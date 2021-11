Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

en laatste Global zaterdag finale en van Maikel in In seizoen. de begint teams. jeugd. LGCT de Nederlanders staan. actie. zondag de in komen League. van Praag eventingwedstrijd Verder der Johnny Le de Opglabbeek zijn Vrieling Champions Bles, komen Voor TeamNL Prix dit er Vleuten decor Opglabbeek Vilamoura, is Suus Grand eindstrijd zijn Ook de in hier Schuttert, Kronenberg, voor Bart Harrie in springconcoursen de van Smolders, ruiters is Frank internationale op rubrieken Jur Super deelnemerslijsten van Nederlandse Frankrijk de Donderdag voor Lier en Op actie. de Pouget het Pals, Kuyten, in waar

Tsjechië springen 18 CSI5*/ CSI2* 2021 t/m 21 Praag – november

Uitslagen

Tour Champions Global CSI5*

Kriskras DV Bles Bart – (Babberich) Laude, Comme

D’Avifauna Kong (Laren Nh) – Kuyten King Alfa Suus Jordan,

– Charley, Pals BH Johnny Fernando (As)

Frank Schuttert Boy van Gildenhof Kinky (Ommen) – het

Kattevennen (Lage du Mierde) Monaco, Smolders Bingo Uricas Harrie vd – Parc,

– Maikel der Z Beauville (Someren) van Vleuten

de Jur – Fiumicino Vrieling Silver van 3 Long Kalevallei, John (Holwierde)

CSI2* CSIO3*/ Portugal Vilamoura – t/m 21 springen 2021 17 november

Uitslagen

CSIO3*

(As) – RC, Glory Rockwell Daham, Warriors Kim Emmen

van – Z, Jens Diarindo (Erp) Heathrow, Grunsven I-Dextro

Hopes – Niels (Egchel) Kersten SFN High

D.D. (Biest-Houtakker) – Bart Hurricane Lips

Grand Hello Villa Thijssen (Sevenum) de Blanc Mans d’Arto, –

Thijssen – NL (Sevenum) Florida Mel Balia Cartolana 2,

CSI2*

G Lad, Ikannan Astrid’s V – Emmen Kim (As)

Greatlight, Grunsven van (Erp) Judeska Jens –

Niels Kersten High Quality (Egchel) –

Lips Z – (Biest-Houtakker) Davinci Bart

Thijssen (Sevenum) Happy – Mans

Mel – Indence Thijssen Gill, H.J. (Sevenum)

november Nederland – t/m 18 CSI1*/ CSIYH1* CSI2*/ springen 2021 Kronenberg 20

Uitslagen

CSI2*

VDL VDL Groep Z, Groep van – VDL Groep (Duizel) Hero Leopold Urane Talma Asten de Elegant Hutch,

Been Granny VDL Vd Holland Remco Miste) Apple, (Winterswijk Bisschop – Smith

Incaro Bocken Emma (Weert) LS –

Shutterfly, – de Bart Vecht) (Loenen de High Bruijn aan Isis

– Hucinta Grunsven (Handel) van Demi

Echo Hees vh Z (Meterik) Manon Gerendal –

Houwen Kristian Edinburgh – (Wanssum)

Ganturano Knape – (Swalmen) Niels

PR Glenn (Assendelft) Coffee – Knoester Irish

Korevaar (Rotterdam) International Lianne For Pleasure, – Diamond

Megan walk park, Ivysinaa Laseur a (Soest) It’s – in the

Patrick Lemmen Zand Option van’t – (Grashoek) Full

(Kessel 15 Nini Lb) Dancing de Z, – Ruijter Anouk Quantas

(Meterik) Emile Cas Tacken –

Vestjens Enterprise, – Teun (Sevenum) Felice

CSI1*

(Deurne) Kaziva Bijl Larissa – Kariva,

Alicia – Dinka Codeïne Z, Bocken (Weert)

Rinken – (Weert) Z Bocken Emma

– de Bart Quizz Vecht) ASK aan de (Loenen Bruijn

Grunsven Jillz (Handel) van – Demi

Barrage, – Sambucca Emma (Asten) Heijligers

Jaydee Chupachup (Roermond) Janssens Candlelight 707 Z, –

Knoester E.B. (Assendelft) – Glenn Jillz

Kole (Valkenswaard) Nascha Gijs –

CSIYH1*

Jasper Miste) – Been Remco (Winterswijk

Kadiva Bijl Larissa (Deurne) –

de de aan Farinjo Bart Vecht) Des (Loenen Bruijn – Mec

Houwen Kristian Kantos (Wanssum) VM –

Knoester Katoulon Glenn (Assendelft) Jayalithya – PR,

Kaboom, – L Kapitaal Megan (Soest) Laseur

– (Asten) Martens Jamaica Joost

– Teun (Sevenum) S Vestjens Kynushi

– t/m CSIYH1* CSI2*/ België november 18 Lier CSI1*/ springen 2021 21

Uitslagen

CSI2*

(Limbricht) Greenhill – van Gerwen GPZ, Cordelia of Jody ’t Z, van Welthof Inebelle Ernie

Z, Loewie van FZ de Havel – Osiris Wolfsakker (Maasbree) Joppen

41, Iliana Hallilea, Crack Kersten – Lars (Egchel)

Guinot di der (Minderhout) O Noëlle Incroyable van Jarcona Nocciola, O, Velde –

Wit Sacha van de T&L Z Hazard (Ossendrecht) –

CSIYH1*

Z Avicii Gerwen – (Limbricht) K Jody van

Heffinck (Maasbree) vd – of Piper Joppen Loewie Clown Picobello,

– Akua Cleef van Kersten (Egchel) Lars Z, J.Charley

(Minderhout) Time Chic Le der van Velde On – O Noëlle Just O,

van Dong Z – Ding Sacha de Wit Overis (Ossendrecht)

21 november CSIP/ 2021 CSIJ-A/ CSIU25-A springen CSICh-A/ België Opglabbeek 18 t/m –

Uitslagen

CSIU25-A

– (Wijchen) Lisa Donbalian Bongers

Tojopehoeve Fiechter Z Sam (Merksplas) – vd Logan

de Gino, Van Ruytershof Itcho van Teddy (Nuenen) ’t – Rijt

– Berenda (Kleve) Smittenberg Chester

Junioren CSIJ-A

– Fiechter (Merksplas) Logan Z E Hoodstock

Grunsven (Erp) – Eloma’s Jambo Yannick Blue, Janssen van

(Enter) Wesley ter E.B. Endvot Harmsel –

(Elst Florence – Hermsen Emmy Gld)

Coco Kiss – (Weert) Philippe Z Houtackers

Roepel Ferdinand (Rotterdam) – Isabelle

Schaper In – Britt Air The (Ommen)

King Stan – Arthur Z, Schillemans (Wekerom) du Djampassi Vlist

De – Titulaer Grace Van (Venlo) Werf Julia

S incognito, – van (Neerglabbeek) Landiamo Serena Werkhoven

CSICh-A Children

Limoncello (Hagestein) Maud Eloubet, Agterberg –

– Grootegoed Dulfina (Bergen Op Zoom) Jip

van Eden (Erp) Ava Godfather – Grunsven

E.B. ter Harmsel (Enter) Courcy Unicstar Quinten – de

(Zoersel) Halla Miguel – Muijres

Britt Boy, Sohn Z – Second Guidam The Bad (Ommen) Schaper

Vos VLS Dilithyia (Apeldoorn) – Bethany

Pony’s CSIP

Nanne Dee – (Didam) Kobra Boom van den

(Uden) Driessen Power Love Thomas – Of

Inez, Logan – Mixed van Zuuthoeve by (Merksplas) Thunder de Fiechter

– Pollie Emilinda Gaasbeek (Bleiswijk)

Grootegoed van Op Jip Orchid’s Zoom) – (Bergen Kerwin

Evelien Orchid’s Keano van – (Brasschaat) Heere

Eva Coco Boy Meern) Kinka’s Chanel, Kapteijn (De –

(Kootwijkerbroek) Jolly Elegance, Middendorp Tiego, Burito’s van – Burit’s Burito’s Renske

– Muijres Van Groenweg Donna, De (Zoersel) Joelle Romeo

Schillemans – (Wekerom) Jody Noortje

Good Bethany Vos Got Luck VS, – (Apeldoorn) Still me

CCI2*-L/ CCI1*-Intro/ – CCI4*-S/ Frankrijk Le CCI3*-S 21 2021 CCI3*-L/ november t/m Pouget 17 eventing

Uitslagen

CCI4*-S

Willemina – Petter Ekino Goes – van (Maarsbergen) der

CCI3*-L

La’Maria Blom Merel Lykkegaard’s – (Heerde)

(Cromvoirt) – Fernhill Levi Extreme Driessen

van Condex op Zand) – Riel Claire (Loon

CCI3*-S

of Puck Buijnsters (Oisterwijk) – Image Roses

CCI2*-L

Merel (Heerde) 53 R, Chinuk Hallo – Blom

Canna Princess (Oisterwijk) Puck – Buijnsters

CCI1*-Intro

(Heerde) – Merel Blom Inamorata

Verklaring wedstrijdcodes

D Junioren Dressuur = Concours J = C Reining = R =

Riders V Internationaal = = Endurance YR = Voltige Young E I =

A = S Landenwedstrijd Mennen = = Springen O

= = Pony’s P PE = Aangepaste sporten Eventing C