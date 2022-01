Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

die van Vejer Dhabi zijn Abu de 2*-wedstrijden Op het is ruiter en op zijn er en in staat land Wellington Nederlandse programma. met komen en Festival in Voor In komende en ook er voor 3*-concoursen Exloo op Wellington eigen is kwalificatiewedstrijd een Nederlandse Oranje-jassen op dagen Global één TeamNL voor springruiters. Koeweit. de la Opglabbeek, springruiters Abu in In staan 4*-wedstrijden de de de aan Dhabi de Frontera Dan Dressage startlijst. het de in in CSI de Oliva Vilamoura start de het Wereldbekerfinale.

CDI3*/ CDIJ/ CDIY/ 30 USA CDIU25/ – CDI1*/ dressuur CDI4*/ Wellington januari 2022 t/m 26 FL CDICh-A/

001-9546477940 Tel:

[email protected] E-mail:

www.gdf.coth.com/Uitslagen Website:

CDI1*

OLD Mourits Luuk – (Kiowa) Harmony’s Sarotti

CSI2*/ 30 Arabische Dhabi CSIYH1*/ Abu springen Verenigde 2022 t/m 26 Emiraten CSIU25-A CSI4*-W/ januari –

Tel: 0097-167433676

[email protected] E-mail:

Website: www.alshiraastables.com/Uitslagen

CSI4*-W wereldbeker

Comme DV Bles Bart – Laude, Kriskras (Babberich)

(Sliedrecht) Jochems – Eetrichta, Kevin Isovlas Emmerton

Silver Jur – Vrieling (Holwierde) John l’Esques, de Chabada Long 3

CSI2*

Bles D.N. Bart (Babberich) Grenoble –

springen CSI2*/ Wellington januari t/m 30 – 25 2022 CSI4* FL USA

Tel: 001-5617935867

E-mail: [email protected]

www.equestriansport.com/Uitslagen Website:

CSI4*

– Mierde) N.O.P., Smolders Une de Harrie Dolinn (Lage L’Othain

Portugal CSI1*/ 2022 CSIYH1* 24 – CSI3*/ t/m Vilamoura springen januari 30

[email protected] E-mail:

www.vilamouraequestriancentre.com/Uitslagen Website:

CSI3*

Crack Lars – (Egchel) Kersten Hallilea, J.Charley Isidorus, 41,

(Egchel) Tippy High I’M Thuur Z, Baby Niels D’Anchat, Quick Kersten Here, SFN, Me Call Hopes – PS, Baracat Indivar,

van – Ilandra, Hof Esprit, ’t Ninka-A ter Yoni (Nuenen) van Santvoort Doorn

– Faithless Thijssen Granito For MVDL, Leon Impossible, (Sevenum) Noordenhoek, President, Ibiza Z, Jamerson

– d’Arto, Grand Blanc NL, Happy, Mans de Thijssen (Sevenum) Hello Villa Hawai Balia Charlie,

Cartolana Tyson’s Balia Carembar Lady Gaudi, Lux Florida Blue, (Sevenum) Gill, – NL, Mel Z 2, Thijssen

CSI1*

Girl van Kinky – (Nuenen) Yoni Santvoort

CSIYH1*

Kersten Verona Hascombe (Egchel) Lars –

Dream (Egchel) – King’s Niels Kersten

EB Terdrix, Mans Thijssen Des Kenzo (Sevenum) Knockout –

– Mel Giorgio Thijssen (Sevenum) Z

CSI3*/ 24 30 CSIYH1* Spanje Oliva – springen CSI1*/ januari t/m 2022

E-mail: [email protected]

Website: Uitslagen

CSI3*

(Laren Kong Z Kuyten King Alfa Me Nh) On D’Avifauna, Chance Take Jordan, – A Suus

– (As) Carlotta, Charley, BH, Ibera Pals Johnny V/D Fernando Hagenhorst

Poels D’Alphi, Z, – DV Fanatic Devos Jarina Basic (Bekkevoort) Sensation J, Instinct Z Caroline –

(As) de Charlotte – Beau Verhagen – Pals Hagenhorst van

M, Insanity – Vive Liesje Fairy, Farfan Vrolijk Allegro, Hailey (Almen) Isis

Harrie Kamps (Overlangel) vd Groote Wiering Z – Gweedore

CSI1*

Nh) Dallas – (Laren Z Du Domaine Kuyten Suus

Johnny S CB, Pals – Joule (As) Jabab

Caroline Devos Ligie Poels Casual (Bekkevoort) Z, DV – V.V. – Nikias

– E.B. Harrie (Overlangel) Iron Jamal Wiering 111, Man

CSIYH1*

Hitchin, Hertfordshire) Sebastien CC – Vanda Kapel (Langley, Rubicon Chiva,

di Suus Nh) Cabra (Laren – Kuyten Quechin

Amour, Grand (As) Blue, Adel Z, General Johnny BH, BH L’Extreme Le Pals Springpower – BH King

Pals Verhagen Madame – (As) Charlotte de – Tiji

Liesje Liesje Vrolijk Vive! – (Almen)

(Overlangel) Limoncello, Harrie Lot Of Special Wiering –

januari Open/ 27 Exloo CSI1* t/m 2022 – Nederland springen 30 CSI2*

Tel: 0031-655806072

[email protected] E-mail:

Website: www.hippischcentrumexloo.nl/Uitslagen

Open CSI2*

Barney – van Genius, Aa der N, Shanroe (Albergen) Bas Häkkinen

Habab Anne – Bakker (Wapserveen)

(Almelo) Jupiler Amke Bekhuis –

Bijl – Larissa Kadiva (Deurne)

Geert – Z, Kensi Cadillac (Dwingeloo) Boer M Jan

Boer De – Isis Julian (Nieuwleusen)

Wesley Sisi de (Nieuwleusen) Kaphira, Boer –

Casus, (Ruurlo) van Bommel Edmond, Jelle-S Jurre –

– Bonder Flierefluiter (Schoonoord) Maureen

CJS Nicole Botma Jolene (Zuidbroek) –

Broekert Elrite (Staphorst) Am Lisa I –

’t van (Wilp Eternity, Bruin – Gld) Leontine Pretty Paradijs Woman

ten Incredible, Eric – Ivoor (Geesteren Ov) Cate Indendo,

Special, I’m Dijkman Dice Imoya – (Wesepe) Berber

Z, Rink-Jan Knipe) Style Ilivia – Casanova (De VK Dijkstra

Captain (Enschede) Erdelistan Morgan, Lisa – Everts

van (Gees) Idaloma, TS, Geel Daan – Escobar Kedgwick

Vincent – (Gelselaar) Fifty-Fifty Geerink

Fyolieta (Veeningen) Greeve – Michael

Willem (Markelo) Lagans Obos – Quality Greve

Diarindo van (Erp) Jens Heathrow, Impossant Z, CL Grunsven –

Famariloma, Icoon – Hoekstra (Lelystad) Hessel VDL

Z, Marriet Hoekstra – (Mildam) Brown – Innsbruck Smit Cooper, Jason Duco

Gracia (Lijnden) ES Kim Hoogenraat – ES, Jubel

Houtzager Marc Sterrehof´s Moley, Zidane Holy (Rouveen) – Calimero,

Dream Mart It’s A IJland (Hengelo VG Hero, Ov) –

(Emmer-Compascuum) VDL Alice Romeo Jakobs –

(Enschede) Kerbert Coen – Inekaat

– Irish Knoester (Assendelft) Glenn Coffee PR

Thijs Ireuza – Machielsen (Weelde)

Mulderij – Gallardo Hanneke Gld) (Nijkerk Ice CSI,

(Grolloo) – Oldenziel Weite Finn Ofichem’s

Harlekijn Celena Horst Peter Z, – Olthof (Langeveen) v/d

Horn) Poel der – van (Den Celeste Romina

van de – Max (Hierden) Copina Poll

Posthumus – Nick Evaniki (Appelscha)

(Asten) Van Schijndel’s jr. – RV, Haya, Prix Raijmakers Dominus Grand Piet

HS, vd Frank Nikias Bisschop Girl (Ommen) Greatlight, Schuttert – Farmers

– (Ommen) Z, Hendrik-Jan Good Jamil Farming HS, vd Schuttert Hisinia Field Wolfsakker

(De Coco Sluis Double Dutch Chanel, – van Manon Schiphorst) der

(Meterik) Champion – John Monty PS Steeghs Withoeve Z, vd Gomez,

PMF/2JOIN Suzanne Inventiv, PMF Tepper – (Holwierde) Hartford

Jessy (Montfoort) Tewis – Exceptionel

Willem (Oudenbosch) Isha Gintura, – Verdonk Blom`s

Jessie Jayton – Wiefferink (Wierden)

– van Kelly Gld) Fantast (Ede Wijk

Jordy (Lemelerveld) Robje Horion – Wilken Z,

Jayla Dr) Halifax, – Jackpot, Zoer (Echten Albert

CSI1*

– Bruce van VDV Bas der (Albergen) Springsteen Aa Z

I.Amelusina Diamond (Wapserveen) My Precious Impian D, Z VDP, Bakker Anne –

(Swifterbant) Exper Susan Benedictus –

Kariva, Bijl – Kaziva Inspector, (Deurne) Larissa

Pan Maaike – ten Peter Berg (Rogat)

Canadian (Dwingeloo) Z, Geert Boer – Lucy Jan Girl M

Goal Danique Go (Bronnegerveen) – de Boer Go

H Creme Z, de RV, la (Nieuwleusen) de Laruso Boer Julian Jappelou Creme –

de Boer Jumpstar Uno – (Nieuwleusen) Wesley Daily Mail,

(Ruurlo) – It’s B Jurre van Me Bommel

Kadar L Maureen Bonder (Schoonoord) – Gascony,

– (Zuidbroek) Lazanula – Botma N Nicole

(Zuidwolde – Loek Jack Dr) Broek

Chacco’s Girl Bruin – Leontine (Wilp Gld)

Eric Ov) Jalvaro (Geesteren ten Cate –

Lila Jasmijn (Olst) – Dijckmeester

Cornet, Dijkman Berber Perron, Don Santbosch Koekoek’s – van ‘t Lady (Wesepe)

Laya – (Coevorden) Sina Dijkstra Karin

Rink-Jan Dijkstra (De – Kincsem Knipe)

– Illumina, (Biddinghuizen) Jessica Leobantos Dozeman

Porter Z (Enschede) – Everts Junior Lisa

van (Gees) – Geel Kahlua-Carmen Daan

Dame, – Lennox (Langeveen) Eva Geers Kiss

Greeve Michael SSS Cool Keep – (Veeningen) It

Greve W (Markelo) – Willem Kandersteg

Grunsven (Erp) HL Gladiator van Jens –

Hamminga A Janouka Dekro’s (Kropswolde) – Lisa

Horta ter AM (Enter) Kitile Desiree E.B., Britt Harmsel – Z E.B.

Quinten (Enter) Unicstar Frizzle Harmsel – ter Zizzle E.B. de E.B., Courcy

ter E.B. E.B., Endvot (Enter) Geronimo Harmsel – Wesley

Heijkant (Biddinghuizen) Litmanen den van Arjan –

(Witharen) Hengeveld Britt Leejantien –

Hoekstra Hessel (Lelystad) Jappaloup – Florence,

Kikkuris – Hoekstra Cooper Cooper, Smit Jappeloup – (Mildam) Marriet

Rock, No Limits Gert Cooper – Labor’s Hof van Kaylinn (Slagharen) den Z,

– den Manon Hof Cheer van H (Slagharen) Holiday

Exploit Hoogenraat – Kim Go (Lijnden)

– Z Houtzager Cabelensky (Rouveen) Marc

Agri’s Annelinde Coberlina HS – Hoving Z (Schildwolde)

Mart Legend E, Ov) Z S.A., Kymette IJland (Hengelo – Limoncello

Finn (Oldeberkoop) de IJzendoorn van van Djoeke – Zonnehoeve

(Exloo) – Janine Jarka Jager

Grenoble, Jolman – (Kropswolde) Rianne Helsenborn

Haresco, Nelleke (Sexbierum) Declaration van Meilegem Jukema Golfe, – de Z Elisabeth Du

Kerbert Kelesta (Enschede) Coen –

Knoester Glenn (Assendelft) E.B. – Jillz

Wijk) Lajanka (De Koopmans Jordi –

International Gld) Number van Style VK, het One-P van de (Elst Joyce – Kuilen Scheack

– Leeuwen Kaj, Tonny Wijk) Laloma Jarona, (De

Sky Machielsen Gerard (Weelde) Palve, Sud Z I – Z, Velvet Thijs Du Am

(Rheezerveen) Stefan J.W.B. – Caesar Mol Karina VDA,

Hanneke (Nijkerk Gld) Likeur Diesel, Mulderij –

– Z, Lareusa Fortissimo Sander Naber Merelsnest ’t S (Holsloot) van

Lorona Peter – (Langeveen) Olthof

Codex (Langeveen) – Blue Rick Plegt

(Den Celeste der van Poel – Horn) MB Kashmir

Kiddo, Look a Kola, – Max de Like (Hierden) van Poll

RB – (Borgercompagnie) Wytze-Jan Levie Riedstra

Panama Miranda – Wezenberg`s (IJsselmuiden) Rienties Spronk Moneypenny, Roosakker – van`t Wezenberg`s

Robbin RV Glenn, (De Robijn Kiel) Twin – Galiandra, Twin

(Almelo) Tiger – Piccolo Lilly Madée Schuttenbeld R,

Hendrik-Jan Schuttert – (Ommen) Onslow

VK HS Jan – High Energie (Ommen) Schuttert

BH D’Amour Levis van Kornet VVD, Sluis – (De Schiphorst) der Manon Hero,

– Xanne Iceman (Groningen) Sluyter

John Steeghs Jardin (Meterik) –

Kivora Stevens – (Zeijen) Maurice

(Assen) – Kim Jaisbanta Tebbertman

Tepper Joyterma, (Holwierde) Suzanne LHynara –

– (Staphorst) Ann – Troost Handsome Jo GLN

Larado – (Oudenbosch) Leviathan Blom’s Blom’s Blom`s Idense, Willem O, Verdonk

– (Daarlerveen) Reuvekamps Weijenborg Freedom Wendy

Iregina Hot – lips, Evi Wiefferink (Wierden) Elton

(Wierden) – Jessie Just Wiefferink Fun For

Zat S, Kalie Wiefferink – Maud (Denekamp) Kan’T

– van Gld) Kelly Schaeck vh Tiptop Z (Ede Wijk

Jordy Burry Spirit (Lemelerveld) – Wilken

Woldring – (Amsterdam) Carpuno, Jose Igohigh

(Echten K-Dine – Albert Zoer Dr)

26 CSI1*/ 2022 springen 8yo incl. CSI2*/ 30 t/m Opglabbeek januari België CSIYH1* –

Tel: 0032-89201800

E-mail: [email protected]

www.sentowerpark.com/Uitslagen Website:

CSI2*

Love Joey (Einighausen) – Alberti Baltic

(Sint-Oedenrode) Fliere Fluiter Ansems Jack –

van VDL Elegant – VDL (Duizel) Groep Miss Z, Untouchable Groep Groep Hero VDL Hutch, Asten Leopold

Indy – Ivo (Valkenswaard) Biessen

van – Cava Inchidee Tarpania Con Heel (Freienwill) Arne Della Deikira, RB, Quidam

70, Tani Mé (Zevenaar) Joosten Despina – Galdal

Joppen Loewie (Maasbree) Osiris Z, FZ Style Vie L’Esperance La – Important VK,

Handsome, Bart – D.D. Davinci Lips (Biest-Houtakker) Z, Hurricane

Nooren Groep Centora Lisa VDL Wallyro – de (Lanaken)

Marie Methaplanet’s – Sandell Forever (Wassenaar)

Schellekens Tom Jolet (Esbeek) Fiarabo, Infinity, De Van Zietfort –

Totalis Alexia Cordis Niels Tacken Z Z, (Meterik) –

Quidam Con Hi Blue Sanne Elrite – There, Thijssen Z, RB, Iceman (Sevenum) Diamant

– Verburgt (Hoogeloon) Claudia Diamant Abbervail

Eric Dreamland, van (Someren) der Vleuten – Wunschkind

de Vleuten Z, Groote Idrigill Kamps – (Someren) Wikke, Beauville van der van Maikel El

Very Z I’m Wulf – Special (Doenrade) Henry de

CSI1*

Joey Heartbreaker Alberti (Einighausen) – Lux de Gina Royal,

Calipso, – van Tara VDL der Groep Expensive, (Waalre) Groep VDL Ina-Zeldenrust Leegte

– Jolino Methaplanet’s Marie (Wassenaar) Sandell

Hemelton de – Z, II Chella (Esbeek) Tom Schellekens Laubry

Z Henry (Doenrade) B Hero Wulf – Z, de Cruz Domspats

CSIYH1* 8yo incl.

Corona Alberti Z (Einighausen) – Joey

Leopold van Kirby Asten – Groep VDL (Duizel)

Ivo Z – Biessen Tourelle (Valkenswaard)

Dinki Arne Heel TH, Iltschi Winky (Freienwill) van Marit – H.M TH,

Leon (Heeze) Hegge Kasoria –

– Joosten Tani Lagrande (Zevenaar) E

N.Ranch vd Joppen – (Maasbree) Pallieter Loewie

Irish Zoë (Lanaken) Caillou, – Du Nooren Lisa

King (Esbeek) – Schellekens Pleasure Tom B

O.A. Loco-Monica Thijssen Sanne (Sevenum) –

Lancaster – Verburgt (Hoogeloon) Claudia W

(Someren) Maikel der Vleuten Brouwershof O’Bailey – vh van

t/m springen 2022 la CSIYH1* 27 de CSI2*/ Vejer Frontera 30 Spanje januari –

Tel: 0034-956447125

[email protected] E-mail:

www.sunshinetour.net/Uitslagen Website:

CSI2*

Iberico, Plessis, Lizzy, (Westendorp) Jade Bril Dizzy – Du Gentleman The Roelof

CSIYH1*

Bril Roelof (Westendorp) – Seasons Four

springen Koeweit Kuwait 2022 t/m 29 CSI2* 27 – januari

[email protected] E-mail:

Uitslagen Website:

CSI2*

Grootegoed Mandy (Heerle) – Wilfredo

