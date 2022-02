Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Le Dressuur Mans

Dressuur Wellington

Sjarjah Springen Wereldbeker

Springen Vilamoura

Springen Oliva

Springen Lier

Riesenbeck Springen

Marignano Giovanni in San Springen

deze Wedstrijden week

Frankrijk Le – CDICh-A/ CDI3*/ Mans CDI2*/ CDIU25/ t/m 13 CDIAm/ CDIY/ CDIP/ dressuur 2022 10 februari

0033-243896693 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: pole-europeen-du-cheval.com/Uitslagen

CDI3*

Legend Go van – Marlies Baalen (Brakel)

Nijvelt – (Hoeven) Darwin, Karen Elysias

van Titanium Tørveslettens Putten der – (Groesbeek) RS2 Marieke

ad IJssel) (Nieuwerkerk Teeuwen Kirsten Camorkus –

Gentle Visser TOP’s (Postel) – Tommie Genesis Begijnhoeve,

Hexagon’s Zweistra – Weiss Thamar (Schore) Ich

CDI2*

DVB Jacky van Kennedy Baalen (Brakel) – Marlies

Boschman I Flora RS2 de RS2 Am – Sam Seth OLD, Mariposa (Groesbeek)

– Bouthoorn (Vogelwaarde) S-Klasse Julia

Excel Horst (Hoogerheide) – Dancing Dominique – Boy, Van der D’Hoore

Corinda (Zwartebroek) Luttjeboer – Endyrava

Go Nijvelt it – (Hoeven) for Karen TOP’s

RS2 – Amphitryon (Groesbeek) der van Marieke Putten

CDIU25

DC Corinda Cirano (Zwartebroek) – Luttjeboer

Fossbury (Wezep) – Vaessen Carlijn

Riders Young CDIY

W Bos Florett Brandy (Bergharen) –

CDIJ Junioren

Brightling – Sir Tessa Hemert (Ammerzoden) van

Lilli Meern) – van (De Ecencka Hoogen den

Kole – (Hansweert) Dexter Tessa

Jessica Nesselaar Wendie (Garderen) –

– Don Rowena Weggelaar (Roermond) Klieveer’s Quichot

Children CDICh-A

Bo – Zoom) Hansje Boudewijn (Bergen Op

Robin (Harskamp) Dicker – Helena

(E-pony) CDICh-A

– (Woerden) Karajkovic Wert’s Isabella Snowflake

CDIP Pony’s

(Linschoten) Dalsen Dominique – Zky van

Dicker Hulst Junkbrunnen’s Taj (Harskamp) Mahal Isadora, Lemoni –

Boogie Maddy (Benthuizen) De L’Aube, – Hojvejs Dijkshoorn Casmir

Mabeline’s Hollands (Schimmert) – Floran Isa

Horsepoint – Don Bridget (Appeltern) Lock Davino

Cognac Yasmin Westerink – (Dronten) IX

dressuur FL CDI4*/ 2022 CDIY/ februari – CDICh-A/ USA CDIU25/ 13 CDI-W/ t/m CDI1*/ 9 CDIJ/ Wellington

[email protected] E-mail:

Website: www.gdf.coth.com/Uitslagen

CDI2*

The Mourits Don’t Sarotti Feeling, Harmony’s OLD (Kiowa) Luuk Harmony’s – Stop

CSI5*-W/ CSIYH1*/ Sharjah februari – springen Emiraten Verenigde 2022 CSI2*/ CSIJ-A/ 13 CSICh-A 10 CSIY-A/ t/m Arabische

0097-165311155 Tel:

[email protected] E-mail:

www.serc.ae/Uitslagen Website:

CSI5*-W wereldbeker

Jochems – Isovlas Emmerton, Quatinka (Sliedrecht) Kevin

– (Dalfsen) Viktor Z Pim Mulder

CSIYH1* CSI1*/ 7 februari Portugal t/m 2022 CSI3*/ – springen 13 Vilamoura

E-mail: [email protected]

www.vilamouraequestriancentre.com/Uitslagen Website:

CSI3*

Verona, 41, J.Charley – Lars Hallilea, (Egchel) Crack Kersten Isidorus, Hascombe

PS, (Egchel) Kersten D’Anchat, Indivar, Z Tippy Call Here, I’M Baby Me Niels – Quick Baracat

King Z V/D Hero Johnny Blue, Zarkava Carlotta, (As) Hagenhorst, – Pals Ibera

(Nuenen) Yoni Ilandra, ter Kinky Hof – Ninka-A ’t Doorn Esprit, van van Girl, Santvoort

Ibiza Thijssen (Sevenum) Leon Z, Indivar – For President,

Hello d’Arto, – Thijssen de Mans Happy, Grand NL, (Sevenum) Balia Hawai Villa Blanc Charlie,

Blue, Thijssen Jicalien Gaudi, Carembar Tyson’s Z DN, Lux – Lady Mel Gill, (Sevenum)

de van Verhagen – Hagenhorst Pals Beau (As) Charlotte –

CSIYH1*

Peter Bulthuis Z, Chapelle Z Boy Catch California La Me, Cavallero – De (Echt)

King’s – (Egchel) Kersten Niels Dream

Terdrix, Des EB Thijssen – Kenzo Knockout Mans (Sevenum)

Z Mel Thijssen Giorgio (Sevenum) –

Charlotte de Madame – – Pals (As) Tiji Verhagen

Spanje 2022 – 7 CSI1*/ springen 13 Oliva CSIYH1* CSI2*/ februari t/m

0034-962963909 Tel:

E-mail: [email protected]

www.metoliva.com/Uitslag Website:

CSI2*

Jive Hendrix Z.G., (Kessel Lb) Knokke HX HX, – Michel Hendrick’s

Dante Houtzager Holy Marc EB, N.O.P. Klasse – Sterrehof’s (Rouveen) Moley,

Take King Z (Laren Kuyten Chance Jordan, Suus Kong Me D’Avifauna, Alfa A On Nh) –

Flora, de – (Liessel) Isaac l’Abbaye, Bugano Iris Michels

Flow (Wierden) PSG Vos Robert Gem – Boy Z,

Vos Got – Z, Ive Thijmen Cadillac Key the (Wierden)

– (Overlangel) Gweedore Z vd Kamps Groote Wiering Harrie

CSI1*

Cabelensky (Rouveen) – Marc Houtzager Z

Houtzager Again – de Fonia Nina Lis, (Rouveen) Cola Chaccotana,

– Lb) George Huige (Kessel Kim

Du (Laren Dallas Suus – Kuyten Domaine Nh) Z

Izabelle – (Liessel) Iris Michels

Bandia, Nick Nanning Imago (Dalfsen) –

(Dalfsen) Vince Hermes Nanning –

Annet Z, – Canadian Vos – Willems Girl (Wierden) Z Helianthus

Monica Calgary 56, – Faye (Wierden) Louise LH Vos

Thijmen (Wierden) Kensi M Vos –

E.B. Wiering (Overlangel) – Harrie Jamal

B Lyminka – Luna Hilde Balia, La (Daarle) Woudstra

CSIYH1*

Hx, Lb) Hendrix Kensington H (Kessel – Kardinaal Michel

Rubicon CC Chiva, – Vanda Hertfordshire) Kapel (Langley, Hitchin, Sebastien

Cabra (Laren Suus Kuyten Quechin Nh) – di

Nick Nanning – (Dalfsen) Lorrain

Nanning – (Dalfsen) Niels Lazaro N

(Wierden) VD Vos Thijmen – Lemmie Bisschop

Limoncello (Overlangel) Harrie – Wiering

Lisa Hilde (Daarle) Mona – Woudstra Loekie-Douglas,

CSIYH1* Lier CSI2*/ – springen 2022 t/m CSI1*/ 13 10 februari België

0032-33349802 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.azelhof.be/Uitslagen

CSI2*

– Spring Aonia (Nijkerkerveen) Z R, Girl Ivar, Domain, Ileanne Brink Joy den Of SFN, Ogano van Dennis

(Stevensbeek) – Conijn Jan Gream

Carado 3, Icloud – Catoo-Lavall, Kim Delvaux, (Dinteloord) Emmen

(Limbricht) GPZ Cordelia Avicii Gerwen – van Jody Z, K

van Holleman Higoletta de Innuendo Fleur Kapel, (Huissen) R&D –

Kim Jubel (Lijnden) – Hoogenraat ES, Gracia ES

and Ashes Joosten Cejay – (Zevenaar) Snow

B, Lemmen James Patrick Exit Remo, (Grashoek) – Blond Geanette

(Groessen) Iletto Pam 10, Farmer’s Apple, Nieuwenhuis – Bertha

– (Wassenaar) Forever Sandell Marie Methaplanet’s

Isabella Moment, Gld) G.AS-Bombay, Haretto, Jan van der For Wout Schans – the (Nijkerk

Fiarabo, – Isabel Infinity, Tom Schellekens (Esbeek)

Schuttert (Ommen) Greatlight – Frank

Zephyr Onslow, – Z, vd T, Jamil Wolfsakker Schuttert Lopez Hisinia Hendrik-Jan (Ommen) Field,

Sammy-Jo – van Lady ’t (Gilze) Smit Achterhof My

Kattevennen Uricas Bingo Parc, du Smolders – Harrie Z, vd Escape Mierde) (Lage

Beauville van’t der (Someren) O’Bailey Maikel Vleuten Dywis Brouwershof Z, Heike, HH, vh van Kamara –

CSI1*

(Aagtekerke) Ice Boy Adriaanssen Ponyhof’s – Annabel

Beech, – Britt Fuzeta van Kat Balou de (Hoofddorp) Brouwer Oh Haja ES,

Emmen Kim (Dinteloord) Fiona –

Z NH Jody Gerwen Quatta – (Limbricht) van

Huka Fleur (Huissen) Pasadena Holleman van ‘t –

(Lijnden) Hoogenraat – Go Kim Exploit

van (Mechelen) – het Weidse Huibregtse Nefanta Hof Kay

Joosten (Zevenaar) Love True Blue Cejay –

Lord Knobben (Raalte) Jort – Blue

Discover, Djazz (Raalte) Marlou Knobben –

Groep Leegte Tara der – Ina-Zeldenrust van (Waalre) VDL Calipso,

Lemmen – (Grashoek) Kanny Patrick

Kagupardie (Vught) Looijmans Peggy –

Z Courtney – (Vught) Looymans Iris

(Vught) – Z Jessy Carrera Looymans

(Weelde) Machielsen Ireuza, I Z Sky Sud Thijs Z, – Gerard Am Du Palve, Velvet

Pebble Beach (De Hurricane M, Lutte) Jennifer – Munsterhuis

– Jaguar, Nikki (De Lutte) Jochen Munsterhuis

Methaplanet’s (Wassenaar) Marie Sandell – Jolino

Tom Hemelton (Esbeek) – Schellekens

Maaike van Schoormans T’Ruytershof – Lightningthina (Hapert)

Cassal – Big Alaska, Sammy-Jo (Gilze) Smit

DDH, Quiwi Steeg) (De – Stemerdink Lara Z DDH Waylotte Capitola, Karlijn

Quinty van – Juliette (Middelburg) Tatenhove

(Laren Vermeulen Gld) Sanne Icarus – LH

Weijden Okee van v/d Kok (Biddinghuizen) Higgs, – – Dael den Iris

Diluxe (Vrouwenpolder) – Westerbeke Jasmijn

CSIYH1*

– den van Brink (Nijkerkerveen) Dennis Kallas

Kattenheye (Dinteloord) Kim – Z, DMH Z, Blue van’t Aga Emmen Larossa Karan-K Hercules,

CCstud’s Jody (Limbricht) van Larasina Gerwen –

Berghoeve Gooijer vd Concorde Diego – Z, de (Wijdewormer) Jazz Lollypop Dublin Lizzy Berghoeve Z, X, de van Taonga de

(Dilsen-Stokkem) – Da Basi Romy Lobi Ijbema

van H.H. Primero Ruiter (Vught) Iris de – Looymans

Parenthese (Helvoirt) J&F Champblanc Manders Esther –

Van King – De (Esbeek) Tom Pleasure L-Dora B, Schellekens Zietfort

Schoormans Maaike – (Hapert) 63 Discovery

Z Luckey Frank – SR Kittie, (Ommen) Schuttert

2022 CSIYH1*/ springen februari 9 CSI2*/ Duitsland CSI1* t/m – 12 Riesenbeck

Tel: 0049-54549058

E-mail: [email protected]

www.riesenbeck-international.com/Uitslagen Website:

CSI2*

Mie Gert (De Bruggink Jan Z Lutte) – That’s Eldoranda,

van Z, Z L’Esperance La Wolfsakker Loewie de Vie Joppen (Maasbree) – Havel

– Hebe Koppelman Sarah (Haaksbergen)

Kannan’s Lars – Kuster (Didam)

Moerings (Roosendaal) Ipsthar, Bas – Jesther

– Gerben Carsey Morsink Z, Carina Z (Enschede)

Star Gerco – (Tubbergen) New Glock’s Berghoeve Schröder Lausejunge, vd

Casina Romance of Gld) Of Idylle 15, Stenfert (Loenen Romance, – Jurgen Heaven

CSI1*

Carrie Z Gert Bruggink Brad SHO Lutte) – Jan (De

Loewie (Maasbree) Joppen Holiday – Candy

Lars Babylone J&F (Didam) Z Kuster –

Expectation Stenfert Jurgen Gld) of (Loenen Romance –

CSIYH1*

Pallieter (Maasbree) Loewie N.Ranch Joppen vd –

Kwik – Tweet (Roosendaal) Moerings Bas

Marignano Italië 10 Giovanni springen CSIYH1*/ San CSI2*/ in t/m – 13 CSI1*/ CSIP 2022 februari

0039-057599204 Tel:

[email protected] E-mail:

www.horsesrivieraresort.net/Uitslagen Website:

CSI1*

Perchet, – Wallerbosch Rudie du (Crans-Montana) Quino Nuna

CSIYH1*

(Crans-Montana) Tourbillion Rudie – Wallerbosch

