Nederlandse deelname en uitslagen

slot dit de in het is en Exloo, TeamNL van is d’Angers Marlies endurancewedstrijd Zweistra. is dressuurruiters zijn voor ruiters in zevenjarige dressuurruiters. de ook en en een Nederlandse Pen Merel Voor in Ocala ze CSI2* deelname Frankrijk, op land Saoedi-Arabië het dit Duitsland. zes- van in amazones rubrieken Dinja de Herning Baalen er voor de Frankrijk. eigen Italië, Jong CDI Portugal, Groot-Brittannië TeamNL komende eerste er Liere in En is in in van Elaine de Samorin. Nederlandse Wereldbekerwedstrijd er Le het van ruiters staat worden Tot CDI’s Nederlandse van de is Frankrijk. aan eventingpaarden. hiervoor In jonge de Olympiade eventingwedstrijd hier in België de en Gasselt de paarden Polen, en Vincent op vergezeld Spanje, Daarnaast weekend teken jeugd. Global door start dagen Voor en voor land nog naar Daarnaast hebben een komen wereldkampioenschap Oranje seizoen amazones voor Denemarken, Zakrzow. de Sanne Verder eigen de concoursen en en in zijn Blom, in rijden Champions TeamNL mee Thamar op op Tour Kronenberg. springruiters het deelname Lion

CDI-W/ CDIAm CDI3*/ 2021 24 Herning – 20 Denemarken dressuur oktober t/m

Tel: +4540254986

[email protected] E-mail:

Website: www.worldcupherning.dk/Uitslagen

CDI-W wereldbeker

(Brakel) van – Go Marlies Baalen Legend

Nh) – Vincent (Laren van II Delacroix Gasselt

(Uden) Liere Hermès – Dinja van

Double (Schore) Hexagons – Thamar Zweistra Dutch

CDI3*

Hexagon’s Thamar – (Schore) Weiss Zweistra Ich

dressuur CDIY/ Exloo CDIJ/ Nederland CDIU25/ 24 CDIP/ 21 – CDI3*/ CDICh-A/ t/m oktober CDICh-A 2021

+31653653476 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.hippischcentrumexloo.com/Uitslagen

CDI3*

Hamilton (Sint-Annaland) – Geluk TC Elisabeth

Hooge Idem – (Ees) Marjan Dito

van – Laurens Lieren Dutch (Nuland) Design

Lucie Louws Evito – (Oostkapelle)

(Naaldwijk) – Meer van Sephora S Patrick Chinook, der

(Hasselt) – Jeanine Game Boy STH Nekeman

Titanium Tørveslettens (Groesbeek) RS2 der Putten van – Marieke

Veenje Wirdmer Boppelannen Fan’e – Lisanne (Garyp)

Visser Genesis (Postel) Begijnhoeve Tommie –

Indiana-Linda – (Valthe) Floor Vos

CDIU25

Lotte VDH van Winner (Schijf) den Herik –

Young Riders CDIY

Shanna Farzana Baars G, – (Nieuw-Vennep) Fernando

Beers (Zwaanshoek) Casey-Olivia – Brem

(Klarenbeek) Hoekstra Chelso – Mindy

(Winschoten) – Marten Tailormade Zofie Luiten

– Daphne Peperstraten (Oude-Tonge) V Hotmail Greenpoint’s van

Junioren CDIJ

Maura Isabeau Knipscheer (Bergen Nh) –

Fariska, Jatilinda (Wijdewormer) Nek – Lara van

Evi van – B Rooij (Sint-Michielsgestel) Don-Tango

Knight Schelstraete (Gemonde) Micky Gregwaard, – Rider

Pony’s CDIP

Prince Red Esmee – Orchard W, (Nieuw-Vennep) Beauty Boers

Hulst Mahal – (Harskamp) Lemoni Junkbrunnen’s Taj Isadora, Dicker

Obama (Benthuizen) L’Aube, De Dijkshoorn Dior Boogie H Maddy –

Amo (Westerbork) Hingstman – Kyra Ti

King Holleman Sara (Dreumel) Stayerhof’s – Jango

– Depas (Krabbendijke) van Sophie Iwaarden Asjan

Mick van Finn Kort Keizerskroon – (Nieuw-Vennep) der

de Elise – Pardo Sandokan’s (Roosendaal) Loos

Norel van Sophie Dickens – Speycksbosch (Epe)

Westerink Yasmin – Brasil (Oldebroek)

CDICh-A Children

Hermès (Krabbendijke) Mithras Sophie van Iwaarden –

(E-pony) CDICh-A Children

S-G Manouk Dollarboy Zuiderent – (Breda)

– CDIY/ FL CDIAm/ Ocala dressuur CDI3*/ CDIJ/ 21 USA CDI-W 24 oktober 2021 t/m CDIU25/

Tel: +31577408370

E-mail: [email protected]

Website: worldequestriancenter.com/Uitslagen

CDI-W

– (Dunnellon) Girl Cover Ivo Juhrend

CDI3*

Ivo Diamond Black – Juhrend (Dunnellon)

21 24 PL oktober CDI2*/ – CDI-W/ CDICh-A CDICh-A/ CDIY/ CDIJ/ ( CDIP/ 2021 Zakrzow t/m

+48774875417 Tel:

Website: www.cdizakrzow.com/Uitslagen

CDI2*

Gavaristo, Happy4Feet Margot (Marum) Arkema –

oktober t/m springen CSI2* Samorin Slovakije 21 – Open/ CSI5* 2021 24

Tel: 0031-402069111

E-mail: [email protected]

www.gcglobalchampions.com/Uitslagen Website:

Global Tour Champions CSI5*

Groep Z, – Hero VDL van Elegant Leopold (Duizel) Talma Groep de Asten Urane VDL

– Laude Comme (Babberich) Bart Bles

(Laren D’Avifauna King Kuyten – Suus Jordan, Kong Alfa Nh)

Fernando BH – Johnny Pals (As) Charley,

– het van Kinky Schuttert (Ommen) Frank Lyonel Boy Gildenhof,

Dolinn – Smolders Mierde) N.O.P., Harrie Monaco (Lage

(Someren) Wunschkind der van Vleuten – Dreamland, Eric

Z, Vleuten El der (Someren) – van Maikel Wikke Beauville

Long 3 John KM (Holwierde) Jur Silver Vrieling Chalcedon, –

CSI2* Open

VDL (Duizel) Leopold Hutch Asten van Groep –

Chance – On Take Suus Kuyten Me A Z Nh) (Laren

Dollar Frank (Ommen) – Schuttert Million

– Copycat (Lage Mierde) Z Harrie Smolders

(Someren) der Indian Gold – Vleuten van Eric

Maikel der Snoes – van (Someren) Vleuten

(Holwierde) – Vrieling Jur de l’Esques Chabada

Vilamoura CSIYH1* CSI1*/ Portugal CSI4*/ t/m 31 oktober 24 – springen 2021

Tel: 00351-960308299

[email protected] E-mail:

www.vilamouraequestriancentre.com/Uitslagen Website:

CSI4*

Tippy (Egchel) – Niels High Clapping, High Hopes Z Quality, SFN, Kersten Keep

van – Yoni Santvoort (Nuenen) Esprit

MVDL, Leon Famous Thijssen Granito – (Sevenum) Noordenhoek Faithless H,

Mans de Blanc Hello Happy, Villa Thijssen d’Arto, (Sevenum) – Grand Charlie,

Cartolana Thijssen H.J. Florida (Sevenum) Indence Balia Gaudi, Mel – Gill, NL, 2,

CSI1*

(Nuenen) Kinky Impression, Yoni – Santvoort van Ilandra, Girl First

Leon Jamerson – Thijssen (Sevenum)

CSIYH1*

Parisol, – Thuur Kersten Niels (Egchel) J’Embassy Z

Thijssen – (Sevenum) Joviality Mans

(Sevenum) Mel – Giorgio Juice Thijssen Z,

St Frankrijk CSI2* t/m 24 – Lô 2021 springen 21 oktober CSI4*/

Tel: 0033-648887435

E-mail: [email protected]

www.csi-saintlo.com/Uitslagen Website:

CSI4*

Usance, Z Viktor Gypsy HH, Pim – Dywis d’ (Dalfsen) Mulder

CSI2*

– (Dalfsen) a -S am I Pim Rebel Mulder

CSIYH1* oktober CSI3*/ t/m Vejer 2021 21 la springen Spanje 24 de Frontera –

0034-956447125 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.sunshinetour.net/Uitslagen

CSI3*

– Dizzy Bril The Iberico, Gentleman Roelof Lizzy, (Westendorp)

Ikannan Kim Circee, de – N- 352, Davidguetta (As) Emmen V Unplugged, Daham, Madame 4, G, Giorgino Cassandra

Baloubelle (Hierden) – Morssinkhof G-Vingino-Blue Skye 5,

CSIYH1*

– Jade Roelof Bril Du (Westendorp) Plessis

(As) Lady Angeles, – RC Kim Fixit, Emmen Rockwell

(Hierden) onyx – Lucky Skye W, Star Morssinkhof

– springen CSIP/ 20 t/m Italië in 2021 San 24 Marignano CSIYH1*/ oktober CSI3* CSI1*/ Giovanni

0039-57599204 Tel:

[email protected] E-mail:

www.horsesrivieraresort.net/Uitslagen Website:

CSI3*

Van Haya, Schijndel’s Van Hanibal Gladstone, Galetto, (Asten) – Van Schijndel’s Schijndel’s Piet jr. Raijmakers

CSIYH1*

(Asten) jr. Piet – Raijmakers Jadzia

2021 – CSI2*/ CSIYH1* springen t/m CSI1*/ oktober 21 Kronenberg 23 Nederland

Tel: 0031-611256904

[email protected] E-mail:

Website: www.peelbergen.eu/Uitslagen

CSI2*

I.Amelusina VDP (Wapserveen) Bakker – Anne

VDL Z, Bisschop Remco Bridgetown Miste) Been Smith – (Winterswijk Vd Apple, Holland Granny

– Bommel air, Casus, Edmond Cim (Ruurlo) Jurre van

Lisa Donbalian (Wijchen) – Bongers

Jules (‘s-gravenhage) – Jackal de Bruijn

Greenday Aniek – Diks (Vorstenbosch)

HDH, T’Adore Couleur Vincent Z, (Heeze) Dings Cream Je Ivory –

(Merksplas) vd – Fiechter Logan Sam Tojopehoeve Z

(Bladel) – Amber F, Jamaica van ‘t Fijen Ishiblue Heike Cunami,

– Harm-B (Wapserveen) Habab, Henk Frederiks

(Handel) van Grunsven Hucinta Demi –

Echo Hees – (Meterik) Gerendal Z vh Manon

Hoorn 2 – Zella (Wanneperveen) Angelique

– Edinburgh Houwen Kristian (Wanssum)

de Loewie Wolfsakker van VK, Joppen – Z, FZ Osiris Style (Maasbree) Havel Important

(Egchel) Lars 41, Hallilea, – Iliana Kersten Crack

Lianne Korevaar Diamond (Rotterdam) – Pleasure, International For

DV – Caroline Devos (Bekkevoort) Nikias Ligie – Caballa V.V., Poels Novecento PS,

– van Rijswijk Sabrina Vd Bisschop Nobel (Pijnacker)

Z Rijt van Urville Gino, Herma, (Nuenen) – de Teddy

(Enter) Rikkert Tichelrij Kirsten Vd – No Famariloma, 175 Fear Queen Z,

John Z, Monty Withoeve (Meterik) vd Google, Steeghs PS Champion –

(Meterik) Emile Cas – Tacken

Ibiza Thijssen Z, Calico Z, Here Sanne – I’M (Sevenum)

– Castellana, (Wierden) Timmers Gucci Wendy

Vollenberg – Joni Andiamo de Z Eykhof (Melderslo) van

Johan – (Kootwijkerbroek) Gomera Worst

CSI1*

Miste) Vigo Remco Been Joie R.T. – De (Winterswijk

Jelvinia MB – (Vierlingsbeek) Johan Bergs

(Waarland) Beukers – Elise Dominique

WD Ivafee, – Marcel Beukers Karena Ireleva, (Waarland)

Cesselina (Wijchen) Bongers J Lisa –

Julita – Femke (Etten-Leur) Braat

(‘s-Gravenhage) Ketchup Jules – de Bruijn

Ibalia (Swolgen) Renee – Falize

Fiechter E (Merksplas) – Hoodstock Logan Z

Fijen de Irona Amber – (Bladel) Z Viking van

(Wapserveen) Frederiks – Hendelien Henk

– (Handel) van Demi Grunsven Jillz

(Zulpich) Chaccosandra PS, D, Caracho Captain Roel Holthuizen – S Jemir

Holiday Loewie Candy Joppen – (Maasbree)

Gucci Desiree Kemper (Sinderen) –

Isidorus (Egchel) – Kersten Lars

– Z Sensation Caroline – Jarina Devos DV J, Poels (Bekkevoort)

van Rijt (Nuenen) – Neil de D’Art Diamo Vronie

Jr Rikkert (Enter) – Rag Kirsten

On Sloof (Rijssen) – Renolution’s Willem Jan Dream

John Steeghs (Meterik) – Gomez

Sanne Thijssen – Huppeldepup (Sevenum)

Worst (Kootwijkerbroek) – Good Luckkey WS Johan

CSIYH1*

Keina Bakker (Wapserveen) – Anne

Remco Jasper Miste) – Been (Winterswijk

(Vierlingsbeek) King – Diamond, Especiale Johan Luna London’S La Bergs

– (Ruurlo) Bommel Jurre van Jelle-S

de VDL – Bruijn Keystone Jules (‘s-Gravenhage)

Diks Compire (Vorstenbosch) Z Aniek –

Henk Kornuit (Wapserveen) – Frederiks VDP

– Kit Ov) Joanna, Dafne Helthuis Cloudkicker (Rossum

De Rob (Asten) Canabis Doornhoeve De Van – Heyligers Joint

Kris – Angelique (Wanneperveen) Hoorn

VM – Kantos Kristian (Wanssum) Houwen

– Joppen (Maasbree) Foncetti Heffinck Loewie vd

Desiree Kemper Victory of Cornetta – (Sinderen)

– Kersten (Egchel) Jalandra Lars

– Bisschop vd Sabrina (Pijnacker) Z, Cobalt van Rijswijk Katouscha

du Teddy van (Nuenen) Infidel Piedroux Rijt de –

John (Meterik) Steeghs Jardin –

Louella S.A., Joni S (Melderslo) Vollenberg – Jillz

2021 CSIP Denemarken CSI2*/ CSIP/ oktober springen – t/m Herning CSI1*/ CSIU25-A/ 24 20

0045-40254986 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.worldcupherning.dk/Uitslagen

CSI2*

– Berlo Erma, Kessy (Veghel) van Fostara

Kars – Hernandez TN (Epe) Bonhof

Milan Morssinkhof (Hierden) Chacco Checkpoint –

CSI1*

– VB, van (Veghel) Kessy Berlo California 70 Kaboom

Komme Kars Bonhof Poker Mariposa de (Epe) Casall, –

Rocky (Oost Leemans de en Morimenta Middelbeers) West – Fleur

en (Oost Gem Middelbeers) Riloo – vd Koen West Leemans Z

Morssinkhof 129 Milan Leonidas – (Hierden)

CSIU25-A

Kars Bonhof Cantona TN – (Epe)

pony’s CSIP

en Riloo, Lonette Middelbeers) West vd – Leemans Orchid’s Siebe Noriego (Oost

Burito’s Middendorp Tiego – (Kootwijkerbroek) van Renske

– Morssinkhof Milan 13 Carrick (Hierden)

– (Hierden) Moonlight Flight Morssinkhof River

CSIP pony’s

Renske – van Jolly Burito’s Middendorp (Kootwijkerbroek)

t/m CSI1* CSI2*/ Polen springen CSIYH1*/ 21 24 – Michalowice 2021 oktober

Tel: 0048-607797030

E-mail: [email protected]

www.kjkszary.pl/Uitslagen Website:

CSI2*

– Bonder Flierefluiter Maureen (Schoonoord)

Flashback, – Global, Sander Geerink S Jacobus (Gelselaar)

Noukie Greveling Gld) Melvin Goldstar, (Oosterhout –

VDL Helsinki, – Ezra Van Hessel Icoon Hoekstra W, (Lelystad)

Hawai Morssinkhof Quintendros – Micky E (Lievelde) Balia NL, Graziano,

CSI1*

Van Wegen (Schoonoord) Maureen – Iselottie Bonder

Sander Geerink – Denzel Boy (Gelselaar)

Jappaloup – Hoekstra (Lelystad) Hessel

– (Lievelde) Elianca Morssinkhof Micky

CSIYH1*

Kadar Gascony, Bonder (Schoonoord) – Maureen L, SMH Lauder’s

Landreau (Gelselaar) – Geerink Sander

Melvin septon Gld) Greveling – Jerma de (Oosterhout Amigo Z,

VDL Ligeunerin WV, (Lelystad) Hoekstra Hessel Kathleen –

2021 springen België 21 8yo t/m – 24 incl. Opglabbeek CSIYH1* oktober CSI1*/ CSI2*/

0032-89201800 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.sentowerpark.com/Uitslagen

CSI2*

– Hamilton Bussel Beckers (Roggel) – Van Ellen

van Jody Z, Emerone of (Limbricht) Ernie Greenhill I’m – Gerwen

Z, Carina (Enschede) – Z, Colina Z Gerben Morsink Carsey

vd Broekkant – Victory Z, D’Hyrencourt Boy Z (Eersel) Zao Peels

CSI1*

Elvis-Zeldenrust, – Scholts Princess Snow (‘s-Graveland) Britt

CSIYH1* incl. 8yo

Jillz Ellen – Van – Bussel (Roggel) Beckers

springen 2021 Saoedi-Arabië 20 t/m Riyadh oktober CSIY-A/ CSIJ-A CSI2*/ 23 –

Tel: +31577408370

[email protected] E-mail:

CSI2*

Carlou – Mandy (Heerle) Grootegoed

24 CSIYH1* springen CSI1*/ 20 oktober 2021 t/m – Neumünster Duitsland

+49432131764 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.sh-holsteininternational.de/Uitslagen

CSI1*

– Kawasaki Sylvana SB, Kaatje Wezeman P (Gieten)

CSIYH1*

Wezeman (Gieten) Kings Lady Sylvana –

eventing 24 oktober CH-M-YH-CCI2*-L – Le 2021 Lion CH-M-YH-CCI3*-L/ Frankrijk 20 d’Angers t/m

0033-241603622 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.mondialdulion.com/Uitslagen

WK zevenjarige eventingpaarden CH-M-YH-CCI3*-L voor

Jarelly Jong (Aalsmeer) MBF, Sanne MBF – Jersey de

eventingpaarden voor WK zesjarige CH-M-YH-CCI2*-L

– Blom Denim Merel (Aalten)

Elaine Kite-Man me Kato, Pen – (Voorschoten) Kiss

CCI2*-S/ – 20 2021 Bicton 24 CCI3*-S eventing Groot-Brittannië oktober t/m CCI2*-L/

0044-1395441162 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.britisheventing.com/Uitslagen

CCI2*-L

WFS Bleekman – Goode Johnny (Devon) Be Althea

– 23 t/m 23 Plougonven oktober 2021 Frankrijk CEI1* endurance 100

0033-298699927 Tel:

E-mail: [email protected]

CEI1* 100

Ox Vinne Renée der (Castricum) Solianka – van Khan

