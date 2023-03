Nederlandse Junioren winnen brons in Nations Cup Opglabbeek

Nog meer succes voor de Nederlandse jeugd in Opglabbeek. Eerder won het Nederlandse ponyteam al zilver in de Nations Cup en ook de Junioren wisten een medaille te bemachtigen. Onder leiding van Edwin Hoogenraat reden Britt Schaper, Siebe Leemans, Amber van Marle en Jorinde Dolfijn naar het brons. Ierland won het goud en Duitsland tekende voor het zilver.

Het Ierse Juniorenteam eindigde op een totaal van één strafpunt. Na twee dubbele foutloze rondes van Marta Hughes-Bravo en Camryn Clarke en de tijdfout van James Brennan hoefde hun vierde ruiter geen tweede ronde meer te rijden: de winst was al binnen. Hiermee gaf Ierland duidelijk een visitekaartje af want eerder wonnen ze ook al de Nations Cup bij de pony’s. Duitsland pakte met twee strafpunten het zilver.

Nederlanders pakken brons

De Nederlandse Junioren reden naar het brons. Britt Schaper mocht voor Nederland de spits afbijten maar zag in de eerste ronde een balk in het zand vallen. In de tweede ronde reed ze haar In The Air (v. Air Jordan) knap foutloos naar de finish. Siebe Leemans reed op zijn beurt Kobalt (v. Harley) in de eerste ronde foutloos naar de finish. In de tweede ronde moest de combinatie zes strafpunten noteren en werden daarmee het wegstreep resultaat.

Amber van Marle en Jorinde Dolfijn hadden het geluk in de eerste ronde niet aan hun zijde maar revancheerden zich in de tweede ronde. Amber kreeg in de eerste ronde negen strafpunten maar in de tweede ronde reed ze haar Handel V.D.W. (v. Zambesi TN) zonder fouten naar de finish. Jorinde Dolfijn was in de eerste ronde het wegstreep resultaat. In de tweede ronde reed ook zij haar Justique (v. Bustique) foutloos naar de finish wat het eindtotaal voor TeamNL op 13 strafpunten bracht. Dit was genoeg om het Zwitserse team voor te blijven die op 14 strafpunten eindigden.

Uitslag

Bron: Horses.nl