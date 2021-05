Nederlandse ponyruiters domineren landenwedstrijd Lamprechtshausen

Nederland had vandaag twee ponyteams opgesteld voor de landenwedstrijd in het Oostenrijkse Lamprechtshausen. Team I met Siebe Leemans, Renske van Middendorp, Yfke Priem en Logan Fiechter wonnen met acht strafpunten over de twee rondes. Team II, bestaande uit Olivia Braaksma, Estelle Slingerland, Wesley ter Harmsel en Milan Morssinkhof, werd tweede met 17 strafpunten.