Nederlandse deelname en uitslagen

Oranje-jassen in weekend aan internationale in wedstrijd het het de sur CDI3*. een CDI in zijn 2* springruiters Randbøl het hippisch op één aantal in De is op start. 3* Op en Een centrum het en Kronenberg Voor Verder op Wereldbekerwedstrijd tot Peelbergen dressuurruiters met hier reizen Nederlandse Chazey Nederlandse CSI’s op Warschau de Deense Ain. naar staat TeamNL Veel programma de voor het deelname. dit 1* Oliva, CSI vier een komen 2*-niveau. springwedstrijd

dressuur Randbøl – 14 2021 Denemarken november t/m 11 CDI3*

CDI3*

Frel (Noordwelle) Shakira – de Stephanie

(Nijmegen) Floor Mooi, Kempen Geronimo van – Echt

Vincourt Diede Krom (Veeningen) – – Annemieke Dieni

(Asten) Loxley Legend Saskia Of Maertens –

Philip F Ommen van Imme – (Helvoirt)

2021 CSIYH1* Oliva 14 9 CSI3*/ – Spanje november springen t/m CSI1*/

CSI3*

Lb) (Ysselsteyn Hotspot, van Asten – Cherry Yagudin Mathijs Chacco’s PS,

Eetrichta, Balou de Nianahoeve, van (Sliedrecht) Z, Milana Quatinka Kevin – Jochems

Tom I’m – Iwan Martens A (Ospel) Star,

B. de van (Hoevelaken) – Dakota Elize Mheen B, Hello

Hoznayo Eclipse, Mheen Rowen van (Hoevelaken) – de

(Hierden) Scheefkasteel Skye Nina Morssinkhof vh –

Liesje Farfan Vrolijk Hailey Fairy Fairy, Isis (Almen) Vive, Jubilee – M,

CSI1*

Olympia Jackie, Jochems Kevin van (Sliedrecht) ’t Hageland Flying –

(Hoevelaken) Elize de Mheen TN – van Kes

Mheen de van (Hoevelaken) Rowen – Formatera

Kobe Skye (Hierden) VDL – Morssinkhof

CSIYH1*

Asten Urado SV (Ysselsteyn Lb) van – Mathijs

IJbema Romy Basi (Dilsen-stokkem) – Da Lobi

– Jannan BH, Peeters Shanroe Girl Kevin Jochems (Sliedrecht)

Rowen (Hoevelaken) R van – de Kaspar Mheen

Star W (Hierden) Skye – Morssinkhof Lucky

– Liesje (Almen) Liesje Vive! Vrolijk

– CSI2*/ CSIYH1* Kronenberg 2021 springen november 13 11 CSI1*/ Nederland t/m

CSI2*

Asten VDL – (Duizel) Groep Miss Untouchable van Leopold

van (Veghel) Berlo Kessy Erma –

I – Am, Dennis Ivar (Nijkerkerveen) Domain, van den Brink Aonia

Gelster Fifty-Fifty, – Vincent Geerink (Gelselaar)

van (Handel) Hucinta Grunsven Demi –

(Huissen) Holleman – R&D Innuendo Fleur

(Lijnden) Hoogenraat Hosanne ES, – Kim Gracia ES

– Zundert) (Klein Hero Excellent, Jacobs Kim Matroeska

Loewie Style Important Joppen VK (Maasbree) –

Jo-Elle Z (Simpelveld) – Carrera Jorissen

Crack Kersten Lars Hallilea, 41, – (Egchel) Iliana

– Priscilla M Banagro (Oudehaske) Klink

van Raf (Turnhout) Kooremans HD – Nini

B.B., – Boy (Achel) Lammers Hero First Joy

(As) Fernando Pals Johnny Charley, – BH

Sir Aniek TN, Charlie Poels Gomez Gadget, Inspector Chaplin – (Swolgen)

Poels Caballa Fanatic Z D’Alphi, Caroline Sensation Devos DV – – (Bekkevoort) PS,

Hamilton Roosendaal – Maud (Doetinchem)

For (Esbeek) Fiarabo, Infinity Tom Schellekens – Fendi,

Glock’s Impact (Tubbergen) Click Novellist N’Chic Deep – Glock’s Lausejunge, 8, Gerco Schröder HDC,

Copycat N.O.P., (Lage Mierde) Harrie Dolinn Monaco – Z, Smolders

Ionne-S, Ham – Straaten Dior, (Den van Josta Ov) Jetouelle-S

van (Someren) Dreamland, Indian Vleuten – Gold, Wunschkind der Eric

Z, der – Beauville Maikel van Vleuten (Someren) Icarronne-S Wikke, El

CSI1*

– Leopold (Duizel) VDL Asten Iron van Groep Z

(Nijkerkerveen) van Ileanne SFN – Dennis Brink den

Cupcake Z den (Ospel) van – Broek Sofie

Britt Haja – ES Brandy, Brouwer (Hoofddorp)

– Vincent Kumquat Geerink (Gelselaar)

van Demi Grunsven – Jillz (Handel)

‘t Pasadena Kapel, van Holleman de (Huissen) Higoletta – Huka van Fleur

Kadorena Kim (Lijnden) – Hoogenraat

Gris – den Jacobs Kim Pinot (Klein Haagakkers Zundert) van

Jongejans Cekinalita – (Assendelft) BZ, Fleur Star Ekinalita, K Jarabel

Joppen Loewie (Maasbree) Candy Holiday –

W, Heartbeat – Jo-Elle Ivanka Jorissen (Simpelveld)

Lars – Isidorus (Egchel) Kersten

– Joost Priscilla (Oudehaske) Klink

(Turnhout) Kooremans Karlijn – Mariposa De Raf

– (Achel) SMH Joy Lammers Ibeau

Aniek – Poels Ivy (Swolgen) Blue

Z Instinct – Basic Caroline Poels – Devos (Bekkevoort)

(Doetinchem) Roosendaal Maud Karlos Kong –

Interessant, Schellekens Jolet (Esbeek) Zietfort Van De Tom –

Indy (Tubbergen) Schröder Gerco –

Quiwi Capitola, Waylotte – DDH (De Steeg) Stemerdink Z Karlijn

(Otterlo) Venhof Stroomberg Niki – Hermes

Larcone – van der Maikel (Someren) Vleuten

CSIYH1*

van – (Veghel) Berlo Kaboom Kessy

(Nijkerkerveen) van Kallas Brink Dennis den –

Hoogenraat – Jubel (Lijnden) Kim ES

(Klein – Jacobs Kalistos Kim Zundert)

Joppen of Loewie Pallieter N.Ranch (Maasbree) Clown Picobello, vd –

– P.S. Z Max Go Jo-Elle Jorissen (Simpelveld)

Cleef (Egchel) – Z Akua van Kersten Lars

Kooremans – Cullinan Pompidou Marais DD du Raf (Turnhout) Z,

Joy (Achel) Lammers – Amazing z

Z, Dwerse Tobias Picobello Jaccobantos, – Luikens (Ittervoort) Pancrati Cocorico Hagen

Maud Roosendaal Z Gwen (Doetinchem) –

B Pleasure Schellekens Tom (Esbeek) – King

Josta ‘Eperon-S, van Ov) – (Den Lichelle-S Ham L Straaten

– t/m CSI1*/ 11 14 CSI2*-W springen Warsaw november Polen 2021

CSI2*-W

TN Kars (Epe) – Bonhof Cantona TN, Hernandez

CSI1*

Poker Kars Bonhof Mariposa – (Epe) de

Chazey november CSIYH1*/ CSI1*/ Ain 10 Frankrijk springen sur 14 CSIP CSIAm-A/ t/m 2021 –

CSI1*

(Crans-Montana) Quino – du Rudie Cordelia Perchet, Wallerbosch

