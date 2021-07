Nederlandse paarden en ruiter in top zes openingsdag Tryon

Op de openingsdag van het CSI2* in Tryon waren er Nederlandse successen. De in Florida woonachtige Wim Janssen werd zesde in de 1,40m-rubriek. De KWPN gefokte paarden Ideaal ES (v. Ukato), Elusive (v. Rodrigo VDL) en Guess What-S (v. Clinton) kwamen op de plaatsen twee, drie en vier. De Mexicaanse Tanimara Maria Macari won de wedstrijd met Isla de Muze (v. Iceman de Muze).

De openingsproef van het CSI was een Twee Fasen over 1,40m die op naam kwam van de Mexicaanse Tanimara Maria Macari op Isla de Muze. Het was de eerste internationale start van het duo. Macari won met een foutloze rit in 31,97 seconden.

Fokproducten van Schep en Stuivenberg

Filippo Marco Pignatti eindigde als tweede met de door Egbert Schep gefokte Ideaal ES. Ook voor dit paar was het hun eerste internationale optreden. Routinier Aaron Vale werd derde met de in Amerika gefokte KWPN’er Elusive. Vale werd met Elusive in juni nog winnaar van de 3* Grand Prix in Tryon. Op de vierde plek kwam op nieuw een KWPN’er, de door de familie Stuivenberg uit Haaksbergen gefokte Guess What-S. De Amerikaan Taylor St Jacques zat in het zadel van de tienjarige zoon van Clinton.

Wim Janssen zesde

De in Florida woonachtige Nederlander Wim Janssen begon zijn trip naar Tryon met een zesde plaats. Hij stuurde de Holsteiner hengst Quadros 3 (v. Quidam de Revel) foutloos rond in 37,41 seconden. De veertienjarige hengst werd in het verleden gereden door Marco Kutscher. De zoon van Quidam de Revel kwam in 2017 in eigendom van de Ashland Stables van Ashley Fleischhacker waar Wim Janssen voor werkt.

