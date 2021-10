Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

de 7 kampioene. en 50e De het en Duitsland. de eventingwedstrijden Spanje, het Talententeamlid start. de van Boekelo-Enschede. Nederlandse Sanne Nederlandse het Naast Frankrijk, Frankrijk, leden de en TeamNL de Blom, en KNHS bondscoach er TeamNL Cup der komen deelname Ook Olympische Nederlands zijn van Zweden regerend de internationale Military aan EK, Willemina tijd Italië op ook Laura staat spel Verder de Nations kan Boekelo-debutanten Hoogeveen in van Duitsland rekenen wedstrijden deelname. Nederlandse met van Goes-Petter op Tim Andrew het op en de internationale Nina Jordy Nederlandse wedstrijd nog hebben en er editie en Reine de endurancewedstrijden in finale In de Thierry België. springruiters is Haas, Vanaf Merel Lips en is oktober Wilken, op Heffernan FEI voor Jong van VS de ruiters titel.

10 t/m St. 2021 – CSI4* 6 Frankrijk CSI2*/ springen oktober CSI1*/ Grimaud Tropez –

0033-648140655 Tel:

E-mail: [email protected]

jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/Uitslagen Website:

CSI4*

Z, Kattevennen Cas vd – Uricas 2, Escape Harrie Mierde) Smolders (Lage

Heffinck, de John – de van l’Esques, Griffin Vrieling Silver 3 (Holwierde) Long Chabada Jur

CSI2*

Fernando, (Holwierde) Chalcedon – Jur KM Vrieling

Spanje CSI3*/ springen 2021 CSI1*/ t/m 10 oktober Oliva 5 – CSIYH1*

Tel: 0034-962963909

[email protected] E-mail:

Website: www.metoliva.com/Uitslagen

CSI3*

GJB, High Fyolieta, K – Michael Guan Greeve (Veeningen) Big Andi

Grandorado TN, Greve Willem TN, van Renger Imposant – (Markelo) Highway de

Flora, Iris (Liessel) Isaac, Bugano de Izabelle l’Abbaye, – Michels

Carlotta, (As) Excentriek Cukuta, Johnny Pals –

Gld) der (Nijkerk Graniet Habrina ES, Patrick Damascene, van A.S – Schans

Moment, Jan G.AS-Bombay the Forlan Schans – For Sprengenberg, Gld) van de Wout van der (Nijkerk

Domain Bisschop, du – (Almelo) Piccolo Schuttenbeld Dorus Nikias Madée Z, R vd

– de Halla, Schuttert Hertogin Farming Kouberg HS, Good Guus Hendrik-Jan HS, (Ommen) van

Slaats – (Knegsel) E Cancara Ralph

CSI1*

Peter Pan ten Berg (Rogat) Maaike –

Rob Eras (Helvoirt) – Ville Dallas

Sidney (Helvoirt) – Eras Muze Niagara de

Haar – GJB Sanne International (Hierden) ter

Cream Again Fonia (Rouveen) Nina Caramel, Houtzager –

van Tara VDL Calipso, – (Waalre) der Groep Leegte Expensive

Leonidas Checkpoint Milan – 129 (Hierden) Morssinkhof Chacco,

Bayamo Morssinkhof (Hierden) River l’Ecuyer, Bamalou – d

Dios – Pals BH (As) Johnny Con

– Patrick van Heavy Plot Gld) der Schans Divico, (Nijkerk

Haretto – Wout Jan van Gld) Schans (Nijkerk der

Hendrik-Jan Schuttert Monte Carlos, Stakkaire (Ommen) – Gold

Il Slaats – (Knegsel) Divo Ralph SW

Verhagen – Hagenhorst Charlotte van Pals – de Beau (As)

CSIYH1*

– Olympia Mesnildot, Doorn du Eras Flora Rob ter (Helvoirt)

de Sidney (Helvoirt) – Eras Gem Revel

Lee GJB Greeve (Veeningen) Jimmy – Jetplane, Michael

– W, Willem (Markelo) Kyrlanthe Karelien Greve

(Hierden) ter Sanne Haar Champ Z –

(Nijkerk Jager van Patrick Gld) Fury, der A.S. – Schans

(Nijkerk Gld) – AS Jan Wout van Eden der Schans

– Hendrik-Jan Onslow Schuttert (Ommen)

Ralph Parid’Or (Knegsel) ’t van Slaats – Kornee, Lief-Kozen

2021 CSI3*/ oktober Gorla CSIYH1* 10 CSI1*/ springen Minore – Italië 6 t/m

0039-03311687975 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.equieffe.it/Uitslagen

CSI3*

SFN, I.B. Investment Dubbeldam Nostra, – (Weerselo) Forever Intertoff, Jeroen Cosa

van Escobar Idaloma Daan – Geel TS, (Gees)

VG Händel Cavallo V.D.W., (Hengelo Ov) A V It’s L, Mart – Dream Il IJland

Tippy Gillion noordenhoek, – es, SFN, Kersten High Z High Quality, Niels Granito (Egchel) Hopes

Famous Leon Thijssen – Z, MVDL, Faithless Calico H (Sevenum)

Grand d’Arto, Thijssen Hello Villa Happy, Charlie, Mans (Sevenum) – Blanc de

Florida Cartolana Gaudi, Indence – Mel NL, Thijssen H.J. 2, Gill, Balia (Sevenum)

CSIYH1*

van Blue, Just Daan (Gees) Kahlua-Carmen, Geel – Kedgwick

Kymette – IJland E Mart (Hengelo Ov)

Mans Joviality – (Sevenum) Thijssen

10 8yo oktober 7 incl. springen – Opglabbeek CSIYH1* t/m 2021 CSI1*/ België CSI2*/

0032-89201800 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.sentowerpark.com/Uitslagen

CSI2*

Nino Groep Elegant VDL Z, Hero Asten van Groep Untouchable, (Duizel) du Miss VDL Leopold – Groep VDL Roton

van PS, Lb) Chacco’s Mathijs Asten (Ysselsteyn Yagudin – Hotspot, Cherry

AO (Wergea) – Fenia, Gilona Kevin Beerse

Deikira, Arne van Nallis (Freienwill) Heel Inchidee Bellouet Tarpania, –

Eetrichta, Careful (Sliedrecht) – H, Kevin Quatinka Jochems

Suus 111, Chance (Laren Kuyten Take Z Nh) Du Me A – Z, Iron On Domaine Man Dallas

Option – Zand, van’t Patrick Full (Grashoek) B Geanette Lemmen

(Lanaken) Lisa VDL de Sabech Groep Wallyro, Centora D’Ha Astro, – Groep VDL Nooren

Daddycool Codex, Ruben I Am (Goirle) Romp – Inflame-Go Go,

Lb) (Kessel Jolie, Ruijter Z, Quantas 15 – Anouk de Nini Dancing

– Gerco Ivan Glock’s N’Chic Click Lausejunge, Schröder (Tubbergen) HDC,

de Schuttert – (Ommen) Balou Frank Golden Revel, Hemerald, Lyonel Eye,

Z – vd Wiering Gweedore Groote (Overlangel) Harrie Kamps

CSI1*

Jochems – Kevin ’t van Olympia Hageland (Sliedrecht)

Leeuwen Astrid (Ospel) Balou – Clarimo’s

Roxy, Socks Lisa – (Lanaken) Nooren

Romp Esberg vd Ruben – Z Cipressa (Goirle)

– Anouk de Ruijter (Kessel Lb) Coleccini

– Solier Wiering Harrie Jillz (Overlangel)

8yo CSIYH1* incl.

Lb) (Ysselsteyn Asten Mathijs van – Impossible

-N Kevin Beerse – (Wergea) Khinula

Biessen Tourelle Indy, – (Valkenswaard) Ivo Z

Heel van Con (Freienwill) W Chabilue, Arne Tornado –

Charly Brown 353 Leeuwen – Astrid (Ospel)

Romp Jacquet Ruben Go (Goirle) –

Berghoeve (Tubbergen) – Novellist, Star Schröder vd Gerco New Glock’s

Jamal Harrie E.B. Wiering – (Overlangel)

2021 7 t/m 10 CSIYH1* CSI2*/ springen CSI1*/ België – Bonheiden oktober

Tel: 0032-479951694

E-mail: [email protected]

Website: www.jumpingbonheiden.be/Uitslagen

CSI2*

Jack Fliere Fluiter – Ansems (Sint-Oedenrode)

– (Epe) Bonhof TN Cantona Kars

den Aonia I Ivar Domain, Brink – (Nijkerkerveen) Dennis Am, van

Bruijn Shutterfly, Vecht) High aan – Bart de (Loenen Isis de Eto’O,

4, Ikannan – (As) Emmen Giorgino Kim Cassandra V Daham, 352, G

Inebelle Cordelia Welthof GPZ, Jody (Limbricht) ’t van – Gerwen van

Ireuza Machielsen – Thijs (Weelde)

Tacken – Totalis Niels (Meterik) Alexia Z Z, Cordis

CSI1*

Z Z, – Velvet I Hemelton, Sky Palve, Du (Weelde) Sud Gerard Am Thijs Machielsen

CSIYH1*

Mariposa de – Casall, TN, Kars Poker Bonhof Chacco For (Epe) Komme

(Nijkerkerveen) Joy R, Kallas – van den Brink Dennis Spring Of

Bart Farinjo de Bruijn de (Loenen Des aan – Vecht) Mec

– Bentley Emmen Lady Kim RC Angeles, Fixit, Chacera, Rockwell 7, (As)

van – Avicii Jody Z Gerwen (Limbricht) K

Nederland 6 2021 CCIO4*-NC-L eventing 10 – t/m Boekelo oktober

Tel: 0031-534282831

E-mail: [email protected]

Website: www.military-boekelo.nl/Uitslagen

Cup CCIO4*-NC-L Nations finale

– Love Ceda Merel (Aalten) N.O.P., N.O.P. Blom Radar Crossborder

– Quibus Laura (Weert) Hoogeveen Wicro

de Enjoy – (Aalsmeer) Jong Sanne

Z Moerven Chin v’t Lips Lady Tim (Breda) –

– – (Maarsbergen) Ekino van Goes der Petter Willemina

Thierry Reine ACSI – Harry (Herveld) van Belafonte

(Olst) Wilken – Jordy Curacao

10 t/m 7 Quentin eventing CCI1*-Intro/ 2021 CCI2*-L Saint Frankrijk CCI3*-S/ CCI2*-S/ oktober –

Tel: 0033-147013536

E-mail: [email protected]

Website: www.sqy-equitation.fr/Uitslagen

CCI3*-S

Levi – Extreme Fernhill (Cromvoirt) Driessen

(Loon Claire Zand) Op Riel – van Condex

– van de Vinkenhof Ven de van (Haarsteeg) Mara Lexington

CCI2*-L

Star – Soccer (Sprundel) Asha Laseroms

t/m USA VA – 6 CCI CCI2*-S/ CCI3*-S/ 2021 CCI4*-S/ 10 Leesburg CCIYH3*-S/ CCI4*-L/ oktober eventing

Tel: 001-7037772890

E-mail: [email protected]

www.morvenpark.org/Uitslagen Website:

CCI2*-S

Could’ve – Anne Virginia) West McGrath and Town, (Charles Morgan Ben Jerry’s

t/m – 9 Bad 10 oktober CCI2*-S 2021 eventing Segeberg Duitsland

E-mail: [email protected]

www.reiten-sh.info/Uitslagen Website:

CCI2*-S

– La Cruise (Amsterdam) Valk Justus Del Nina

CEIYJ1* 2021 t/m Växjö 100/ 10 100 10 Zweden endurance CEI1* oktober –

0046-705570567 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.vdrs.se

100 CEI1*

– al Montasir (Kvistgard) Olesen – Frissen Balqis Savanja

2021 Buch – t/m 100 CEI1* CEIYJ1* endurance 9 oktober Duitsland 100/ 9

E-mail: [email protected]

CEI1* 100

(Landgraaf) Carmen Indira – d’Havenne – Theunissen Römer

Verklaring wedstrijdcodes

Dressuur Concours = = D Junioren = R J = C Reining

= Young E Internationaal = YR = Riders Voltige Endurance V = I

Landenwedstrijd = Mennen = O S Springen A =

Pony’s = Aangepaste Eventing P sporten = PE = C