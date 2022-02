Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Wereldbeker Neumünster Dressuur

Springen Wereldbeker Krakow

Frontera de la Springen Vejer

Springen Vilamoura

Wellington Springen

Oliva Springen

Kronenberg Springen

Lier Springen

Eventing Madrid

week deze Wedstrijden

veel Wellington. TeamNL-ruiter Harrie Kronenberg Nederlandse In Wereldbekerpunten Enkele op reizen Vilamoura aan de zon Nederlandse rijden het is Verder Twee weer het Equestrian combinaties Frontera, Festival finale te in van ook voor Maar de Krakow nemen Oliva. de van en springruiters voor de eventingseizoen, voorjaarstouren in naar en TeamNL-combinaties komen Leipzig. aan In springruiters in om een is gezocht verschillende Neumünster Vejer punten. in deel Winter en de hier hebben begint Madrid Wereldbekerwedstrijd Smolders de rijden de in dressuuramazones TeamNL Lier. op start. Europese voor Polen springruiters. Nederlandse vergaren

2022 CDI-W/ – t/m Neumünster 18 CDI1* februari Duitsland dressuur 20

Tel: 0049-5401892063

E-mail: [email protected]

Website: www.reitturnier-neunmuenster.de/Uitslagen

CDI-W wereldbeker

(Hasselt) Nekeman – Denise STH Boston

– Vrees – Finnländerin (Schijndel) Witte Madeleine

14 t/m la februari – CSIYH1* CSI4*/ springen Frontera 2022 de 20 CSI1*/ Vejer Spanje

Tel: 0034-956447125

E-mail: [email protected]

www.sunshinetour.net/Uitslagen Website:

CSI4*

Geert van – Asten Just (Waalre) Me

VDL Groep Falco, Roton, – Miss (Duizel) Groep Groep VDL Nino VDL du Iron Z, Groep Asten Untouchable, VD van Leopold VDL

Kars Hernandez – Casall (Epe) Bonhof Komme TN, Chapeau,

Kim (Westendorp) Olympic Gentleman, Z Unikum Bril – The

Z Bril (Westendorp) – BE-ST Waterhoeve, G-Star van Blue, Marvin Qualyse Robin de

Roelof Bril – (Westendorp) Plessis Iberico, Dizzy Du Jade Lizzy,

Brouwer Lanta – Roosje (Waddinxveen) Jacky Ike,

(Vorstenbosch) – Aniek Greenday Diks

Don Diego – Everse (Waddinxveen) Senna

Guan Andi GJB, Greeve (Veeningen) Jacksonville Michael – Fyolieta, Eurohill K, High Big

Willem Quality (Markelo) Greve – Highway Lagans Obos TN, Grandorado TN,

Doron Kuipers – Van ‘T Just VK, Moment PP, Galidos, A Edinburgh, Isodermus Hollywood Heerenhuys (Mijnsheerenland)

– (Ospel) Martens Tom Iwan

van – Pluijm (Made) I-Star Anoek Hero, der

de Norman, (Eindhoven) van Henk Captain Hyperion B Cayenne Pol – de Clarence,

RB, QH Hi Quidam Dorette-TW, Sanne Diamant Babalo Con Huppeldepup, Thijssen – Elrite, There, Z, Iceman Blue (Sevenum)

CSI1*

Veld – Engelsman (Berkhout) in ’t Carry Huis – Jack Sparrow

Jerry (Berkhout) Lilly Engelsman – Hall

(Waddinxveen) Everse Mila del Terriccio Orso – Kiekum,

(Veeningen) – SV Greeve Michael Urado

Gld) Hulsenbeck (Nijkerk Orlando – Ibalia, Bobbi Nederhof van’t

– Doron Isidoor Kuipers (Mijnsheerenland)

Pol – Alwin Cherokee van de (Waalre)

Pol (Lommel) Amy de van DÉlle – Tenor

CSIYH1*

Geert Pleasure van – (Waalre) Lord Asten

Bonhof TN, Kars TN de Mariposa Dorian (Epe) – Poker Grey For Z, Chacco

– Kim Mindbreaker (Westendorp) Bril

Patton Four Bril Uptons Seasons, (Westendorp) Robin Tribon M, –

(Waddinxveen) vd – Roosje Brouwer Quando Bisschop

Van Qwalita Kwandani, Compire de Lexus Septon Zietfort, AD, (Vorstenbosch) Aniek Z, – Diks De Limelight

Lily Rose – Veld in Huis ’t – Carry (Berkhout) Engelsman

Everse (Waddinxveen) Mila – Lovely

(Waddinxveen) Kamilla, – Senna Everse Kornetta

Greeve (Veeningen) – W Michael K-Star

123 Greve W, Willem Derrick Kyrlanthe Karelien (Markelo) W, – Z, Kandersteg

Z – (Nijkerk Gld) van Hulsenbeck Bobbi Adieu Piet de Eijkhof

Dudock, Everse Kraats Mischa de – – (Waddinxveen) VDL, Lily Kazelli Van

Z, Sea Z VK V.V. Kuipers – Doron Chica Hannibal Coast Style (Mijnsheerenland)

– Watermill SFN Tom (Ospel) Martens Art

Pluijm van La (Made) Anoek der van Posthuys, het Zarah, Lannebel Monamour –

La Chaco, Pleasure, O.A. Sanne Golden Loco-Monica – Thijssen (Sevenum)

van Quick, Eelshof Cindy (Bladel) Werf der Maestro – het van Quick-Lover

Vilamoura Portugal – 20 14 2022 CSIYH1* CSI3*/ februari t/m CSI1*/ springen

E-mail: [email protected]

www.vilamouraequestriancentre.com/Uitslagen Website:

CSI3*

van Doorn (Echt) Peter Ninka-A – Bulthuis ’t Hof ter

PS, Me Granito Z (Egchel) Baby D’Anchat, Baracat Noordenhoek, Quick High Kersten SFN, Hopes – Thuur Niels Call

– Zarkava Z V/D Johnny Ibera Hagenhorst, Pals (As) Hero Carlotta,

de Hello Villa Charlie, (Sevenum) d’Arto, Hawai Mans Grand Balia Happy, NL, Blanc – Thijssen

Balia Lady Z (Sevenum) Carembar Mel Cartolana Tyson’s Thijssen Florida 2, Lux – NL, Blue,

Blue – – Verhagen King de Beau Hagenhorst, Charlotte van (As) Pals

CSI1*

Boy California Z (Echt) Peter – Bulthuis

CSIYH1*

Z Cavallero Bulthuis La Catch De Me, (Echt) Peter Chapelle –

Des EB Kenzo Mans Thijssen Terdrix, – Knockout (Sevenum)

Wellington februari – springen USA 15 CSIU25-A t/m 20 FL CSI3*/ 2022

Tel: 001-5617935867

E-mail: [email protected]

Website: www.equestriansport.com/Uitslagen

CSI3*

Mierde) Une Smolders de (Lage N.O.P., L’Othain – Harrie Monaco, Dolinn

CSIU25-A

Hoogpoort d’ Marek (Kerkrade) Leufkens Ever –

februari CSIYH1* Spanje 2022 20 – springen CSI3*/ t/m CSI1*/ Oliva 14

0034-962963909 Tel:

E-mail: [email protected]

www.metoliva.com/Uitslagen Website:

CSI3*

Hendrix Lb) (Kessel HX – Hendrick’s Michel

Calimero, Sterrehof´s Dante – Holy N.O.P. Moley, Marc (Rouveen) Houtzager Sterrehof’s

– King Take Alfa (Laren Me A On Z Kuyten D’Avifauna, Jordan, Kong Chance Nh) Suus

Flora, Bugano Iris Izabelle (Liessel) – Isaac, Michels l’Abbaye, de

(Wierden) – Gem Flow Robert Z, Vos Boy PSG

(Wierden) Cadillac Vos Z Thijmen –

Z Groote Gweedore – Wiering (Overlangel) vd Harrie Kamps

CSI1*

Knokke (Kessel Z.G., – Hendrix Lb) HX Jive Michel

(Rouveen) de – Chaccotana, Again Nina Fonia Lis, Cola Houtzager

(Dalfsen) Imago, – Nick Lorrain Bandia, Nanning

Hermes – (Dalfsen) Vince Nanning

Annet Z – Girl – (Wierden) Willems Canadian Vos

Calgary LH Faye Vos Monica Louise (Wierden) – 56,

Got Kensi Thijmen – Vos M Ive the (Wierden) Key,

Wiering E.B. (Overlangel) Jamal – Harrie

Luna Woudstra – Balia, Lyminka La B Hilde (Daarle)

CSIYH1*

Kensington Michel (Kessel Lb) Kardinaal – Hendrix HX, H

Cabelensky – Klasse Houtzager EB Z, (Rouveen) Marc

Kim Huige Lb) George – (Kessel

Hitchin, (Langley, – Rubicon Chiva, Sebastien Hertfordshire) CC Vanda Kapel

Suus Cabra – di (Laren Quechin Kuyten Nh)

Lazaro N Niels (Dalfsen) Nanning –

(Wierden) Lemmie Bisschop VD – Vos Thijmen

Harrie Limoncello – (Overlangel) Wiering

(Daarle) Woudstra Mona Hilde Loekie-Douglas, Lisa –

2022 Krakow 17 Polen CSI3*-W CSIAm-A springen CSI1*/ februari 20 LF/ – t/m

Tel: 0048-618692000

[email protected] E-mail:

www.cavaliada.pl/Uitslagen Website:

wereldbeker CSI3*-W LF

– Fliere (Sint-Oedenrode) Fluiter Jack Ansems

Dennis SFN (Nijkerkerveen) Aonia – I Ileanne Brink van den Domain, Am,

Jacobus – Geerink Global, Sander ibiza, Isla (Gelselaar) S

(Erp) van Heathrow, Jens Diarindo Z, I-Dextro Grunsven –

Piet Van Schijndel’s jr. Gladstone, Z Raijmakers Van Olaya Schijndel’s – Schijndel’s (Asten) Van Galetto,

CSI1*

Jack – (Sint-Oedenrode) Lemiro Ansems

jr. – (Asten) Van Schijndel’s Raijmakers Hanibal Piet

19 Kronenberg februari CSIYH1* 16 t/m CSI2*/ – springen Nederland CSI1*/ 2022

0031-611256904 Tel:

E-mail: [email protected]

www.peelbergen.eu/Uitslagen Website:

CSI2*

Asten – Hotspot Chacco’s (Ysselsteyn PS, Mathijs Cherry Lb) van

Z, VDL Remco – (Winterswijk Been Bridgetown Apple, Granny Vd Bisschop Miste) Holland Jasper, Smith

Bart ter Touch Bles Leydonck, United Rocco, – (Babberich) S Oslo El

Kim (Dinteloord) Emmen Catoo-Lavall, Delvaux, Icloud, Island –

Jamaica – Aruba Eigenlo, (Bladel) Fijen Amber van ‘t van Heike, ‘t Akkerhof Nirvana van’t

– Manon Echo Z Gerendal Hees vh (Meterik)

Korevaar (Rotterdam) Pleasure, Diamond Lianne – For International

– Rogier Linssen (Kessel Coleccini, Dancing Lb) Z Nini

H.J. RM, (Asten) Martens Indence Celebration – Joost

Romp Jacquet Codex, Ruben Am – Go I Inflame-Go, (Goirle)

Anouk Jones Lb) de Ruijter (Kessel –

Champion (Meterik) – PS Withoeve vd Z, Steeghs Jardin, John Gomez, Monty

Tacken (Meterik) – Cas Emile

van Vleuten Icarronne-S (Someren) – HH, Maikel Tame, El der Wikke, Equus Dywis

W van Werff der Global – (Boskoop) Sophie

CSI1*

– Impossible Mathijs Asten van Lb) (Ysselsteyn

– Remco Miste) (Winterswijk Terlo Been

van (Neede) Burg Jancoulavsco Fortuna der Marleen –

Fijen de Pomme Amber la – Elka (Bladel)

Linssen (Kessel Lacona, – Lb) Liv Lyn

Chernesto – Martens Joost (Asten)

(Goirle) Ruben Go – Jaguar Fighter Romp

Steeghs Nick – V (Meterik) Gladstone

Luther James Sophie van – W, der Werff W (Boskoop)

CSIYH1*

Dmh, van’t Z, Z, Karan-K Kattenheye (Dinteloord) Kannan – Quo Kesmitt Emmen Koko Kim Vadis

Martens Joost Kick, Lando-N (Asten) –

februari 20 t/m CSI1*/ Lier België springen – CSIYH1* 2022 CSI2*/ 17

Tel: 0032-33349802

E-mail: [email protected]

Website: www.azelhof.be/Uitslagen

CSI2*

v/d Laarse Heide v/d Donna Bella Cheung Z, Laarse Nikita Heide Noberlina (Zundert) – Z

Logan Z E – Z, (Merksplas) Hoodstock Fiechter Tojopehoeve vd Sam

van – van Welthof (Limbricht) GPZ, Jody Gerwen ’t Inebelle Cordelia

Jochems – Eowan (Achtmaal) Kelly A

Peeters Jochems Flying Jackie, – Kevin Shanroe Egwel, (Kalmthout)

(Maasbree) Havel – Z, Osiris de Joppen Loewie Wolfsakker FZ van

Zapitola Z Tamara Klop Handsome, (Oudenbosch) S Happy –

Ganturano (Swalmen) Knape – Niels

PR Coffee Knoester Irish Glenn Alpicor, – (Assendelft)

Chicago – Two der Catch (Houten) Z, VO Twenty van Maat Bart

Jan Wout Gld) (Nijkerk der Moment, Forlan G.AS-Bombay, Schans de For Sprengenberg, van van – the Isabella

Il Cancara Slaats SW – Ralph E, Divo (Knegsel)

– Achterhof Smit Lady ’t Big van Cassal, (Gilze) Sammy-Jo My

CSI1*

Houdini Fréderique (Wijdewormer) – Broadwith

Z Snow-Flake (Zundert) Cheung Laarseheide v/d – Nikita

– Jody van Z Gerwen Quatta NH (Limbricht)

Weidse – Nefanta het Huibregtse Hof (Mechelen) Kay van

Jochems (Achtmaal) Kandila – Kelly

Loewie Holiday Joppen Candy – (Maasbree)

Gaudi Klop (Oudenbosch) – vd Tamara Z Molendreef

Jillz Knoester Glenn – E.B. (Assendelft)

Bart (Houten) Z, Z Touch Air Lady der – Orange van of Maat

Damgaard Smit – Alaska, F. Wega (Gilze) Sammy-Jo

CSIYH1*

Dominos (Merksplas) – Logan Fiechter

van (Limbricht) Larasina CCstud’s Jody – Gerwen

Basi Romy (Dilsen-Stokkem) Da – Lobi IJbema

Kylie (Achtmaal) Kelly Bless – VJ You, Jochems

(Maasbree) – Loewie Joppen vd Heffinck Piper

Kato Putte – (Oudenbosch) Klop Tamara Ter

Bart van der (Houten) Maat One Kwik –

van Z, Cirondine Slaats ’t Ralph Lief-Kozen (Knegsel) – Parid’Or

t/m Madrid CCI1*-Intro/ februari 2022 18 CCI3*-S/ CCI2*-S/ – CCI2*-L/ eventing Spanje 20 CCIP2-S

Tel: 0034-649438591

E-mail: [email protected]

Website: Uitslagen

CCI2*-S

Houte Senna – Guapo Calgary 29 (Pannerden) 92, van

Pony’s CCIP2-S

van Houte Fernhill First Kane – (Pannerden) Lady

– Boy van Lieve Houte (Pannerden) Naughty

Verklaring wedstrijdcodes

= D = = Junioren C R Dressuur Concours = Reining J

= Voltige Young = = = Endurance YR I E V Internationaal Riders

Landenwedstrijd A = = = O Springen S Mennen

= P sporten C = Pony’s = PE Eventing Aangepaste