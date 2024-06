Nederlandse jeugd scoort op laatste dag CSIO Zuidwolde

De Nederlandse jeugdruiters hebben sterk gepresteerd op de laatste dag van CSIO Zuidwolde. Yoni van Santvoort scoorde een knappe top tien klassering in de junioren Grand Prix terwijl River Morssinkhof en Faye Louise Vos podiumplaatsen pakten in de small tour finale. Meer succes was er bij de pony's, waar Jip Grootegoed de winst opeiste en Lois Wilschut derde werd.

De dag begon met de Grand Prix voor de junioren met een startlijst van maar liefst 75 combinaties. 14 daarvan wisten door te dringen tot de barrage waar Yoni Van Santvoort met Guiliguili Nouvolieu (v. Mylord Carthago) als enige Nederlander de eer hoog moest houden. Een pechfout in de barrage koste haar een podiumplek maar de tijd van 40.67 seconden was wel genoeg voor de negende plaats.

De Spaanse Olivia Alvarez García schreef de rubriek op haar naam door Cartouche foutloos in 37.91 seconden naar de finish te sturen. Giulia Gatti Bardelli was met Halos Kintos (v. Ogano Sitte) de tweede foutloze combinatie en werd zodoende ook tweede. Olivia Sponer was met 36.82 seconden hard op weg naar de overwinning maar zag een balk uit de lepels vallen en werd uiteindelijk derde.

Morssinkhof en Vos succesvol in small tour finale

Meer Nederlands succes was er voor River Morssinkhof en Faye Louise Vos, die alleen Tabitha Kyle in de CSIYJ-A -proef voor zich moesten laten. Morssinkhof stuurde Checkpoint Chacc (v. Chacco Blue) in 28.98 seconden naar de tweede plaats terwijl Vos volgde op plaats drie. Zij had 29.05 seconden nodig om Calgary 56 (v. Carinjo HDC) naar de finish te sturen. Yfke Priem eiste met Lookalike B (v. Glenfiddisch) de zesde plaats op en Faye Louise Vos vinden we nogmaals terug op plaats acht, dit keer met Monica Lh (v. Verdi).

Jip Grootegoed wint small tour pony’s

Bij de pony’s werd het beste Nederlandse resultuut neergezet door Jip Grootegoed, die met Orchid’S Sarine veruit de snelste was en zo de overwinning opeiste. Jip Grootegoed wist als enige starter onder de 28 seconden te rijden en finishte uiteindelijk in 27.01 seconden. Olivia Ann Nell verstoorde een Nederlands podium en nestelde zich op de tweede plaats. Lois Wilschut wist met Minerva for Play als derde te eindigen terwijl Mienie Vos met Jasmines Holly vierde werd.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl