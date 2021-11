Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Wereldbekerwedstrijd Springen Verona

Vilamoura Springen

Springen Oliva

Lier Springen

Vivaro Pratoni Eventing del

week deze Wedstrijden

t/m Italië 7 4 CSI5*-W november springen 2021 Verona –

Tel: 0039-458298095

E-mail: [email protected]

www.jumpingverona.it/Uitslagen Website:

wereldbeker CSI5*-W

Willem TN, – Highway Renger Grandorado Greve TN, van (Markelo) Imposant de

november t/m CSIYH1* – 14 Portugal CSI4*/ springen 7 Vilamoura 2021 CSI1*/

00351-960308299 Tel:

E-mail: [email protected]

www.vilamouraequestriancentre.com/Uitslagen Website:

CSI4*

Emmen Kim – (As) Glory Warriors

Diarindo Greatlight, Grunsven Z, Heathrow, – I-Dextro van Jens (Erp)

High Quality, High Z (Egchel) – ES, Tippy Niels Gillion SFN, Kersten Hopes

Hurricane (Biest-Houtakker) Lips Davinci Bart – Z, D.D.

(Nuenen) Santvoort Yoni Esprit van –

Faithless (Sevenum) Jamerson Granito MVDL, – Leon H, Thijssen Famous Noordenhoek,

Thijssen Blanc Charlie, Happy, Mans Villa (Sevenum) de d’Arto, – Hello Grand

Balia NL, Florida – Mel (Sevenum) Gaudi, Thijssen Gill

CSI1*

Girl Impression, (Nuenen) van First Yoni Ilandra, Santvoort – Kinky

Thijssen Indence – (Sevenum) H.J. Mel

CSIYH1*

Grunsven – Jens (Erp) van Judeska

Kersten Dn, (Egchel) Jicalien – King’S Dream Niels

– Lianko HK, Bart Lemalia, Lips King (Biest-Houtakker)

Joviality – (Sevenum) Mans Thijssen

Mel Thijssen Giorgio Juice Z, (Sevenum) –

7 – Oliva CSI1*/ CSI3*/ CSIYH1* Spanje 2021 2 t/m november springen

0034-962963909 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.metoliva.com/Uitslagen

CSI3*

Yagudin Lb) PS, Chacco’s – Mathijs (Ysselsteyn Asten Hotspot, Cherry van

Quatinka Kevin Eetrichta, (Sliedrecht) Nianahoeve, Balou van de Jochems Z, – Milana

Star, – I’m Tom A Martens (Ospel) Iwan

Dakota de – Mheen B. Elize van B, Hello (Hoevelaken)

Mheen (Hoevelaken) – Hoznayo Rowen Eclipse, de van

M, Jubilee Vrolijk Hailey – Fairy Farfan Liesje Isis Fairy, Vive, (Almen)

CSI1*

Hageland Jackie, Jochems Flying – van ’t Olympia Kevin (Sliedrecht)

Mheen TN van Elize Kes (Hoevelaken) de –

(Hoevelaken) – Mheen van Formatera de Rowen

CSIYH1*

Lb) – SV Asten Urado van Mathijs (Ysselsteyn

IJbema Lobi – Da Romy (Dilsen-stokkem) Basi

Kevin Shanroe Peeters Jannan (Sliedrecht) Girl BH, Jochems –

R Mheen – Rowen (Hoevelaken) van de Kaspar

Liesje (Almen) Vrolijk – Vive! Liesje

Lier november CSI2*/ 2021 – CSIYH1* 4 CSI1*/ t/m springen België 7

Tel: 0032-33349802

E-mail: [email protected]

www.azelhof.be/Uitslagen Website:

CSI2*

Asten Roton du Nino Leopold Z, VDL Groep Iron VDL VDL van Untouchable, Groep – (Duizel) Groep Miss

– Incredible, Eric ten Cate Indendo, Ivoor (Geesteren Ov)

SFN, (Weerselo) Cosa Intertoff Dubbeldam Forever Nostra, Jeroen –

D’Avifauna Domaine – Alfa King Suus Du Kuyten Jordan, Nh) (Laren Kong Z, Dallas

D’Ha, (Lanaken) Z Groep VDL – Nooren Sabech Verde Lisa

Caballa PS, – (Bekkevoort) D’Alphi Devos Fanatic Caroline – Poels

Gerco (Tubbergen) – Schröder Glock’s Lausejunge

Smolders Mierde) Z, Uricas Kattevennen vd (Lage Harrie Hero Alana Parc, – Bingo du

Gomez, PS John Z, – Champion (Meterik) Steeghs Google

CSI1*

On Adriaanssen Ponyhof’s Ice (Aagtekerke) Ponyhof’s – the Rocks Boy, Annabel

– van Groep Leopold Asten VDL Falco (Duizel)

der (Heerhugowaard) – Odile Balouca, van Gragt Hurby

(Lanaken) Lisa – Nooren Roxy

Caroline Z – Instinct Devos – Poels Z, Basic Ackila (Bekkevoort) DV

RVB – Robin Baloustair, Roosmaryn (Soest) Hood Roelofs

– (Biddinghuizen) Touw D’Or Wisbecq Laurie Grain VP

Jasmijn Westerbeke – (Vrouwenpolder) Diluxe

CSIYH1*

W – Eric ten (Geesteren Z Dapper Ov) B Cate

Caillou Irish (Lanaken) Lisa Nooren Du –

(Tubbergen) Gerco – Glock’s Schröder Berlin Brilliant

Jewel, Laubry – (Biddinghuizen) de Vienna Laurie Z Touw

november Pratoni Vivaro Italië 4 CCI3*-L/ – del CCI2*-L/ 2021 CCI4*-L eventing CCI1*-Intro/ 7 t/m

Tel: 0039-3284558291

E-mail: [email protected]

Website: www.pratonieventing.com/Uitslagen

CCI4*-L

– Burry Spirit, Curacao (Olst) Wilken Jordy

CCI2*-L

Robje Wilken Kenzi, (Olst) – Jordy

hier HorseTelex uitslagen Results Klik voor in

wedstrijdcodes Verklaring

= = C = R Dressuur Concours D Reining J Junioren =

= Voltige E = = Endurance I = YR Internationaal Riders Young V

= Mennen S Landenwedstrijd Springen O A = =

Pony’s Aangepaste PE = C P Eventing sporten = =