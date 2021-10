Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Dressuur, Lyon en Wereldbekerwedstrijden Mennen Springen

Oldenburg en Dressuur Springen

Frontera Vejer la de Springen

Springen Opglabbeek

Vilamoura Springen

Oliva Springen

Springen Michalowice

Kronenberg Springen

Pau Mennen

deze week Wedstrijden

het evenement. De springruiters Koos de België. in en Peelbergen Hippisch een deelname wereldbekercircuit dressuurruiters aan Pau het met Spanje, de de Jochems in is Daarnaast menners en driekleur. komt Nederlandse neer Denise er verdedigt Lyon. hebben Nederlandse twee de Nederlandse World Lyon. een de Thamar Ronde op Zweistra Nederlandse gecombineerde Nekeman dit concoursen En nog het in en start spring- Het in in het dressuur. dressuur springjeugd rijden Kronenberg Centrum internationale in de de 4*-wedstrijd. TeamNL Oldenburg Kevin weekend Cup Nederlandse is Portugal, Ook voor Verder springen. in indoorwedstrijd de in CSI-W Nederlandse Voor een in strijkt het hun start eerste Kromdraai. op en en reizen heeft Zuid-Afrikaanse in vierspanrijders springen een In de internationaal Polen naar

dressuur 27 Frankrijk oktober 31 Lyon CDI-W 2021 – t/m

wereldbeker CDI-W

(Hasselt) Boston – STH Nekeman Denise

Hexagons Dutch (Schore) Thamar Zweistra – Double

CDI4* 31 t/m 2021 dressuur Oldenburg oktober Duitsland 28 –

CDI4*

(Zuidwolde Dr) – Noordman Atze Anouk

2021 27 Frankrijk 31 CSIP Lyon springen t/m CSI5*-W/ – oktober CSI2*/

CSI5*-W wereldbeker

Emmerton, Turbo Kevin Jochems – (Sliedrecht) Z Isovlas

CSIP Pony’s

en – (Oost Middelbeers) Riloo Siebe West vd Leemans Noriego

– van Jolly Burito’s (Kootwijkerbroek) Renske Middendorp

Carrick – Milan 13 Morssinkhof (Hierden)

– (Menaam) Gehucht Priem Yfke Zafarano Z vh

de – CSI2*/ CSIO3*/ la 28 Vejer 2021 t/m oktober CSIYH1* Frontera 31 springen Spanje

CSIO3*

Bril Lizzy, – Gentleman The (Westendorp) Roelof Dizzy

Glory Kim (As) Emmen Warriors –

Hurricane – (Biest-Houtakker) D.D. Lips Bart

– Morssinkhof G-Vingino-Blue (Hierden) Skye

Pals (As) Cukuta Johnny – Carlotta,

CSI2*

Iberico (Westendorp) Bril – Roelof

Kim Diamond (As) Black Emmen Diarados –

– Bart Lips (Biest-Houtakker) Davinci Z

Morssinkhof (Hierden) Skye 5 Baloubelle –

Excentriek, Johnny Pals (As) I. – Berlin

Charlotte Pals – Beau Hagenhorst – Verhagen de (As) van

CSIYH1*

Du Jade – (Westendorp) Bril Plessis Roelof

Lad Astrid’s Kim Emmen (As) –

Lemalia, Lips (Biest-Houtakker) King Lianko Bart Hk, –

Skye Morssinkhof W, (Hierden) Lucky – Star Onyx

Verhagen – de Tiji Madame Pals Charlotte – (As)

CSI1* Opglabbeek – springen oktober 31 t/m 2021 CSI3*/ 28 België

CSI3*

Gilona – Kevin AO Fenia, Beerse (Wergea)

(Valkenswaard) Z Indy, – Ivo Tourelle Biessen

– Brink Am, van I Ivar (Nijkerkerveen) Dennis Aonia Domain, den

High Big Fernando, Greeve (Veeningen) Andi – Michael K

de Greve van (Markelo) Willem TN, Imposant TN, Grandorado – Renger Highway

Django (Rouveen) – Dante Houtzager Semilly, Edinus Sterrehof’s Sterrehof’s Marc N.O.P.,

de Osseweide’s Headline, (Dokkum) Jong – Jadira Hylke

de Z Joppen Important Loewie VK, van Wolfsakker Style La Z, (Maasbree) Havel L’Esperance – Vie

Chicago Bart Candy, der (Houten) Maat van –

Sensation PS, – Devos Z Caroline – Poels DV Caballa (Bekkevoort)

Nini – Anouk Quantas 15 (Kessel Z, Lb) Ruijter Dancing de

Frank Million (Ommen) Boy Schuttert Golden het Dollar Eye, – van Kinky Gildenhof,

CSI1*

-N – Beerse (Wergea) Kevin Khinula

Dennis den (Nijkerkerveen) Of Joy Brink van – R Spring

(Veeningen) – Greeve Kannascha Michael

Marc Houtzager – EB (Rouveen) Klasse

(Nijkerk Gld) – Ibalia Hulsenbeck Bobbi

Candy Holiday – Joppen Loewie (Maasbree)

Lina Je der (Houten) Maat van – Happy Bart

– Caroline (Bekkevoort) Devos – J Jarina Poels

– Classic Ruben (Goirle) Romp Dream

– Ruijter Coleccini, Jones Lb) (Kessel Anouk de

CSI3*/ t/m 31 2021 Vilamoura november 2021 Portugal 7 CSIYH1* springen – CSI1*/ oktober

CSI3*

– Emmen Kim (As) Glory Warriors

– Heathrow, van Jens I-Dextro Z, (Erp) Diarindo Grunsven Greatlight,

Gillion Kersten SFN, Niels (Egchel) Quality, Tippy High – Hopes ES, High Z

Pals Berlin Excentriek, Johnny (As) Carlotta, I. Cukuta, –

Santvoort Yoni (Nuenen) van Ilandra – Esprit,

H, Famous Leon MVDL, Thijssen Granito Noordenhoek – (Sevenum) Faithless

(Sevenum) Blanc Hello Thijssen – de Mans Charlie, Happy, Grand d’Arto, Villa

Indence H.J. (Sevenum) Gill, Mel Florida Cartolana Balia Gaudi, – NL, 2, Thijssen

Verhagen Pals Charlotte (As) van Hagenhorst de – Beau –

CSI1*

(Nuenen) First Santvoort Yoni van – Impression

Thijssen (Sevenum) Leon Jamerson –

CSIYH1*

Grunsven (Erp) – van Jens Judeska

(Egchel) – Jicalien Kersten Niels DN, Dream King’S

King Bart Lips (Biest-Houtakker) – Lianko HK, Lemalia,

(Nuenen) van Santvoort – Kinky Girl Yoni

Thijssen Mans (Sevenum) – Joviality

(Sevenum) Mel Giorgio Thijssen Z, Juice –

CSIYH1* CSI1*/ – Oliva 31 26 t/m Spanje springen 2021 CSI2*/ oktober

CSI2*

Cherry (Ysselsteyn Mathijs Yagudin – Lb) Chacco’s van Hotspot, Asten PS,

(Weert) Yves Noblesse – Du Palis Houtackers

A (Ospel) Iwan Martens Tom Sar, I’m –

B. de Hello (Hoevelaken) B, Elize Mheen van Dakota –

van – Hoznayo (Hoevelaken) Eclipse, Rowen Mheen de

Jubilee – (Almen) Fairy Farfan M, Liesje Fairy, Vive, Isis Hailey Vrolijk

CSI1*

Hotspot Lb) Asten van (Ysselsteyn – Mathijs

(Hoevelaken) – de Mheen Kes van TN Elize

de Formatera (Hoevelaken) Mheen – van Rowen

CSIYH1*

Urado Mathijs Lb) (Ysselsteyn – van Asten SV

Lobi Da Basi (Dilsen-Stokkem) Romy – IJbema

Rowen de R, Kaspar U.B. Luigi Mheen (Hoevelaken) van –

Vrolijk (Almen) – Liesje Vive! Liesje

28 2021 – Polen CSIYH1*/ 31 Michalowice oktober springen t/m CSI2*/ CSI1*

CSI2*

(Schoonoord) Bonder – Maureen Flierefluiter

Jacobus Sander Geerink Global, (Gelselaar) – S Flashback,

Goldstar, – Greveling Gld) (Oosterhout Melvin Noukie

Ezra Helsinki, Van VDL (Lelystad) – Icoon Hessel W, Hoekstra

Quintendros Morssinkhof – Hawai E Graziano, Micky NL, Balia (Lievelde)

CSI1*

– Iselottie Bonder Van Maureen Wegen (Schoonoord)

(Gelselaar) Denzel Sander Geerink Boy –

Hessel – Hoekstra Jappaloup (Lelystad)

Morssinkhof Elianca (Lievelde) – Micky

CSIYH1*

– Kadar SMH L, Lauder’s Bonder (Schoonoord) Gascony, Maureen

Geerink Sander – (Gelselaar) Landreau

Melvin Gld) Jerma Amigo Z, – de Septon (Oosterhout Greveling

Hoekstra Hessel Ligeunerin VDL Kathleen WV, (Lelystad) –

CSIYH1*/ CSI2*/ springen 28 Oldenburg – 31 2021 Duitsland t/m oktober CSIAm-A

CSI2*

Schellekens – Tom (Esbeek) Fendi For Fiarabo,

of 15, Casina Romance (Loenen Heaven – Gld) Jurgen Stenfert

Helsinki – Vos V.D.O. (Wierden) Annet – Willems

Key Calgary the – Thijmen Ive Got 56, Vos (Wierden)

Chalcedon Etoulon VDL, – (Holwierde) KM Jur Vrieling

CSIYH1*

Kallmar – Vrieling Jur (Holwierde) VDL

CSIP/ oktober t/m Nederland 2021 31 CSIU25-A/ Kronenberg 28 springen CSIJ-A/ CSICh-A –

CSIU25-A

Lisa Donbalian Bongers (Wijchen) –

de Herma, van Urville Z (Nuenen) Rijt – Teddy

Maaike Theunis (Moerstraten) – DDL Cadell, Douala

Junioren CSIJ-A

Jellinton (Merksplas) Logan Fiechter –

Grunsven Blue, Jambo Janssen – van Yannick Eloma’s (Erp)

– Z Lotte (Kessel Hermans Bella Garanta Lb)

Z Coco Philippe (Weert) Houtackers – Kiss

Jersey – (Helmond) Horsetrucks Hopefull JK Kuijpers

Julia – Van Grace Titulaer Katophonie Werf, (Venlo) De

CSIP Pony’s

van – Zuuthoeve Logan de Fiechter by Mixed (Merksplas) Thunder Inez,

Kerwin Op (Bergen Orchid’s Zoom) – van Grootegoed Jip

Special Eden (Erp) – van Ava Grunsven Lady

Orchid’s (Brasschaat) van Heere – Keano Evelien

(Oldeholtwolde) – Ringersheim’s Hoeksma Adine Hannah

Anouchka Orchid’s, Orchid’s Kanoa – Kash van (Veere) Marinissen van

CSICh-A Children

– Grootegoed (Bergen op Zoom) Jip Dulfina

Grunsven van (Erp) Godfather Ava – Eden

Unicstar (Enter) – Harmsel Courcy E.B. de Quinten ter

Knobben Discover, Djazz Marlou (Raalte) –

– JK Horsetrucks (Helmond) Jersey Questa Quanta Kuijpers

(Ommen) Z, Guidam Britt Schaper Second Air The – The Sohn In

Gld) LH Vermeulen – Sanne (Laren Icarus

(Koningsbosch) Odile – Yves Willems

CSI1*-W 2021 ZA t/m Kromdraai 27 31 oktober –

CSI1*-W wereldbeker

– Michau Leenpaard (Summerveld) Amy

CAI-W – Lyon 27 oktober t/m 2021 Frankrijk mennen 31

Website: www.equitalyon.com/Uitslagen

wereldbeker vierspannen CAI-W

– Tjibbe Ronde Oosterwijk’s Carlos, Allegra Capriola Siglavy Kasper, Futar, Pottom, de Favory Koos (Zwartewaal)

oktober 31 t/m 2021 CAIO4*-H1 Pau Frankrijk mennen 28 –

CAIO4*-H1 enkelspan

– (Dreumel) Gommers Garant Joop

(Eext) Rudolf Diesel Pestman –

Verklaring wedstrijdcodes

C = = Junioren Concours Reining D = J = R Dressuur

= Internationaal Young Endurance I = YR = = E Voltige V Riders

Landenwedstrijd = Springen A = S = O Mennen

C = sporten PE Eventing Aangepaste = = P Pony’s