Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

München-Riem

Grote-Brogel

Gorla Minore

Exloo

Opglabbeek

Montefalco

Praag

Kronenberg

Opglabbeek

Samorin

Olsza

Montefalco

Kronenberg

Aston Le Walls

Kalundborg

Taupo

Wedstrijden week deze

zijn ook gesprongen in de TeamNL Poolse In komen springruiters het mentop nemen in zijn en in Nederlandse aantal internationale beurt. op van dressuurruiters start. actief hippische de week Grandorse land de zijn eerste nu in van Opglabbeek, de Deze daar wedstrijd op eventingruiters Exloo. Een in actie en week paarden deelname. Nederlandse 2* staat Grote-Brogel. vertegenwoordigd programma. ons CCI’s komt aan de weekend rubrieken de het Op in Dit menfestijn het Naast jeugd. dressuurruiters aan 1*-niveau springruiters en in Aston München-Riem. het Kalundborg. de aan CDI3* met voltallige in de hun Olsza. Daarnaast van Oranje Drenthe Nederland Gorla Samorin, Walls CDI4* voor de de Le Montefalco wordt van Minore, veel Afgelopen het Nederlandse hadden terreinen grote daar op pony’s Dinja Liere deel Kronenberg de en

13 CDI3*/ – t/m mei Duitsland 2021 dressuur 16 München-Riem CDI4* CDI1*/

Tel: 0049-89926967456

E-mail: [email protected]

Website: www.pferdinternational.de

CDI4*

Liere Dinja Hermès – van (Uden)

CDI3*

– (Uden) Haute Liere Couture Dinja van

CDI1*

(Uden) Liere Dinja van Little Independent Me –

CDIU25/ – CDI3*/ België dressuur CDIP/ CDIJ/ 16 mei 14 t/m CDICh-A/ CDICh-A Grote-Brogel 2021 CDIY/

Tel: 0032-475467820

[email protected] E-mail:

online.equipe.com Website:

CDI3*

Italo – Saskia (Voerendaal) van Es

Kingsley Haazen Jeannette FS – (Maaseik) D-Day

Iconic Joyce (Leende) Beukenvallei’s B – Lenaerts

– Bernardau Lübkemann Lb) Sharon (Beek

(Schiedam) Maas – Eastpoint, Lynne Electra

Hollywood, Sephora Patrick (Naaldwijk) – van Meer der S Chinook,

Muren der Kim (Chaam) – van Guadeloupe-Beau

Vrees Witte Madeleine Cennin, (Schijndel) – Finnländerin –

CDIU25

Nb) Watoeshi Huberts – Carlijn (Beers

Zippo (‘s-Gravenhage) Kimberley Luijten –

CDIY Young Riders

Evelien Huberts (Beers Romeo – Nb)

– Dana van Chicago (Naaldwijk) der Meer

Just Pap – (Nunspeet) Dream A Floris, Kimberly

Flügel Paulissen – (Koningsbosch) Sanne

CDIJ Junioren

Hofs (Hengelo Linde Cerano Caramel – Gld)

Pony’s CDIP

(Geleen) Xanthe – Daniëlse Iscar

Bink (Koningsbosch) Janssen Sanja –

Sytske Ruby de – Jong (Tijnje)

(Erp) Sophie Boy van der Steen – Yellow

IX (Oldebroek) Yasmin Westerink – Cognac

van Winden (Wekerom) Magic Djuli –

Children CDICh-A (E-pony)

(Garderen) Nesselaar on Top Cream Jessica –

Haston Happy Be S-G, – Manouk Zuiderent Dollarboy (Breda)

Minore 16 CSIU25-A/ mei 2021 CSIYH1*/ Gorla CSI4*/ Italië springen t/m CSI1* 12 –

Tel: 0039-3311687975

E-mail: [email protected]

www.equieffe.it Website:

CSI4*

R (Vorstenbosch) Huro´s Aniek Greenday, Diks – Winston-Jumper

Glory – het (As) van Jack Du Z, Kim Warriors Ruisseau Cendrillon Emmen Dennehof,

H, – Niels Noordenhoek Kersten Granito (Egchel) Famous

Umulos Astrid Amber – Leeuwen (Ospel) 119,

For MVDL, Blue – (Sevenum) Thijssen Leon Faithless Zeppe President,

– Thijssen Mans Blanc (Sevenum) Grand Charlie, d’Arto de Villa

NL, Mel Florida Balia Gaudi (Sevenum) BML – Galisha, Thijssen

– Con Thijssen There (Sevenum) Quidam RB, Sanne Hi

CSI1*

Younger Cole Leeuwen Astrid – (Ospel)

Winkelmolen Chatocino – (Ventimiglia) Yves

CSIYH1*

Compire Septon Diks Aniek Hero de – Z, (Vorstenbosch) Indira

Kim (As) Lad, – Emmen Astrid’s Lady Angeles

Thuur Kersten – Niels Z (Egchel)

Brown 353, (Ospel) – Balou Leeuwen Charly Clarimo’s Astrid

Thijssen (Sevenum) Joviality – Mans

– Jamble Thijssen Gamble (Sevenum) Sanne

CSIU25-A

Z (Egchel) – Niels Kersten Tippy

(Sevenum) – Happy Mans Thijssen

Mel – 2 Cartolana (Sevenum) Thijssen

Sanne Here – I’M (Sevenum) Thijssen

CSI2* 15 mei Exloo CSI1*/ 12 – springen t/m Nederland 2021

0031-655806072 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.hippischcentrumexloo.nl

CSI2*

Example, – (Albergen) Genius, Aa van der Bas N Häkkinen

– Flow (Gouda) Bals Sanne-Roos

Vegas Smith Balou, Granny – Apple, Miste) (Winterswijk Been Remco Las

– (Beilen) Beuving Renate Ithaca

de (Nieuwleusen) – Isis Boer Julian

(De Lennard Isapardi Wijk) VDL, Z de Tinkerbell Boer –

– Wesley de Boer (Nieuwleusen) Sisi

– (Epe) Hernandez TN Cantona TN, Kars Bonhof

Bril Olympic – Unikum Kim (Westendorp) Z

Gentleman The – Iberico, (Westendorp) Roelof Bril

Domain, Ileanne – (Nijkerkerveen) van I SFN den Brink AM, Dennis Aonia

Braveheart Arjen Weere) van De – Van (De Diepen Eenhoorn

Fabrice, – Special (Wesepe) Berber Dijkman I’m

(De – Ilivia Knipe) Dijkstra Rink-Jan

Imosa – Jorinde Jacoba Dolfijn (Buitenpost) Stud

– Dubbeldam Acuero, Jeroen Intertoff (Weerselo)

Frederiks Henk Harm-B, Habab, – D Impian (Wapserveen)

van Idaloma Daan Geel – (Gees)

K, High GJB, Andi Guan (Veeningen) – Eurohill Big Greeve Jacksonville Michael

– Noukie (Oosterhout Greveling Agnes, Gld) Melvin

Vivant Hercules, Iris Hakvoort (Tollebeek) –

Schiphorst) (De Heins Silverado Gutascha, – Stefanie

Hoeksema – (Tolbert) El Vleut Tessa

Vdl, Irocco Icoon S Hessel Hoekstra Blue – Helsinki, (Lelystad)

– (Lijnden) ES Gillion Hosanne Hoogenraat ES, Kim

– Romance Hoorn of Expectation Angelique (Wanneperveen)

(Rouveen) – Houtzager Holy Calimero Moley, Sterrehof´s Marc

Hylke Headline Jong de (Dokkum) –

Coen (Enschede) – Inekaat Kerbert

Alpicor, (Assendelft) Glenn PR Coffee – Knoester Irish

Lianne (Rotterdam) Pleasure, For International Diamond Korevaar –

Lysanne Zenyatta Gentle, (Schoonloo) – Kruizinga

VK, (Mijnsheerenland) Hollywood Kuipers Isodermus Doron Gabri, PP –

Tailormade – (Soest) park, a Cassanova, Megan Eldocar in the walk It’s Laseur

– Zand, Good Patrick van’t Option Full Lemmen B (Grashoek) Morning

Miss van der – Maat Bart (Houten) Chicago, Candy, Marple

Anne Christianus – (Beerze) – Makkinga Liza

– Haran van (Stroe) Manen Enrico

de (Hoevelaken) B, van Hello – Dakota Elize B. Mheen

Bugano l’Abbaye, Flora Iris – (Liessel) Michels de

Z Morsink Navarone (Enschede) Carsey Z, Gerben –

Morssinkhof Micky (Lievelde) Graziano –

Dywis -S (Dalfsen) Captain a HH, Rebel – am I Mulder Pim Z,

Golden (Groessen) Pam – Nieuwenhuis Farmer’s Boy V, Iletto Apple,

– Olthof (Langeveen) v/d Horst Harlekijn Peter

der (Den Romina Horn) – van Poel Celeste

Can (Assen) Haskal Fly Z, Chantal Regter – Conchacco,

Fear (Enter) Famariloma, Tichelrij Kirsten Rikkert No Vd – Z

– Be Will Schröder I Glock’s Gerco (Tubbergen) Dobelensky, Famous, Ivan

van – Händel (Gees) Geel – Schröder Mareille V.D.W.

(Ommen) Hendrik-Jan – Schuttert T Lopez

der Double Dutch, Manon van Schiphorst) Hero Sluis – (De

Jip Fyolieta – (Epe) Spruijt

PMF/2JOIN Inventiv, PMF – Tepper (Holwierde) Hartford Suzanne

Gintura, – Verdonk Willem (Oudenbosch) Blom`s Idense Blom`s

Rianne Jaistannie Visscher (Meeden) Gegannie, –

(Wierden) Vos Ive the – Got Key Thijmen

– Vrieling l’Esques, Jur Highlander van Chabada VDL, Kalevallei Inaico It’s de de (Holwierde)

Wiefferink Alpha (Wierden) Britt –

(Wierden) – Jessie Wiefferink Jayton

(Beuningen Lars Foline Wigger Ov) –

Albert Zoer Dr) Halifax, (Echten – Tella Isa

CSI1*

der Springsteen Aa – van Bas Keniki Z, Bruce VDV (Albergen)

VDL VDL, Kayne – Elisah Aarts (Rutten) Kyaklahoma

van Goldstar Z, (Leeuwarden) Ameldonk El – Future van Andel Maxime ‘t

– Eurocool’s (Winterswijk Apple Remco Been Just Miste)

Beuving Renate Simoncelli (Beilen) Job M. – JK,

– la (Nieuwleusen) de Creme Boer Julian Creme Z de

Wesley Icarinda (Nieuwleusen) de Boer – H-Kindness,

Kars – Cello De Van Vd (Epe) Renger Korbach Bonhof Bisschop,

47 – Bril (Westendorp) Cantate Kim

van Ivar, den Dennis (Nijkerkerveen) Kallas Brink –

(Tubbergen) Tom John – Brinkman Henry

– Diepen van (De Kardashian Jolina Arjen Falieberg, Weere) De Van

(Wesepe) Imoya – Dice Berber Dijkman

Dijkstra – Just Knipe) van (De Jarizona Muggenhoek, de Chesnut Rink-Jan

Juwel Jeroen – London, Conte Dubbeldam SFN (Weerselo) di

VDP Again, I Kornuit Henk (Wapserveen) – Frederiks Love You

Daan Kahlua-Carmen, Geel (Gees) – Kedgwick van

Greeve Michael – (Veeningen) Easy It’s

Gld) Amigo (Oosterhout de Septon Z Greveling – Melvin

Bubertha, VDL It’S Hakvoort Iris Kansas – (Tollebeek)

Renee Dou Fil Cati, a (Oosterbeek) Fil – Hazeleger

Stefanie – Schiphorst) Guilietta, (De Heins Tassilo

Joberlina-W, Hoekstra Hessel – For Fun Just (Lelystad)

Jappeloup Zonnehoeve, Smit Cooper, (Mildam) – van Hestia Marriet Hoekstra de Innsbruck – Cooper

Ciacilcara – VDL (Slagharen) VDL den Jorn van Gert Hof Z,

Cheer Holiday van Hof (Slagharen) H den Manon –

– Kim (Lijnden) Kadorena ES, Hoogenraat Jubel

Hoorn of – Angelique (Wanneperveen) romance, Heaven Kimberley

Alice – (Emmer-Compascuum) Romeo Jakobs VDL

Jong Dana de I’mtorius Hylke van Osseweide’s de Osseweide, Eleen – (Dokkum)

Klompmaker (Buitenpost) Hester – Karmasina

Glenn (Assendelft) Knoester – Sinaa Ilone GPH

– Fabulous, Moment (Mijnsheerenland) Kuipers Van A Doron Just Heerenhuys ‘T

Laseur Incitty – C EHS, Euro Megan (Soest)

(Langeveen) Regina – Fairytale Leeuwen

Jarona Tonny Wijk) Leeuwen – (De

U.B., – Lemmen Patrick (Grashoek) Luigi G Pillar

One Kwik Bart der van Maat – (Houten)

Kaprisch Manen Enrico (Stroe) – van

MBF van Manen (Stroe) Intensely Tamara – Incredible,

(Gieten) – Marlou Martens Epic-Uma

– Gerben (Enschede) Morsink Colina Z

E Quintendros Micky Morssinkhof (Lievelde) –

Pim (Dalfsen) – van t Meulenhof, Mulder New Powderpuff Balance

N Kalina Nick (Dalfsen) – Nanning Hermes,

Pam 10 – Bertha Nieuwenhuis (Groessen)

Olde Denny The Fr) Boss I’m – Agterhuis (Rottum Fairwings,

(Langeveen) Jumpin – Olthof Z, Jack Celena Peter

– (Bilthoven) Olivia Pleysier Diador

van der Poel (Den Celeste MB – B, Kashmir Independent Horn)

(Assen) Regter Ifrieda W, Joey-Chi – Chantal

– – Emiel (Enschede) Quality Richter Star

175 Kirsten RAG, – Queen Rikkert (Enter) Jr

– Impact Schröder (Tubbergen) Gerco 8 Deep 21, Colando

A (Gees) van Schröder – Mareille It’s VG, Geel Dream Jip –

Jiwyrusa H, Just – Schuttelaar Blue Beau (Tegelen)

Field, – Jamil Schuttert Hendrik-Jan (Ommen) Onslow

– Farmers Schuttert Girl (Ommen) Jan HS

der Jacky Manon boy van (De Sluis – Schiphorst)

DDH Karlijn Z Stemerdink Waylotte Steeg) (De –

Quickthago PMF -N, Khinula – 2JOIN VDL Jubilee, (Holwierde) Tepper Suzanne

Timmers Joey – Wendy Gucci, (Wierden) A

Elise (Schettens) Held – Ginnyvona, Velzen

– (Oudenbosch) Jack, Willem Verdonk Kingsten

Flow Z (Wierden) Gem Robert – Vos

(Wierden) Incredible Calgary – Loma Vos 56, Thijmen

Etoulon Vrieling Kallmar Jur (Holwierde) Impressive – VDL, VDL, VDL

(Gieten) – Lady Kajo Jelo, A, Sylvana Kings Wezeman

– Britt Jon (Wierden) Apourti, Jon Wiefferink

Florence, Evi Wiefferink – Elton (Wierden) Iregina

Jessie (Wierden) den My 179 Hoogeweg, Hetty van Wiefferink Lady –

– (Denekamp) Maud Wiefferink S Kalie Icarla, Health4Horses Agono,

– (Beuningen Jascarilla, Ov) Kaltic Lars Ryal Wigger K.

Mist Foberlina, (Boerakker) Chantal Windstra W&W´s – Islay´s

Woudstra (Daarle) – Kybalia Hilde SMH/SVN

Albert (Echten Zoer Jackpot – Dr)

België 13 t/m 16 2021 springen CSIYH1* CSI2*/ CSI1*/ 8yo mei incl. Opglabbeek –

0032-89201800 Tel:

E-mail: [email protected]

www.sentowerpark.com Website:

CSI2*

VDL van VDL – Groep du Groep Gravin, VDL Leopold Roton Asten (Duizel) Nino Hero Groep Elegant Z,

Kevin (Sliedrecht) Carte Flying Jochems – Z, Jackie Blanche, Balou

– Morine 67, D.Alba Kersten R Lars Vodin Z (Egchel)

(Hierden) – Morssinkhof G-Vingino-Blue Skye

Kinky Frank Gildenhof Boy Cartier Schuttert – Field, van Fair SR, het (Ommen)

Liesje – Hunter (Almen) Fairy Vrolijk

CSI1*

Leopold van Iron Asten Z (Duizel) – VDL Groep

Bruin de Fox, – Falco, Jokidoki (Lunteren) Erwin Z

Kevin – Narcis (Sliedrecht) Jochems Bisschop vd

(Egchel) Fontanarosso – Lars Kersten

PS (Hierden) Skye – Drafino Morssinkhof

Vrolijk (Almen) – M Liesje Farfan

incl. 8yo CSIYH1*

(Lunteren) Erwin SK, SK de Con Amore – Bruin Cattivo

Orta Reve Casilo Filou Cache CEN, Jelmer de Hoekstra du Z, Pot – (Middelharnis)

Kersten van – Lars Cleef Akua (Egchel) Z

5 Baloubelle (Hierden) Morssinkhof – Skye

Vrolijk Isis Vive! Vive, Liesje (Almen) – Liesje

t/m Slovakije CSIOY/ CSIAm-A/ CSIYH1*/ mei CSIOJ/ CSIU25-A/ CSI2*-W/ 16 13 Samorin 2021 – springen

Tel: 00421-903466554

[email protected] E-mail:

Website: www.ridersanddreams.sk

CSI2*-W

du Bisschop, – Dorus Madée vd (Almelo) Nikias Schuttenbeld Z, Piccolo Domain R

(Knegsel) – Cancara Mr Slaats Jingles E, Ralph

CSIU25-A

(Hierden) – Morssinkhof Leonidas Paris 129

CSIAm-A

‘t – Pasadena (Huissen) Holleman Huka Fleur van

CSIOJ Junioren

International ter Sanne Haar – Gjb (Hierden)

(Huissen) Faltic, Holleman Fleur Innuendo R&D –

– Endy Joyce VDE Wolters Ingar (Montfort)

Pony’s CSIOP

Birken Morssinkhof Elle (Hierden) Milan 13, – Carrick

van Orchid’s Wolters Joyce Karl (Montfort) –

CSIYH1*

Z Haar (Hierden) ter – Champ Sanne

Paris Star – Morssinkhof Lucky W (Hierden)

Ralph – (Knegsel) Slaats Kornee

– CSI2*/ Olsza CSIYH1* 2021 Polen springen t/m 16 13 CSI1*/ mei

[email protected] E-mail:

zawodykonne.com Website:

CSI2*

Florijn W, Geerink (Gelselaar) Global, Sander Iglesias – D.V.

Montefalco Italië springen CSIV-B 16 t/m CSIYH1*/ CSI1*/ 2021 – 12 CSI2*/ mei

Tel: 0039-3386773232

[email protected] E-mail:

Website: www.horseslelame.com

CSI2*

(Stokkum) – de Dendola-B, Thalessa Jong Kattandro

CSIYH1*

Delta Latina of Mossel Gold, Altesse ARD – Thalessa Z, Z, (Stokkum) de Jong Kamille Flash

– CAI3*-P4/ t/m WCupQ/ Kronenberg mei 16 CAI3*-H1/ CAI3*-H2/ Nederland 13 2021 CAI3 mennen CAI3*-H4

0031-654674396 Tel:

[email protected] E-mail:

www.horsedrivingkronenberg.nl Website:

Cup vierspan CAI3*-H4 WCupQ World paarden

– (Den Hoorn Bond, Generaal, Bram CK James Chardon Zh) Floriano, Freddy, Roderick

(Den van Zh) Eddy, Hugo Favory Chardon Hoorn Hapert Fantom, Enrico, – IJsbrand Balero,

Edwin Graaf Belcampo, der – Freedom, (Ouddorp Money H., Illusionist van Zh) Black Gradus,

Flux, Hurricane, Hans (Eerbeek) Vorst – Donald, Flame, Heus

Morocco, Koos Cupido, Zerino, (Zwartewaal) Zimon Emir Ronde de Alino, –

Ferdinand Baarzens First Weusthof Dorion S, Fortuna, Zatijn Ov) (Rossum One, Romeo, – Mark

paarden Tweespan CAI3*-H2

(Meijel) BurgtBeheer – BurgtBeheer BurgtBeheer Burgt Jaquar Leo Elco, Gabor, van der

Jos Friso, Corsten Frits – (Mariahout) C

Geert Carino, Goirgio – (Klarenbeek) Dijkhof Bahrein,

– Ietske, (Schinveld) Doris, Eijk Jones, Stan Zorac van

Erik Jari – (Oudenbosch) Evers Datzo, Impuls,

Garrits (Lieren) Cendrik, – Henk Alfons, Curonno-A

(Rijssen) Foppe, Harmsel ter Zardonis Antonie Conversano, –

(Oud – GS, Viandor Letteboer Ootmarsum) Raymond Charlie, Guus

Fillip Spudalshoej El (Bergeijk) Lommers – Rob Extion, Fiero,

– (Zwartewaal) Bariton, Ronde Anna de Watapatja Jelviro,

Favoriet – (Herveld) Schuiling Aron, Rene

(Coevorden) JW, – Yk Xander, Donnah JW, Dempsey Arjan Harry Streutker

Elvis, Timmerman ECC Gydo – (Breda) Theo Jivahno,

– Barichello, Carlo Ejasper, Vermeulen Vincent (Griendtsveen)

Formando, Indiaan – Harrie (Eersel) Verstappen

Heodoor, van Vliet (Maasdijk) Hapkido-Utopia, – Heraldo Sandor Brown V., Dreamer

D, – (Uden) Expresso Voets Humphry.K, Imposant Ben

Iwan – Vreugdenhil Don Juan MTT Ton Ivanhoe-T, H, (De Lier)

paarden Enkelspan CAI3*-H1

Beckhoven Havilina van (Noordhoek) Dirk –

Berry BH – Fabola den (Someren) van Bosch

Gallas (Nistelrode) den Wilbrord Broek – V van

(Dreumel) Gommers Joop Garant –

Fair Pestman D Play – Rudolf (Eext)

– Axel (Maarheeze) Siebers Saskia

van (Kubaard) Elke Buddy der Snoek –

Vierspan pony’s CAI3*-P4

– v.d. Beekhuiszen (Zeewolde) Wattaponja Hendrik-Jan Tornado, Moonlight, Fire, Starlight, Eros Snow, Damsingel,

(Overberg) Rozenhof’s Jordan, Jack Dianne Bemmel Logabirum, Royal Showboy, Black von – Zwaantjes Rondeels Bodhi, Van Legemaat Flor –

One, in Heideparks – Jan Him, Hole Boer (Terwolde) Tropic ’n Hot Shorebrooks Hot Shorebrooks Shorebrooks Spicey, de

der Boy, (Noordwijk Marcus, Zh) Joey Elferink’s Marcus, van – Golden Ham Duffelt’s Sam ZZ-top,

Wesley, Thunder, Roosendaal’s Hammink Marijke Beukenhof’s Breukers Knollentuin, Pietje Brown, V.d. (Bornerbroek) – Y Bobby

(Assendelft) Crimond Clay, Limpens Elgan, Kanjer, Bruintje, Goldberg’s – Rivaldo Rene

pony’s Tweespan CAI3*-P2

Melanie Calvados, Bunt Zuidhoeve’s Sunstar’s (Lunteren) – Henzel van Tumtum, de

Mischa, (Poeldijk) Ende – Sterrenhof’s Roxy Nathalie Mozart, v.d

Mister Hendriks Cloud Sunstar’s (Zeeland) Jim, – Jip, Cas

(Peize) Veen Wolter van der Eton Gella, – Poelenburgs Karabahk

CAI3*-P1 pony’s Enkelspan

– Welle der – Floris Havehoeve’s Becker Melanie van (Oud-beijerland)

– Straelen) Gismo (D Frans Hellegers

Milou Huisman thysje (Putten) –

Heidi – (Wolphaartsdijk) Poele Popeye Te

CAI2*-H2 Tweespan paarden

Jeamon De – Bentheim) (Bad Van Rens Hoeve Kulano Texel, Martha Egberink

– van Harrie (Eersel) Ken Kate, Hoof

(Amstelveen) Justin, Marshyland’s Wybe Kramer – Dempsy Alex

CAI2*-H1 Enkelspan paarden

d’Loureiro, Veldboom – (Zeewolde) Veldstar Jeannette Bulten Gazefiro Risk –

pony’s CAI2*-P4 Vierspan

the Vennebos West Brans Sunwillow Destiny’s O’ Zomerdijk Middelbeers) en Manou Wisp, Will Glen, – Boraya, Sirocco, (Oost Broeklands

Eric Kandia, Naskur (Diepenheim) Jack, Dagrùn, Asi Kandia Greg, Mulder Zozo –

CAI2*-P2 pony’s Tweespan

van – Kayan Cremers de Buddiman Wittehoeve, Anneke (Windraak)

Stevie-G, Llanfrechfa Elburg Wohld Neal Heurne) (De – Jorn

Penterman, Coelenhage’s en Kees Kolstein’s (Oost James – Liebregts West Middelbeers)

CAI2*-P1 pony’s Enkelspan

(Veulen) Guy Waxwing Penny Couwenberg Sam –

Hand’s van Fleur Empelen – (Maassluis) Up

Jos Gerlings (Someren) Ilke –

Powerboy Janssen – (Swolgen) Brent

Lisanne Meerten – van (Lienden) Justine, Thom

’t Veld (Nijverdal) – Brandon Marloes van

Marije (Raalte) De Elegant Willemsen Goede – Ree’s

mei 11 2021 Groot-Brittannië CCI4*-S t/m 13 eventing – Walls Le CCI2*-S/ Aston CCI4*-S/

Tel: 0044-7860602445

E-mail: [email protected]

www.astonlewalls.net Website:

CCI4*-S

Granncord Althea – Bleekman (Devon)

– de H.E. (Hengstdijk) Nina Haas Divine

14 – 16 Kalundborg mei CCI2*-S/ Denemarken CCIP2-L/ CCI2*-L/ eventing t/m 2021 CCI1*-Intro/ C CCI3*-L/

Tel: 0045-40882373

[email protected] E-mail:

online.equipe.com Website:

CCI3*-L

– (Rijssen) Hut Nina Carthageno

CCI3*-S

– van (Rijssen) Conquest Tarik Boggelen

CCI2*-L

van – Man Tarik War Hot O (Rijssen) Summer, Boggelen

CCI2*-S

(Oosterwolde Goldhaers – Fr) Bolanitas Driehuyzen Els

CCIP2-L Pony’s

Tullibards – van Senna Houte Sense Boy, (Pannerden) Naughty Sixth

dSmidt Kato Orchid’s (Eede Tigersun – Zld)

Hop – Hip Weening (Raalte) Sophie

13 2021 mei 16 CCI3*-L/ Taupo – CCI4*-L t/m Nieuw-Zeeland eventing CCI2*-L/

Tel: 0064-21734829

E-mail: [email protected]

www.nzequestrian.org.nz Website:

CCI3*-L

Fraser (Hamilton) King – KSNZ Clooney

Results hier HorseTelex in uitslagen voor Klik

wedstrijdcodes Verklaring

J D = = C Reining = Concours R = Dressuur Junioren

I Internationaal E Riders YR = Endurance = Voltige Young = V =

A Mennen S = Landenwedstrijd O = Springen =

Pony’s = PE Aangepaste = Eventing = C sporten P