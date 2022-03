Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Lier Dressuur

Wellington Dressuur

GCT Springen Doha

Minore Springen Gorla

Springen la de Frontera Vejer

Springen Valencia

Springen Vidauban

Wellington Springen

Ocala Springen

Eventing Montelibretti

deze week Wedstrijden

CDI4*/ 6 t/m maart dressuur – 1 CDIU25/ Lier CDI3*/ België CDIP/ C 2022 CDIY/ CDIJ/ CDICh-A/

CDI4*

Cornelissen Gld) – Aqiedo (Nijkerk Adelinde

de Stephanie Frel Shakira – (Noordwelle)

Theo Helena – Goorhof Hanzon (Haaren) vh

– Lucie Louws Evito (Oostkapelle)

Karen Elysias – Nijvelt (Hoeven)

van Tørveslettens (Groesbeek) RS2 – der Titanium Marieke Putten

Don – Raateland Geert-Jan (‘s-Gravenzande) Bravour

Fan’e Veenje (Vledder) Lisanne Boppelannen Wirdmer –

CDI3*

de Gld) – Fleau Baian (Nijkerk Adelinde Cornelissen

– TC Geluk Elisabeth Hamilton (Sint-Annaland)

Heat Hanzon VDM (Haaren) Theo –

– (Rotterdam) Heijkoop Danielle Jupiter Damirez,

Maas – (Schiedam) Eastpoint Lynne

Darwin (Hoeven) Karen Nijvelt –

der Amphitryon RS2 van Putten – Marieke (Groesbeek)

Iwan – (‘s-Gravenzande) Raateland Gladiator, Geert-Jan

Tommie (Postel) TOP’s – Visser Gentle

CDIU25

van den Herik Winner (Schijf) – VDH Lotte

DC Luttjeboer Cirano (Zwartebroek) Corinda –

CDIY Riders Young

G Shanna Baars (Nieuw-Vennep) Farzana –

Brandy Bos (Bergharen) Florett W –

Koch Darabel Jo-Anne – (Heelweg)

Excellentie van Sanne der – (Abbenbroek) Pols

Fame – Fleur Prinsen (Terschuur)

CDIJ Junioren

DN Demi – Dordogne Feijs (Eijsden)

Kyra Eyecatcher Jonkers (Heerde) –

Isabeau (Bergen Maura Nh) Knipscheer –

Lara van (Wijdewormer) Nek Fariska –

Gregwaard (Gemonde) – Schelstraete Micky

Klieveer’s Don Rowena Weggelaar (Roermond) Quichot –

CDICh-A Children

Boudewijn Hansje Zoom) Op (Bergen – Bo

Sophie Mithras – Hermès van Iwaarden (Krabbendijke)

Norel Itrina (Epe) – Sophie van

CDICh-A Children (E-pony)

– Dollarboy S-G Manouk (Breda) Zuiderent

Pony’s CDIP

Boers (Nieuw-Vennep) Esmee – W Beauty

– Hollands DK Isa His Badness (Schimmert) Royal

(Beek Eclips Karabelen Lb) Sura Reekamp’s –

Lock (Appeltern) Horsepoint Davino – Bridget Don

Matcho Vermaes Prinsenhof’s Claire (Aarle-rixtel) van – ‘D’

Vlagberg’s (Wekerom) – Djuli Winden Champion van

CDIY/ CDIJ/ FL CDI-W/ USA 2 – CDIU25/ CDICh-A/ CDI1*/ 6 CDI4*/ dressuur Wellington t/m 2022 maart

CDI2*

(Kiowa) Mourits Sarotti OLD – Luuk Harmony’s

maart t/m 2022 Doha, 5 Al springen – 3 Shaqab CSI5* Qatar

Champions Global CSI5* Tour

Gin Bart (Babberich) Bles D Laude, Comme –

– Pals Johnny Carlotta, (As) Charley

Harrie Mierde) – vd Kattevennen Bingo Parc, Smolders du Uricas (Lage

Kamara van der Maikel Z, Vleuten Beauville van’t – heike (Someren)

– Fernando, Jur 3 Long (Holwierde) Silver Vrieling John

6 springen t/m CSI3*/ Gorla maart Minore CSI1*/ CSIYH1* Italië – 2022 2

CSI3*

Charly Astrid Brown 119, – Leeuwen (Ospel) Amber 353

CSI1*

(Ospel) Leeuwen Umulos Astrid Clarimo’s Balou, –

Hurricane – Munsterhuis Lutte) M, Beach Jennifer (De Pebble

(De Thurricane, Lutte) – Lord Nikki Munsterhuis Jochen Jaguar,

CSIYH1*

– Carouille Leeuwen (Ospel) Astrid

t/m Spanje maart springen 2 2022 Frontera de – la CSIYH1* CSI2*/ 6 Vejer

CSI2*

Just Me Asten (Waalre) – van Geert

Don Lima (Zeeland) Don Quite – Level, Uitzendgroeps Derks Thijs Uitzendgroeps Zero, Top

– Terriccio Mila (Waddinxveen) Everse del Orso

– Roosakker, van (Waddinxveen) Kornetta Kerswin Everse ’t Senna

Kraats (Waddinxveen) Van Mischa de – Kamilla Everse –

(Mijnsheerenland) Edinburgh, Doron Isidoor VK, Kuipers Galidos, Hollywood –

B (Eindhoven) Henk de Pol Captain – F-Narcist, van Norman, Hyperion

Famous, Star Gerco Schröder Will – GLOCK’s Be Glock’s I Brilliant Berlin, (Tubbergen) vd Berghoeve New Galanda,

CSIYH1*

Pleasure – van Geert (Waalre) Lord Asten

Bril (Westendorp) Robin Uptons – Tribon

(Zeeland) Derks Uitzendgroeps Thijs – Mieke Z, Callisto Uitzendgroeps Don Don

Mila Everse – Lovely (Waddinxveen)

Hegge Tag Ride Kasoria, And – Kiss Leon (Heeze)

Van – (Waddinxveen) Kraats Lily Mischa de – Everse

(Bladel) het van Eelshof van Werf Quick, – Maestro Cindy der Quick-Lover

– CSI2*/ 2022 6 t/m Spanje CSIYH1* springen 3 maart Valencia CSI1*/

CSI2*

Galdal – Despina (Zevenaar) 70, Tani Mé Joosten

Baloubelle Skye 5, Morssinkhof (Hierden) G-Vingino-Blue –

CSI1*

– Z Boy Peter Bulthuis California (Echt)

– Colimo Tani Joosten (Zevenaar)

– Morssinkhof vh (Hierden) Skye Scheefkasteel Nina

CSIYH1*

PS Cavallero (Echt) De La Cessaro Peter – Bulthuis Z, Me, Chapelle Catch

Joosten (Zevenaar) Tani Of Lagrande Glory E Kiss Wv, –

Morssinkhof (Hierden) VDL Skye – Kobe

CSICh-B/ CSI2*/ CSIYH1*/ t/m 2 CSI1*/ CSIP 2022 – Vidauban Frankrijk 6 springen maart CSIAm-A/

CSI2*

ter Haagakkers Haar vd (Hierden) Sanne Blue of – the Out

Milan Morssinkhof – Chacco Checkpoint (Hierden)

CSI1*

Sjelle – (Hierden) Sanne ter Haar

Girl Milan – Armina’s Morssinkhof (Hierden)

CSIAm-A

(Hierden) Morssinkhof Bayamo – River

CSICh-B

d – River l’Ecuyer Bamalou Morssinkhof (Hierden)

springen FL 2022 – 1 CSIU25-A Wellington 6 USA CSIO4*/ maart t/m

CSIU25-A

Leufkens Hoogpoort (Kerkrade) Marek – d’ Ever

2022 – 6 Ocala, USA CSI4*-W/ Oak 3 CSI1* FL springen Plantation maart t/m Live

CSI1*

Out Frank Me Chapeau Hendriks M, Checkin (Kerkrade) –

CCI2*-S/ 2022 2022 – 2 februari Montelibretti eventing 28 CCI3*-S CCI1*-Intro/ t/m maart Italië

CCI3*-S

de Enjoy – (Aalsmeer) Jong Sanne

CCI2*-S

Sanne de Jersey MBF, – (Aalsmeer) Jong MBF Jarelly

CCI1*-Intro

(Aalsmeer) Jong Larosaleen W Captain de Thin Lizzy, Sanne –

Verklaring wedstrijdcodes

C = = Junioren J Dressuur D = R = Concours Reining

E Internationaal Riders = = I Young = YR = Voltige V Endurance

A Mennen Springen S O = Landenwedstrijd = =

P = Aangepaste = = C Eventing PE Pony’s sporten