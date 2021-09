Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Aken, dressuur, mennen, springen, eventing

dressuur Waregem,

springen Rome, Tour Champions Global

springen Saint-Tropez,

Maubeuge, springen

Kronenberg, springen

springen Bonheiden,

Minore, springen Gorla

Haras, ponymennen WK Pin au Le

eventing Varsseveld,

eventing Blenheim,

jonge Arborea, WK endurancepaarden voor endurance

Florac, endurance

deze Wedstrijden week

du afgevaardigd met op Nederlands prestigieuze de sterk team. twee dressuur, Franse De twee het mennen in Nederland gesprongen, Nederlandse voor de heel Nations De CHIO eventing internationale dressuur er week teams de verzamelt internationale endurancepaarden zich Italië het in Europa In is voor het TeamNL CSI2* in Festijn WK Aken. kalender. op Arborea met Le van in staan het zijn en Nederlandse Cups. het wordt deze op eventingtop Hippisch Endurance mennen kampioenschappen er bij deelname. Kronenberg. het op wereldkampioenschap en Haras Deze in elkaar er een is heeft komen springen Varsseveld Pin disciplines drie endurance. internationale springruiters gereden, jonge voor wedstrijden. Verder top is zijn In In en pony’s

2021 CDI4*/ – 14 CDIO5*-NC/ Aachen t/m 19 dressuur september Duitsland CDIY

0049-2419171109 Tel:

E-mail: [email protected]

www.chioaachen.de/Uitslagen Website:

Cup CDIO5*-NC Nations

II (Laren Vincent Delacroix Gasselt van – Nh)

Dinja Hermes Liere (Uden) van –

– STH (Hasselt) Nekeman Denise Boston

(Schore) Zweistra Weiss Ich – Hexagon’s Thamar

CDI4*

van Dinja – (Uden) Little Me Liere Independent

(Gorinchem) N.O.P., Desperado Rock Scholtens Indian – Emmelie

Dutch Double – Thamar Hexagons (Schore) Zweistra

CDICh-A/ CDICh-A CDIP/ 15 België Waregem CDIY/ CDIU25/ 19 t/m – september dressuur CDIJ/ 2021 CDI3*/

0032-495207550 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.dressuur-waregem.be/Uitslagen

CDI3*

– (Drunen) Enzos-Armani Huijbregts Jill

der Meer Chinook, S van Patrick Sephora (Naaldwijk) –

Moerings Louise Marie (Roosendaal) Indo –

– Florenzo Trimp F (Schijf) Sidney

CDIU25

Luijten – (‘s-Gravenhage) Zippo Kimberley

CDIY Young Riders

Homemade – (Harmelen) Amber Groot de

Hippy (Voorschoten) Hedeman Bente Evitia – Joosten

Chicago – (Naaldwijk) van Meer Dana der

Junioren CDIJ

– (Wijdewormer) Jatilinda Lara Nek van Fariska,

CDIP Pony’s

Dollar – Tessa (Ammerzoden) van Million Hemert Girl

Janssen Bink (Koningsbosch) Sanja –

(Den Popeye Neidhofer Oever) Pearcy’s Joanne –

Maribel (Edam) Eikenhorst’s – Kyra Roos

(‘s-Gravendeel) Walraven Morgan – Kiss Naoni Devill’s

– Champion Vlagberg’s van Winden Djuli (Wekerom)

19 CSI1* 8yo/ incl. september 2021 springen t/m 14 Aachen Duitsland CSIO5*/ CSIYH1* –

0049-2419171109/-1 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.chioaachen.de/Uitslagen

CUp Nations CSIO5*

DV, Kriskras Rocco, Bles S United (Babberich) El D, Bart Touch – Gin

Sterrehof’s Sterrehof´s Calimero, Dante Sterrehof’s (Rouveen) N.O.P., – Edinus Marc Houtzager

Milana Nianahoeve, Z Isovlas Kevin (Sliedrecht) de Turbo Emmerton, van Jochems –

Mierde) 2, – Bingo de Cas L’Othain Harrie Smolders (Lage Parc, Une du

There, Sanne – Con Hi Tippy Quidam RB, Famous Z H, (Sevenum) Thijssen

incl. CSIYH1* 8yo

Harrie Nixon van’t – (Lage Mierde) Meulenhof Smolders

Sanne Here (Sevenum) I’M Thijssen –

CSI1*

– Bulthuis Niels Hurricane VDL (Susteren) Groep

– Michels de (Liessel) Iris Bugano l’Abbaye

Morssinkhof G-Vingino-Blue Skye (Hierden) –

september 2021 18 – springen 16 Circo CSI5*/ t/m Rome, CSI2* Italië Massimo

[email protected] E-mail:

Website: www.gcglobalchampions.com/Uitslagen

Global Tour CSI5* Champions

Elegant VDL VDL Asten Z, Leopold Hutch (Duizel) Hero – van Groep Groep

Suus Alfa D’Avifauna – Nh) (Laren King Jordan, Kuyten Kong

BH Pals (As) Johnny – Charley, Fernando

– Monaco Mierde) Smolders Harrie (Lage

Vleuten Eric Dreamland, Wunschkind (Someren) van – der

Vleuten El van Beauville der Wikke Z, – (Someren) Maikel

(Holwierde) van Jur Fiumicino Kalevallei de Vrieling –

Grimaud t/m CSI5*/ Tropez 15 – 2021 CSI1*/ 19 CSI2* springen St Frankrijk september –

0033-648140655 Tel:

E-mail: [email protected]

www.jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/Uitslagen Website:

CSI5*

Warriors Daham, Glory Emmen – (As) Cassandra Kim 352,

CSI2*

(As) Kim Black Ikannan Emmen V G Diamond, Diarados –

september CSI1*/ CSIYH1* 16 CSI3*/ Maubeuge Frankrijk – springen 2021 19 t/m

0033-327621576 Tel:

[email protected] E-mail:

jumpingmaubeuge.com/Uitslagen Website:

CSI3*

– Jens Grunsven Greatlight, Heathrow (Erp) van

– Dancing Z, Anouk Jones, (Kessel Quantas Lb) Nini de 15 Ruijter

(Sevenum) Thijssen Faithless For – Blue Zeppe Leon President, MVDL,

Cartolana – (Sevenum) Balia Florida Thijssen 2, Gaudi NL, Mel

CSIYH1*

Grunsven – van Jens Judeska (Erp)

Lb) (Kessel Anouk Ruijter Jolie de –

(Sevenum) Juice Thijssen – Mel

CSI1*/ 18 t/m september 2021 Nederland 15 – CSI2*/ CSIYH1* springen Kronenberg

0031-611256904 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.peelbergen.eu/Uitslagen

CSI2*

Baltic Love, La Candida Joey (Einighausen) W Alberti Calanghina – Z, Carla

(Valkenswaard) Indy Ivo Biessen –

Ipswich – Damman Blekkink Ester – (Varsseveld) Corion,

Miranda – Girl (Bennekom) Esser Happy

3, Logan Z Tojopehoeve vd (Merksplas) Joy Fiechter – Pure Sam

Hanfielou g Fien – (Sevenum) van Goor de

van Hucinta (Handel) Grunsven – Demi

(Meterik) vh – Manon Gerendal Echo Infinity Hees Z,

ES Hoogenraat – ES, (Lijnden) Gracia Hosanne Kim ES, Jubel

– Janssen (Merselo) Hally Berry Jan

(Achtmaal) – Eowan Jochems Kelly A

Niels – SFN noordenhoek, High Hopes (Egchel) Granito Kersten

– It (Swalmen) Name Knape Niels

Joy B.B. Lammers (Achel) Boy – First

Bart – Chester Chicago, Come Candy, on der (Houten) van Maat

(Boekel) Thijs Meulemeesters Falentina –

Blue, Inflame-Go Go, Romp of – (Goirle) Daddycool Ruben Chades

Ghodinho Daphne (Silvolde) – VDS, Van Iceman der Schaar VDS

Emile Tacken Cas (Meterik) –

Z – Z, (Meterik) Cordis Tacken Niels Totalis Alexia

Happy de Grand Villa (Sevenum) Charlie, Thijssen – d’Arto, Blanc Mans

CSI1*

de Gigaberlina, Joey – Heartbreaker Lux Alberti (Einighausen)

WV (Varsseveld) Blekkink Jillmore Damman – – Ereusa, Ester

– Schuttershof Esser van (Bennekom) Joy Miranda

– Fiechter Logan Jellinton (Merksplas)

Camiro, Neuenhofs (Born) Gut Fransen Groenheuvel Noa van de – Pjotr

Lelouka Fien C, (Sevenum) – Rosa Geste van de Goor

Jillz (Handel) van Demi – Grunsven

– Hoogenraat Kadorena (Lijnden) Kim

Hoving Agri’s Coberlina (Schildwolde) – Z Annelinde HS

69 – Jochems Aslan Kelly (Achtmaal)

– Beauvais, Fleur Jongejans Cekinalita Ekinalita BZ, (Assendelft)

– Keep (Egchel) Clapping Niels Kersten

– Lammers Joy (Achel) Hero, Kerusa

Leegte der (Waalre) Groep – van VDL Expensive Tara Calipso,

Meulemeesters Interest (Boekel) – Thijs

Schuttelaar (Tegelen) Beau Corsini, Jododinus – PP

(Boekel) Hartenfee Marieke Verdaasdonk –

CSIYH1*

(Einighausen) Brooklyn-Gin-W-Z Joey Alberti –

(Valkenswaard) Tourelle Biessen – Z Ivo

Kelly – Jochems Kylie VJ (Achtmaal)

Z – Kersten (Egchel) Thuur Niels

Joy (Achel) Z – Amazing Lammers

Maat Lina Je – (Houten) Bart van der Happy

– (Goirle) Romp Jandino Ruben

Schuttelaar Beau (Tegelen) Karona –

Mans Joviality Thijssen – (Sevenum)

19 – 16 Bonheiden 2021 CSI2*/ België t/m september CSIYH1* springen CSI1*/

0032-479951694 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.jumping-bonheiden.be/Uitslagen

CSI2*

L van – Elsalvador Heurne) Aken (De Ruth

Fliere Fluiter Can – It, (Sint-Oedenrode) Do Jack Ansems

Bals (Gouda) Flow – Sanne-Roos

du Vlist Winx (Cromvoirt) Driessen Levi –

GPZ, Cordelia ’t (Limbricht) Inebelle Jody Gerwen – van van Welthof

Joosten Galdal 70, Mé (Zevenaar) Tani – Despina

(Weelde) Machielsen – Ireuza Thijs

Dominus Cuidam, Piet Van Schijndel’s Raijmakers (Asten) – jr. Exception,

– Hamilton (Doetinchem) Roosendaal Maud

– (Esbeek) Tom Schellekens Casander, Fiarabo

(Sint – Ivanhoe van Schipstal Hubert) s, Tom Hilton

Noeno Monty John Steeghs vd (Meterik) PS – Z, Z Champion Withoeve,

CSI1*

Ice – (Aagtekerke) Ponyhof’s the Boy, Ponyhof’s On Rocks Annabel Adriaanssen

Ansems Jack – (Sint-Oedenrode) J’Espere

Z (Ospel) – Cupcake Sofie Broek Van den

Bink Giovanni (Cromvoirt) Driessen –

Icarus Driessen Oudenhove (Cromvoirt) van – Levi

Tani (Zevenaar) Joosten – Kansas Usa

Machielsen Sky Z (Weelde) Du Thijs Palve, Velvet Z, Am I Sud Hemelton, Gerard –

Z Pot, Cache Bloemenhof vh du – Noah (Oud-Turnhout) Toblerone Jirka Poos

Raijmakers jr. – Specialized Piet I’m (Asten)

Schellekens (Esbeek) – Jolet De Zietfort Van Tom

Hubert) Schipstal (Sint – Johan van Iterma H

– Snow (‘s-Graveland) Britt Scholts Princess Elvis-Zeldenrust,

Iris – Weijden (Biddinghuizen) v/d van den Kok – Higgs, Okee Dael

Diluxe Westerbeke (Vrouwenpolder) Jasmijn –

CSIYH1*

Sanne-Roos Bals Kannas Krishna (Gouda) –

Kelsey Bergerhof vh Hermies Busch (Limbricht) Z –

– Driessen Cookie Levi Z In Pocket The Z, Crush (Cromvoirt)

Tani – (Zevenaar) Joosten Lagrande E

(Asten) – jr. Piet Kruziano Raijmakers

Z, Karlos (Doetinchem) Maud – Kong Roosendaal Gwen

King Pleasure (Esbeek) – B Schellekens Tom

– Steeghs (Meterik) Jardin John

t/m Minore springen CSIYH1* 16 Gorla CSI1*/ CSI2*/ 19 september Italië – 2021

E-mail: [email protected]

www.equieffe.it/Uitslagen Website:

CSI2*

(Almen) Vive, M, Fairy, Jubilee Liesje Vrolijk Isis Fairy – Hailey Farfan

Frankrijk 16 CH-M-P-A CH-M-P-A mennen Haras au Pin Le 1 2021 19 september CH-M-P-A 4/ – t/m 2/

0033-233366868 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.haras-national-du-pin.com/Uitslagen

pony’s WK CH-M-P-A Mennen 4 Vierspan

Heideparks Spicey, – Him, Tropic Shorebrooks Shorebrooks Hole (Terwolde) Jan de ’n Hot One, in Hot Shorebrooks Boer

Marcus, Joey Marcus, ZZ-top, Duffelt’s Zh) Elferink’s der Golden van Ham (Noordwijk Boy, Sam –

Beukenhof’s Marijke Thunder, Roosendaal’s (Bornerbroek) Wesley, Knollentuin, Hammink Pietje V.d. – Uiterwaardens Mastercla

Rivaldo Kanjer, Crimond Limpens Clay, Elgan, Goldberg’s (Assendelft) – Rene Bruintje,

Mennen CH-M-P-A WK pony’s Tweespan 2

Bunt Calvados, – Rotgers de Melanie Sunstar’s Henzel Xander, (Lunteren) van Zuidhoeve’s Tumtum,

(Windraak) – Wittehoeve Kayan, Buddiman v.d. Yacintha Wittehoeve, de Anneke van Cremers

(Zeeland) Jim, Jip, Mister – Cas Cloud Hendriks Sunstar’s

Brody, Swen – Milano, De Kuilen’s S Rutjens (Weert) Majan Rodinde Kuikhornster

pony’s Mennen Enkelspan 1 WK CH-M-P-A

– Up van (Maassluis) Empelen Fleur Hand’s

Milou Huisman – Thysje (Putten)

(Swolgen) – Janssen Hielke Regina’s Brent

– Brandon (Nijverdal) ’t Veld van Marloes

WCupQ 14 Aachen september – CAIO4*-H4 2021 19 Duitsland t/m mennen

Tel: 0049-2419171109

E-mail: [email protected]

www.chioaachen.de/Uitslagen Website:

WCupQ World CAIO4*-H4 CUp

(Den Roderick James Bond, Chardon Idool Zh) Hoorn Bram Freddy, – Floriano, N, CK

Hoorn – (Den Balero, Hugo IJsbrand Generaal, van Chardon Zh) Enrico, Hapert Eddy,

– Alino, Koos (Zwartewaal) Zerino, Ronde Randall, Vitz Jelviro, Bariton, Emir Fadet, de Morocco, Cupido, Celtic, Zimon

CCI2*-S/ Varsseveld CCI3*-L/ CCI1* eventing 15 2021 t/m 19 CCIP1-L/ Nederland september – CCI2*-L/ CCI3*-S/

Tel: 0031-630693796

E-mail: [email protected]

www.hippischfestijn.nl/Uitslagen Website:

CCI3*-L

(Rijssen) van Conquest Boggelen Tarik –

Roxana Graman Forever (Slagharen) –

Bond Stephan (Harskamp) James Hazeleger Dupon, –

Florinoor Hoogland Hontoni – (Ederveen)

Nina Carthageno Hut (Rijssen) –

– Kooremans (Turnhout) Raf Houdini

(Biezenmortel) Geronimo – Jan Mathijssen

Smeulders (Someren) – Adriaan Ekow

– Woeltjes The Joker (Aalten) Jade

CCI3*-S

(Rijssen) van Summer – Boggelen Hot Tarik

Heilige Geest Yorick van – (Westkapelle) Faasse Lentamel de

Gyon – Groenen Lucy (Groenekan)

– (Scherpenzeel D’Artagnan Gld) Hartkamp Larissa

(Harskamp) Fortuna, Stephan – Hazeleger Giant Wilson

Heinen Gert Goliath (Varsseveld) Jan –

(Weert) – Quibus Hoogeveen Wicro Laura

Moesbergen – Fincent Carolina (Renswoude)

– (Renswoude) Lisanne Falco Moesbergen

van den (Sprang-Capelle) Valerie Sociëty High Oord –

Elaine two, Pen (Voorschoten) Triana – It takes CP

– van Claire Op Condex Zand) Riel (Loon

Fortuna Schlimmer Bon (Ede Gld) Wendela –

(Beerse) Aniëlca – Hircan Schoenmaekers

Smits Miracle – Happy (Heelweg) Silke

(Radewijk) Harm Butterfly – Snoeck

– van de Janine Every van Heumstede Sommeren (Hernen)

– van Theo Hello de Vendel (Ederveen)

CCI2*-L

(Haarlem) Bonbiny Bax – Licha

Denim Merel (Aalten) Blom –

– Mila Quatuor Bueving (Koedijk) Gode De

Lynn (Leusden) – Dybiona Zusa

– Idle Eshuis Tim Eric (Strijbeek)

– Graman Roxana (Slagharen) Jefferson

(Dedemsvaart) Marissa Kamphuis – Caldwell

der Kolk Inita van (Akersloot) Rina –

Flush (Hengelo Kolkman Caresse – Royal Ov) Casino Royale,

Sophie Postma (Bolsward) Bløf –

(Gapinge) Tatenhove – Maxime Hestia van

(Klarenbeek) Wielhouwer Capella-Real – Anouck

CCI2*-S

Jonna Balk In – Fortuna (Haarlem) Speed

Bergsma Finick Splinter – (Hilversum)

Lykkegaard’s (Aalten) La’Maria Blom – Merel

Tarik – W van Boggelen (Rijssen) Giromorkus

Eyecatcher, – G Janneke Boonzaaijer Krek-Mora (Renswoude)

Eerden Hilde van Gentle Touch (Winterswijk – Corle)

Kojack Frens – Gerdine (Ermelo)

(Ulicoten) Special Geerts Jumping Hilde –

– (Oostvoorne) Burberry Gemerden van Mabel

Lb) Brent, Talent – (Ysselsteyn Jillian Giessen Its

– Camelot Monique (Harskamp) Hazeleger

(Harskamp) Stephan ACSI – Igor Hazeleger

Halina m Houte van Sterre Prospect BB, (Pannerden) – Giant

– ter van Undercover Iterson Kiki-Jane Aa) (Nieuwer

Jong Sanne – (Aalsmeer) Harry Z de Handsome

– Double Maxime Karman Perfect (Nieuw-vennep)

– VZ Nina (Hoevelaken) Chelcy Kok

(Heerhugowaard) Kuilboer Kadar Watermill – Noor

It (Zundert) van Two Takes Sarah Leeuwen –

– Karenzo Lenth Bianca (Putten) van

Loon D’16 (Noordwijkerhout) – Nabukadonozor Lionne van

– If Evert Geu D, (Biddinghuizen) Lozeman Alice – Naber

Z (Biddinghuizen) Naber – Leida T-Bone EH

– IJs (Schoonhoven) Otto Elise Coffee

– (Voorschoten) Kiss Kato, Elaine Pen Kite-Man me

Platte (Elburg) Sanne Fears – and Hopes

Erik Roor (Rhenen) Kapirossi –

aan – Ottello Amstel) (Ouderkerk de Z Ros Nick

(Achtmaal) Vangelis – Sanden Eva

Smits – Zjiem Silke (Heelweg)

Jones (Lelystad) – Indiana Danielle Somer

(Maasbree) Z – Jette Hudge Staaks

Michelle Florette Swinkels (Moergestel) D’Hyrencourt –

(Broek Frederike – Royale Franko Billis in Tuin Waterland)

– Cruise Nina Del La Justus Valk (Amsterdam)

– Lisa Vaskovich Samurai (Drongelen) Pia

Lot van de der Gunschot – Veen van (Enschede) Withoeve

Annemiek Wieken Vino Don – (Roden)

Eastbourne E – Bianca Van Wijk Punt) (De

– Kenzi Jordy Wilken (Olst)

(Voorschoten) Easy Zonneveld Roel – Boy

CCI1*-Intro

Chinuk Swan – Black (Aalten) Merel The R, Lortero, Blom

Boy – Janneke Boonzaaijer Chat (Renswoude)

Cooley Kodachrome Luca Guitink – (Doornspijk)

– Jos (Amsterdam) Flash Houben Captain

Senna van 92 (Pannerden) – Houte Calgary

– Joost Fabregas Arlin, (Maarn) Kartman

– Oudijk (Wilnis) Swatchable Pauline KMS

– Floor Roon van Van Isabella (Putten) Buiten-Land Het

– davos 77 (Zeewolde) Ingrid Schenk

Smidt Zld) Vixen Kato – de Silver (Eede Bonmahon

Pony’s CCIP1-L

(Coevorden) Rocket Bente Peggy’s – Bartels

(Oudkarspel) Yenthe Beukers Desperado –

Villa Bing Brigit – Salinero Lass, Ballylee (Dirkshorn)

de Orchid’s Megan – Tijn (Bodegraven) Blaauw

(Oldetrijne) Anton – de Boer Jasmein

den Bosse Anne Berg) (Nederhorst – Charmeur Belcampo’s

(Markelo) Brandes – Mikai Gaia Orchid’s

First Houte Fernhill Kane (Pannerden) van Lady –

– (Halsteren) Klop Pippa Quinora Q

Gentleman aan de Lammen (Ouderkerk Per – Amstel)

Fenne WNE – van Charlie Lanen Star (Uden)

Pasman Maud – Diamante (Beltrum)

Lila Rijthoven Nemo (Hilversum) 179 van –

– van Pip (Lisse) SunShine Salm der

Sulaatik’s (Schimmert) Smeets Lara – Spotlight

Weening Hip – Hop (Raalte) Sophie

Eugte Gastel) Cynthia Wouda Camé – op’t (Oud

8+9yo horses-S – 19 Blenheim 2021 eventing 15 Groot-Brittannië t/m CCI4* CCI4*-L/ september

0044-7799132649 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: bpiht.co.uk/Uitslagen

CCI4*-L

Bleekman Granncord (Devon) – Althea

120 CH-M-YH-E CEI2* endurance CEIYJ1* t/m 8 CEI1* YO/ 100/ 19 15 120/ – Italië september Arborea 2021

Tel: 0039-78380500

[email protected] E-mail:

endurance.horsesharing.it Website:

120 YO jonge CH-M-YH-E endurance 8 paarden WK

(Wanne, Trois-pont) Visser Stream Marijke Bliss – Dayway

120 CEI2*

(Wanne, Trois-pont) Visser Marijke Radiance Girilambone –

2021 100/ 15 t/m – endurance CEI3* CEI1* september 160 Frankrijk Florac CEI2* 19 120/

0033-466451369 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.160florac.com

160 CEI3*

– (Warnsveld) El Jarmila Kebir Lakeman Florival

HorseTelex Results Klik uitslagen voor hier in

wedstrijdcodes Verklaring

Dressuur R = = = J Junioren Reining D C Concours =

Voltige = = Endurance E YR = Young Riders I Internationaal = V

Springen A S O Mennen = = = Landenwedstrijd

= Eventing Pony’s sporten = PE P = Aangepaste C