Nederlandse deelname en uitslagen

voor Visser Hees de London Kronenberg elftal de en is Ook er komen won op een TeamNL dressuur, Chardon locatie, op Emile Poznan en Nederlanders gesprongen Hees Verder start. De in 3*-wedstrijd de namens Wereldbekeretappes de dagen en 5* op nu staan zijn Manon springen. in Tacken de een kerstshow springen Manon IJsbrand deze al Wereldbekerkwalificatie 2*-niveau traditionele de de Koos en dressuur- menners aan het wordt in springen Tommie komende Harrie in en Poolse Wereldbekerwedstrijd Smolders zijn springruiters weekend er het Lier. de in een Ronde Afgelopen in deelnemerslijst. en Olympia, Op Riyadh nieuwe Op de een actief. In vierspanmenners. daar WB-etappe.

London 20 CDI-W 14 t/m 2021 dressuur – december Groot-Brittannië Olympia

Tel: 0044-1753847900

[email protected] E-mail:

www.londonhorseshow.com/Uitslagen Website:

wereldbeker CDI-W

Genesis (Postel) – Visser Begijnhoeve Tommie

20 14 Olympia London CSI5*-W t/m december Groot-Brittannië – 2021 springen

Tel: 0044-1753847900

[email protected] E-mail:

Website: www.londonhorseshow.com/Uitslagen

wereldbeker CSI5*-W

(Lage Mierde) – N.O.P., Monaco, L’Othain Harrie Smolders Une de Dolinn

t/m CSI5*-W/ 2021 Saoedi-Arabië Riyadh 15 springen december 18 CSI1* –

[email protected] E-mail:

Website: Uitslagen

CSI5*-W wereldbeker

(Meterik) Z Manon vh Echo Gerendal Hees –

Cas Tacken Emile – (Meterik)

CSI1*

(Heerle) Grootegoed Leenpaard Mandy –

– Fan d’Or Manon Hees (Meterik)

Clint Tacken Emile Easter – (Meterik)

CSI1*/ 2021 MTP december Poznan, t/m CSI3*-W/ Polen CSIAm-A CSIYH1*/ 16 – 19 springen

0048-618692000 Tel:

[email protected] E-mail:

www.cavaliada.pl/Uitslagen Website:

CSI3*-W wereldbeker

Fliere Jack Knegt’s Ansems Eickenrode (Sint-Oedenrode) – Icelos Fluiter,

Gld) – Melvin Greveling Noukie (Oosterhout Goldstar,

de Important FZ (Maasbree) Joppen Z, Osiris VK, Wolfsakker – Loewie van Style Havel

– Z Navarone Z, Carsey Gerben Morsink (Enschede)

(Lievelde) Micky Quintendros Morssinkhof – E Graziano,

Boy van het (Ommen) Frank – Farmers Schuttert HS, Kinky Girl Gildenhof

Erunella Carlos Hendrik-Jan – Monte Good D, Schuttert HS, (Ommen) Farming

Thijssen Famous – Noordenhoek Faithless H, (Sevenum) MVDL, Leon Granito

Mans Hello d’Arto, Villa Blanc NL, (Sevenum) – Thijssen de Hawai Balia Grand

– Florida Balia (Sevenum) Mel 2, NL, Thijssen Cartolana Gaudi

Jur Fernando, VDL Impressive – (Holwierde) Vrieling

CSI1*

(Enschede) Gerben Carina Z Morsink –

CSIYH1*

vd – Loewie Pallieter (Maasbree) Joppen N.Ranch

Thijssen – Leon Jamerson (Sevenum)

Joviality (Sevenum) – Mans Thijssen

Juice Mel Thijssen – (Sevenum)

Kallmar Jur Vrieling – VDL (Holwierde)

december CSIYH1* t/m CSI1*/ 16 19 Nederland springen 2021 – Kronenberg CSI2*/

Tel: 0031-611256904

[email protected] E-mail:

Website: www.peelbergen.eu/Uitslagen

CSI2*

Joey Alberti – Love Baltic (Einighausen)

Nino Roton Leopold VDL VDL Iron Groep Hutch, Z, Groep van Asten VDL du – Groep (Duizel)

– van PS Cherry Mathijs Lb) Chacco’s Asten (Ysselsteyn

Holland – VDL Las Bridgetown (Winterswijk Vd Vegas, Granny Been Miste) Smith Apple, Remco Z, Bisschop

Beerse (Wergea) AO Kevin Fenia, – Gilona

Berlo Kessy – Erma (Veghel) van

Bart (Babberich) Rocco, Grenoble – D.N. Bles El Laude, Comme

(Epe) – Cantona TN TN, Hernandez Kars Bonhof

(Stevensbeek) – Jan Gream Conijn

(Markelo) TN, TN Highway Willem Greve – Grandorado Cadeauminka,

van (Handel) Demi – Hucinta Grunsven

– Michel (Kessel Jive Lb) Hendrix Z.G.

Crack Iliana (Egchel) Hallilea, 41, – Kersten Lars

Thuur (Egchel) SFN, High – Niels Hopes Z Kersten Z, Tippy

(Swalmen) Knape – Niels Ganturano

(Turnhout) Kooremans van Nini Raf HD –

Diamond Pleasure (Rotterdam) – For Korevaar Lianne

Hopefull – JK Kuijpers (Helmond) Jersey Horsetrucks

Lemmen Option Full Patrick van’t Zand – (Grashoek)

der Catch Maat – Twenty Two Bart VO (Houten) van Z, Chicago

Isaac, (Liessel) Izabelle Bugano Flora, l’Abbaye, – Michels Iris de

Van Gladstone Raijmakers jr. Schijndel’s (Asten) Van Schijndel’s Schijndel’s Dominus, – Galetto, Van Piet

Rijswijk (Pijnacker) Bisschop van – Vd Nobel Sabrina

SW Divo Il (Knegsel) Cancara Slaats Ralph – E,

Z, AD – Royal Crush Amanda Antrax Candy Slagter Blue (Slochteren) d’Amas AD,

John Gomez, Monty (Meterik) – Withoeve Steeghs vd

Vleuten der Indian van Gold Eric (Someren) –

Jayton Wiefferink – Jessie (Wierden)

CSI1*

(Einighausen) de Joey Heartbreaker Lux Alberti –

Victoria Groep van Leopold Asten VDL – (Duizel)

SV – 123, Mathijs (Ysselsteyn Urado Asten Conrad Lb) van

van (Veghel) – Kessy Fostara Berlo

van Cupcake Broek – Sofie (Ospel) den Z

Jillz – van Demi (Handel) Grunsven

Gijs (Enschede) Jazzmaine Haanschoten –

Lotte (Kessel Hermans Z Garanta – Lb) Bella

Janssens – Jaydee (Roermond) Chupachup 707

Lars J.Charley Kersten – Isidorus, (Egchel)

DN Niels – Jicalien (Egchel) Kersten

Kooremans (Turnhout) Mariposa Raf Karlijn De –

JK Une Jersey – Fleur, Quanta Kuijpers Questa (Helmond) Me, Comme Enjoy Horsetrucks

Jamboo Lambrichs Iris – Coco (Klimmen)

Patrick Lemmen Geanette (Grashoek) – Hummertime B,

(Houten) van Happy der Maat Lina, Je Bart Québec –

Sud Ireuza, Thijs Velvet Am Machielsen – Sky Z (Weelde) Palve, Du I

(Weerselo) – J.Knock J.Kilermo, Meenhuis Liz Out

Chiara Kalista (Blitterswijck) – Palmi

Piet (Asten) Raijmakers jr. Van Hanibal – Schijndel’s

(Clinge) Van – ’t de Buxushof Rechter Iris Otis

– Wezenberg’s Moneypenny – Miranda Rienties Spronk Justine, Wezenberg’s (IJsselmuiden)

(Knegsel) Slaats Ralph Cirondine – z

(Slochteren) AD Z Amanda Cardesj – Slagter

– John Steeghs Noeno (Meterik) Z

(Zoutelande) Iranga Voort Chenna der Stoutens van –

Armstrong, Marije – Vries Iconyc – Anke de (Koarnjum)

Vries (Koarnjum) Diamantina, Numero’s Diamond – Pietrix de

Dark Bright Wevers Britt – & (Markelo)

For Wiefferink Hetty Just Hoogeweg, van (Wierden) – Fun Jessie den

CSIYH1*

– (Winterswijk Jasper Miste) Remco Been

Beerse – Kaida Kevin (Wergea)

Kaboom Kessy – (Veghel) Berlo van

– Bart Bles Jordy (Babberich)

Chacco Poker TN, de Kars For – Mariposa Bonhof (Epe)

Kyrlanthe, Greve – Quality Willem Obos Lagans (Markelo)

Dream (Egchel) Kersten Niels King’s –

Kooremans du (Turnhout) Pompidou DD, Quebec de – Rozenberg Marais Raf van

– Valckenborg (Houten) Vd Kwik One, Maat van Lestro der Bart

(Pijnacker) Lexus Lucinda Okkerman –

Piet Raijmakers – (Asten) Jadzia jr.

Roosakker Spronk (IJsselmuiden) Miranda Panama – van`t Rienties – Wezenberg’s

(Pijnacker) vd Rijswijk Katouscha, – Sabrina Bisschop Plectrum van

Inchacco Lady AD, – Le Quick Roi, de Slagter Amanda (Slochteren) AD Muze

– Jardin (Meterik) Steeghs John

de van de Camilla Weert – (Sevenum) Jabantrix Helle, Renee

Lier CSIYH1* t/m 19 – 15 december springen CSI1*/ België CSI2*/ 2021

0032-33349802 Tel:

E-mail: [email protected]

www.azelhof.be/Uitslagen Website:

CSI2*

de Isis Shutterfly, Vecht) aan de – High Bruijn Bart (Loenen

Driessen du Levi (Cromvoirt) Winx Vlist –

Dallas Eras Ville (Helvoirt) Rob –

Eras (Helvoirt) – Muze Sidney Niagara de

– Fijen ‘t van Amber Akkerhof F, Ishiblue Heike, van Jamaica (Bladel) ‘t Nirvana

GPZ, Welthof ’t Cordelia (Limbricht) Inebelle van Gerwen van – Jody

Excellent, Zundert) (Klein – Kim Matroeska Hero Jacobs

Jochems van Jackie, – Nianahoeve de Careful Kevin H, (Sliedrecht) Flying Milana

– Caviana Kort (Lewedorp) Kreisker Anouk de

Moerings Bas Ipsthar, (Roosendaal) Jesther –

Gumbo (Philippine) Perdaen Cindy – Mumbo

– Ivan Galanda, Schröder GLOCK’s Glock’s Novellist, (Tubbergen) Indy, Gerco

(Wierden) Gucci – Wendy Timmers

(Hoogeloon) Abbervail Claudia Verburgt Diamant –

Vos – (Wierden) – Willems Annet Helsinki V.D.O.

Got Key (Wierden) Ive Vos the – Thijmen

T&L (Ossendrecht) van de Z Sacha Hazard Wit –

CSI1*

de aan ASK Vecht) – Bart (Loenen Bruijn de Quizz

Erwin – Z Falco, de Jokidoki Bruin (Lunteren)

Z Starbucks – Driessen (Cromvoirt) Levi

Sidney – Gem Eras (Helvoirt) de Revel

(Bladel) – Impreza Amber Fijen

Fonia (Rouveen) de Houtzager – Nina Again Cola Lis,

HD (Lewedorp) – Anouk Kort van Nixon

Sarah de L, & Kraker – Elin Dauphiné (Axel) T van

Robin Roosmaryn – Roelofs Hood (Soest) RVB Baloustair,

(Nuenen) Hof Esprit, van Kinky van ter Yoni – Ilandra, Ninka-A Doorn Santvoort ’t Girl,

Tatenhove (Middelburg) Quinty Juliette – van

Wendy – Timmers Castellana (Wierden)

– Z Annet – Gem Willems Vos Flow (Wierden)

Faye Calgary LH 56, Monica Vos – Louise (Wierden)

(Wierden) Faylista – Vos Thijmen

Ivette – DM (Vrouwenpolder) Diluxe, Westerbeke Jasmijn

de – Wit Sacha (Ossendrecht) Io

CSIYH1*

– (Loenen aan Farinjo Des de de Vecht) Bruijn Bart Mec

(Lunteren) Bruin Erwin Cattivo SK de –

Driessen Z Pocket (Cromvoirt) Levi The In –

– (Helvoirt) Flora Rob Mesnildot, Eras Doorn ter du Olympia

Gerwen Z – Hermies (Limbricht) Jody van vh Bergerhof

den Gris – Kalistos, (Klein Jacobs Kim Pinot Haagakkers van Zundert)

Jochems Kevin – Peeters 63, Shanroe Discovery (Sliedrecht)

Anouk Jersiena (Lewedorp) – Kort

Mumbo Jubel’S (Philippine) Perdaen – Cindy

Jaguar – Gerco (Tubbergen) Schröder

Verburgt Claudia (Hoogeloon) – Lancaster W

Overis – Z Sacha van Wit Ding Dong (Ossendrecht) de

mennen 14 20 december t/m Olympia CAI-W – London Groot-Brittannië 2021

Tel: 0044-1753847900

E-mail: [email protected]

Website: www.londonhorseshow.com/Uitslagen

CAI-W Cup World

Hoorn Mano Fantom, IJsbrand Zh) Feles, Maestoso Maestoso 8, (Den Favory 51 Casper, – Chardon

Carlos, de Pottom, Siglavy Capriola Kasper, Allegra – Tjibbe Koos (Zwartewaal) Futar, Favory Ronde Oosterwijk’s

wedstrijdcodes Verklaring

J Junioren R C = Reining D = Dressuur = = Concours

= YR Endurance Young Voltige I = Riders = = V Internationaal E

A Mennen O = Springen S Landenwedstrijd = =

P C = sporten = Aangepaste = Pony’s PE Eventing