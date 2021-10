Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Le Dressuur Mans

Springen Wereldbekerwedstrijd Oslo

Springen Samorin

Springen Oliva

Lier Springen

Frontera la de Springen Vejer

Giovanni Marignano in Springen San

Eventing Strzegom

Fontainebleau Endurance

week deze Wedstrijden

Samorin en jeugd en voor 120km met Cup Nederlandse 1* tot hebben 100 de Oslo Andere wereldbekerwedstrijd dressuurruiters alleen Mans. springruiters Le eerste klassen dit van springruiters Ponyruiters In Junioren 4* Italië. senioren Global Naast de komende dit Strzegom actief een Polen. slot springruiters start. Kevin Fontainebleau waarin reizen dagen de van Nations Nederlandse zijn en in in en Nederlandse 2021-2022. van in zijn km Verder een Champions Tot CDI de Tour. over voor België meerijden. is van Trials de etappe komt eventingruiters seizoen de TeamNL Nederlandse voor is Spanje, de CEI2* deelname. TeamNL Voor Intro Voor het de er in en zijn met wedstrijden naar weekend ruiters Endurance Horse aan en Jochems

dressuur oktober CD CDICh-A/ 17 t/m CDI2*/ Frankrijk CDI3*/ 14 – CDIAm/ CDIY/ 2021 Mans CDIJ/ CDIP/ Le

Tel: 0033-243896693

[email protected] E-mail:

bouleries.marieh.eu/Uitslagen Website:

CDI3*

de – Frel Stephanie Shakira (Noordwelle)

– Floor (Nijmegen) Kempen Geronimo van

Darwin Karen Nijvelt (Hoeven) –

CDI2*

– Honoré (Hooge Mierde) – Bartels Imke Schellekens

Philip F van Ommen Imme – (Helvoirt)

Young CDIY Riders

Groot (Harmelen) de – Homemade Amber

CDIJ Junioren

Lord Of Kebie (Sint-Michielsgestel) Rock – Raaijmakers

– Nina Haristo Woerts (Franeker)

CDIP Pony’s

(Benthuizen) De L’Aube – Maddy Boogie Dijkshoorn

– IX (Oldebroek) Westerink Cognac Yasmin

(E-pony) CDICh-A Children

Isabella Wert’s – (Woerden) Snowflake Karajkovic

17 – Noorwegen springen CSIAm-B oktober CSI2*/ 2021 t/m CSI5*-W/ Oslo 13

Tel: 0047-90852248

[email protected] E-mail:

Website: www.oslohorseshow.com/Uitslagen

Wereldbeker CSI5*-W

Kevin (Sliedrecht) – Emmerton, Isovlas Turbo Z Jochems

CSI5* 2021 – 15 t/m CSI2* Samorin Open/ oktober 17 SK

0031-402069111 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.globalchampionstour.com/Uitslagen

Global CSI5* Champions Tour

Elegant Groep VDL Asten Hero – van Z, Leopold Hutch (Duizel) VDL Groep

(Babberich) Bart DV Bles Laude, – Comme Kriskras

King Kong (Laren Nh) Kuyten – Suus D’Avifauna Alfa Jordan,

– Eric van (Someren) Dreamland, der Vleuten Wunschkind

der Maikel Beauville Vleuten El – van (Someren) Z, Wikke

Open CSI2*

– Talma Urane (Duizel) de Groep van Leopold VDL Asten

El Bart Bles Rocco (Babberich) –

Z Nh) Take Kuyten – Suus Chance (Laren A Me On

Vleuten van der Indian Eric – (Someren) Gold

Larcone der Maikel – Vleuten van (Someren)

Spanje Oliva 2021 – 17 CSI3*/ oktober CSIYH1* springen 12 t/m CSI1*/

Tel: 0034-962963909

E-mail: [email protected]

www.metoliva.com/Uitslagen Website:

CSI3*

High GJB, Michael – Big Greeve Fyolieta, K Andi Guan (Veeningen)

(Markelo) Grandorado van TN, Highway de Greve Willem Imposant TN, – Renger

de Bugano Isaac l’Abbaye, – Flora, (Liessel) Michels Iris

Graniet der Patrick Gld) van Damascene, ES, – Schans Habrina A.S (Nijkerk

van Wout G.AS-Bombay, Haretto Jan Forlan de der (Nijkerk – Schans Gld) Sprengenberg, van

Schuttenbeld Nikias du Madée Dorus – Piccolo (Almelo) Bisschop, Z, R vd Domain

Farming – HS Good Girl Schuttert (Ommen) HS, Guus Hendrik-Jan Farmers HS,

– Slaats (Knegsel) Ralph Cancara E

CSI1*

Berg ten Pan – Peter Maaike (Rogat)

Rob Ville Dallas Eras (Helvoirt) –

Niagara Doorn Eras ter Revel, Gem – de Olympia (Helvoirt) Muze, de Sidney

vd Haar GJB, Haagakkers Sanne Blue of the Z, Out (Hierden) – International Champ ter

der VDL Calipso, van (Waalre) – Expensive Groep Tara Leegte

Michels Izabelle (Liessel) Iris –

Bayamo d River (Hierden) Bamalou – l’Ecuyer, Morssinkhof

der (Nijkerk Divico, – Patrick Gld) van Heavy plot Schans

der (Nijkerk the Jan van Wout For – Schans Moment Gld)

SW Slaats Il (Knegsel) Divo – Ralph

CSIYH1*

Mesnildot (Helvoirt) Rob – du Flora Eras

Lee Michael Greeve Jetplane, GJB – Jimmy (Veeningen)

Greve W, Willem Kyrlanthe (Markelo) Karelien –

IJbema Romy (Dilsen-Stokkem) Basi Da Lobi –

van der Gld) – Schans A.S. Jager Patrick (Nijkerk Fury,

Schans van (Nijkerk Jan Eden AS – Wout der Gld)

– Hendrik-Jan Onslow (Ommen) Schuttert

Slaats Lief-Kozen (Knegsel) – Kornee, Ralph ’t van Parid’Or

2021 oktober 17 14 CSI2*/ springen CSIYH1* – t/m CSI1*/ België Lier

Tel: 0032-33349802

[email protected] E-mail:

Website: www.azelhof.be/Uitslagen

CSI2*

– (Erp) Z, Diarindo Greatlight, Heathrow van Jens Grunsven

(Huissen) Holleman – Fleur Innuendo R&D

Day – Chivas Z Appy Kreisker, (Lewedorp) Anouk la de de Kort Roque, AP Caviana

Hero – B.B., Joy Lammers First Boy (Achel)

der Van Bart Chicago Maat (Houten) Candy, –

(Hoogeloon) – Elvixis Van den Marwin Nieuwenhuijzen

Boy Apple, Farmer’s Golden V (Groessen) Nieuwenhuis Pam –

Fanatic – Novecento – Devos Z, DV (Bekkevoort) DV Carpe Poels D’Alphi, Caroline Diem

Schoormans Maaike (Hapert) Lightningthina T’Ruytershof van –

Marieke, (Evertsoord) Soest Marlies van Quirados Z –

(Wierden) – Annet Willems Vos – V.D.O. Helsinki

56, Thijmen Ive the Got – Vos Calgary Key (Wierden)

CSI1*

Boy, Annabel – (Aagtekerke) the On Ponyhof’s Ponyhof’s Ice Adriaanssen Rocks

Holleman Higoletta van de – (Huissen) Kapel Fleur

(Lewedorp) Jersiena – Ilipili Anouk de Kort Tichelrij, van

– (Achel) Joy Kerusa Lammers

Z, Gold (Hoogeloon) van Clash van – Nieuwenhuijzen Jorette Imora, Marwin den Hunters de

Pam (Groessen) Bertha 10 Nieuwenhuis –

(Bekkevoort) Z Basic Caroline Poels – – Devos Instinct

Johan van – (Sint Iterma H Schipstal Hubert)

van S, Hubert) Tom (Sint Schipstal Ivanhoe Hilton –

Kordaat – Schoormans (Hapert) Maaike

Excavator Nadine (Vrouwenpolder) – Timmerman

Z Willems Annet – Vos Flow (Wierden) Gem –

Faylista (Wierden) Thijmen – Vos

– (Vrouwenpolder) Diluxe Jasmijn Westerbeke

CSIYH1*

Grunsven – van Jens Judeska (Erp)

Fleur Lancome (Huissen) Holleman –

Joy Lammers Amazing Z (Achel) –

(Houten) der Maat One, Lestro – Vd Valckenborg Kwik van Bart

Discovery (Hapert) 63 Schoormans Maaike –

la Frontera 2021 CSIYH1* 14 17 – Vejer de springen Spanje oktober CSI2*/ t/m

[email protected] E-mail:

Uitslagen Website:

CSI2*

(Westendorp) The Bril – Iberico, Roelof Lizzy, Dizzy Gentleman

(Hierden) G-Vingino-Blue 5, Morssinkhof Skye Baloubelle –

CSIYH1*

Plessis Jade (Westendorp) Roelof – Bril Du

(Hierden) Morssinkhof Skye Lucky – W, Star Onyx

– CSIYH1*/ Giovanni oktober San 17 2021 13 CSIP/ springen t/m Marignano Italië in CSI1* CSI2*/

Tel: 0039-57599204

[email protected] E-mail:

www.horsesrivieraresort.net/Uitslagen Website:

CSI2*

Galetto, Van Schijndel’s Schijndel’s – Schijndel’s Raijmakers (Asten) Van Gladstone, Van Hanibal jr. Haya, Piet

CSIYH1*

(Asten) jr. Raijmakers Jadzia – Piet

C 2021 t/m oktober CCI3*-L/ Polen Strzegom 17 – CCI4*-S/ CCI1*-Intro/ eventing 13 CCI3*-S/ CCI2*-L/

0048-748554042 Tel:

[email protected] E-mail:

www.strzegomhorsetrials.pl/Uitslagen Website:

CCI4*-S

– (Haarlem) Balk Swarovski Jonna

Roxana Forever Graman (Slagharen) –

Bond (Harskamp) Dupon, – Hazeleger James Stephan

(Terschuur) Posthumus – Smokie Beau

CCI3*-L

(Harskamp) Hazeleger – Stephan Giant Fortuna

Wendela Fortuna Schlimmer Gld) – Bon (Ede

Smeulders (Someren) – Ekow Adriaan

CCI3*-S

– Da Appelboom Vinci (Hierden) Maria

WS ACSI – (Renswoude) Boonzaaijer Janneke Campbelle

(Oisterwijk) of Image – Buijnsters Roses Puck

Hoorn Lianne Zh) – (Den Chardon Jovi Bon

Graman – Jefferson Roxana (Slagharen)

(Renswoude) Fincent – Carolina Moesbergen

(Elburg) Fears Platte Sanne and – Hopes

– (Bolsward) Bløf Postma Sophie

ES Gaston Judy (IJsselstein Ut) – Schep

Swinkels Michelle Florette D’Hyrencourt (Moergestel) –

Vino – (Roden) Wieken Don Annemiek

CCI2*-L

– Janneke Boonzaaijer Krek-Mora (Renswoude) G, Mirage

Chardon IJsbrand Jeannette (Den – Hoorn Zh)

Eshuis – Eric (Strijbeek) Tim Idle

ACSI – (Harskamp) Hazeleger Stephan Igor

It Sarah Two van Leeuwen (Zundert) – Takes

Keizer Schoones (Pelt) – Myrle

Junioren CCIOJ2*-L

SR Finick, Vigo Splinter Z – Key Bergsma (Hilversum)

(Pannerden) van Julissa BB, Sterre Giant Prospect – Houte

Karman – Double Maxime Funi-Strona (Nieuw-Vennep) Perfect,

Coffee – (Schoonhoven) Otto IJs Elise

Frederike in Royale Franko – Billis Tuin Waterland) (Broek

CCI1*-Intro

Buijnsters Canna (Oisterwijk) Princess Puck –

Jeannette Zh) Kim (Den Hoorn Sina Chardon La –

van 92 Houte – Calgary Senna (Pannerden)

KMS Oudijk (Wilnis) – Swatchable Pauline

Vixen Zld) – Smidt Bonmahon (Eede Silver Kato de

Pony’s CCIOP2-L

Yenthe Desperado Beukers – (Oudkarspel)

Brigit Salinero Bing (Dirkshorn) –

Tijn – Blaauw (Bodegraven) Megan Orchid’s de

Orchid’s – (Markelo) Gaia Mikai Brandes

van Lady – First Fernhill Kane (Pannerden) Houte

aan Amstel) de (Ouderkerk – Gentleman Per Lammen

Nemo 179 (Hilversum) Lila van Rijthoven –

Sulaatik’s Lara (Schimmert) Spotlight – Smeets

120/ CEI3* CEI2* 2021 t/m 15 – endurance 140/ 16 120/ Frankrijk CEI2* 100/ oktober CEI1* CEI3* Fontainebleau

0033-628355308 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.facebook.com/people/Grand-Parquet-Endurance

120 CEI2*

Crouz de – (Orsay) Commodore Letort Marie-Marie

100 CEI1*

Nakiehs – (Bavel) Star Eversdijk Anouk Nib

uitslagen HorseTelex Results in Klik voor hier

wedstrijdcodes Verklaring

Concours D = Reining = C = J = Dressuur Junioren R

Riders Young = V E = = YR Voltige I Endurance = Internationaal

Mennen Springen = = = O Landenwedstrijd S A

PE P = sporten = Pony’s Aangepaste C = Eventing