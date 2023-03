Nederlandse jeugd scoort in Opglabbeek

De Nederlandse jeugdruiters hebben vandaag goede zaken gedaan op het CSI Youth in Opglabbeek. Bij de pony's bestond de gehele top drie uit Nederlanders. Mienie Vos won de rubriek terwijl Senna Beckers en Lois Wilschut tweede en derde werden. Ook in de andere rubrieken werd er sterk gereden.

De zaterdag op Sentower Park werd afgetrapt met een CSIU25YJ-A rubriek over een hoogte van 1,35m. Britt Schaper reed een mooie foutloze basisomloop maar zag in de barrage een balk in het zand vallen. De amazone reed Guidam Sohn The Second Z (v. Guidam Sohn) naar de achtste plaats. In de CSICh-A rubriek was het Bethany Vos die het beste Nederlandse resultaat neerzette. Zij reed Asterix (v. Toulon) naar de derde plaats.

In de CSIU25YJ-A over een hoogte van 1,30m reden Jersey Kuijpers en Jackie Schalken zichzelf de top tien binnen. Jerseu Kuijpers deed dit door Crazy Coconut (v. Contendro) naar de vijfde plaats te sturen en Jackie Schalken werd met Indigo Blue (v. Zirocco Blue) zevende.

Top drie CSIP kleurt Oranje

De CSIP rubriek over een hoogte van 1,10m werd volledig gedomineerd door de Nederlandse ponyruiters. Mienie Vos reed de snelste barrage en stuurde haar pony Carrigoir Mandy (v. I Love You Melody) in 30.82 seconden naar de overwinning. Senna Beckers volgde met Lucy op de tweede plaats en Lois Wilschut werd met haar pony Hero (v. Ogrion des Champ) derde. Mienie Vos reed daarnaast haar andere pony Di Monaco (v. Kanshebber) ook nog naar een vijfde plaats.

Bron: Horses.nl