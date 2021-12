Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Wereldbekerwedstrijd Tien Top Genève Rolex Mennen en Springen

Wereldbekerwedstrijd La Springen Coruña

Riyadh Springen

Oliva Springen

Kronenberg Springen

Lier Springen

Dressuur Ocala

deze week Wedstrijden

de van CDI3* prestigieuze wedstrijden. er Sanne Genève Wereldbekerkwalificatie partij. in van de Tien komen Ook Voor Chardon actief springruiters in is springen Coruña het Oliva, in in en in Thijssen. menners. Nederland Namens aan Riyadh, er van voor Vleuten Verder Jochems, twee Kevin In verdienen. en Harrie Houtzager en voor op de La Florida. wedstrijd deelname zijn deze start. Asten, Ocala TeamNL te Kronenberg. zijn Nederlandse Wereldbekerpunten In eigen is Rolex Genève Nederlandse dit Smolders van Leopold een Eric Bram de der Naast is Lier het Maikel met in land is de Marc weekend 5*-wedstrijd springruiters TeamNL en Top zijn In

2021 12 CDI3*/ CDIY/ december CDIJ/ CDIAm/ CDIU25/ Ocala CDI-W dressuur t/m – FL USA 9

CDI3*

– Diamond Black Ivo Juhrend (Dunnellon)

Coruña 2021 december springen – Spanje 10 La CSI1* 12 CSI5*-W/ t/m

wereldbeker CSI5*-W

(Duizel) VDL – Talma Urane Groep VDL Asten Elegant van Groep Leopold de Z, Hero

(Rouveen) Marc Sterrehof’s – Sterrehof’s Houtzager Dante N.O.P., Edinus

der van Wunschkind Dreamland, (Someren) Eric Vleuten –

Maikel Beauville (Someren) Wikke – der van Vleuten El Z,

CSI1*

(Oudenbosch) vd Tamara Molendreef Z, Klop Handsome – Gaudi Happy

O’Bailey Again, van (Someren) vh der Vleuten Brouwershof jr. – Djoost Eric

– 12 CSI5*/ 2021 springen december Zwitserland Genève CSIU25-A t/m 9

CSI5*

Quatinka Eetrichta, Kevin Jochems – Isovlas (Sliedrecht) Emmerton,

Bingo – Mierde) vd Parc, Monaco, Uricas (Lage Kattevennen Harrie du Smolders

Thijssen Quidam RB, I’M – Sanne There, Here Hi (Sevenum) Con

2021 CSI1* 11 CSI4*-W/ springen december Riyadh – Saudi-Arabië 8 t/m

CSI4*-W

– Manon Gerendal Z vh Echo (Meterik) Hees

(Meterik) Emile Cas Tacken –

CSI1*

Fan (Meterik) d’Or – Manon Hees

Oliva 2021 12 Spanje – t/m december springen CSI1*/ CSI3*/ CSIYH1* 7

CSI3*

vh G-Vingino-Blue, Scheefkasteel Nina (Hierden) Morssinkhof – Skye

Celios Uytendaal – (Horst) Z Pascal

CSI1*

Morssinkhof 5 Baloubelle – Skye (Hierden)

CSIYH1*

W Kobe – Morssinkhof Star (Hierden) Lucky VDL, Skye

springen – Kronenberg 11 Nederland december t/m CSI2* 9 2021 CSI1*/ CSIYH1*/

CSI2*

– Z LS, Emma (Weert) Bocken Rinken Incaro

Aniek Diks (Vorstenbosch) – Greenday

Warriors Ikannan de Glory – G, Circee, V Davidguetta Emmen Kim (As)

(Bladel) van van F, Amber ‘t Heike, ‘t Akkerhof Jamaica Fijen Nirvana – Ishiblue

Demi van Hucinta (Handel) – Grunsven

Famariloma, Hessel (Lelystad) Helsinki, Hoekstra – Icoon VDL

– Kristian Houwen (Wanssum) Edinburgh

(Achtmaal) Kelly A – Eowan Jochems

VK, Z – Joppen (Maasbree) La Loewie Hantano, Vie Important Style L’Esperance

Kersten – Hallilea, Iliana (Egchel) Lars

Z Kersten Thuur High Quality, (Egchel) Tippy – Niels Z,

– Knoester (Assendelft) Irish Coffee Glenn PR

It’s the a Ironman, Megan – Cassanova, park Laseur walk in (Soest)

Option Patrick – van’t Zand Lemmen (Grashoek) Full

Eclipse, de van Mheen (Hoevelaken) Rowen Formatera –

den Nieuwenhuijzen Marwin van – Elvixis (Hoogeloon)

(Nuenen) Gino, Ruytershof, Teddy ’t Itcho Z van Urville – de Van Rijt

Forlan der Wout Schans Haretto van (Nijkerk de – Jan Sprengenberg, van Gld)

Famous, Galanda, HDC, N’Chic – Schröder Ivan (Tubbergen) GLOCK’s I Click Be Gerco Will

SW E, Il (Knegsel) Cancara Ralph Divo – Slaats

Gomez, Z, John (Meterik) Google Steeghs PS – Champion

(Sevenum) Noordenhoek Faithless Leon Granito Thijssen MVDL, – H, Famous

Balia (Sevenum) Mans de NL, – Villa Thijssen Hello Blanc Hawai Grand d’Arto,

2, Cartolana – Gill Florida Balia (Sevenum) Mel NL, Thijssen Gaudi,

CSI1*

– (Bladel) Impreza Fijen Amber

Demi van Grunsven – (Handel) Jillz

Jappaloup (Lelystad) Hoekstra – Hessel

Hulsenbeck Bobbi Ibalia Gld) (Nijkerk –

Kelly Jochems 69 Aslan (Achtmaal) –

K Jarabel Fleur (Assendelft) Ekinalita, Star – Jongejans Cekinalita BZ,

Holiday – Joppen Loewie Candy (Maasbree)

J.Charley, Kanjer ’t Heike van Kersten – (Egchel) Lars

(Egchel) Diamant Blue Niels Z Kersten –

Jillz E.B. (Assendelft) – Knoester Glenn

De Mariposa (Turnhout) – Raf Kooremans Karlijn

Jamboo (Klimmen) – Coco Iris Lambrichs

Patrick (Grashoek) – Hummertime Lemmen

Hazel (Ittervoort) Tobias – Luikens

– Martens (Asten) Joost Chernesto

van Kadhir Clash SW de Infinity, Hunters (Hoogeloon) – den van Z, Marwin Nieuwenhuijzen

– van Rixtel Manon (Oploo) Happyness

van Isabella (Nijkerk Wout Eden, Jan der AS – Schans Gld)

John Steeghs Jemen – (Meterik)

Jamerson – Leon Thijssen (Sevenum)

Dadero, – Hidette Venema Katinka Anna (Drempt)

CSIYH1*

Bocken – (Weert) Kadessa Z Emma

Aniek – Compire Z Diks (Vorstenbosch)

Astrid’s – Emmen (As) Lad, Fixit Kim

Hessel Hoekstra – WV (Lelystad) Kathleen

– you, Bless Kylie Jochems VJ (Achtmaal) Kelly

vd Pallieter Loewie N.Ranch (Maasbree) Joppen –

King’S Dream (Egchel) – Niels Kersten

PR Jayalithya – Glenn (Assendelft) Knoester

Rozenberg de van Marais Kooremans du Quebec Pompidou DD, Raf (Turnhout) –

– Laseur Megan Kapitaal L Kaboom, (Soest)

– Lemmen G (Grashoek) Patrick Pillar

– Picobello Jaccobantos, Natural Tobias Z, Dwerse Hagen Luikens (Ittervoort) Pancrati

Joost – (Asten) Kick Martens

Lambada Beau (Tegelen) Schuttelaar – Karona,

(Knegsel) Ralph Slaats Kornee –

(Meterik) Steeghs Louboutin John Z –

Z Mel (Sevenum) – Giorgio Thijssen

t/m 9 december Lier CSI2*/ – CSIYH1* 12 BE 2021 CSI1*/

CSI2*

– Hazeleger Z (Oosterbeek) Renee Quint Maarlo vh

Kapel Holleman – Fleur van de (Huissen) Higoletta

(Lewedorp) Appy – Day de Roque Kort la Anouk

(Stroe) van – Enrico Manen Haran

Incredible Tamara – (Stroe) van Manen

Morssinkhof (Hierden) Milan – Chacco Checkpoint

10, – Golden Apple, V Pam Farmer’s (Groessen) Boy Bertha Nieuwenhuis

(Asten) Van Piet Raijmakers – Prix jr. Gladstone Haya, Grand Schijndel’s RV,

– de Lb) Quantas 15 Ruijter Jones, Nini Anouk Z, (Kessel Dancing

– Sandell Marie (Wassenaar) Forever Methaplanet’s

– Zietfort Van Jolet (Esbeek) Tom Infinity, Schellekens De

– (Sint Hubert) van Ivanhoe Tom Schipstal

Stenfert 15, – Romance, Heaven Jurgen (Loenen of Gld) Idylle Romance of Casina

Expectation Wusten Gld) Romance – Senna (Loenen of

CSI1*

Ponyhof’s Boy, – Ice On Adriaanssen Annabel (Aagtekerke) Ponyhof’s Rocks the

ES Brandy, Britt (Hoofddorp) – Brouwer Haja

the ter Sanne vd Out Haar of (Hierden) Blue Haagakkers, – Sjelle

Tichelrij van Ilipili – de Kort (Lewedorp) Anouk

(Lewedorp) Cronini Kort Imke –

L, Sarah Kraker Elin & – van (Axel) Dauphiné T de

van Enrico (Stroe) TN Quality – Good Manen

van – Intensely MBF (Stroe) Tamara Manen

Milan (Hierden) Carrick 13 – Morssinkhof

(Groessen) Iletto Nieuwenhuis – Pam

Anouk (Kessel Coleccini Ruijter – de Lb)

(Wassenaar) – Marie Sandell Jolino

– Van Jerommeke De Interessant Zietfort, Zietfort Tom de van Schellekens (Esbeek)

Idaho (Sint – S, Schipstal Hilton Tom Hubert) WP van

– (Vrouwenpolder) Excavator Timmerman Nadine

Ivette Westerbeke – DM Jasmijn (Vrouwenpolder) Diluxe,

Senna Clarque, Colante Cassus – Wusten D (Loenen Gld) Z

CSIYH1*

ter Sanne Haar – (Hierden) Champ z

(Huissen) Huka Holleman ‘t – Lancome, Pasadena Fleur van

(Stroe) van Manen Enrico Kaprisch –

Manen – Laurette Tamara van (Stroe)

jr. Raijmakers Kruziano (Asten) Piet –

Van – Zietfort Schellekens De (Esbeek) L-Dora Tom

mennen 2021 – Genève CAI-W 12 december 9 Zwitserland t/m

World CAI-W Cup

Inca, Dreef (Den Bram – Chardon Zh) Hoorn Dreef Casino, Kapitany, Conversano Kendi Farao, Favory

