Nederlandse podiumplaatsen in jeugd-GP’s Lier

De Nederlandse jeugd sloot het internationale springconcours in Lier af met een aantal mooie podiumplaatsen in de diverse Grand Prixs. Fleur Holleman en Renske van Middendorp werden tweede in hun GP's, voor Britt Schaper was er een derde plaats.

In de Junioren Grand Prix over 1,40 m was er een mooie derde plaats voor Britt Schaper met In The Air (v. Air Jordan). Siebe Leemans had de snelste tijd in de barrage, maar kreeg een balk en werd vierde met Kobalt (v. Harley VDL).

U25 en pony’s

In de Grote prijs voor U25 ruiters over 1,45 m werd Fleur Holleman tweede achter de Fransman Mathis Burnouf. Met Cataque du Haut Breil (v. Conrad) kwam Holleman foutloos door de barrage. Ook in de pony-GP was er een tweede plaats voor Nederland: Renske van Middendorp en Dollar Boy II zagen een balkje vallen in de finale, Laure Tijskens uit België ging met de winst strijken. Ava Eden van Grunsven werd als snelste vierfouter in de basisomloop vierde met Fantasia (v. For Kids Only).

Andere rubrieken

Ook in de andere internationale jeugdrubrieken waren er podiumplaatsen voor Nederlandse combinaties. In de 1,30 rubriek direct op tijd voor junioren en U25 werd Yannick Janssen van Grunsven met Darwin DDL (v. Quantum) tweede. Bij de Children tweefasen rubriek was Mienie Vos tweede met Sire de Beau Soleil (v. Esterel du Bois) en Lois Wilschut werd derde met Cosmo H (v. Catoki). Het 1,10m (tweefasen) voor pony’s werd gewonnen door Mienie Vos en Carrigoir Mandy (v. I love you Melody). Ella Wolleswinkel werd hier derde met Glencroft Machno.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl