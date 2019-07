Nederlandse jeugd doet vooraan mee in Valkenswaard

In Valkenswaard is vandaag de Longines Global Future Champions van start gegaan en de Nederlandse jeugd laat van zich horen. Meerdere topklasseringen bij de Children, pony's en Young Riders kwamen voor rekening van de Nederlanders en in de Junioren Small Tour klonk het Wilhelmus bij de prijsuitreiking.

Bij de Children eindigde Jersey Kuijpers op het podium. De amazone stuurde haar JK Horsetrucks Commanchi (v.Cassini) naar een fraaie derde plaats. De amazone moest enkel twee Belgen voor haar dulden in de prijsuitreiking.

Pony’s

In de Small Tour van de pony’s plaatsten Myla van Andel, Rens Bogers, Britt Schuttelaar, Jasmijn Westerbeke en Frederike Tuin zich bij de beste acht. Van Andel viel met Uriel net naast het podium op de vierde plaats voor haar landgenoot Bogers die met Bonsoir Le Noir als vijfde eindigde. Schuttelaar en Oatfield Rosie tekenden voor de zesde plaats en Westerbeke (Kilbeggan) en Tuin (Hickstead Castanoo) werden zevende en achtste.

Young Riders en Junioren

Sven Peters greep met Channel (v.Rascin) net naast de winst in de Big Tour van de Young Riders. In de 1,45m proef moest de Nederlander enkel Gilles Thomas en Edison van Schuttershof (v.Darco) voor zich dulden en werd tweede. Voor Hilde Veenstra klonk het Nederlandse volkslied in de Junioren Small Tour. De amazone was met haar After Pleasure Toltien (v.For Pleasure) de concurrentie te snel af in de twee-fasen proef.

Bron: Horses.nl