Nederlandse jeugdamazones slaan toe in Valkenswaard

Op de laatste middag van het Future Champions concours in Valkenswaard lieten de Nederlandse jeugdamazones van zich horen. Imke Boden won de Children GP met de zevenjarige Cominka Z (v. Comme Il Faut), Lieselot Kooremans was hier tweede met Nini van HD (v. I'm special de Muze). Kooremans won bovendien de pony GP met Vertige de Belebat. Hierin werd Renske van Middendorp tweede met Dollar Boy II. De twee Nederlandse amazones bleven als enige foutloos in deze barrage.

Voor Nikita Cheung was er een mooie tweede plaats in de Youngrider Grand Prix. Met Noberlina vd Laarseheide Z (v. Nabab de Reve) was Cheung de snelste vierfouter. Er kwam geen barrage aan te pas bij de youngriders: winnares was de Canadese Cassidy Rein die met Habab-W (v. Nabab de Reve) de enige foutloze combinatie was in de basisomloop.

Bron: Horses.nl