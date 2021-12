Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Barcelona springruiters in tweesterrenconcoursen het Nederlandse Oliva Riesenbeck, CSI4* wedstrijden. in zijn Zo Bles, Valence. van Jur week Emmen en zijn zijn deze Bart Alleen er voor internationale er deelname. op en de Vrieling Kim met Opglabbeek, Verder TeamNL

springen Valence CSI1*/ december 2021 5 CSI2*/ 1 CSI4* Frankrijk t/m –

CSI4*

Rocco, DV D, (Babberich) El Gin – Bles Bart Kriskras

Emmen – Daham, Kim (As) Glory Warriors

Jur Chalcedon, Long John Vrieling (Holwierde) KM – Silver Fernando, 3

CSI2*

Bart Touch Jordy, – S United Bles (Babberich)

Vrieling – Heffinck l’Esques, Griffin van de Jur de (Holwierde) Chabada

Opglabbeek 2021 t/m december springen 2 5 CSI1*/ incl. CSIYH1* CSI2*/ – 8yo België

CSI2*

Jack Fluiter, Ansems Icelos Eickenrode (Sint-Oedenrode) – Fliere Knegt’s

VDL VDL Groep Falco, VDL Roton du (Duizel) Groep van Asten Hutch, Iron Groep Leopold Groep Z, – Nino VDL

Kessy van Berlo – Fostara (Veghel) Erma,

de (Lunteren) Falco Bruin Erwin –

Mila Terriccio – del Everse (Waddinxveen) Orso

– Kreisker Anouk Kort (Lewedorp) Caviana de

Ibeau Hero, Joy SMH Boy (Achel) B.B., Lammers First –

I’M Quidam Con RB, Sanne There, Hi Thijssen Here – (Sevenum)

Guinot Velde (Minderhout) di der – O Noëlle Nocciola, Incroyable van

CSI1*

Banens Moniek – (Schimmert) Job C

Erwin Jokidoki de (Lunteren) Bruin – Z

Everse New-Livia van Mila – Roth ’t (Waddinxveen)

Kamilla, van Senna ’t Everse Roosakker Kerswin (Waddinxveen) –

Diablo (Rijsbergen) – Jet Thieu Huijbregts De

Thijssen Sanne – (Sevenum) Huppeldepup

Erdjo de (Biddinghuizen) Touw Laurie Mara –

incl. 8yo CSIYH1*

– Ansems Jack J’Espere (Sint-Oedenrode)

Marc – Beckers Imola (Roggel)

Kessy (Veghel) Kaboom – Berlo van

SK (Lunteren) de Bruin – Cattivo Erwin

Ellen – Beckers Bussel (Roggel) – Van Jillz

Everse – (Waddinxveen) Senna Kornetta

Basi (Dilsen-Stokkem) IJbema Romy Lobi – Da

Kort Jersiena – (Lewedorp) Anouk

Kerusa Joy (Achel) Lammers Stal – Cipa van Z, Damascus

Iceman Elrite – Thijssen Sanne (Sevenum)

Touw Laurie Laubry Jewel, – (Biddinghuizen) de Vienna Z

Noëlle – O Velde Le Jarcona van der O, (Minderhout) Chic

Duitsland springen – CSIYH1* Riesenbeck CSI2*/ t/m 2021 december 5 2

CSI2*

Dubbeldam Intertoff, Cosa (Weerselo) – I.B. Nostra, Jeroen Investment

(Sinderen) Kemper – Desiree Gucci

Romp Codex, Ruben Go, Bugatty – (Goirle) Inflame-Go Am I

– Hendrik-Jan Good Carlos HS, Farming Monte (Ommen) Schuttert HS, Guus

CSIYH1*

of (Sinderen) Kemper Cornetta Victory – Desiree

Romp – Ruben (Goirle) Jacquet Go

Field Hendrik-Jan (Ommen) Jamil Schuttert –

5 Spanje 30 CSI3*/ t/m 2021 december springen november Oliva CSIYH1* 2021 CSI1*/ –

CSI3*

Scheefkasteel Morssinkhof vh – Skye G-Vingino-Blue, (Hierden) Nina

Uytendaal (Horst) Pascal Celios Z –

CSI1*

Baloubelle (Hierden) Skye Morssinkhof 5 –

CSIYH1*

Morssinkhof (Hierden) – Skye Kobe VDL, Lucky Star W

– Barcelona CSI2* 3 december 2021 5 Spanje springen t/m

CSI2*

Eva Ruiter E – Vivaldi (Uithoorn)

Verklaring wedstrijdcodes

R Reining = J = Junioren = Dressuur D = Concours C

Internationaal = = Young Voltige YR Endurance V I Riders = E =

= A O Landenwedstrijd Mennen = = Springen S

= C PE = sporten Eventing Aangepaste = P Pony’s