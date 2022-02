Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

aan TeamNL-ruiter in kalender Voor vijf en het op naast in Festival internationale en staan 2*-concoursen er de en CSI3*-wedstrijden Het met Equestrian Opglabbeek Wellington zijn, Sharjah Riesenbeck. springconcoursen dagen de deelnemers. Winter in waar Smolders de de de Vilamoura start Nederlandse komende Harrie verschijnt,

springen – 6 t/m USA 1 FL Wellington CSI4*/ 2022 februari CSIU25-A/ CSI2*

Tel: 001-5617935867

E-mail: [email protected]

www.equestriansport.com/Uitslagen Website:

CSI4*

L’Othain Harrie (Lage – Dolinn Mierde) Une de N.O.P., Smolders

CSIU25-A

– Marek Ever (Kerkrade) Leufkens d’ Hoogpoort

2022 januari 31 CSI1*/ Vilamoura Portugal – t/m springen 2022 CSI3*/ CSIYH1* 6 februari

[email protected] E-mail:

www.vilamouraequestriancentre.com/Uitslagen Website:

CSI3*

Crack Kersten 41, (Egchel) Lars Isidorus, Hallilea, J.Charley –

I’M Niels SFN, Baracat High (Egchel) Z, D’Anchat, Z PS, Tippy Here, Baby Me Thuur – Call Hopes Quick Kersten

Ninka-A van ’t van ter Hof (Nuenen) – Ilandra, Santvoort Esprit, Doorn Yoni

Jamerson Impossible, Granito Noordenhoek, Thijssen (Sevenum) Z, – Indivar, Ibiza Leon

Villa Thijssen Grand Charlie, (Sevenum) Hawai Mans – NL, Blanc d’Arto, Balia Hello Happy, de

DN Thijssen Gaudi, Carembar NL, Cartolana Mel Florida (Sevenum) – Balia 2, Jicalien Blue,

CSI1*

Yoni – Girl (Nuenen) van Kinky Santvoort

CSIYH1*

– Kersten King’s Niels (Egchel) Dream

– Mans Knockout (Sevenum) EB Thijssen

– Z Thijssen Mel (Sevenum) Giorgio

CSIOCh/ CSIOY/ – CSI3*/ Sharjah Verenigde Arabische springe 3 CSIYH1* 2022 Emiraten februari CSIOJ/ 6 t/m

0097-165311155 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.serc.ae/Uitslagen

CSI3*

(Sliedrecht) Eetrichta, Kevin Quatinka Jochems –

Z – Viktor Mulder Pim (Dalfsen)

springen 2022 incl. CSI2*/ – 8yo/ februari 2 CSIP t/m CSI1*/ CSIYH1* 6 België Opglabbeek

Tel: 0032-89201800

[email protected] E-mail:

Website: www.sentowerpark.com/Uitslagen

CSI2*

Cherry Mathijs van Hotspot (Ysselsteyn Asten Chacco’s PS, – Lb)

van Kessy – (Veghel) Berlo Fostara Erma,

Bruijn Quizz Vecht) High Shutterfly, de Isis, de ASK Bart aan – (Loenen

Van Jillz Hucinta, (Handel) Grunsven – Demi

Grunsven Yannick Darwin Janssen – DDL, van Blue, (Erp) Jambo Eloma’s

– Cazador Kiss Z LS, (Weert) Philippe Houtackers Coco

Knape Ganturano, Name it (Swalmen) – Niels

Dinoire Kuijpers – Jersey (Helmond)

Lamers – Embassador Ruben JT Z (Oudsbergen)

(Achel) – Joy SMH Lammers First Ibeau Boy B.B.,

Elize de B, Hello (Hoevelaken) B. Mheen – Dakota van

Maserati Lonneke (Sittard) Mulder –

Astro – Nooren (Lanaken) Lisa

De Yfke Priem (Menaam) Esprit – Pomme

Schijndel’s Van Raijmakers (Asten) Z Gladstone, Olaya Galetto, Schijndel’s Jaloubet, Piet Van – Van jr. Schijndel’s

– Maud (Doetinchem) Roosendaal Hamilton

Beauville Z, (Someren) van Vleuten Edgar, Maikel Icarronne-S – der

(Vleuten) BH, Fajoecha Vulpen Kizzi van Anne Molenhof het van –

– Z, Cruz Z Wulf B Very I’m (Doenrade) de Special Henry

CSI1*

Noa – (Born) Camiro Fransen Gut Neuenhofs

– MBF Eva Ivory (De Meern) Kapteijn

Enjoy Me (Helmond) Une Kuijpers Comme Fleur, Jersey –

Z West Plopsa Blue Leemans (Oost Siebe – en Kobalt, Middelbeers)

Renske B (Kootwijkerbroek) Islabonita Middendorp – van

Bella, Lonneke – (Sittard) Hermydor Ciao Mulder

jr. Schijndel’s Piet Hanibal – Van Raijmakers (Asten)

Du – Sanne Jango Perigord) Udink (Auriac

(Drempt) Katinka – Dadero, Hidette Anna Venema

Vos VLS (Apeldoorn) Dilithyia – Asterix, Bethany

Vulpen Anne – van (Vleuten) Rock Jefferson

Domspats Z, Spilletta Wulf – (Doenrade) de Heureka Z Hero Henry

8yo CSIYH1* incl.

Kessy Berlo – van (Veghel) Kaboom

de Farinjo Vecht) Mec (Loenen de Bart aan Bruijn Des –

van Damascus Z, (Achel) Z Lammers Amazing Cipa Stal Joy –

Kold Case VLS Nicole – (Swalmen) Mestrom

– Caillou Irish Lisa Nooren (Lanaken) Du

– HX Kessel Yfke (Menaam) Priem

(Asten) jr. – Raijmakers Kruziano Piet

Gwen (Doetinchem) Z, – Maud Kong Karlos Roosendaal

Sanne Ellia Milkshake (Auriac Du – d’Alemps, Udink Perigord)

(Someren) – Maikel Vleuten van Equus Tame der

Paul – Bologna Wylick (Velden) van

CSIP Pony’s

Mikai Orchid’s – (Markelo) Brandes Gaia

der Opaline – Donk (Vorstenbosch) van Donna Optima

Pjotr (Born) de Groenheuvel Noa – Fransen van

Grunsven Eden van Lady Special – (Erp) Ava

Heere – (Brasschaat) Keano van Evelien Orchid’s

Orchid’s Siebe Leemans Riloo, (Oost Lonette Noriego en – West vd Middelbeers)

Machno Middendorp – Funky, Burito’s Burito’s van Renske (Kootwijkerbroek) Simply tiego, Burito’s

(Menaam) vh Z Yfke Priem Gehucht – Zafarano

Bethany (Apeldoorn) Luck Got Good Bora-Bora, Me Vos – Still VS,

– 2 CSI1* 2022 CSI2*/ februari springen 5 Riesenbeck t/m Duitsland CSIYH1*/

0049-54549058 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.riesenbeck-international.com/Uitslagen

CSI2*

Beerse – AO (Wergea) Fenia, Kevin Gilona

– Gert Bruggink (De Eldoranda Jan Lutte)

Investment (Weerselo) – Dubbeldam Intertoff, Iron Man 15 I.B., Jeroen

M Gangl (Scharmer) – Isabel Christoff Lady

(Scharmer) – JH Gigiamo Gangl Thomas

– Maarlo Hazeleger (Oosterbeek) Renee Z vh Quint

Manen – Tamara van Incredible (Stroe)

Z Z, Navarone Colina Gerben Morsink – (Enschede)

Rijt Herma – van Gino, (Nuenen) de Teddy

I Famous (Tubbergen) Be Gerco Schröder Will –

Idylle Heaven Romance of Casina Romance, – (Loenen Stenfert Of Jurgen 15, Gld)

Zoer – Jayla Florian, Halifax, Dr) Albert (Echten

CSI1*

SHO Lutte) Bruggink Jan – (De Vigalio Z Gert

4 (Weerselo) Check Me – Dubbeldam Jeroen

Joie R.T. Vigo – Renee (Oosterbeek) De Hazeleger

Enrico Good (Stroe) TN Quality van Manen –

(Stroe) Intensely Tamara – van MBF Manen

Teddy (Nuenen) Urville de Z Rijt – van

– (Loenen of Stenfert Romance Expectation Gld) Jurgen

(Westerbroek) – Dennis Luna Ubels

Dr) Zoer – (Echten Albert Jackpot

(Leende) Calando Puck Zweegers Stal – Romano

CSIYH1*

(Wergea) Kaida – Beerse Kevin

– K-2 (Scharmer) Christoff Gangl

Enrico Manen Kaprisch, – Lehman van (Stroe)

