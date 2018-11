Nederlandse Jeugd sluit Opglabbeek succesvol af

De Nederlandse jeugd behaalde in Opglabbeek ook op de slotdag verschillende topklasseringen. Selma van Werkhoven, Emma Bocken, Femke Braat, en Renée Hazeleger belandden bij de Children in de top tien. Bij de pony's reden Logan Fiechter en Thijmen Vos de top tien binnen.

In de Lichte Tour van de Children over 1,15m hoogte was Viktor Morssinkhof iedereen te snel af. Het voor België rijdende neefje van de Nederlanderse Micky Morssinkhof, was met Bubsylon (v.Upsilon vd Heffinck) meer dan twee seconden sneller dan de nummer twee en pakte de overwinning. Net naast het podium eindigde Selma van Werkhoven met Lovely Lady (v.Elvis ter Putte) op een vierde plaats. De andere Nederlandse amazones Emma Bocken (Happy Hour) en Femke Braat (First-Choice) eindigden op plek zes en zeven.

Topklasseringen

Bij de pony’s waren Logan Fiechter en Thijmen Vos succesvol in de Lichte Tour. Fiechter belandde met Kailey vd Beekerheide op een mooie vierde plaats en Vos werd met Invisible E van het Juxschot nog tiende. In de Grote Prijs van de Children zette Emma Bocken voor Nederland een super mooi resultaat neer door op een derde plaats te eindigen met Estera van de Vosberg (v.Warrant). Renée Hazeleger en Whipped Cream (v.Cantos) eindigden in de proef op een tiende plaats.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl