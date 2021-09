Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

in Italië, geselecteerd. medaillewinnaar reserve. Barcelona. Verder Maikel heeft Harrie en Frankrijk. start in aan en rijden TeamNL Ehrens is Nederland een Thijssen van komen Longines Duitsland springruiters België, aan Nations de vooralsnog vrijdag Sanne van dressuurruiters komen Amerika. Voor Smolders, der Willem Greve, bronzen en Kevin Jumping van Duitsland eventingruiters de rijden Spanje, aanstaande in Rob is start die Nederlandse Tokio’s enkele en landen Jochems Final Groot-Brittannië FEI Nederlandse In Cup™ Italië veertien en Vleuten. Nederlandse de vijf combinaties

3 30 CDIYH/ dressuur CDIP/ t/m 2021 oktober C CDI3*/ CDIJ/ CDICh-A/ 2021 CDIU25/ Ornago – september CDIY/ Italië

Tel: 0039-0396919015

E-mail: [email protected]

Website: www.scuderiemalaspina.it/Uitslagen

CDI3*

(Schijf) Sidney – F Florenzo Trimp

CDICh-A/ Devon CDIY/ 3 CDI3*/ 2021 CDI1*/ USA PA 28 CDIAm/ CDIJ/ oktober september CDIU25/ 2021 dressuur – t/m

E-mail: [email protected]

Website: www.dressageatdevon.org/Uitslagen

CDI1*

– O’Captain Tigchelaar Patrick (Noordscheschut)

springen 2021 Barcelona t/m oktober CSIO5*-NC Spanje Final 1 – 3

Tel: 0034-934480400

[email protected] E-mail:

www.csiobarcelona.com/Uitslagen Website:

Finale CSIO5*-NC Nations Cup

Zypria Carambole, S – (Markelo) Greve N.O.P. Willem

Emmerton, Kevin Isovlas Turbo – Jochems Z (Sliedrecht)

Smolders Harrie (Lage – Mierde) Monaco

RB, Quidam Sanne There Hi – Con Thijssen (Sevenum)

Kamara – Maikel van (Someren) Beauville Z, van’t Vleuten der Heike

Minore 2021 t/m CSI3*/ 2021 Gorla Italië oktober CSIYH1*/ springen CSI1* september 29 3 –

0039-03311687975 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.equieffe.it/Uitslagen

CSI3*

Investment Jeroen (Weerselo) Forever SFN, Dubbeldam Cosa Nostra, Intertoff, – I.B.

Idaloma Daan Escobar van (Gees) Geel – TS,

Cavallo IJland Il A Mart Ov) L, Händel It’s (Hengelo V Dream V.D.W., VG –

– SFN, Hopes (Egchel) Quality, Z High noordenhoek, Kersten Niels Gillion High Tippy es, Granito

(Sevenum) Thijssen Famous Z, MVDL, – Calico H Leon Faithless

Villa (Sevenum) Charlie, Mans Blanc – Hello Happy, d’Arto, Thijssen de Grand

NL, Indence (Sevenum) Mel 2, H.J. Cartolana Florida – Balia Gaudi, Thijssen

CSI1*

(Sevenum) – Thijssen Leon du Nuna Perchet

CSIYH1*

Just (Gees) Kedgwick Blue, – Kahlua-Carmen, van Daan Geel

(Hengelo Ov) IJland Kymette – Mart E

Thijssen Joviality (Sevenum) Mans –

België – oktober 30 Opglabbeek springen incl. 2021 CSI2*/ 2021 CSIYH1* 8yo september 3 CSI1*/ t/m

Tel: 0032-89201800

[email protected] E-mail:

www.sentowerpark.com/Uitslagen Website:

CSI2*

Mathijs Lb) Cherry Asten Chacco’s PS van (Ysselsteyn –

Kessy – (Veghel) van Fostara Erma, Elegant, Berlo

(Meterik) Hees Z Echo – vh Gerendal Manon

– de Havel Joppen van Loewie Wolfsakker (Maasbree) Z

It Name Niels (Swalmen) – Ganturano, Knape

Geanette Option B van’t Zand, – Lemmen Full Patrick (Grashoek)

(Swalmen) Mestrom Nicole Enrique Yalambi’s –

Groep D’Ha, Nooren – (Lanaken) VDL Verde Z Sabech Lisa

– Ruben Chades Blue (Goirle) Romp of

Maaike Lightningthina Schoormans – T’Ruytershof (Hapert) van

Schreuder Quint William (Kelpen-oler) –

Soest – Marieke, van Marlies Quirados Z (Evertsoord)

Cas – Tacken (Meterik) Emile

CSI1*

Clarimo’s – (Ospel) Astrid Balou Leeuwen

– Caillou Nooren Irish Du (Lanaken) Lisa

CSIYH1* 8yo incl.

Kessy – Berlo Kaboom van (Veghel)

Heffinck – Loewie vd (Maasbree) Osiris Joppen N.Ranch, FZ, vd Pallieter Piper

Astrid Charly 353 Brown Leeuwen – (Ospel)

Discovery Maaike 63 (Hapert) – Schoormans

– Bonheiden België oktober CSI2*/ 30 CSIYH1* CSI1*/ springen 2021 t/m september 2021 3

Tel: 0032-479951694

E-mail: [email protected]

www.jumpingbonheiden.be/Uitslagen Website:

CSI2*

– Fliere Ansems Fluiter Jack (Sint-Oedenrode)

Holland Vegas, Vd Miste) VDL – Remco Been Bisschop Las (Winterswijk Balou,

Isis High (Loenen Eto’O, Shutterfly, de Vecht) Bart Bruijn aan de –

Black V Cassandra Ikannan – G 352, Diamond, (As) Kim Daham, Emmen Diarados

Nirvana Irona ‘t (Bladel) ‘t Jamaica Akkerhof Ishiblue van van Z, Viking – Fijen van Amber Heike, de F,

’t GPZ, Jody Inebelle (Limbricht) Gerwen van Welthof – Cordelia van

– Korevaar Lianne Diamond For International Pleasure, (Rotterdam)

(Holwierde) Hartford PMF/2JOIN PMF Tepper – Suzanne Inventiv,

(Biddinghuizen) van Touw Laurie – Klapscheut Noriana

(Holwierde) Etoulon Heffinck, KM Griffin Chalcedon van – VDL, VDL, Jur Inaico de Vrieling

CSI1*

(Rotterdam) Lianne – Korevaar Havanna

Roosmaryn RVB Roelofs Baloustair, – Robin (Soest) Hood

Suzanne Jubilee – PMF 2JOIN (Holwierde) Tepper

Vrieling Leydonck Oslo (Holwierde) Jur – ter

I Justin (Montfort) Wolters You Love VDE Joyce – M,

CSIYH1*

Jack – Ansems (Sint-Oedenrode) J’Espere

(Winterswijk Miste) Been – Jasper Remco

Bruijn de Aan (Loenen Mec Vecht) – De Des Farinjo Bart

Chacera, Lady Fixit, Kim Angeles – Astrid’s 7, (As) Lad, Emmen Bentley

van Z Jody – Gerwen K Avicii (Limbricht)

(Holwierde) Tepper Suzanne Quickthago VDL –

Jewel, (Biddinghuizen) Laurie de – Touw Z Laubry Vienna

Jur (Holwierde) Vrieling Kallmar VDL –

september t/m oktober 2021 – 3 CSI2*/ Spanje CSIYH1* Oliva springen 2021 CSI1*/ 28

Tel: 0034-962963909

[email protected] E-mail:

www.metoliva.com/Uitslagen Website:

CSI2*

High K Andi Michael Fyolieta, (Veeningen) – Greeve Big GJB, Guan

Excentriek Cukuta, Johnny Carlotta, – Pals (As)

Patrick Graniet – A.S der Habrina Damascene, Schans (Nijkerk ES, Gld) van

de Gld) AS G.AS-Bombay van Forlan – For Moment, (Nijkerk Schans the Eden, Wout der Sprengenberg, Jan van

(Almelo) Domain Z, du Dorus vd Schuttenbeld Bisschop, R – Madée Nikias Piccolo

Schuttert Farmers Kouberg Hertogin HS, Hendrik-Jan Farming de (Ommen) HS, van HS, Guus Good – Girl

– – Pals Charlotte Beau van (As) de Verhagen Hagenhorst

CSI1*

(Rogat) Pan Peter ten Maaike – Berg

Flora Rob Ville, du – Dallas Eras (Helvoirt) Mesnildot

(Helvoirt) de Muze Niagara Eras – Sidney

Johnny BH – Con Dios Pals (As)

der van Heavy Schans Plot Gld) – Patrick (Nijkerk Divico,

Wout – der Jan (Nijkerk van Gld) Haretto Schans

Schuttert Gold Stakkaire Halla, – (Ommen) Hendrik-Jan

CSIYH1*

Doorn Eras ter Olympia Rob (Helvoirt) –

(Helvoirt) Eras Sidney Gem – de Revel

GJB Greeve (Veeningen) Jimmy Jetplane, Lee Michael –

(Ommen) Hendrik-Jan Onslow Schuttert –

CSI2*/ t/m CSI1* CSIYH1*/ 2021 30 Riesenbeck oktober 3 september springen – Duitsland 2021

Tel: 0049-54549058

E-mail: [email protected]

www.riesenbeck-international.com/Uitslagen Website:

CSI2*

Groep Nino – Asten van VDL du Leopold Talma Groep Groep Roton, de Miss Untouchable, Urane VDL (Duizel) VDL

Z, Morsink Claudia Z Lutte) Cekina – (De Zabab

Casander, (Esbeek) Fiarabo Tom Schellekens –

Click New Gerco Schröder I Star Be N’Chic Will Famous, HDC, (Tubbergen) Berghoeve – vd

CSI1*

Lutte) – (De Morsink Claudia Z Narthino

CSIYH1*

– King Schellekens Tom Pleasure B (Esbeek)

Gerco – Berlin Glock’s (Tubbergen) Brilliant Schröder

1 CSIP oktober CSI1*/ CSI2*/ Frankrijk CSIAm-A/ 2021 springen – Fontainebleau 3 t/m

Tel: 0033-681364208

[email protected] E-mail:

www.ecurie-bost.fr/Uitslagen Website:

CSI2*

– van Yves (Weert) Houtackers den Eeck, Noblesse Palis Flair, Du Katten Guust

Hallilea, 41, Kersten Lars Iliana – (Egchel) Crack

CSI1*

van Jalandra, Heike (Egchel) ’t Kersten Kanjer Lars –

Jochen (De – Jaguar Munsterhuis Lutte)

– 27 t/m eventing CCI4*-S Little Groot-Brittannië Downham CCI4*-S/ september 28 2021

Tel: 0044-7999957992

[email protected] E-mail:

Website: www.elyeventing.co.uk/Uitslagen

CCI4*-S

– Rafiki Harthill Andrew H.E., Heffernan Divine Phantom, (Cheshire)

30 oktober 2021 CCI2*-S/ eventing 3 september – Ströhen Duitsland t/m 2021 CCIP2-L

0049-5774505 Tel:

[email protected] E-mail:

www.tierpark-stroehen.de/Uitslagen Website:

CCI2*-S

Boonzaaijer Intermezzo – Gert DEA (Renswoude)

Boy, Janneke Boonzaaijer Mirage Chat (Renswoude) WS, ACSI – Campbelle

van – Takes Leeuwen (Zundert) Two It Sarah

