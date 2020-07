Nederlandse jeugd presteert goed in het Duitse Wipperfürth

De Nederlandse jeugd verscheen afgelopen weekend aan de start in het Duitse Wipperfürth en deed dit niet geheel onverdienstelijk. Twee keer klonk ook het Wilhelmus door de speakers en verder waren er vooral veel vierde prijzen.

Bij de pony’s liet Jersey Kuijpers op zaterdag in de small tour het Nederlands volkslied klinken. De amazone stuurde Black Line H in het 1.10 twee-fasen parcours naar de winst en was bijna vier seconde los van de nummer twee. Olivia Braaksma volgde Kuijpers en mocht met Sara Fortuna als tweede opstellen. Renee Hazeleger en Panfu van de Bisschop eindigden nog als vijfde in de rubriek.

Roepel, de Kraker en Sandell

In de CSI Amateur small tour rubriek op zaterdag was het raak voor Carlijn Roepel. De amazone eindigde met Enzo DH (v.Indoctro) bovenaan de uitslagenlijst. Sarah de Kraker en Elin (v.Casall) werd tweede achter Roepel. Ook pakte Maria Sandell in de gecombineerde Junioren en Young Riders rubriek een knappe vierde prijs met Forever (v.Verdi TN).

Children en pony’s

Verder waren er op zondag onder andere veel vierde prijzen voor de Nederlanders in Wipperfürth. Zo werd Jersey Kuijpers in de Children Grote Prijs op zondag vierde met Quanta Questa (v.Quidam de Revel). In de Pony small tour eindigde Siebe Leemans net een paar plaatsen hoger. De Nederlander pakte met Voodstock de l’Astree een tweede plek. Anouk van Hese en Contessa’s Baileys namen de vierde prijs in ontvangst en Logan Fiechter (Fun Vicky T) en Renee Hazeleger (Panfu van de Bisschop) tekenden voor de plaatsen vijf en zes.

Twee vierde prijzen

In de Grote Prijs van de Junioren viel Pam Nieuwenhuis met Farmer’s Apple (v.Winningmood van de Arenberg) net naast het podium. De amazone hield zich sterk tussen het Duitse geweld en eindigde uiteindelijk na een 12-koppige barrage als vierde. Ook in de CSI Amateur Grote Prijs was er een vierde prijs voor een Nederlandse. Sarah de Kraker mocht als vierde opstellen met Saphir du Murier (v.Burggraaf) en nestelde zich tussen de Duitse deelnemers.

Bron: Horses.nl