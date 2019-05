Britse ponyamazones houden hoofd koelst, Nederland gedeeld derde

De strijd is nog niet voorbij tot de laatste heeft gereden. De landenwedstrijd pony’s in Wierden werd een nek-aan-nekrace tussen de Ieren en de Britten. Het Nederlandse team leek in de achterhoede te verdwijnen, tot er in de laatste ritten van alles gebeurde. Oranje klom op naar het podium door samen met Duitsland derde te worden. Engeland won, voor de Ieren.

Het voorterrein van het Dutch Youngster Festival kleurde oranje door de gewonnen dekens op de Britse pony’s. Chef d’Equipe Clare Whitaker is trots op haar meidenteam. “Dat de pony van de laatste Ier, Tom Wachman, stopte in die lastige driesprong die iets bergafwaarts gebouwd stond en krap stond, zette voor ons de deur open. Holly Truelove moest voor ons foutloos blijven. Dat is niet makkelijk, met zoveel druk omgaan, maar het lukte haar”, vertelt Clare Whitaker.

Dubbel foutloos

Bijna alle teamleden sprongen dubbel foutloos, op Nations Cup debutante Lila Bremner na. In de tweede omloop koos haar dunkleurige pony Lapislazuli het hazenpad in de richting van de sloot, maar ze herpakten zich en kwamen met zeven strafpunten aan de finish. “Mijn pony is nog maar negen jaar. Het was een vergissing uit onervarenheid. Behalve het langslopen heeft hij laten zien hoe voorzichtig hij was, want hij heeft geen paal geraakt. Ik ben trots op hem. We kochten hem op zesjarige leeftijd en toen had hij niet meer dan een keer 80 centimeter gesprongen.”

Ervaren pony’s

De andere teampony’s van Engeland hebben al meer ervaring. Rexter d’Or van Holly Truelove liep al vier EK’s in Franse en Ierse dienst en Holly hoopt op een vijfde EK, maar dan met haar zelf in het zadel. Claudia Moore reed tweevoudig EK-pony Elando van de Roshoeve, waarmee ze vorig jaar op het EK individueel brons won. Met Jack Whitaker won Elando individueel goud en teambrons op het EK 2016. “Ik heb hem nu twee jaar. Een super fijn, eerlijke pony die altijd z’n best doet.” Ook Shaunie Greig reed vorig jaar het EK met haar Casino Royale en werd individueel zesde.

Het Britse ponyteam zal er volgend jaar sowieso anders uitzien, want de meiden zijn 16 jaar, op Claudia Moore (15) na, en maken de overstap naar de junioren. “Ja, we hebben allemaal al paarden klaarstaan”, vertellen ze.

Podium leek ver weg

Het Nederlandse ponyteam onder leiding van Edwin Hoogenraat mocht op papier tot de favorieten gerekend worden, maar toen niemand foutloos bleef in de eerste omloop leek het podium ver weg te zijn. De nulritten van Mart IJland en Pam Nieuwenhuis in de tweede omloop maakten veel goed. Alleen de 4 strafpunten van Liv Huijbregts werden meegereden, de 5 van Lily Engelsman vormde het wegstreepresultaat.

‘Je moet soms wat geluk hebben’

“De pony’s sprongen zeer goed en er werd ook goed gereden”, blikt Hoogenraat terug. “Je moet soms wat geluk hebben. Wat ik waardeer is dat ze er echt voor strijden. Ze gaven zich niet zomaar gewonnen en dat is nu beloond met de derde plek.”

Bron: Dutch Youngster Festival/Horses.nl