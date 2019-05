Nederlandse jeugd begint goed in Fontainebleau

De Nederlandse Junioren en Children zijn goed begonnen in het Franse Fontainebleau. Skye Morssinkhof pakte zowel bij de Junioren als in de U25 rubriek een top vijf klassering. Milan Morssinkhof en Hilde Veenstra flikten hetzelfde kunstje bij de Children.

In de Big Tour 1,35m rubriek van de Junioren viel Skye met Checkpoint Chacco (Chacco-Blue x Ferragamo) net naast het podium. In het direct-op-tijd parcours kon de amazone geen compleet Frans podium voorkomen en eindigde Morssinkhof als vierde.

Twee maal vier, een maal vijf

In de u25 Small Tour viel Skye wederom naast het podium, dit maal in het zadel van Golisa (Emilion x Corland). Het duo was goed voor de vierde plaats in de twee-fasen proef. Bij de Children waren Milan Morssinkhof en Hilde Veenstra er vooraan bij. Milan pakte met Dartbreaker (Heartbreaker x Lux) in de Small Tour een mooie vijfde plaats en Hilde stuurde After Pleasure Toltien (For Pleasure x Voltaire) naar een knappe vierde plaats in de Big Tour.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl