Nederlandse jeugd succesvol op CSIO Youth Opglabbeek

De Nederlandse jeugdruiters hebben weer een sterke dag achter de rug op het CSIO Youth in Opglabbeek. Gisteren werden er al mooie resultaten behaald in de Nations Cup en ook individueel doen de Nederlandse ruiters het goed. Zo werd Britt Schaper derde in de CSIU25YJ Grand Prix en reed Joelle Muijres naar de derde plaats in de Children Grand Prix.

De CSIU25YJ Grand Prix werd gewonnen door de Zweedse Linn Arvidsson. Zij reed met Glenmorangie (v. Cyklon) een razendsnelle barrage en was met 34.87 seconden bijna 1.5 seconden sneller dan de nummer twee Seamus Hughes Kennedy. De Ierse amazone reed Esi Ali (v. Stakkato Gold) in 36.04 seconden naar de finish en werd tweede. Britt Schraper reed gisteren al sterk in de Nations Cup en hield deze vorm vandaag vast. De amazone stuurde Guidam Sohn The Second Z (v. Guidam Sohn) in 37.53 seconden naar de derde plaats.

Sterke prestatie Children

De Nederlandse Children gaven hun visitekaartje vandaag af. Hoewel België en Duitsland het klassement aanvoerde was het Nederland die de overige plekken van de top vijf bezette. Joelle Muijres reed met Kobalt Expres WS (v. Global Express VDL) een hele strakke eerste ronde en plaatsten zich voor de barrage. Hier vielen twee ongelukkige balken in het zand maar dit was alsnog genoeg voor de derde plaats. Nick Steeghs vinden we op twee keer op de vijfde plaats terug. Met zijn Al Capone (v. Lupicor) en Gladstone V (v. Zambesi TN) reed hij twee mooie foutloze rondes en werd dus twee keer vijfde.

Stephex Arena

Ook in de tweede arena werd er sterk gereden. Amy Tan werd met haar pony Geena Lisa tweede in het 1,15m en Joelle Muijres werd met Zenzi Girl (v. Zenzi Boy) vijfde. Bethany Vos reed Asterix (v. Toulon) naar de derde plaats in het 1,15m voor Children terwijl Emma Bocken opnieuw het 1,30m won. De amazone stuurde Rinken Z (v. Riscal La Silla) naar de overwinning.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl