy – Bos (Bergharen) W Florett

Junioren CDIJ

– Raaijmakers (Sint-Michielsgestel) Lord Rock Kebie Of

CDIP pony’s

– Iscar (Geleen) Daniëlse Xanthe

– Boogie L’Aube (Benthuizen) Dijkshoorn De Maddy

Jolien (IJsselmuiden) – Golden Challenge Felix

(Ammerzoden) Hemert Dollar Girl – van Tessa Million

Macho, Mabeline’s Isa Den (Schimmert) Floran Östrik’s – Hollands

(Tijnje) Ruby de Sytske Jong –

Popeye Pearcy’s (Den Joanne Neidhofer Oever) –

Maribel (Edam) Kyra – Eikenhorst’s Roos

Yasmin Westerink Cognac (Oldebroek) – Brasil, IX

CDICh-A Children (E-pony)

Dollarboy – Happy Manouk Zuiderent Haston (Breda) S-G, Be

CSI2*/ CH-EU-S/ Riesenbeck 31 Duitsland 5 springen september CSI3* 2021 augustus – t/m 2021 CSI1*/

Senioren EK CH-EU-S Springen

DV – Bles Kriskras Bart (Babberich)

Sterrehof´s – (Rouveen) Calimero Marc Houtzager

Schuttert Lyonel (Ommen) – Frank

Smolders Bingo Harrie Parc – (Lage Mierde) du

(Holwierde) van – Fiumicino Vrieling Jur de Kalevallei

CSI3*

Bles – Bart El (Babberich) Rocco

Guan Greeve – (Veeningen) GJB Michael

(Rouveen) Sterrehof’s – Houtzager Marc Edinus

Smolders (Lage Harrie 2 – Mierde) Cas

Vrieling de Griffin – Heffinck (Holwierde) van Jur

CSI2*

Touch (Babberich) Bles Bart – S United

Stefanie KISS KISS Hardessa, (Bocholt) VAN – – ENDHOUSE HET Carroll

Frank Dollar Schuttert Million (Ommen) –

vd Harrie Uricas Smolders – Mierde) (Lage Kattevennen

(Holwierde) Chalcedon Vrieling Jur KM Etoulon VDL, –

CSI1*

(Veeningen) Kannascha Greeve – Michael

Sterrehof’s – Houtzager N.O.P. Dante (Rouveen) Marc

Jan – (Ommen) Farmers Schuttert HS Girl

5 2021 september springen CSI2* – t/m Exloo 1 Nederland CSI1*/

CSI2*

Genius, der Häkkinen N, Bas (Albergen) Ibiza – van Aa Isla

van Ruth – Aken L Heurne) Elsalvador (De

– Renate Ithaca Beuving (Beilen)

Boer Julian – Isis (Nieuwleusen) de

de Isapardi VDL, Tinkerbell Casallini, – Lennard Z Wijk) (De Boer

Kim Olympic Bril (Westendorp) – Z Unikum

Roelof (Westendorp) Lizzy, Dizzy – Iberico Bril

Aonia Ivar I Dennis van Domain, – Brink Am, den (Nijkerkerveen)

(De Jan Gert Bruggink Floris – Lutte)

(Stevensbeek) Conijn Gream Frizzle – Zizzle, Jan

I Damhuis (Tilligte) – Cooper Manon am a

Dijkstra CasanSova Ilivia Rink-Jan VK (De – style Z, Knipe)

Diks Aniek (Vorstenbosch) – Greenday

– Cosa Jeroen Dubbeldam (Weerselo) Nostra

Girl, (Bennekom) Happy Esser Miranda Glamour, Hilaire –

(Wapserveen) Henk D Harm-B, – Impian Frederiks

TS Geel Daan Escobar (Gees) – van

(Gelselaar) S Denzel Boy, Sander – Jacobus Geerink Global,

JW – Greve (Markelo) van Opium Zypria TN, Moerhoeve S de Willem N.O.P. Grandorado TN,

Michel Lb) Hero, (Kessel van Suydersee, de Gazoo – Hendrix Z.G. Jive

El Tessa Vleut (Tolbert) – Hoeksema

(Wanneperveen) Hoorn Zella – 2 Angelique

Goudini – (Emmer-Compascuum) Jakobs Alice

– Ekinalita (Assendelft) Jongejans Fleur

Joosten Mé – Despina Galdal Tani (Zevenaar) 70,

Kersten NH (Egchel) Z Isidorus, Quatta – Hallilea, Lars

High (Egchel) Quality, Granito Z – Tippy Niels Kersten Noordenhoek,

Alpicor, (Assendelft) Knoester Pr Jayalithya Glenn PR, Coffee – Irish

Diamond – Korevaar Lianne Pleasure For (Rotterdam)

Just Kuipers A Huberth Fabulous, B, Doron Heerenhuys – ‘T Van (Mijnsheerenland) Moment

Suus Domaine Chance Iron A Dallas (Laren Z, Take Du Kuyten Z Man Me On 111, – Nh)

the Laseur Ivysinaa It’s Cassanova, Walk in (Soest) Megan Park, a –

Thijs (Weelde) – Ireuza Machielsen

(Hoevelaken) Elize van de Dakota B, – Mheen Hello B.

– Rianne (Deventer) Jazzlyn Impression Nalis Just WP,

Nick (Dalfsen) Nanning Bandia –

Farmer’s Apple, Boy – (Groessen) Nieuwenhuis Golden V Pam

– Albert MVH Easington Nijhof Gld) (Laren

der Pluijm Heldorado, (Made) van Anoek – I-Star

der – van Celeste Poel (Den Horn) Romina

– Justine W Miranda Rienties (IJsselmuiden) – Spronk

No Kirsten (Enter) – Famariloma, Fear Z, 175 Rikkert Vd Tichelrij Queen

– (Vriezenveen) Eclipse Scherphof Rob

New Gerco Click Famous, Be (Tubbergen) Will – Berghoeve I Schröder N’Chic Star HDC, vd

du Z, Schuttenbeld Nikias Domain Madée Dorus – Bisschop vd (Almelo)

Dutch, Coco Double – Schiphorst) Chanel, der (De van Sluis Manon Hero

Withoeve Steeghs vd Lady, Jo Monty Google, – (Meterik) John

– Inventiv, PMF/2JOIN Suzanne (Holwierde) Hartford Tepper PMF

Villa Happy, d’Arto, Thijssen Grand Hello de Mans Blanc (Sevenum) –

Holliewood 2, Cartolana Thijssen Mel – (Sevenum) Gaudi,

(Wierden) Robert PSG – Boy Vos

the Got Thijmen Key – Vos (Wierden) Ive

(Wierden) Alpha Britt – Wiefferink

Harrie vd Top Wiering (Overlangel) Z EFS Contender, Kamps Gweedore Groote –

Bert Wierts – (Veendam) Grand Prix BB

Wigger Foline, Ov) Lars Furosa (Beuningen –

WS Johan Gomera, (Kootwijkerbroek) Society High – Worst

Jayla Zoer Florian, Albert (Echten Halifax, – Dr)

Twister Pomme Zwartjens Bonaire Tivoli Meike De – 5, Denzel (Raalte) La Z,

CSI1*

– der VDV Bruce Springsteen Aa van Bas Z (Albergen)

(Hagestein) Agterberg Limoncello Maud Eloubet, –

Simoncelli M. (Beilen) – Beuving Renate

Action Boer (Nieuwleusen) RV de RV, King Of Jappelou – Julian

CJS – Jolene (Zuidbroek) Botma Nicole

– Bril (Westendorp) Petitfour Wareslage vd Kim

Of – Brink (Nijkerkerveen) Dennis van den R Joy Spring

I (Staphorst) Broekert – Lisa Am Elrite

Gert Bruggink Lutte) – Viggo (De Jan

– Hirolka Blue van K., (Nijkerkerveen) Angela Quilon Ryal Daatselaar

Damhuis Manon van (Tilligte) – Westzijde de Jezus

EH – Sytze van (Opende) Dellen Kevin

(Olst) – Lila Happy Dijckmeester Times

de Rink-Jan Dijkstra (De Knipe) Jarizona Muggenhoek, Chesnut van – Just

SB, Diks (Vorstenbosch) Libellule Uppercut – Aniek James

Emile Drenth de Monsieur – (Onstwedde) Rêve

– Intertoff (Weerselo) Jeroen Dubbeldam

Hendelien – Frederiks Henk (Wapserveen)

– Woman Paradijs (Markelo) Kyrlanthe, van Willem Greve Pretty ‘t

James Lb) – Hendrix Michel (Kessel Bond HX

Kikkuris Jappeloup Cooper – Cooper, – Hoekstra Smit Marriet (Mildam)

(Wanneperveen) – Angelique Hoorn Z, Kris Cinderella

van – van IJzendoorn de Djoeke Zonnehoeve Finn (Oldeberkoop)

Alice Romeo (Emmer-Compascuum) Jakobs – VDL

BZ Cekinalita (Assendelft) Jongejans – Fleur Beauvais,

(Egchel) Lars Kersten – J.Charley

Niels Thuur – Z (Egchel) Kersten

– Kloosterman (Sumar) Iris Melissa

E.B. Knoester – Glenn Jillz (Assendelft)

(Rotterdam) International – Havanna, Lianne Korevaar

Kuipers S, (Mijnsheerenland) Helvetia W Moeders Doron Cayman –

Laseur – Kapitaal C, Incitty L Megan (Soest)

Tonny (De Wijk) – Jarona Leeuwen

High (Geesteren Rosanne – Maathuis Ov) Score

Thijs Sky (Weelde) I Z Machielsen Am – Du Velvet Sud Palve,

der Ubrisco Mei – van Nathalie (Makkinga)

Emmelie Gambo – Keep (Blokker) Calm Melssen L HR,

Lisa Minkema – Iniminiki SE Lm’s (Houtigehage)

(Rheezerveen) Stefan Caesar J.W.B. – Mol Karina VDA,

(De M Hurricane Lutte) Munsterhuis Jennifer –

Lutte) (De Munsterhuis – Jochen Jaguar

(Deventer) Nalis JJS, Kiki-Carmen Rianne – Iveryment

Juliëtte Nanning Nick (Dalfsen) –

– (Groessen) 10 Nieuwenhuis Pam Bertha

Nijhof (Laren MVH Kingston Albert – Juvara, Gld)

Fr) Denny Olde (Rottum Agterhuis – Fairwings

Job (Gieten) – It’s Oldenziel me

Pleysier Diador Olivia (Bilthoven) –

Pluijm der – VDL (Made) Anoek van Kazelli

Kashmir der van – (Den MB Celeste Horn) Poel

(IJsselmuiden) – – ’t van Panama Miranda Roosakker, Spronk Rienties Moneypenny Wezenberg`s

Rag Jr (Enter) – Kirsten Rikkert

Boy, – In The Air Britt Schaper (Ommen) Bad

Schipper SB Rob – Jerommeke (Enschede)

– Jaguar (Tubbergen) Schröder Gerco 8, Impact Deep

(Emmen) Juweel Schütte Marsha –

Madée R Piccolo (Almelo) Schuttenbeld –

(Staphorst) Z – Dakota Bengel, Slager Eline

Jupiler, Slager (Staphorst) Laura Volbeat –

van Manon – der Schiphorst) Jacky (De Sluis Boy

Clip (Enschede) Z Spiele te My Quality – – Ashley Houston Wierik Colman,

Steeghs John – (Meterik) Favoriet

Stevens (Zeijen) – Kivora Maurice

VDL (Holwierde) Suzanne PMF – Quickthago Tepper 2JOIN Jubilee,

– Thijssen Joviality (Sevenum) Mans

– Thijssen Juice Mel (Sevenum)

Jägermeister – Anne Jewel’S (Rotterdam) Torre van der

– (Halle) in Chloe Veld Vegas het

Joy Viscaal Mekalio (Albergen) –

Vos Robert Z Gem – Flow (Wierden)

56 Vos – (Wierden) Thijmen Calgary

– Britt (Wierden) Jon Wiefferink Jon

(Wierden) Evi Iregina Wiefferink Florence, Elton –

Harrie (Overlangel) Jamal E.B. Wiering –

Kaltic Z (Beuningen Lars Ov) Ryal Wigger Nabucco – K.,

W&W´s – (Boerakker) Foberlina, Chantal Mist Windstra Islay´s

– Good Luckkey Worst WS (Kootwijkerbroek) Johan

Mieke (Ruinen) Ulysca – Zoetelief Gaesbekers Deedee, Gaesbekers

Zuid-Pajottenland, Zwartjens Z Meike Twindam – v/h (Raalte) Piamanta

2021 – 5 3 België CSI2*/ CSI1*/ september CSIYH1* Lier t/m springen

CSI2*

Groep Leopold – Talma Halloween, VDL Nino de van Groep Groep du VDL (Duizel) Asten Urane Roton, VDL

Sam 3, Pure – Fiechter Logan (Merksplas) Joy Tojopehoeve vd Z

Carte Milana van Jochems de Balou (Sliedrecht) Kevin Nianahoeve – Z, Blanche,

Joppen VK, Important Osiris – FZ Loewie Style (Maasbree)

Kort Anouk (Lewedorp) Kreisker, – Caviana Z Chivas AP de

Wout de Forlan For (Nijkerk der Jan – van the Moment, Gld) van Schans Sprengenberg, Isabella

Ibiza (Sevenum) Sanne – Con Famous Z RB, Quidam H, Thijssen

CSI1*

(Duizel) VDL Asten Untouchable van Leopold Miss – Groep

Jellinton Fiechter (Merksplas) Logan –

Holiday Loewie – Joppen (Maasbree) Candy

Poos Bloemenhof Noah Toblerone Z – (Oud-Turnhout) vh

Jan Gld) – Haretto Schans (Nijkerk van Wout der

CSIYH1*

Jochems (Sliedrecht) – Jannan Girl Kevin BH

Joppen vd N.Ranch Loewie – Pallieter (Maasbree)

Kort ´Ter – Elzen’ Qitana (Lewedorp) Anouk

1 2021 Shongweni springen Zuid 5 t/m Afrika september – CSI1*-W

CSI1*-W

Eck Zambezi Michel (Heijen) van Z –

CCI4* CCI3*-L/ CCI2*-S/ CCI2*-L/ 5 – CCI3*-S/ eventing CCI4*-S/ 2 Sopot 2021 september t/m Polen

CCI4*-S

Harry ACSI Reine van Thierry – (Herveld) Belafonte

CCI3*-S

of Wilbert California, Bo (Olst) Jordy Girl Wilken –

september – 5 t/m CCI2*-S eventing 2021 Duitsland 4 Rheurdt

CCI2*-S

Jonge Basic Poerink Instinct (Enschede) – Nienke

– Kuilboer Kadar Noor (Heerhugowaard) Watermill

2021 Boedapest september 2021 mennen Hongarije 30 5 – 4 CH-EU-A augustus t/m

Vierspannen CH-EU-A 4 EK

Zh) Idool James CK – Floriano, Freddy, N, Bram (Den Roderick Chardon Bond, Hoorn

Hoorn (Den IJsbrand – Chardon Zh) van Balero, Enrico, Favory Fantom, Eddy, Hapert Hugo

Illusionist, Gradus, Kapitein – Graaf (Ouddorp van Belcampo, Zh) der Edwin Freedom,

Hans – Bravo, Heus Hurricane, (Eerbeek) Flux, Vorst Donald,

Zimon de Zerino, Alino, Morocco, Emir Cupido, Ronde Koos – (Zwartewaal)

Dorion Weusthof Fortuna, (Rossum – Ferdinand Geronimo Mark S, First Baarzens Ov) One, Romeo,

Verklaring wedstrijdcodes

Dressuur = Junioren = = D = R Concours C J Reining

Endurance E Internationaal V = Voltige Young Riders YR I = = =

S = O Landenwedstrijd A = = Springen Mennen

Aangepaste PE P = Eventing = C sporten Pony’s =