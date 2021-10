Nederlandse prijswinnaars op de Peelbergen

Nadat gisteren Vincent Dings het 1,40m had gewonnen op Cream Couleur Z, reden zich nog andere Oranje-ruiters in de prijzen. In de 1,45m-rankingproef was er een vierde prijs voor Kristian Houwen met de KWPN-hengst Edinburgh (v. Vleut). Caroline Devos-Poels werd in dezelfde rubriek zesde met Novecento DV (v. Kannan). Even daarvoor vierde Remco Been zijn overwinning die hij binnenhaalde in het 1,35m met Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ).

De rankingproef werd direct op tijd verreden waarin zeven van de 32 combinaties foutloos bleven. Rene Dittmer zette met de KWPN’er Farrero (v. Boss) verreweg de snelste tijd neer. Met een foutloze ronde in 62,78 seconden pakte de Duitser de zege voor zijn landgenten Mario Stevens met Landano OLD (v. Böckmann’s Lord Pezi) en Kai Thomann mett Samba de Janeiro (v. Stolzenberg). Stevens en Thomann reden tijden van 64,32 en 64,98 seconden.

Edinburgh weer terug bij Houwen

Op ruim drie seconden (68,419) volgde Kristian Houwen met de goedgekeurde hengst Edinburgh. De KWPN-hengst kwam in april weer terug onder het zadel van Houwen, nadat hij enige tijd onder Maikel van der Vleuten had gelopen. Aan het begin van zijn carrière schreef de door Evert Meijer en Gerard Lindeboom gefokte hengst onder Kristian Houwen tweemaal de hengstencompetitie op naam.

Devos-Poels en Joppen in de prijzen

Caroline Devos-Poels bleef ook foutloos met Novecento DV, maar haar tijd van 76,01 seconden leverde haar een zesde plaats op. Loewi Joppen pakte nog geld mee door zijn twaalfde plek op Osiris FZ (v. Dallas VDL). Het duo maakte een springfout.

Been wint in debuut wedstrijd met Bridgetown Z

Remco Been won ’s middags de 1,35m-rubiek direct op fouten en tijd. In het zadel van de Big Star Jr KZ-zoon Bridgetown Z finishte hij in een tijd van 58,05 seconden. Been debuteerde donderdag met het paard in Kronenberg met een elfde plaats in het Twee Fasen over 1,35m. Bridgetown Z werd eerder gereden door Katie Fletcher en kwam via Jan Vlemmix en John Perezz bij Been op stal.

John Steeghs derde

Achter de Belg Frederic Marien met Toujours l’Amour (v. Toulouse) werd John Steeghs derde op Google (v. Eldorado Vd Zeshoek). Marien klokte 59,25 seconden, Steeghs had 61,25 seconden nodig. Voor Angelique Hoorn op Zella 2 (v. Zavall VDL) en Teddy van de Rijt met Urville Z (v. Ukato) was er een tien klassering. Hoorn werd achtste in 66,87 seconden, Van de Rijt klokte 68,96 en werd hiermee tiende.

Zevenjarigen

In de rubriek voor zevenjarige springpaarden reed Joni Vollenberg haar Bugattie VDL-nakomeling Jillz S.A. naar de derde plek. De amazone moest alleen de Italiaan Lorenzo Argentano met Edwin de La Chee (v.Lux Z) en Charles Berron met Add Picobello Z (v. Action-Breaker) voor laten gaan. Voor John Steeghs was er een vijfde prijs met de KWPN’er Jardin (v. Etoulon). Ook Desiree Kemper met Cornetta Of Victory (v. Cornet Obolensky) en Lars Kersten op Jalandra (v. Action-Breaker) bleven zonder fouten en werden respectievelijk achtste en elfde.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl