Nederlandse jeugd sterk van start op CSI Lier

Azelhof staat deze week in het teken van een CSI voor jeugdruiters. Voor de Nederlanders is het concours heel succesvol begonnen met meerdere overwinningen in verschillende rubrieken. Zo wist Bethany Vos zowel bij de pony's als de children te winnen en won Renee Hazeleger de CSIJ+CSIU25 rubriek.

Voor Bethany Vos was het vandaag dubbel feest. De amazone begon de dag met een overwinning bij de pony’s en voegde daar later ook een overwinning bij de children aan toe. Bij de pony’s reed Vos haar Bora Bora foutloos in 24.32 seconden naar de overwinning. Hiermee bleef ze Tessy van der Velde Jonkers nipt voor. Zij werd tweede door haar pony Ballard Prince in 24.55 seconden te finishen. Bij de children wist Bethany opnieuw te winnen door Asterix (v. Toulon) als snelste naar de finish te sturen. Mienie Vos werd in dezelfde rubriek derde. Zij stuurde Sire de Beau Soleil (v. Esterel des Bois) foutloos in 25.45 seconden naar de finish. Lois Wilschut, Lisa van Westenbrugge en Joelle Muijres maakten de top zes compleet.

Renee Hazeleger wint CSIJ+CSIU25

In de CSIJ+CSIU25 rubriek was het Renee Hazeleger die op de hoogste trede van het erepodium eindigde. De amazone stuurde Pippi L (v. Heartbeat) in 30.80 seconden het parcours rond en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Hebe de Maeyer weerhield Siebe Leemans van de tweede plek. Maeyer stuurde All in One B (v. Dobel’s Araconit) in 31.20 seconden rond. Siebe Leemans had op zijn beurt 31.66 seconden nodig om Gem VD Riloo Z (v. Gemini) rond te sturen en werd derde. River Mossinkhof en Leonidas 129 (v. Leonce) werden vijfde.

CSIP en CSICh 1,20m

In de ponyrubriek over een hoogte van 1,20m was er opnieuw succes voor Nederland. Laura Tijskens mocht er dan wel met de overwinning vandoor gaan, Renske van Middendorp en Ava Eden van Grunsven werden knap tweede en derde. Renske van Middendorp stuurde haar pony Dollar Boy II in 30.59 seconden naar de tweede plaats. Ava Eden van Grunsven en Fantasia werden in 31.81 seconden derde.

Naast de rubriek voor children over een hoogte van 1,05m werd er ook een 1.20m rubriek uitgeschreven. Het beste Nederlandse resultaat hier kwam op naam van Ella Wollesinkel met Capone (v. Casado). De amazone reed met een dubbele foutloze ronde naar de vijfde plaats. River Morssinkhof en Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) werden in deze rubriek zesde.

Bron: Horses.nl